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    15 июля 2024, 14:24 • В мире

    США подсказывают России новую схему применения боевой авиации

    США подсказывают России новую схему применения боевой авиации
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Александр Тимохин

    Американская авиационная группировка в Японии будет существенно обновлена. Какие именно машины и чем заменят ВВС США, какая новая тактическая схема боевой авиации будет при этом реализована Пентагоном и почему происходящее может оказаться полезным в том числе для России?

    После Второй мировой войны на территории Японии обосновались американские войска. Сначала как оккупационные, а с 50-х годов в статусе союзника новой, мирной Японии. Важное место среди базирующихся в Японии войск занимают авиационные подразделения ВВС США.

    Традиционно ВВС США занимали авиабазы Мисава и Йокота на территории острова Хонсю (самая большая часть Японии). Ключевая для позиций США на Тихом океане, самая большая база ВВС США в регионе – Кадена, расположенная на Окинаве. Эти базы использовались со времен Корейской войны, их важность для США невероятно высока.

    Тем не менее США допустили старение парка своих истребителей в Японии – и в 2023 году им пришлось распрощаться с сорока восемью истребителями F-15C и D. В этом году начинается процесс перевооружения авиакрыльев, дислоцирующихся в Японии, на новые самолеты.

    По планам американцев, развернутые на авиабазе Мисава F-16 в количестве 36 единиц будут заменены на 48 F-35A, а вместо сорока восьми F-15C и D c базы Кадена туда прибудут 36 новейших F-15EX. Кроме ВВС США, некоторое обновление получит авиация Корпуса морской пехоты – на военно-воздушной базе ВМС в Ивакуни будет развернуто дополнительное количество «вертикалок» F-35B.

    Видно, что американцы ребалансируют свои силы. Раньше F-15 были главным средством завоевания господства в воздухе, а F-16 либо использовались на вторых ролях, либо выполняли ударные задачи, но на наших глазах схема меняется.

    Теперь на «острие копья» будут F-35A. За счет малозаметности и РЛС, работающей в скрытном для обнаружения режиме, они способны сблизиться с воздушным противником на расстояние, с которого его можно и атаковать самому, и навести ракеты «воздух – воздух» с другого, более удаленного самолета.

    Этим самым «удаленным самолетом» станет F-15EX, являющейся настолько глубокой модернизацией привычного F-15, что проще сказать, что там осталось от старого самолета, чем перечислить изменения. Помимо всего прочего, F-15EX несет до 12 ракет «воздух – воздух» AIM-120, способных при удачном стечении обстоятельств поразить воздушную цель на расстоянии до 180 км. В качестве ударного оружия F-15EX несут крылатые ракеты семейства AGM-158 JASSM с максимальной дальностью пуска в разных модификациях 370, 926 или 1900 км.

    Американцы не скрывают новую тактическую схему. Они прямо указывают, что F-35A будут использоваться в качестве вооруженного разведчика, а F-15EX – атаковать те цели, которые найдет 35-й, что на земле, что в воздухе. Естественно, это не единственная модель применения – и F-35A, и F-15EX способны действовать самостоятельно.

    Главным соперником в регионе американцы видят Китай. Предполагается, что американская авиация сможет сыграть существенную роль в гипотетических боях за Тайвань.

    Расстояние от острова до базы Кадена на Окинаве менее 700 км, взлетевшие оттуда истребители окажутся в воздушном пространстве Тайваня через час после взлета. Да и ближе есть аэродромы, например, международный аэропорт на острове Исигаки, в 250 км от Тайваня, который «в войне» тоже можно будет использовать.

    Естественно, американцы будут не одни. Можно смело прогнозировать, что при попытке Китая решить тайваньский вопрос силой вместе с США будет воевать Япония, которая серьезно усилит американскую воздушную группировку. Впрочем, при конфликте Японии с любой другой соседней страной, кроме проамериканской Южной Кореи (у них с японцами тоже все непросто), эти самолеты тоже без дела не останутся.

    Едва ли в обозримой перспективе эти самолеты сойдутся в бою с нашими. Но то, как американцы собираются воевать, представляет немалый интерес и для российских Вооруженных сил, особенно ВВС.

    В ВКС России есть два типа самолетов, стопроцентно способных драться с западными истребителями – Су-35 и Су-57. Оба эти типа самолетов пока немногочисленны. У остальных российских истребителей, в значимом количестве имеющихся в ВКС – Су-27, Су-30, МиГ-29 – установлены бортовые РЛС таких типов, которые делают крайне сложным противостояние с американцами и их союзниками в воздухе.

    Но американский пример показывает нам правильную тактическую схему – взять самый современный самолет и с его помощью обеспечить наведение для ракет на других, менее совершенных машинах. Американцы именно это и делают, реализуют эту схему за счет малозаметности самого современного F-35A.

    Россия может сделать то же самое за счет мощности бортовой РЛС истребителя Су-35.

    Он способен обнаружить воздушную цель на расстоянии, немыслимом для того же Су-27. Именно поэтому в ходе спецоперации российские истребители всегда выигрывают воздушные дуэли с устаревшими украинскими.

    Конечно, придание ВКС РФ таких возможностей потребует определенной работы. Однако в сравнении с обновлением всего парка истребителей это и несложно, и недорого. Эта тактическая схема американцев, которую они сейчас воплощают в жизнь в Японии – самая ценная информация, которую нам дает обновление американской авиации в Японии. Нет сомнений, что и ВКС России обратят на нее внимание.

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