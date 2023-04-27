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СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова

Эксперты считают систему управления флотом слишком громоздкой Вадим Савицкий/РИА Новости
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Москва вынудила США начать исполнение зерновой сделки

Украинское зерно запрещают по всей Европе Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
Украина столкнулась с целой серией критически важных обстоятельств, прямо касающихся одного из главных ресурсов этой страны – зерна и сельскохозяйственного экспорта как такового. Похоже, что Россия таки вынудила Запад исполнять зерновую сделку. И это может иметь большие последствия и для киевского режима, и для решения всего украинского кризиса.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

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    Москва вынудила США начать исполнение зерновой сделки

    Украинское зерно запрещают по всей Европе
    		  
    27 апреля 2023, 14:38
    Фото: Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Украина столкнулась с целой серией критически важных обстоятельств, прямо касающихся одного из главных ресурсов этой страны – зерна и сельскохозяйственного экспорта как такового. Похоже, что Россия таки вынудила Запад исполнять зерновую сделку. И это может иметь большие последствия и для киевского режима, и для решения всего украинского кризиса.

    Власти США, не слишком привлекая внимание, позволили американскому банку JPMorgan Chase проводить выплаты российскому Россельхозбанку. Пояснение для тех, кто не в курсе: это одно из условий так называемой зерновой сделки с российской стороны. Сделку заключили еще в конце июля прошлого года. И все это время Запад откровенно саботировал выполнение российских условий. А тут – на тебе.

    Разумеется, это не жест доброй воли. Во-первых, это означает, что Запад заинтересован в том, чтобы сделка работала и дальше. Вторую причину сформулировать сложнее. Если коротко – дело опять в том, что происходит на Украине.

    Парад запретов

    Газета ВЗГЛЯД уже писала о бунте в отношении продукции украинского АПК, который подняли поляки. Весь апрель ситуация развивалась. Вслед за Польшей вводить запреты на импорт украинского зерна и прочих видов с/х продукции начала вся Восточная Европа. В качестве промежуточного решения применялся даже запрет транзита – до урегулирования вопроса с Киевом.

    Еврокомиссия вначале пыталась осуждать соседей Украины. Но затем еврочиновники переобулись в прыжке: не можешь победить – возглавь. В итоге ЕК анонсировала уже свой запрет на экспорт украинской продукции. К 5 июня его обещают ввести. Не исключен и запрет экспорта украинского зерна в Румынию – это потому, что Румыния сегодня остается для украинцев единственной лазейкой на рынок ЕС, все прочие маршруты уже перекрыты.


    Сегодня ЕК говорит только о запрете на зерно и масличные. Но не исключено, что его расширят еще на десяток наиболее ходовых позиций (яйца, яичный порошок, куриное филе и тушки, мед, яблочный сок и т. п.). Соседи и лепшие «друзья» Украины в лице Польши, Венгрии и Болгарии внесли все это в перечень ограничений и теперь лоббируют соответствующие решения уже на уровне ЕК.

    И будто всего прочего было мало – Турция. Которая с мая вводит огромные пошлины на поставки украинского зерна. Причины примерно те же, что у стран ЕС, разве что стоят они острее. В итоге власти Турции лавируют между Сциллой и Харибдой: высокой инфляцией и растущими ценами на продукты питания (и постоянным искушением сдержать их за счет импорта) и интересами турецких с/х производителей.

    В мае в Турции выборы. И урожай новый не за горами. Взвесив все за и против, турки решили временно закрыться от украинского импорта.

    Наверняка вы уже поняли, к чему все идет. После того, как ЕК прикроет калитку в Румынию, зерновой коридор останется для Украины единственной возможностью экспортировать продовольствие. И поскольку он зависит от решения российских властей, американцы решили милостиво соизволить JPMorgan Chase отправлять платежи Россельхозбанку.

    К тому же зерновая сделка действует только до 18 мая. И если ее не продлят, получится, что ЕК своим решением забивает последний гвоздь в крышку гроба украинским аграриям. А ведь Россия уже прямо заявляла, что «обстоятельства складываются не в пользу продления зерновой сделки». Более чем прозрачный намек, не так ли? Может быть, США именно его и услышали?

    Неутешительные прогнозы

    Впрочем, у зерновой сделки есть и другое измерение: Украина все менее соответствует своему былому статусу аграрной сверхдержавы. В ходе недавней международной конференции Asia Grain Conference в Алматы представители Украины озвучили свежий прогноз на урожай-2023: валовой сбор основных сельхозкультур сократится на 7% от прошлого года. По пшенице ожидается сокращение урожая на 14% (до 16,2 млн тонн).

    Сокращение урожая выглядит не слишком критичным лишь на первый взгляд, это эффект низкой базы. В 2022 году урожай основных с/х культур на Украине сократился на 35%, то есть семипроцентное падение – это еще меньше, чем год назад. То есть вроде и ограничили Украину по всем фронтам, но не беда – объемы экспорта тоже падают.

    Чтобы было понятнее, возьмем не проценты, а миллионы тонн. Урожай пшеницы в 2021/22 маркетинговом году – 33 млн тонн. В 2022/2023 он сократился до 19 млн тонн, прогноз на 2023/2024 – 16 миллионов. Согласно мнению Минсельхоза США, это приведет к уменьшению экспорта зерна с Украины с 19 до 10 млн тонн. Почти в два раза! По сути, перед нами – закат эпохи. Короткого с точки зрения исторической перспективы взлета украинского зернового экспорта.

    Запреты и сделка – две стороны одной медали

    На Украине предполагают, что череда запретов на экспорт зерна и иной с/х продукции в ЕС вводится не только с целью защиты европейских производителей от падения цен. Но и затем, чтобы европейскому капиталу было легче и дешевле скупить земли и с/х предприятия на Украине. Версия имеет право на существование, хотя на Украине склонны слишком уж верить в миф о незаменимости и исключительной ценности своих черноземов.

    Сегодня Украина – это страна, в которой ведутся боевые действия, а значит, ценность любых, даже самых привлекательных активов падает.

    Какой смысл вкладываться в активы на Украине, если во время уборочной всех механизаторов с/х предприятия могут мобилизовать в ВСУ? Или возникнет дефицит дизтоплива? Или купленные поля окажутся заминированными? Сельское хозяйство и без того достаточно рисковый бизнес. А украинские активы и в мирное время считались рисковыми вложениями. К тому же выращенная на Украине пшеница или подсолнечник не выпадают из-под запрета на ввоз на рынок ЕС только потому, что вырастут на полях, купленных каким-нибудь польским фермером.

    Да, покупать будут. Украинская земля и прежде стоила раз в 10 меньше, чем в ЕС. Сегодня этот ценник будет еще ниже. Цена оправдывает многое, вопрос лишь в массовости этого явления. Но если посмотреть на историю с запретом экспорта в ЕС с учетом зерновой сделки, возникает другая гипотеза. Возможно, перед нами принуждение Киева к послушанию и даже к смягчению переговорной позиции. На ключевых переговорах, от которых и киевский режим, и его западные спонсоры до сих пор категорически отказывались – о мире.

    В 2022 году ничем не ограниченный агроэкспорт дал Украине больше половины всей валютной выручки (23 млрд долларов из 44). Из них на сделку приходится 8-10 миллиардов.

    Сегодня Украине по сути говорят следующее: вот вам единственный канал сбыта – зерновой коридор. Его работа зависит от России, договаривайтесь с ней по деталям – интенсивности работы, количеству судов, срокам проверок. А мы постараемся сделать так, чтобы русские продлевали сделку: то Россельхозбанку платежи разрешим проводить, то еще где-то уступим. Тем более, что урожаи у вас все равно упали, коридора вам должно хватить.

    Ничего личного, просто бизнес. Вся эта украинская история уже слишком затянулась для всех, в том числе и для Запада.
     
     
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