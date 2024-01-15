Украина довела политику США до ступора

Киевский режим остался без американской поддержки

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден перешел к языку угроз в диалоге с республиканцами. Он заявил, что «коллегам из Республиканской партии придется «за очень многое заплатить», если они не выделят деньги на финансирование Украины в 2024 году.

Риторика для президента США несвойственная, однако у него нет иного выхода. Дело в том, что деньги эти должны были быть выделены еще в конце прошлого года – Байден тогда просил порядка 60 миллиардов долларов. Однако республиканцы в Палате представителей заблокировали этот законопроект. Они посчитали эти траты чрезмерными и безосновательными. И что самое главное, не соответствующими интересам их избирателей.

По состоянию на начало декабря лишь 18% американцев выступали за увеличение помощи Украине. 29% считали, что нынешний объем достаточен, 31% граждан США называли его чрезмерным, а у 22% не было мнения по этому вопросу.

Если же брать расклад по Республиканской партии, то там цифры распределялись следующим образом: 13% – за увеличение, 20% – за сохранение нынешнего объема, 48% – за сокращение, а 18% не определились. В ситуации, когда у конгрессменов в ноябре перевыборы, а почти половина их электората выступает за сокращение помощи киевскому режиму, они вряд ли готовы идти навстречу желаниям Джозефа Байдена. Фактически президент США идет наперекор воле собственного народа.

Республиканцы готовы пойти на определенные уступки в вопросе выделения денег – но только если Джозеф Байден в ответ тоже пойдет на уступки по вопросу, который волнует их избирателей сильнее, чем Украина. По вопросу «Южной границы» – то есть пресечению нелегальной миграции через американо-мексиканскую границу.

Однако демократы от этих компромиссов отказываются – опять же по электоральным причинам. Латиноамериканцы, имеющие гражданство США, обычно голосуют за демократов – а латиноамериканцы, которые получат гражданство, не только будут голосовать за демократов, но и своим присутствием в южных штатах (в том же Техасе) могут поспособствовать их превращению в демократические штаты.

Лишая тем самым республиканцев шансов на занятие в будущем Белого дома (который они не получат в том случае, если потеряют Техас).

В итоге стороны стоят на своем, и американская политическая система найти выход из ситуации не может. Американская политическая система функционирует только при условии компромиссов, но в данном случае система разрешения споров явно сбоит. Вот Байден и угрожает.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова увидела здесь намек на терроризм. «Советую американским энергетическим компаниям (спонсорам Республиканской партии – прим. ВЗГЛЯД) усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других регионах США, потому что после аналогичной угрозы от Байдена в начале 2022 года в адрес России через полгода был взорван газопровод «Северный поток», – напомнила она.

Есть, впрочем, и другие расшифровки угроз со стороны президента США. «По мнению Байдена, выделение денег на Украину – наиболее дешевый и безопасный для США способ продолжать войну против России. А если новый бюджет на Украину принят не будет, то Украина с большой вероятностью в течение нескольких месяцев потерпит военное поражение.

После чего (и на это намекает Байден) Америке придется пойти на серьезную эскалацию конфликта для того, чтобы предотвратить полную победу России. Эскалация эта может принять несколько форм, и не исключено, что Североатлантический альянс может начать размещать собственные войска на территории Украины. Это чревато в том числе прямым военным столкновением России с НАТО и с США, и политическую вину за последствия возложат на республиканцев», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Еще одними последствиями, по версии Байдена, могут стать угрозы американским союзникам в Европе. Ведь западные политики и их украинские прокси часто говорят о том, что финансирование Украины – это не пожертвование, а инвестиция. В щит, который закрывает страны НАТО от «российской агрессии». «Байден уже несколько месяцев продвигает мысль о том, что якобы Россия нападет на несколько стран НАТО после победы на Украине. И политическая ответственность за это будет возложена на республиканцев», – продолжает Дмитрий Суслов.

Пока что, впрочем, республиканцы не демонстрируют готовность поддаться на манипуляции Байдена. По крайней мере, в ближайшие недели никакого компромисса не предвидится.

«Конгресс не успевает до 20 января договориться о полноценном бюджете на 2024 год. Сейчас говорят лишь о временном бюджете для продолжения работы правительства. И до первой половины февраля все усилия будут сосредоточены на поиске бюджетного компромисса. Кроме того, до сих пор республиканцы и демократы не могут договориться о южной границе США, – говорит Дмитрий Суслов. – Еще одним препятствием является отсутствие ясности в стратегии Байдена по Украине».

Спикер Палаты представителей Майкл Джонсон прямым текстом говорит о том, что Белый дом не в состоянии сейчас эту новую стратегию раскрыть и критерии победы в ней объяснить. Не в состоянии обозначить целевые индикаторы – чего Соединенные Штаты хотят и рассчитывают достичь на Украине, в какие сроки при помощи тех денег, которые запросил Байден. «Тот ответ, на который намекает Байден – позволить Украине продержаться до ноябрьских выборов – республиканцев в палате не устраивает», – говорит Дмитрий Суслов.





Ну и, наконец, демократы не способны гарантировать республиканцам (и их избирателям), что деньги, выделенные на Украину, не будут разворованы. Дело в том, что на днях в министерстве обороны США провели проверку и заявили, что «не могут отследить судьбу» выделенного Киеву оружия общей стоимостью в один миллиард долларов. Проще говоря, оно куда-то пропало. Речь идет прежде всего о переносных ракетных комплексах, дронах и приборах ночного видения.

Казалось бы, цифры сравнительно небольшие – ведь США отправили Украине оружия на 50 млрд долларов, и один миллиард – это только 2% от общей суммы. Однако проблема в том, что проверяющие из Пентагона проводили оценку не всех поставок, а лишь небольшой части из них – общей стоимостью в 1,69 млрд. То есть получается, что они не могли найти более половины всего поставленного вооружения (если оценивать через призму цены).

Что же будет в том случае, если Пентагон проведет проверки всего оружия, выделенного Украине? Сколько из него окажется украденным и проданным за рубеж (в том числе врагам Америки)? И кто за это заплатит? Уж точно не республиканцы.