Последняя связь Украины и Белоруссии повисла на волоске

Tекст: Кирилл Аверьянов

10 августа в МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины в Белоруссии Ольга Тимуш. Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Белоруссии группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины.

Напомним, что накануне белорусскими средствами ПВО над территорией Белоруссии были уничтожены украинские боевые беспилотники. В ответ к украинской границе были выдвинуты танки, ракетные комплексы «Полонез» и «Искандер», зенитно-ракетные и радиотехнические войска Белоруссии и ее авиация приведены в состояние повышенной боеготовности.

Среагировал и МИД Белоруссии. От Тимуш белорусская сторона потребовала предпринять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе. Временная поверенная была предупреждена о том, что в случае повторения таких провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории.

Особо было указано на то, что если дипломатическое представительство Украины в Белоруссии не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске.

Данное высказывание стоит отметить особенно, так как с начала СВО это – наиболее жесткая риторика белорусского МИДа в адрес посольства Украины. На деле дипломатические отношения между Украиной и Белоруссией практически заморожены. Они сильно осложнились еще осенью 2020 года, когда Украина одной из первых не признала итоги президентских выборов в Белоруссии.

Дальнейшая эскалация последовала в марте 2022 года, когда Белоруссия выслала нескольких украинских дипломатов, Киев в ответ принял аналогичные меры. «Заблокированы были украинской стороной все финансовые счета, созданы невыносимые условия, были угрозы физической расправы постоянно. Мы находились фактически на осадном положении, поэтому руководством, министерством иностранных дел страны было принято решение об эвакуации посольства», – сообщал посол Игорь Сокол.

19 марта 2022 года все сотрудники посольства Белоруссии покинули Украину. Причем на границе послу Игорю Соколу украинский пограничник попытался вручить «30 сребреников», а членов семей дипломатов досматривали на протяжении 20 часов.

Украинское же посольство в Минске даже после этого продолжало работу, в его штате оставались посол и четыре сотрудника.

В апреле 2023 года из Минска – после «вопиюще недружественного акта», а именно: встречи Александра Лукашенко с Денисом Пушилиным – был отозван для консультаций посол Украины Игорь Кизим. В июне 2023 года Кизим был уволен Зеленским с должности, преемник его назначен не был. Таким образом, пост посла Украины в Белоруссии сейчас вакантен.

Однако до сих пор о ликвидации украинского посольства в Минске речи не было. Периодически, в моменты особых обострений отношений между государствами, эта тема возникала на белорусском телевидении – участники политических ток-шоу неоднократно предлагали объявить Игоря Кизима персоной нон грата, а дипломатические отношения с Киевом разорвать. Тем не менее всерьез такое никто не обсуждал.

В официальной риторике Минска Украина всегда (и после начала СВО) называлась «братской страной», одним из крупнейших торговых партнеров Белоруссии. Президент Лукашенко всегда был склонен выступать в роли миротворца, как минимум – не любящего спешки и резких решений человека. Впрочем, после того как он 7 марта 2023 года публично назвал Зеленского «гнидой», подозревать в Лукашенко симпатизанта украинской власти несколько странно. Рассчитывать на какое-то потепление в отношениях между Минском и Киевом – тоже.

И тем не менее мостик в виде посольства в Минске остается. То, что в публичном пространстве впервые прозвучала угроза с белорусской стороны этот мостик сжечь – серьезный знак. Ведь разрыв дипломатических отношений – это лишь фиксация того факта, что между странами нет ничего общего ни в духовном, ни в политическом, ни в экономическом отношении.

При этом, конечно, нельзя исключать, что угроза белорусского МИДа Киеву может оказаться не более чем фигурой речи. В ситуации продолжающейся СВО роль посольств сведена к минимуму, понизить уровень «сотрудничества» между Киевом и Минском, собственно, дальше уже некуда.

Однако угрозой в адрес технического работника – временной поверенной в делах Ольги Тимуш – все точно не ограничится. Белорусское руководство направило обращение с требованием «прекратить провокации Украины» председателю Совбеза ООН и пообещало дойти до генсека организации. «Беларусь оставила за собой право, в случае повторения подобных провокаций, на созыв внеочередного заседания Совета Безопасности ООН», – заявили в МИД республики.