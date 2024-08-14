  • Новость часаПодозреваемый в подрыве «Северного потока» сбежал из Польши на Украину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Германии выдан ордер на арест украинца за подрыв «Северных потоков»
    Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима
    В обмане Ларисы Долиной на крупную сумму денег подтвержден украинский след
    Названа численность атаковавшей Курскую область группировки ВСУ
    Алаудинов заявил о планах ВСУ захватить Курскую АЭС
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    Германия отменила решение о почитании некоторых офицеров вермахта
    Импортеры пожаловались на проблемы с платежами из России в Китай и Турцию
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    8 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    14 августа 2024, 13:22 • В мире

    Последняя связь Украины и Белоруссии повисла на волоске

    Последняя связь Украины и Белоруссии повисла на волоске
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Итогом серии атак украинских беспилотников на белорусскую территорию могут стать серьезные дипломатические последствия. Белоруссия близка к тому, чтобы закрыть посольство Украины в Минске. Почему это не было сделано до сих пор и что становится последней каплей для рассмотрения такого решения?

    10 августа в МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины в Белоруссии Ольга Тимуш. Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Белоруссии группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины.

    Напомним, что накануне белорусскими средствами ПВО над территорией Белоруссии были уничтожены украинские боевые беспилотники. В ответ к украинской границе были выдвинуты танки, ракетные комплексы «Полонез» и «Искандер», зенитно-ракетные и радиотехнические войска Белоруссии и ее авиация приведены в состояние повышенной боеготовности.

    Среагировал и МИД Белоруссии. От Тимуш белорусская сторона потребовала предпринять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе. Временная поверенная была предупреждена о том, что в случае повторения таких провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории.

    Особо было указано на то, что если дипломатическое представительство Украины в Белоруссии не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске.

    Данное высказывание стоит отметить особенно, так как с начала СВО это – наиболее жесткая риторика белорусского МИДа в адрес посольства Украины. На деле дипломатические отношения между Украиной и Белоруссией практически заморожены. Они сильно осложнились еще осенью 2020 года, когда Украина одной из первых не признала итоги президентских выборов в Белоруссии.

    Дальнейшая эскалация последовала в марте 2022 года, когда Белоруссия выслала нескольких украинских дипломатов, Киев в ответ принял аналогичные меры. «Заблокированы были украинской стороной все финансовые счета, созданы невыносимые условия, были угрозы физической расправы постоянно. Мы находились фактически на осадном положении, поэтому руководством, министерством иностранных дел страны было принято решение об эвакуации посольства», – сообщал посол Игорь Сокол.

    19 марта 2022 года все сотрудники посольства Белоруссии покинули Украину. Причем на границе послу Игорю Соколу украинский пограничник попытался вручить «30 сребреников», а членов семей дипломатов досматривали на протяжении 20 часов.

    Украинское же посольство в Минске даже после этого продолжало работу, в его штате оставались посол и четыре сотрудника.

    В апреле 2023 года из Минска – после «вопиюще недружественного акта», а именно: встречи Александра Лукашенко с Денисом Пушилиным – был отозван для консультаций посол Украины Игорь Кизим. В июне 2023 года Кизим был уволен Зеленским с должности, преемник его назначен не был. Таким образом, пост посла Украины в Белоруссии сейчас вакантен.

    Однако до сих пор о ликвидации украинского посольства в Минске речи не было. Периодически, в моменты особых обострений отношений между государствами, эта тема возникала на белорусском телевидении – участники политических ток-шоу неоднократно предлагали объявить Игоря Кизима персоной нон грата, а дипломатические отношения с Киевом разорвать. Тем не менее всерьез такое никто не обсуждал.

    В официальной риторике Минска Украина всегда (и после начала СВО) называлась «братской страной», одним из крупнейших торговых партнеров Белоруссии. Президент Лукашенко всегда был склонен выступать в роли миротворца, как минимум – не любящего спешки и резких решений человека. Впрочем, после того как он 7 марта 2023 года публично назвал Зеленского «гнидой», подозревать в Лукашенко симпатизанта украинской власти несколько странно. Рассчитывать на какое-то потепление в отношениях между Минском и Киевом – тоже.

    И тем не менее мостик в виде посольства в Минске остается. То, что в публичном пространстве впервые прозвучала угроза с белорусской стороны этот мостик сжечь – серьезный знак. Ведь разрыв дипломатических отношений – это лишь фиксация того факта, что между странами нет ничего общего ни в духовном, ни в политическом, ни в экономическом отношении.

    При этом, конечно, нельзя исключать, что угроза белорусского МИДа Киеву может оказаться не более чем фигурой речи. В ситуации продолжающейся СВО роль посольств сведена к минимуму, понизить уровень «сотрудничества» между Киевом и Минском, собственно, дальше уже некуда.

    Однако угрозой в адрес технического работника – временной поверенной в делах Ольги Тимуш – все точно не ограничится. Белорусское руководство направило обращение с требованием «прекратить провокации Украины» председателю Совбеза ООН и пообещало дойти до генсека организации. «Беларусь оставила за собой право, в случае повторения подобных провокаций, на созыв внеочередного заседания Совета Безопасности ООН», – заявили в МИД республики.

    Главное
    Группировка войск «Запад» за сутки нанесла поражение пяти бригадам ВСУ
    Неизвестные отравили воду на авиабазе в Германии
    Минобороны показало уничтожение американского броневика Stryker в Курской области
    Друг детства рассказал о напавшем на Курскую область командире ВСУ
    ВСУ начали использовать британских дронов-собак в Донбассе
    Турция ввела обязательную дактилоскопию для въезжающих в страну
    В России выявили проблемы с освоением русского языка у детей мигрантов

    Почему европейцы отказываются хранить газ на Украине

    Европа стала бояться хранить свой газ на Украине, но продолжает скупать по максимуму российский газ, идущий через Украину. Почему европейцы лишают Киев доходов от использования подземных хранилищ, чем это грозит украинской энергосистеме и почему так востребован сейчас российский газ? Подробности

    Перейти в раздел

    Из-за слабости Трампа «ястребы» в США захлопали крыльями

    Нападение ВСУ на Курскую область воодушевило русофобов в Республиканской партии США, которые теперь призывают посадить американских ветеранов за штурвалы F-16 и поддержать тем самым авантюру киевского режима. Однако кандидат от этой партии на выборах Дональд Трамп в разговоре с Илоном Маском отстаивает другую позицию. Кому верить? Подробности

    Перейти в раздел

    Критические потери бронетехники сковали ВСУ в Курской области

    С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники. При таких темпах потерь это лишит противника возможности маневра – основного элемента той тактики, которую ВСУ используют в приграничье. В чем заключаются особенности этой тактики, почему ВСУ именно здесь крайне зависят от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Последняя связь Украины и Белоруссии повисла на волоске

    Итогом серии атак украинских беспилотников на белорусскую территорию могут стать серьезные дипломатические последствия. Белоруссия близка к тому, чтобы закрыть посольство Украины в Минске. Почему это не было сделано до сих пор и что становится последней каплей для рассмотрения такого решения? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............