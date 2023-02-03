Перевыборы добавят популярности пророссийским силам в Болгарии

Президент Болгарии Радев распустил парламент и назначил новые выборы – уже пятые за два года. Впрочем, последний состав парламента успел запомниться – он обязал правительство снабжать Киев оружием. Такой жест не встретил понимания в народе, поэтому пророссийские силы, скорее всего, на новых выборах ждет теперь прибавка голосов.

В четверг президент Болгарии Радев подписал указ о роспуске 48-го Народного собрания и назначении даты избрания нового ее состава. С начала 2021 года он выполняет процедуру уже в пятый раз. «Глава государства назначил парламентские выборы на 2 апреля», – говорится в сообщении президентской канцелярии.

Другим указом президент сформировал новое «техническое правительство», возглавит которое Гылыб Донев. Впрочем, Донев и так уже с августа возглавлял правительство, и тоже «техническое», временное – то есть кабинет министров не опирался на твердое большинство в Народном собрании. А ведь по Конституции Болгария – парламентская республика, для нормальной работы любому правительству тут нужна поддержка депутатов.

Самое интересное, и почти все аналитики сходятся в этом предсказании, – выборы в апреле более-менее воспроизведут тот же самый расклад сил в Народном собрании, который есть и сейчас. То есть в перевыборах нет никакого смысла. За полгода избиратели вряд ли сильно передумают. Однако у лидеров партий, похоже, иное мнение. Каждый из них порознь надеется, что в апреле именно его партийный список наберет больше голосов, а значит, в следующем раунде игры за власть переговорная позиция именно его партии станет крепче. Однако, если верить аналитикам, на самом деле Болгария опять получит раздробленное Народное собрание, фракции которого не способны на компромисс. В итоге управлять Болгарией толком будет некому.

Кризис власти будет стоить Болгарии денег, он помешает ей войти в зону евро в конце этого года, как того ожидали. Затормозится и поток финансовой помощи в миллиарды евро из фондов восстановления ЕС, на которые уже рассчитывали в Софии.

«Судя по всему, следующий парламент, который изберут в апреле, окажется таким же раздробленным. Хорошо, если он год продержится, – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. – Понятно, что фавориты – социалисты, однопартийцы Радева, ГЕРБ экс-премьера Бойко Борисова и партия Кирилла Петкова». У турецкой партии, по его словам, тоже стабильная опора на турецкий электорат, это примерно 10%. Националисты из «Возрождения», получившие осенью больше 10%, теперь могут немножко добрать – до 15%, но только при условии, что они смогут объединить вокруг себя три-четыре карликовые партии. «Рост поддержки националистов объясняется просто – Болгария остается беднейшей страной Евросоюза.

Кроме того, недавнее решение парламента снабжать оружием Украину не встретило массовой поддержки общества.

Это ведь косвенное участие в конфликте, а такая идея крайне непопулярна. Против такого участия выступают не только националисты, но и социалисты, и это обстоятельство может им добавить голосов. Но при этом не стоит преувеличивать уровень симпатий к России», – предупреждает Трухачев.

Впрочем, ни одна сила заметного перевеса не добьется, поэтому парламентская чехарда наверняка опять продолжится, уверен российский политолог.

Стоит напомнить, что до 2020 года в стране худо-бедно сохранялась стабильность. Более десяти лет Болгарией руководил премьер Бойко Борисов (партия ГЕРБ), пока его не смела волна уличных протестов. Под градом обвинений в коррупции Борисов ушел в отставку. Преемники не смогли повторить его рекорд политического долгожительства. В 2021 году страна пережила настоящий избирательный марафон, болгары ходили голосовать трижды, с промежутком в три-четыре месяца. Как и теперь, так и тогда лидеры партий, избранных в Народное собрание, не могли договориться друг с другом о коалиции, поэтому превратили избирательную систему в вариант казино – каждый из политиков рассчитывал, что в следующем раунде фишка его партии ляжет более удачно.

По итогам последних выборов 2021 года премьером стал Кирилл Петков, молодой политик, выпускник Гарварда. Выборы он выиграл во главе «Партии перемен», созданной буквально накануне голосования.

Хотя Петков продержался в кресле премьера чуть больше полугода, он успел поучаствовать в СВО – на стороне Киева. Лишь в прошлом месяце выяснились детали операции, которую организовал Петков. Тайком от собственного народа он в первые же дни СВО наладил «мост» на Украину, поставляя туда в огромных количествах топливо и боеприпасы. Некоторые считают, что Болгария таким образом практически спасла киевский режим. При этом партия социалистов, партнеров Петкова по коалиции, была категорически против таких поставок. Но, как позже утверждал Петков, они были против лишь на словах, публично, а на деле знали о поставках и закрывали на них глаза.

Нынешний парламент, разогнанный теперь Радевым, избрали совсем недавно – в октябре. Но и этот состав успел войти в историю СВО. На заседании 16 декабря депутаты ратифицировали заключенное ранее соглашение правительств двух стран о безвозмездных поставках Украине вооружений, техники и боеприпасов. В отличие от времен правления Петкова, теперь поток оружия потечет на Украину вполне официально.

Пламен Милетков, глава Евразийского института геополитики и экономики (София) считает, что Болгария сейчас немного напоминает нынешнюю Сербию. «Как и у сербов, у нас уникальная страна. Народ в большинстве своем симпатизирует России, но верхушка у нас прозападная. При этом у нас активно работает большое количество американских НКО. На них из-за океана тратятся десятки миллионов долларов в год», – заявляет болгарский эксперт.

«Я надеюсь, что по итогам апрельских выборов проамериканские партии не пройдут в парламент и уйдут с политической сцены. Социалисты называют себя «пророссийскими», но это маска, они притворяются. В правительстве Петкова была вице-премьер, министр экономики Корнелия Нинова из партии социалистов. Она подписывала все решения о переправке оружия в США, Чехию и Польшу, прекрасно зная, что дальше они пойдут на Украину. Но народ это теперь знает, поэтому воспримет это как предательство, и социалисты на выборах получат еще меньше голосов», – говорит Милетков газете ВЗГЛЯД.

Что касается пророссийских сил, то политолог надеется, что в новый парламент пройдут и партия «Возрождение», и «АБВ» экс-президента Георгия Пырванова.

«Как раз за месяц голосования будет отмечаться большой праздник – годовщина свержения турецкого ига. Наш народ помнит, что именно ваша армия освободила Болгарию. Как обычно, мы будем собираться возле памятников русским солдатам. Думаю, это празднование поможет пророссийским партиям набрать побольше голосов», – добавляет он.

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, тоже отмечает: на настроения болгар активно влияют американские НКО. «Болгария – страна с подвижной политической системой, зачастую управляемая даже не из Брюсселя, а из Вашингтона. Наглядный пример торжества НКО. С помощью своей мягкой силы Запад создает в Болгарии острую конкуренцию между «своими» партиями. А вот соперничества между партиями за звание «самой пророссийской» нет», – отмечает эксперт.

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«Очевидно, что в выборах 2 апреля будут участвовать, помимо старых, системных игроков, совершенно новые проекты, которые зачастую делаются на коленке. Опять будет очень конкурентная кампания. Могу предсказать, что одним из трех лидеров станет новая политическая сила, которая еще, может, даже и не сформирована и мы не знаем ее названия», – предсказывает Бондаренко. «Какой-то весомый процент опять наберет ГЕРБ Бойко Борисова. Социалисты, другой системный игрок, на осенних выборах показали себя слабо. Не исключаю, что они вообще пролетят мимо парламента. И это при том, что к этой партии принадлежит и действующий президент Радев. К сожалению для этой партии, партии с историей, наследницы правящей коммунистической партии советских времен, лучшие дни остались в прошлом», – считает Бондаренко.

Тем временем, Радев успел в четверг не только распустить Народное собрание, но и принять у себя коллегу из Венгрии Каталина Новака. Оба лидера заявили о единстве в подходах к украинскому кризису. «Мы разделяем общую тревогу в контексте развития ситуации на Украине», – сообщил Радев на общей пресс-конференции по итогам встречи. «Мы убеждены, что решения этого конфликта нельзя добиться увеличением поставок оружия, но можно, проявив волю для ведения диалога и использования дипломатии», – добавил он.

А за день до роспуска, в среду Народное собрание большинством голосов – 134 за, 26 против – успело принять другое решение, которое, видимо, призвано было воодушевить Киев и рассердить Москву. Парламент присоединился к парламентам других западных стран, объявивших голодомор на Украине 1932-1933 годов геноцидом. Против голосовали депутаты «Возрождение», а социалисты заседание бойкотировали.

Признание голода «геноцидом украинского народа» – это сознательное искажение исторических фактов, заметила по этому поводу посол России в Софии Элеонора Митрофанова. «Решение о признании голодомора геноцидом, направленным на украинцев и организованным на их территории, вероятно, написано под диктовку современной Украины», – предположила дипломат.

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