Канада и Индия сцепились в принципиальном конфликте из-за меньшинств

Tекст: Евгений Крутиков

Власти Индии объявили о высылке шести канадских дипломатов, в том числе и. о. канадского посла Стюарта Росса Уилера и его заместителя. МИД Индии также сообщил об отзыве посла в Канаде Санджая Кумара Вермы и ряда других дипломатов в связи с опасениями за их безопасность. Такие шаги решено предпринять после заявлений со стороны Канады, которая обвинила посла в причастности к заговору с целью убийства в Ванкувере Сингха Ниджара – гуру сикхской эмиграции. Индийская сторона отвергла эти обвинения как необоснованные и обвинила в ответ Канаду в поддержке экстремизма.

Канада также решила выслать шесть индийских дипломатов, обвиняя их в противоправных действиях против канадских граждан. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что Канада не потерпит угроз и насилия на своей территории. Глава МИД Канады Мелани Жоли отметила, что страна будет защищать свои интересы, несмотря на нежелание конфронтации с Индией.

Дипломатический конфликт между Канадой и Индией начал разгораться чуть более года назад. 21 сентября 2023 года Нью-Дели приостановил выдачу виз канадским гражданам, что было ответом на высылку нескольких индийских дипломатов из Оттавы и обвинения со стороны канадского правительства индийских дипработников в содействии терроризму. Под этим «содействием» понимались обвинения индийских дипломатов, которых канадцы называют сотрудниками разведки, в организации убийства Ниджара.

Этого человека, в свою очередь, Индия обвиняет в организации нескольких террористических актов еще с середины 1980-х годов. Он же являлся лидером движения, выступавшего за независимость так называемого Халистана. Это несуществующее государство сикхов, которое, по их мнению, должно быть расположено на территории индийского штата Пенджаб.

Индия очень серьезно относится к тому, что называет «сикхским сепаратизмом и терроризмом». В многонациональной и многоконфессиональной Индии достаточно разнообразных «национально-освободительных» движений и групп разных народностей и племен, но в массе своей они маргинальны, малочисленны, действуют в изолированных районах и плохо вооружены. Кроме того, индийские спецслужбы эффективно с ними справляются.



А вот сикхи действительно при некоторых обстоятельствах и при поддержке извне могут угрожать территориальной целостности единой Индии. И многие из лидеров сикхских общин эмигрировали в свое время в Канаду и нашли там убежище. Поэтому для Дели это вопрос принципиальный.

Но другое дело, что нынешний канадо-индийский конфликт из-за сикхов выглядит сюрреалистично. В нем слишком много идеологического и личного. И он очень нелестно демонстрирует некоторые общие черты того, что мы называем «западной демократией».

Прежде всего, официальная Канада не предъявляет никаких доказательств причастности индийских дипломатов к убийству Сингха Ниджара. Убит знаковый лидер антииндийской военизированной организации – значит, по логике Канады, к этому причастны индийские спецслужбы. Но Ниджара расстреляли из автоматов из грузовичка возле сикхской молельни в Ванкувере люди в масках. Оказалось невозможным установить даже их расовую принадлежность. Может быть, преступниками были экстремисты, которых утомила назойливая деятельность сикхских иммигрантов в Канаде? Но эта версия развития не получила.

Канада справедливо возмущена убийством на своей территории человека, который получил в ней убежище. Демократическое правосудие в таких случаях требует мести, поскольку поругана честь государства. Но канадский эмоциональный накал в отсутствие доказательной базы сразу торпедировал возможность договориться о чем-либо с Нью-Дели и выйти из ситуации элегантно. А ведь «инцидент в Ванкувере» мог бы положить начало сотрудничеству канадской и индийской разведок в деле борьбы с международным терроризмом.

Совместная деятельность в сфере борьбы с терроризмом позволила бы избежать дипломатического противостояния, которое сейчас уже почти подошло к черте разрыва дипотношений.

Дели с 1980-х годов постоянно апеллирует к Канаде по поводу осевших там сикхов. Наверняка Индия обращалась к Оттаве с предложениями хотя бы обмениваться по этому поводу информацией. Ориентировки на подозреваемых в терроризме несомненно отсылались. Канада в ответ прикрывается «правами человека», заботой о эмигрантах, то есть уходит от ответа. Это тот самый случай, когда элементы западного идеологического конструкта негативно влияют на реальную практику разведок и политику государств.

Дело в том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сразу отнесся к делу очень уж лично, если не сказать по-мальчишески. На саммите G20 в Дели 9 сентября 2023 года Трюдо стал в резкой форме предъявлять претензии лидеру Индии, то есть принимающей страны премьеру Нарендре Моди. Трюдо весьма экстравагантный политик, но это было за гранью дипломатического этикета и точно против норм поведения, принятых в Индии. Да и премьер Моди не тот человек, который позволит такое с собой обращение.

Моди наверняка почувствовал себя лично оскорбленным. Началась череда дипломатических демаршей и высылок.

Но и для Джастина Трюдо это история носит личный характер. Он просто не мог поступить иначе, кроме как доводить ситуацию до открытого межгосударственного конфликта. Главным заступником сикхов, которых преследует (справедливо или нет) правительство Индии, десятилетиями был отец текущего премьера Канады и сам премьер, «строитель современной Канады», как мы ее знаем, – Пьер Эллиот Трюдо.

Именно Трюдо-старший в первой половине 1980-х годов впустил в Канаду сперва лидеров подпольных сикхских группировок, включая убитого сейчас Сингха Ниджара, а затем и тысячи беженцев из Пенджаба. Он же десятилетиями выступал их адвокатом на международной арене, чем последовательно портил отношения с Индией, которые до этого ничем омрачены не были. И теперь его сын продолжает дело отца, то есть ведет канадско-индийские отношения к неминуемому разрыву.

Зачем им это надо? Это против национальных интересов Канады, если помнить о постоянно растущей индийской экономике и ее роли в международном разделении труда.

В начале 1980-х годов западные политические элиты накрыла волна теорий борьбы за права разнообразных меньшинств. Хорошим тоном для любого левого или условно социал-демократического или христианско-демократического западного политика стало кого-нибудь защищать и опекать – из тех, кого угнетают где-нибудь на другом конце мира.

Наиболее медийные народы и группы из числа угнетаемых меньшинств расхватали довольно быстро. Норвегия стала привечать палестинцев. В Лондоне поселились лидеры Африканского конгресса. Швеция усилиями Улофа Пальме взяла под покровительство курдов, что до сих пор портит отношения Стокгольма и Анкары. Германию и Нидерланды заполонили албанцы. А Пьер Трюдо обнаружил сикхов, страдающих под гнетом центрального правительства Индии. Ранее этого сына элитарных квебекских адвокатов и миллионера от рождения с Индией и сикхами ничего не связывало.

Для двух поколений Трюдо опека над сикхами стала чем-то вроде традиции. Таким странным образом значительная часть внешней политики Канады – крупного и не бедного государства – оказалась сегодня в плену идеологических установок сорокалетней давности. В чем нет ни грамма прагматизма или взвешенного взгляда на реальное положение вещей.

Исправить эту ситуацию обычными методами невозможно, поскольку семья Трюдо – это и есть значительная часть элиты Канады. Так называемая демократическая система власти в Канаде, а в широком смысле слова вообще в западном мире, настроена как раз на то, чтобы раз за разом воспроизводить через формальные процедуры власть этих элит. Круг замкнулся.

Потому межгосударственный и пока только дипломатический конфликт между Канадой и Индией будет только усугубляться. Почти наверняка мы увидим и какие-нибудь экономические санкции, и торговую войну, и обвинения в «отсутствии демократии» и «ущемлении прав человека и меньшинств». И это значит, что отношения Канады и Индии испорчены на десятилетия вперед – только потому, что Запад считает свою идеологию важнее принципов безопасности, которые отстаивают государства, находящиеся за его пределами.