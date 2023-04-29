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29 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 09:40  |  vz.ru
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Как российские технологии прорывают санкции Запада

Атомная станция «Аккую» находится на финальных стадиях подготовки к пуску АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС
Российский и турецкий лидеры приняли участие в торжественной церемонии по случаю загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Этот проект имеет высочайшее значение, в том числе для России. Запад поставил задачу вытеснить российские технологии с мирового рынка, однако в итоге все происходит наоборот.  Подробности...
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Чего добивается Польша грабежом посольства России

Польша украла деньги у российского посольства Ирина Полина/ТАСС
Польша все активнее входит в конфронтацию с Россией. На этот раз в Варшаве решили изъять все деньги со счетов российского посольства и торгпредставительства. Чем продиктован такой шаг, какие краткосрочные и среднесрочные цели преследует Польша, чем ответит Москва и возможны ли дипломатические отношения между странами в дальнейшем?  Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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Интриги США у границ Китая послужат на пользу России

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во время визита в США Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
Опасность ядерного столкновения у восточных границ России усилилась – и это прямо следует из договоренностей, достигнутых между США и Южной Кореей. Речь идет о том, что американские корабли – носители ядерного оружия, включая атомные подводные лодки, смогут заходить в южнокорейские порты. Такого не было десятилетиями. Как ни парадоксально, для России в этом есть даже некая выгода. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Для русских естественно быть имперцами

Пётр Колчин
Пётр Колчин, политолог
Ответственность нашей страны выходит далеко за пределы современной России. Русский солдат и стоит на пути тех, кто желает ввергнуть постсоветское пространство в хаос. И каждый российский школьник невольно отмеряет границы Русского мира от Бреста и Кишинева. Подробности...
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На новых территориях придется отделять агнцев от козлищ

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Если человек воевал в Донбассе и убивал жителей региона – и получит в Таврии, или в ЛДНР, или в любом другом регионе России какую-то государственную должность или депутатский мандат – это будет выглядеть, как предательство. Подробности...
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Бунт на европейском климатическом корабле

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Си все-таки позвонил Зеленскому

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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Что означает договоренность США и Южной Кореи по поводу кораблей с ядерным оружием
    Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во время визита в США
    		  
    29 апреля 2023, 09:30
    Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Опасность ядерного столкновения у восточных границ России усилилась – и это прямо следует из договоренностей, достигнутых между США и Южной Кореей. Речь идет о том, что американские корабли – носители ядерного оружия, включая атомные подводные лодки, смогут заходить в южнокорейские порты. Такого не было десятилетиями. Как ни парадоксально, для России в этом есть даже некая выгода.

    Ядерное оружие США возвращается к корейским берегам. Таков был итог прошедших переговоров между американским президентом Джозефом Байденом и его южнокорейским визави Юн Сок Елем.

    «Наши две страны договорились проводить немедленные двусторонние президентские консультации в случае ядерной атаки КНДР, (получено – прим. ВЗГЛЯД) обещание ответить быстро, с сокрушительной силой и решительно с использованием всей силы альянса, включая ядерное оружие США», – говорит хозяин Голубого дома (официальная резиденция южнокорейского президента).

    В рамках этих консультаций США, конечно, пообещали ядерное оружие на Корейском полуострове не размещать – но районов вокруг полуострова это не касается. «Мы не собираемся размещать ядерное оружие на полуострове, но будут проводиться визиты в порты, визиты ядерных подводных лодок», – заявил хозяин Белого дома. Ну и, вдобавок, надводных судов с ядерным оружием.

    Некоторые эксперты, конечно, говорят о том, что данные консультации нужны и важны. Они, мол, будут способствовать лучшей защите американского союзника от угроз со стороны Северной Кореи. Успокоят Южную Корею (президент Юн Сок Ель занимает достаточно жесткую позицию в отношении Пхеньяна) и лишат ее необходимости создавать ядерное оружие для защиты от северокорейских ракет.

    Однако в российском МИДе особого оптимизма не испытывают. «Данное развитие событий носит явно дестабилизирующий характер и будет иметь серьезные негативные последствия для региональной безопасности с проекцией на глобальную стабильность, – заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мария Захарова. – Призываем США и их союзников, которые в погоне за определяющим военным превосходством реализуют целый ряд военных программ, подрывающих глобальную стратегическую стабильность, перестать раскачивать ситуацию и отказаться от шагов, ведущих к ослаблению общего уровня безопасности для всех государств».

    И по сути МИД прав. Нуклеаризация пространства вокруг Корейского полуострова представляет собой изящную американскую многоходовку, целью которой является сдерживание и ослабление отнюдь не Северной Кореи. Речь идет прежде всего о Китае.

    Американские средства массовой информации и профильные эксперты регулярно пишут о том, что Китай превращается в полноценную военно-морскую сверхдержаву, а также в целом наращивает технологическую основу армии. Это действительно так – уже в ближайшие годы ВМФ Китая станет крупнейшим и сильнейшим в мире.

    Кроме того, Пекин практически ничем не связан в вопросе наращивания стратегических вооружений – он не входит в российско-американские соглашения по контролю за этими вооружениями. Все это позволит Пекину уже в самое ближайшее время резко увеличить возможности по проекции собственной мощи в интересные китайцам регионы мира – Африку, Океанию и даже Латинскую Америку.


    Поэтому Соединенным Штатам необходимо не только наращивание собственных вооружений, но и усиление военно-политических позиций у китайского носа – то есть в домашнем для КНР регионе Восточной Азии. Создавать там надежную плотину, которая сдержит китайскую экспансию.

    Конечно, для усиления позиций нужны основания – и совсем не нужны процессы, эквивалентные тем, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке. В частности, восточноазиатский аналог саудовско-иранского примирения. Ситуации, когда при поддержке Китая решается один стержневых конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечивавший основание для американского военно-политического присутствия в странах Персидского Залива. Проще говоря, американцев терпели потому, что нужна была защита от иранцев.

    Соединенным Штатам не нужна нормализация. Причем никакая – ни китайско-южнокорейских отношений, ни межкорейских отношений, ни интенсификация контактов обеих берегов Тайваньского пролива после президентских выборов на Тайване в начале 2024 года.

    Американцы делают все наоборот – играют на обострение. Поддерживают милитаристские инициативы Японии, нагнетают ситуацию вокруг Тайваня. А в отношениях с Южной Кореей провоцируют агрессивные действия со стороны КНДР. Ответные действия на ядерную милитаризацию пространства вокруг Корейского полуострова. Угрозы, военные демонстрации, новые ядерные и ракетные испытания.

    То есть все то, что усилит страх местных игроков перед северокорейской угрозой и создаст дополнительные основания для увеличения американского контингента в регионе. И присутствия американского ядерного оружия.

    Может показаться, что китайцы, понимающие американскую игру, могут просто приказать Северной Корее не реагировать. Сидеть ровно, не нагнетать, дать пару уйти в свисток. Однако эта версия построена на версии о том, что Северная Корея является полноценным вассалом Китая. Что в Пхеньяне делают все, что им скажут в Пекине. А это не совсем так.

    Да, северокорейская экономика во многом зависит от той, назовем ее, «гуманитарной помощи», которая предоставляется китайскими властями. Да, оборона Северной Кореи тоже во многом зависит от ее Союза с Китаем. Однако несмотря на эту зависимость северокорейское руководство сохраняет высокую степень автономии в процессе принятия решений.

    Лидеры КНДР смогли выстроить такую систему отношений с Пекином, где Китай может советовать, но не указывать.

    Поэтому сейчас нельзя говорить о том, что Китай может приструнить Северную Корею. Скорее, Пекин будет взирать на то, как реализуется американская многоходовка. Ну и отвечать на нее ростом собственных вооружений, инициативами в области межкорейского урегулирования – ну и укреплением союзов с теми странами, которые будут усиливать позиции Китая в противостоянии с США. То есть с Россией.

    Таким образом – да, действительно, США вновь делают шаги по подрыву глобальной стабильности. Однако, как ни парадоксально, в данном конкретном корейском случае этот подрыв проходит в российских интересах. Американцы развеивают все пацифистские дипломатические иллюзии, оставшиеся у китайского руководства относительно взаимоотношений с США и толкают Пекин на углубление и расширение контактов с Москвой.
     
     
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