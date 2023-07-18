Иран возмутился дипломатическим ритуалом России

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18 июля, вторник  |  Последнее обновление — 23:28  |  vz.ru
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Как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам

Россия разочаровалась в зерновой сделке ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
Зерновой сделки больше не будет. Россия ставит точку в этом вопросе. Однако для экспорта российских зерновых и доходов бюджета это не очень печальные новости. Более того, эта сделка изначально приносила России только ущерб, считают в Российском зерновом союзе. Почему отказ от зерновой сделки может оказаться даже выгодным нашим экспортерам? Подробности...
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Исполнить обещание Трампа сможет только армия России

Трамп считает, что у него «очень хорошие отношения» и с Путиным, и с Зеленским Erin Schaff/Global Look Press
Бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп считает, что для завершения военного конфликта между Россией и Украиной ему нужны одни сутки, два телефонных звонка и слово «хватит», которое он скажет Владимиру Зеленскому в том случае, если выиграет президентские выборы. Можно ли верить Трампу? Подробности...
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Модернизированный «Петр Великий» отрезвит любого врага России

Крейсер «Петр Великий» служит всего лишь с 1998 года Григорий Сысоев/РИА Новости
Вновь в СМИ попадают утечки о том, что самый мощный надводный корабль ВМФ России – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» – будет списан после того, как будут закончены работы по модернизации другого такого корабля – «Адмирала Нахимова». Однако есть и другие утечки – о том, что крейсер будет оставлен в составе флота. Официального решения на этот счет нет. А значит, стоит сказать, какой «Петр Великий» и почему Военно-морскому флоту он остро необходим. Подробности...
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В Польше зреет ненависть к Украине

Польский национализм поднимается против Украины Global Look Press/Keystone Press Agency
Польша считается одним из самых близких и энергичных союзников Украины. Варшава неизменно поддерживает наиболее радикальные шаги киевского режима – и казалось бы, настроения польского населения этому полностью соответствуют. Однако в последнее время среди поляков набирает популярность совсем другая, антиукраинская сила, где даже заявляют, что хотят хороших отношений с Россией. Что происходит? Подробности...
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Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
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Золото эмигрирует из США и Великобритании

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше. Подробности...

Участие в Олимпиаде предложат в обмен на отказ от Родины

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна. Подробности...
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Русский этнограф предупреждал о грядущем нацизме

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Миклухо-Маклаю выпало защищать туземные народы в те времена, когда дорогу к «тотальному господству зла» прокладывали англичане. Сейчас, когда евгенику и нацизм возрождают американцы, его предостережения как никогда актуальны. Подробности...
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Трамп обещает завершить СВО за сутки

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«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Иран возмутился дипломатическим ритуалом России

    Политолог Суслов: Иран пытается заставить Россию сделать стратегический выбор в его пользу
    Один из островов, хозяином которого себя считает Иран
    		  
    18 июля 2023, 22:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Иран кипит от возмущения и считает представленные Россией объяснения недостаточными – с точки зрения Тегерана, Москва покусилась на иранскую территориальную целостность. А все из-за некоей декларации, которая была подписана российскими представителями. О чем идет речь и чего на самом деле добивается от России Иран?

    С начала СВО на Украине российско-иранские отношения обрели второе дыхание. До спецоперации Москва и Тегеран уже были важными партнерами (в частности, вместе проводили антитеррористическую кампанию в Сирии, рука об руку воевали против ИГ) – однако сейчас их считают чуть ли не ближайшими союзниками, активно вкладывающимися в безопасность друг друга.

    Официально заявлялось, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана «развивается успешно». Иран вошел в Шанхайскую организацию сотрудничества (ускорив ее трансформацию из системы коллективной безопасности евразийского пространства, по сути, в антиамериканский и антинатовский блок).

    Обиделись на ритуал

    И вот на фоне этих взаимовыгодных отношений 10 июля между Москвой и Тегераном возник дипломатический инцидент. Дело в том, что министр иностранных дел Сергей Лавров, принимавший участие в Шестом раунде переговоров со своими коллегами из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, подписал с ними совместное заявление. И в заявлении этом был следующий абзац:

    «Министры вновь заявили о своей поддержке всех мирных усилий, в том числе инициативы и усилий Объединенных Арабских Эмиратов по достижению мирного решения спора, касающегося трех островов – Большого Томба, Малого Томба и Абу-Муса, путем проведения переговоров на двусторонней основе или посредством обращения в Международный суд ООН в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН, а также решению этого вопроса в соответствии с принципами международной легитимности».

    Иранцы этому дико возмутились.

    Дело в том, что Иран (контролирующий острова) даже не признает спорный характер этих территорий – как не признает и Россия японские притязания на Курилы. Для Тегерана они не являются предметом для переговоров. Поэтому в иранский МИД был незамедлительно вызван российский посол Алексей Дедов, где ему заявили, что данные острова «навсегда принадлежат Ирану», а также потребовали, чтобы Россия «изменила свою позицию по этому вопросу».

    Казалось бы, ничего серьезного. Всем очевидно, что подписание совместного заявления, где все вопросы призывают решать мирным путем – шаг исключительно ритуальный. Включение в него важного для стран Персидского залива вопроса об островах – это дань дипломатического уважения арабским лидерам, которые являются ценными партнерами для России.

    «Экономически эти страны – очень важный инструмент обхода и минимизации последствий санкций. Крайне важный партнер по ОПЕК+. В политическом отношении Саудовская Аравия и другие арабские страны обладают все большей субъектностью, становятся важными партнерами по сирийскому направлению – например, без Саудовской Аравии и Эмиратов Сирия вряд ли вернулась бы в Лигу арабских государств», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.

    Москва это уважение проявила – как тот же Китай, который в 2022 году подписался под аналогичным тезисом в так называемой Эр-Риядской декларации.

    В то же время Россия всегда признавала и признает территориальную целостность Ирана. А Иран, кстати, до сих пор официально считает Крым, Донбасс и Причерноморье собственностью киевского режима. Поэтому Москва подписала ритуальное заявление, Иран выразил обязательный протест, российский посол заявил о полном признании территориальной целостности Ирана – и вроде как тема должна быть закрыта.

    Однако иранцы так не считают – российские пояснения их не устроили. «Мы не считаем эти объяснения достаточными и не приемлем любого повторения такого рода шагов и любых заявлений, оспаривающих территориальную целостность Ирана», – заявил глава иранского МИД Хоссейн Амир-Абдоллахиян.

    Эмоции, стратегия и хитрость

    Логика иранской стороны базируется на трех столпах. Во-первых, имеет место банальный эмоциональный фактор. В отличие от Москвы, которая воспринимает отказ Запада признавать свои новые территории как данность и не обращает на это особого внимания, для Тегерана, которого веками унижали иностранные державы, это вопрос уважения и признания его статуса как великой региональной державы. Поэтому Иран крайне щепетильно относится даже к риторике, ставящей под сомнение его территориальный суверенитет.

    «Мы не в XIX веке, когда русские и англичане могли вмешиваться в наши дела», – возмущается депутат парламента страны Ахмед Надери. «Необходимо быть максимально осторожным, зная насколько это важно для иранцев. Россия должна в данной ситуации максимально дистанцироваться от конфликта. Мы за все хорошее, против всего плохого, а споры между Исламской республикой и арабским миром должны решаться без внешнего вмешательства», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-ближневосточник Аббас Джума.

    Во-вторых, острова имеют важнейшее военно-политическое значение. Они находятся аккурат на входе в Ормузский пролив, вдоль важнейших для всего мира торговых путей. Если на них возводить объекты военной инфраструктуры, то владелец этих островов может блокировать все судоходство в Персидском заливе. Поэтому любое оспаривание иранского контроля над ними воспринимается в Тегеране крайне болезненно.

    Наконец, в-третьих, повышая градус конфликта, Тегеран пытается заставить Москву отказаться от ее многовекторной политики.

    Дело в том, что РФ выстроила на Ближнем Востоке очень эффективную и выгодную для себя модель общения с местными державами: дружить со всеми и не против кого-то. Благодаря этой политике невмешательства Россия оказалась вне многочисленных региональных конфликтов, а также смогла развивать отношения со всеми региональными державами. Что и принесло ей дивиденды во время нынешней СВО – в сотрудничестве и с Ираном, и с арабскими монархиями.

    Понятно, что Тегерану такой подход не очень нравится. Несмотря на его нынешний курс на замирение с арабскими странами, иранцы хотели бы, чтобы Москва была всецело, во всех вопросах на его стороне. Поэтому не исключено, иранцы сейчас пытаются воспользоваться совместным российско-арабским заявлением для того, чтобы максимально продавить Москву. Заставить ее отказаться от нынешнего многовекторного курса в пользу, конечно, не полной поддержки Ирана везде и во всем, а максимального учета иранских интересов даже в каких-то ритуальных заявлениях. Демонстративного учета.

    Проблема в том, что наши арабские партнеры могут рассмотреть этот демонстративный учет как раз как проиранский крен. И вся годами выстраиваемая Москвой конструкция многовекторности в этом случае может быть поставлена под угрозу.

    И это может лишить Москву не только ценных арабских партнеров, но и свободы маневра. «Выгодным преимуществом российской политики и колоссальным недостатком американской является то, что Штаты стратегический выбор в свое время сделали. Америка не имеет возможности выстраивать сотрудничество с Ираном – и на фоне ухудшения американо-саудовских, а также сейчас американо-израильских отношений позиции США в регионе стремительно слабеют», – поясняет Дмитрий Суслов. Именно поэтому, по словам эксперта, Москва делать однозначный выбор не должна. Тем более в ситуации, когда его не делает Иран (не признавая, как отмечалось выше, новые российские территории).

    «Несмотря на попытки Ирана заставить Россию сделать стратегический выбор в его пользу, Москве нужно непременно продолжать многовекторную политику. Поддерживать хорошие отношения с арабскими странами, Ираном, а также Турцией и Израилем (в той мере, насколько возможно). Иранские же дипломатические демарши нужно воспринимать с пониманием – но при этом двигаться прежним курсом», – резюмирует Дмитрий Суслов.
     
     
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