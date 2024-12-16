Российские удобрения заставили Польшу поступиться принципами

Эксперты объяснили зависимость Польши от российских удобрений

Tекст: Евгений Поздняков,

Рафаэль Фахрутдинов

Импорт российских удобрений в Польшу достиг рекордных показателей. За девять месяцев 2024 года Варшава закупила у Москвы 952 тыс. тонн данной продукции. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 140%, пишет издание Rzeczpospolita. Суммарная стоимость сбыта достигла 1,3 млрд злотых (около 325 млн долларов).

В целом импорт удобрений в Польшу вырос на 19%. Газета отмечает, что если в 2020 году республика ввозила лишь 2,7 млн тонн удобрений, то сегодня эта цифра составляет 3,2 млн. Помимо России значимыми поставщиками выступают Германия, Литва, Белоруссия, Китай и Марокко. По оценке издания, фермеры прибегают к иностранным закупкам из-за более низкой стоимости зарубежной продукции.

Сложившуюся ситуацию газета называет «опасной», поскольку Россия якобы может «использовать удобрения в качестве оружия, резко остановив поставки, тем самым создав угрозу всему европейскому рынку». На этом фоне в другом материале экономист Ивона Трусевич предлагает полностью отказаться от импорта этой продукции Москвы.

Еще в ноябре министр государственных активов Польши Якуб Яворовский рассказал в интервью Rzeczpospolita, что Варшава хочет приостановить импорт удобрений путем наращивания пошлин до 30–40%. По его словам, закупки «с востока» вредят как местному производителю Grupa Azoty, так и европейской химической отрасли в целом.

«Россия и Белоруссия дестабилизируют наши рынки, поставляя удобрения по демпинговым ценам. Мы должны его (импорт) прекратить. Мы не хотим предлагать путь санкций, потому что он требует единодушия (членов ЕС), а мы знаем, что этого не произойдет», – заявил он. Однако, как показывает статистика, уйти от продукции Москвы и Минска Варшаве будет непросто.

По данным Eurostat, производство удобрений в Польше резко сократилось в 2023 году. В сравнении с показателями 2021 года объемы создания азотных удобрений упали вдвое, смешанных – в 1,6 раза, а выпуск калийных опустился на 40%. По всем трем категориям в стране наблюдается исторический минимум запасов.

Как рассказывал в интервью BFM Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, кризис производства удобрений в Польше возник из-за отказа страны от российского природного газа. Между тем на данный ресурс приходится значительная часть себестоимости итогового продукта.

На этом фоне у крупнейшего в республике производителя удобрений Grupa Azoty также возникли проблемы. По данным исследовательского центра Rupec, чистая прибыль компании за третий квартал 2024 года в сравнении с аналогичным периодом за 2023-й сократилась со 127 млн долларов до 55 млн. При этом польское издание Farmer также писало о сокращениях в фирме.

«На сегодняшний день Польша не может обеспечить фермеров удобрениями. Значительная часть себестоимости товаров данной категории приходится на энергопотребление. Отказавшись от закупок российского газа, Варшава спровоцировала рост цен на электричество. Соответственно, сельхозпродукция также значительно подорожала», – сказал полонист Станислав Стремидловский.

«Польские аграрии не смогли продолжать закупать удобрения отечественного производства. Логично в этой ситуации обратиться к российским рынкам.

Мы можем предложить фермерам колоссальные объемы продукции по низким ценам. Кроме того, стоимость логистики также остается на приемлемом уровне», – отмечает он.

«При этом Варшава хочет увеличить пошлины на наши удобрения. Не думаю, что дело в жажде наживы. Правительство пытается соблюсти баланс между интересами простых аграриев и представителей промышленного сектора, которые терпят убытки, поскольку тягаться с российскими компаниями в соотношении цена-качество сегодня они неспособны», – полагает собеседник.

«Не исключаю, что производители удобрений выступали спонсорами партии польского премьера Дональда Туска «Гражданская платформа». Теперь они пытаются лоббировать собственные интересы. Кстати, фермеры республики обычно голосуют за «Право и справедливость». То есть может иметь место и политический конфликт», – акцентирует эксперт.

«Конечно, учитывая регулярные призывы Варшавы к полному разрыву отношений с Россией, нынешняя ситуация смотрится странно. Однако экономические потребности вынуждают государства поступаться принципами. Ровно так же они поступали с нашим газом: наращивали закупки, призывая ЕС увеличить пошлины. В Польше устоялась привычка – рыть яму самой себе», – добавляет Стремидловский.

«Вероятно и то, что Варшава увеличила импорт удобрений из России для наращивания поставок другим членам Евросоюза,

– допускает экономист Иван Лизан. – Польша и Прибалтика вообще известны своим посредничеством в торговле между Россией и ЕС. Не только удобрениями, но и алкогольной продукцией, например».

Действия Варшавы он назвал «иронично» непоследовательными: с одной стороны, республика наращивает импорт, а с другой – стремится ввести тарифы на удобрения из России и Белоруссии. Как полагает собеседник, это объясняется «борьбой интересов» разных групп внутри республики. «Есть импортеры и производители. Промышленный и торговый капитал обречены на конфликт», – указал спикер.

Так, пошлины продвигаются производителями. «Таким образом они защищают свой рынок. Еще в 2021 году местные компании закрывали 100% потребностей страны, а в 2024 году – лишь 50%. Половина их мощностей простаивает. Чтобы запустить «приостановленные» цеха, нужно избавиться от внешних конкурентов», – рассуждает собеседник.

По его прогнозам, правительство удовлетворит требования производителей. «Это выгодно политикам – получить баллы электората на открытии новых заводов. России же в любом случае выгодно продавать удобрения Варшаве. Мы поставляем им либо газ в виде топлива, либо в виде готовой продукции – азотных удобрений», – подчеркнул он.

«А вот насколько упадет наш импорт в Польшу после повышения пошлин, сказать трудно. Слишком много вводных, и это будет зависеть от потребностей и производства в других странах Европы, куда республика перепродает российские удобрения», – заключил Лизан.