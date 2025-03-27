Как иноагенты подрывают связь Абхазии с Россией

Tекст: Евгений Крутиков

Минюст России включил в состав иногентов двух гражданок Абхазии – Изиду Чания и Низфу Аршба. По основной профессии они считаются журналистами. Согласно сообщению Минюста, Чания и Аршба распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе. Также Минюст отметил, что Изида Чания принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов («Радио Свобода*»). Чуть ранее статус иноагента получил еще один абхазский журналист – Инал Хашиг.

Изида Чания – человек в Абхазии известный, как и большинство местных жителей, имеет российское гражданство. Биохимик по образованию, она с перестроечных времен работала в местной журналистике, а в 1998 году основала «Нужную газету», которая сразу оказалась эпицентром разнообразных скандалов. В 2000-х годах Чания стала постоянным автором разогнанного ныне «Радио Свобода» (а точнее, его местного структурного подразделения «Эхо Кавказа»).

Низфа Аршба также работает журналистом на ряде оппозиционных ресурсов. У нее нет российского гражданства, что нетипично для современной Абхазии и создает для гражданки Аршба закономерные проволочки при пересечении российской границы. Эти затруднения она называет «политическими репрессиями».

Удивительно, но очень активная в публичном поле Чания никак особо не прокомментировала изменение своего статуса. А Аршба записала видеообращение, в котором использовала хештег #АбхазияНеРоссия (где-то мы уже нечто похожее слышали), который подхватили все те же «Радио Свобода» и «Эхо Кавказа». Аршба уверяла, что статус иноагента поставлен ей незаконно, поскольку у нее нет российского паспорта. Но статус иноагента получают не по цвету паспорта, а за конкретный набор действий, направленных против России, включая распространение недостоверной информации, а также сотрудничество с признанными в России нежелательными организациями. А это все есть в наличии.

Все вышеперечисленные объявленные иноагентами абхазские журналисты, включая главного редактора газеты «Чегемская правда» Хашига, активно участвовали в предвыборной кампании оппозиционного кандидата Адгура Ардзинба, а ранее едва ли не во всех переворотах и бунтах в Абхазии. В последнее время все трое активно участвовали в распространении антироссийских фейков.

Дело в том, что тот стиль журналистики, который активно насаждают в Абхазии иноагенты, особенно Чания, как наиболее известный и раскрученный персонаж, – давно уже не журналистика. В Абхазии многие стороны жизни, включая общественную, застряли в 1990-х годах, а иногда даже в позднесоветском периоде.

В те годы в Абхазии, как и в некоторых других кавказских республиках и регионах, женщины творческих профессий были мощной движущей силой разнообразных национальных и патриотических движений. Это касалось не только журналистики. В целом в тот период небольшие группы лиц становились народными героями, а в Абхазии на фоне национально-освободительной борьбы и войны с Грузией сформировалась целая общественная группа, обладавшая авторитетом и влиянием на массы.

Это нормальный социальный процесс для такого рода военизированных обществ, как Абхазия и Южная Осетия, просто со временем в Сухуме он не трансформировался в привычную нам политическую жизнь. В значительной части общества сохранилось представление о том, что некая группа лиц имеет право навязывать свое мнение всем остальным – причем не с помощью законных средств, а через уличные протесты. Ярким примером таких событий стали столкновения, приведшие к отставке президента Абхазии Аслана Бжании осенью прошлого года.

Чания олицетворяет собой вот эту инерцию 1990-х годов. Она всем своим поведением показывает, что занимается не журналистикой, а политикой. Например, влиянием на избирательные и политические процессы. А ее «Нужная газета» – боевой листок, который Чания направляет против тех, кто ей по какой-то причине не симпатичен.

Имеются к Чания и более серьезные претензии, которые не были отражены в сообщении российского Минюста. Дело в том, что власти России, принимая решение о статусе иноагента, исходят из ущерба, который тот или иной деятель нанес (способен нанести) именно Российской Федерации. В самой же Абхазии закона об иноагентах нет. Его принятия в прошлом году не допустила как раз оппозиция при активном участии Чания, громко говорившей о «наступлении на свободу слова».

USAID и «Радио Свобода» десятилетиями вели в Абхазии пропаганду, которая в республике, застрявшей в 1990-х годах, оказалась весьма эффективной. Поэтому еще в 2023 году руководство Абхазии сделало первые шаги по взятию под контроль деятельности международных неправительственных организаций в стране.

Вскоре после этого персоной нон грата был объявлен региональный руководитель недавно распущенного Агентства США по международному развитию (USAID) на Кавказе Джон Пеннел, а проекты, финансируемые агентством, были запрещены. USAID, как известно, финансировало и «Радио Свобода», с которым сотрудничала Чания. «Западные спецслужбы финансируют определенных представителей неправительственных организаций, целью финансирования являлась дестабилизация в стране, создание хаоса, негативного образа нашей страны на международной арене», – говорил в ноябре прошлого года министр юстиции Абхазии Анри Барциц.

Не так давно юрист Илья Ремесло опубликовал аудиозаписи мероприятия с официальной целью налаживания «грузино-абхазского гражданского диалога», организованного USAID в Турции в ноябре прошлого года. На этой встрече главред «Нужной газеты» давала характеристики положения дел в Абхазии и в абхазском обществе – и нет сомнений, что среди ее слушателей были сотрудники USAID, а также грузинской и турецкой разведок. Среди прочего она признавалась, что не испытывала восторга после признания независимости Абхазии Россией и сетовала на пассивность Грузии в этом вопросе.

СГБ Абхазии публиковала данные о денежных переводах от USAID и других враждебных фондов и организаций в адрес Чания и других на создание оппозиционных и антироссийских телеграм-каналов, организацию лекций для абхазской молодежи, развитие молодежных политических организаций по образцу «цветных революций». Например, так называемое молодежное движение «ХараХПицунда», в котором состоит ныне иноагент Аршба, начинавшее как экологическое объединение, под влиянием западной пропаганды мутировало в прозападную структуру, в руководстве которой оказались сплошь девушки, связанные с USAID.

Стоит напомнить, что если иноагент – неважно, где географически он находится, на территории РФ или за ее пределами, – продолжает свою враждебную деятельность, то следующим шагом российского правосудия становится возбуждение уголовного дела.

Ранее были лишены российского гражданства депутаты Кан Кварчия и Леван Микаа – активные участники недавних событий в Сухуме, люди с крайне неоднозначной репутацией даже внутри абхазского общества. Чего стоит недавний эпизод со стрельбой в здании парламента, в ходе которого один депутат был убит, а Кварчия ранен.

До сих пор не расследованы обстоятельства избиения прокурора Гагры, в котором участвовали родственники оппозиционера Ардзинбы. Не движется дело о вооруженном нападении на избирательный участок в день президентских выборов в Цандрыпше. И таких эпизодов много. Все это разрушает политическую и общественную ткань Абхазии. А значит, напрямую вредит интересам России, ее важнейшего союзника.

После недавних выборов президента Абхазия получила шанс на стабилизацию и оздоровление, которые повлекут за собой улучшение качества жизни в республике. А «свободу слова» никто там не душит. Говори, что хочешь. При одном условии: без участия иностранного финансирования с явным следом присутствия зарубежных спецслужб.