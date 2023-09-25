Необычный русский протест вызвал ненависть властей стран Прибалтики

Эстонская полиция борется с надписями «Я русский» и «Сила в правде»

Tекст: Никита Демьянов

Cейчас быть русским, постоянно проживающим в одной из стран Прибалтики, – участь крайне незавидная. В течение минувших тридцати лет русских там постоянно зажимали, угнетали, оскорбляли по национальному признаку, а в последние полтора года угнетение достигло предела.

У русских отнимают право учиться на родном языке. Изгоняют русский язык из всех сфер жизни – вплоть до репертуара кукольных театров. Посносили памятники советским воинам и даже Пушкину. Запрещают даже встречать Новый год по московскому времени. Русских разрешено как угодно безнаказанно оскорблять публично, в то время как размещенное в соцсети поздравление с Днем Победы может привести к неприятностям с полицией. Неудивительно, что русские стран Балтии живут в состоянии непрерывного стресса. Резко увеличилось количество уезжающих в Россию – среди них даже оказался один бывший депутат Европарламента.

Однако, как оказывается, и среди русских, пока еще остающихся в странах Прибалтики, достаточно людей смелых.



Дерзкий флешмоб



22 сентября по всей Эстонии – как спонтанный ответ на непрерывные оскорбления и угнетение – начался флешмоб с участием десятков русских автомобилистов. Активисты создали чат в Telegram, сообщили, распечатали большое количество наклеек «Я русский» и начали раздавать их всем желающим. Люди по всей Эстонии стали приклеивать их на стекла своих машин. Получился целый автопробег под лозунгом «Я русский».

«В СМИ поднялась шумиха. Некоторых особенно выбесило, что ребята, не скрываясь и не пряча номера машин, ведут стримы. Рассказывают о передвижении своей колонны и призывают не бояться. Да и чего бояться? Того, что русские?

В итоге на дороге полицейские перехватили одну из машин с наклейками. Как я понял, оставшуюся часть наклеек изъяли, хотя на это не было никаких оснований. Вроде как стали предъявлять проведение стрима – прямого включения по ходу движения машины. Но ребят это только раззадорило – и в чате, помимо жителей Эстонии, появились уже латвийцы», – сообщил журналист из Латвии Алексей Стефанов.

По его словам, спустя сутки после начала флешмоба эстонские власти опомнились и спустили полицию с поводка, поручив ей пресечь столь вопиющее «безобразие». Полицейские подошли к исполнению данного приказа хитро. Они стали останавливать машины с наклейками «Я русский» и настоятельно предлагать снять их – объясняя, что в противном случае, дескать, эти автомобили могут стать объектами атак вандалов. «Мы можем эвакуировать вашу машину, чтобы уберечь ее от вандализма», – объясняли сотрудники полиции. И добавляли: «К нам поступило большое количество жалоб – если не снимите, эвакуируем». Значительное число этих «жалоб», кстати, написали проживающие в Эстонии беженцы с Украины.

Нельзя молчать!

Один из полицейских, объясняя, почему водитель должен снять наклейку «Я русский», сказал: «Можно все, что не противно». То есть обозначение своей русской национальности в этой логике является «противным» деянием. «Тем самым власти Эстонии признали то, от чего открещиваются: наличие русских, готовых об этом готовить открыто и во всеуслышание, выводит их из себя», – отмечает Стефанов.

Однако наклейки сняли не все. Самые смелые стали требовать у полицейских объяснить им: с каких пор русский в Эстонии не имеет права называть себя русским?

Люди начали украшать машины новой надписью на русском языке: «Сила в правде». Рядом с этой надписью автомобилисты наклеивали изображение русского медведя в шапке-ушанке. Шапка специально была окрашена в цвета эстонского флага – попробуй-ка придерись!

Однако стали придираться и в этом случае. «Полиция докопалась и до этой фразы. За то, что она написана НА РУССКОМ! Отвоевать удалось только мишку. Правда, сами полицейские признались, что они нацелились на организатора этого флешмоба. И вот у него могут быть серьезные проблемы уже с уголовным законом», – сообщил Алексей Стефанов.

Есть предположение, что первым эту акцию придумал житель Таллина по имени Павел. Эстонская пресса посвятила Павлу недоброжелательную статью. Журналисты выяснили, что Павел колесит по эстонской столице на темно-синем автомобиле BMW E60 с надписями «Я русский» и «Отдел по борьбе с нацизмом», что вызвало массу обсуждений в социальных сетях и недовольство националистической общественности.

Эстонские националисты и украинские беженцы обвиняют Павла в том, что он устроил «провокацию». Но сам Павел их не боится – более того, он объяснил свою позицию в соцсети TikTok. «Не вижу нарушения закона, поэтому буду ездить дальше! Здесь нет никакого выражения и поддержки страны-агрессора, исключительно моя национальность, и я не хочу, чтобы в Эстонии меня дискриминировали по национальному признаку!» – пишет Павел. «Закон не нарушаешь, но должна же быть моральная грань какая-то», – возмущается один из комментаторов под видео Павла в TikTok, на котором снято, как он общается с полицейским патрулем.

Как подчеркивают в полиции, демонстративное сообщение о своей русской национальности в Эстонии воспринимается как недопустимое явление.

Эстонские власти решили прояснить свою позицию – почему русским нужно сидеть тихо, как мышь под веником. Руководитель следственного отдела полиции уезда Харьюмаа Инна Тоатер заявила: «Провокационное поведение по отношению к другим людям в общественных местах не является разумным и должно быть исключено». Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимова заверила, что их сотрудники обязательно будут обращать внимание на «водителей-провокаторов». Максимова пообещала: «Если мы обнаружим в городе такую машину, то обязательно спросим у водителя, для чего нужны наклейки, и попросим его снять их».

А тем временем акция добралась и до соседней Латвии. Но там первой отреагировала не полиция, а местные националисты. Одна девушка сообщила, что вечером в субботу нанесла на свой автомобиль большую надпись «Я русская». Ранним утром в воскресенье она обнаружила эту надпись на брусчатке – причем кто-то не просто сорвал ее, а еще и оттоптался на ней. «Наклейка сорвана и затоптана. Писать Latviete (латышка – прим. ВЗГЛЯД) – норм. "Я русская" – вот так…», – отмечает латвийский блогер Алексей Гуленко. Под его постом завязалось оживленное обсуждение. Некоторые комментаторы настойчиво советуют русским жителям Латвии втянуть голову в плечи и лишний раз о себе не напоминать.



Такого рода советы зачастую даже даются в доброжелательном тоне – ну вы же не хотите себе лишних неприятностей? Вот и не отсвечивайте… Отповедь такого рода советчикам дал один из комментаторов.

«Избирательная ненависть уже достала. Быть русским – это удел рождения, а не политические взгляды. Хватит уже лицемерить и решать, что одним можно свою национальность выставлять на всеобщий обзор, а других за национальность разрешено вести в печи Освенцима...

Если одним людям показать, что можно гнобить других людей за их национальность, а правоохранители за это не станут наказывать, то вопрос времени, когда сорванная наклейка превратится в разбитое окно или избитого человека. А если проигнорируют и это, то будут уже тяжкие увечья и убийства. Все это уже бывало в истории и все это творится здесь и сейчас. Закон должен быть один и для всех. Если кто-то указывает свою национальность, то это должны иметь право делать все или никто», – указывает мужчина.

Двойные стандарты

То, что люди, не боящиеся открыто обозначить себя русскими, подвергаются реальной опасности, доказывает свежий факт. 25 сентября в соцсетях было опубликовано видео, сделанное, как утверждается, в Таллине – подростки нападают и бьют сидящую на скамейке русскую бабушку, выкрикивая ей в лицо националистические лозунги.

«Взрослые политики накрутили, садисты-дети продолжили. Все идет к тому, что такое станет нормой. И в Латвии тоже», – беспокоится Алексей Стефанов. Конечно, напасть на беспомощную бабушку совсем не то, что атаковать взрослого здорового мужчину – но и он вряд ли справится, если окажется лицом к лицу с агрессивной толпой. Причем можно заранее быть уверенным, что подростки, напавшие на пожилую женщину, никакого наказания не понесут.





Кстати, сейчас в Латвии идет судебный процесс по делу рижанки Елены Крейле, обвиняемой в «публичном оправдании и восхвалении военных преступлений». Вина Крейле, за которую она уже успела провести некоторое время в следственном изоляторе, заключается в том, что она 16 марта прошлого года во время шествия латышских экс-легионеров «ваффен СС» и их последователей вышла к рижскому памятнику Свободы с пришитым к пальто российским флагом.

После этого ее неоднократно задерживали то с российским флагом на одежде, то с буквой Z на сумке; на нее составлялись протоколы. Предпоследний привод был за выставленные Крейле в окне ее квартиры флаги России и Латвии и надписи: «Путин мой друг» и «Бог спаси Латвию». Ее тогда увезли в полицию, а флажки сорвали.

Вернувшись из изолятора, Елена снова вывесила флаги России и Латвии, после чего ее снова арестовали.

Интересно, что свидетелем стороны обвинения по делу Крейле выступает латвиец по имени Айнис Спрогис, который в иных обстоятельствах сам вполне мог бы оказаться подследственным по делу о восхвалении нацизма. Спрогис говорит, что возмущен поступками Крейле и призывает «справедливо наказывать тех, кто поддерживает агрессивное государство». При этом сам он не так давно вывесил фотографию по случаю дня рождения дочери – на ней Спрогис со своим семейством позируют на фоне нескольких свастик, составленных из воздушных шариков красного цвета.

«По-хорошему, из свидетеля обвинения благодаря этому символу он мог бы с легкостью превратиться в обвиняемого, ведь в Латвии демонстрация нацистских символов запрещена, а вездесущие спецслужбы не вытаскивают носа из соцсетей. Но это вряд ли...» – отмечает Telegram-канал «Шпроты в изгнании».