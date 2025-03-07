Tекст: Валерия Городецкая

Международные наблюдатели от Общественной палаты (ОП) РФ высоко оценили проведение президентских выборов в Абхазии.

Как сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ), глава миссии Александр Асафов отметил, что второй тур выборов прошел достойно, без препятствий для наблюдателей и в спокойной обстановке. По его словам, на избирательных участках чувствовалась значимость дня для граждан, которые приходили голосовать семьями.

Асафов подчеркнул, что работа избирательных комиссий была прозрачной, никаких ограничений для наблюдателей не было. Он заявил: «Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение волю граждан Абхазии, зафиксировано не было». На участках была благоприятная атмосфера, а все процессы соответствовали правовым нормам.

В пресс-брифинге участвовал также член СПЧ Александр Брод, который наблюдал за голосованием в Москве. Он отметил, что выборы прошли открыто и с соблюдением законодательства Абхазии, с высокой степенью безопасности и прозрачности учетной процедуры. Наблюдатели присутствовали от различных стран, включая Германию и Францию.

Член Комиссии ОП России Станислав Карякин отметил, что наблюдатели и члены избирательных комиссий на участках работали доброжелательно и конструктивно, с целью соблюдения закона. Член Комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров добавил, что процедура подсчета голосов была прозрачной и исключала любые сомнения в ее честности, несмотря на попытки оппозиции повлиять на выборы.

В ночь на 1 марта в Цандрипше произошел инцидент, когда группа вооруженных избирателей нарушила порядок на участке. Семеро участников нападения задержаны, подчеркнул Машаров, отметив, что данный случай не повлиял на итог голосования. Работа правоохранительных органов и Следственного комитета России была оперативной, что позволило провести расследование и завести уголовные дела, в том числе по статье о терроризме.