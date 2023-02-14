ВМФ России обвинили в нарушении договора с США

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14 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 20:05  |  vz.ru
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Как Россия справится с историческим падением экспорта газа в ЕС

Российский газ оказался в непростой ситуации Игорь Агеенко/РИА Новости
Россия столкнется в этом году с падением экспорта газа в ЕС почти в пять раз. Вместо 155 млрд кубометров, как было в 2021 году, будет отправлено всего 30 млрд кубов. России срочно надо искать новые маршруты для экспорта. Какие пути перенаправления поставок газа существуют у Москвы и почему этот вопрос стал одним из самых непростых? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Как СССР создал самую экзотическую подлодку в истории

«Акулы» были самыми большими подводными лодками в мире Лев Федосеев/ТАСС
Из состава ВМФ РФ выведена последняя подлодка проекта 941, известного также как «Акула». На тяжелом атомном ракетном крейсере стратегического назначения «Дмитрий Донской» спущен флаг. Чем были уникальны эти самые большие подлодки в истории, за что и насколько справедливо они подвергались критике и какой урок их создание сегодня может дать ВМФ России? Подробности...
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Запад ворует для Украины русское достояние

Картины русского художника Куинджи внезапно стали украинскими EPA/TASS
«Российскую империю создали французы, немцы и украинцы, и теперь нам надо решать, что делать с ней дальше», заявляет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Одновременно с этим крупнейший американский музей провозглашает украинскими художниками Айвазовского, Репина и Куинджи. Перед нами – скоординированная кампания по фальсификации русской истории и культуры. Как это происходит? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Почему Германия не может дать сдачи Польше

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Последние 20 лет польские власти постоянно создавали для немцев проблемы и мешали стабилизации Европы вокруг ее экономического «ядра». При этом Польша всегда была самым крупным получателем дотаций из ЕС. Для Берлина выплаты Варшаве – это «дань», которую они выплачивают США, содержа американского сателлита. Подробности...
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Когда Церковь проповедует то же, что телевизор, она оказывается лишней

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В современном мире тесная связь Церкви с государством – это уязвимость не для государства, а для Церкви. В этом случае не Церковь мешает государству утонуть, но государство утягивает национальную Церковь с собой на дно. Подробности...
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Нисхождение по социальной лестнице рождает идиотов

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
История про муляж тушенки является частью феномена, с которым сталкивался любой россиянин, общающийся в интернете, да и оффлайн тоже – когда уехавший из страны человек горячо доказывает ему, живущему тут, как страшно и ужасно жить в России. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    К докладу норвежской разведки о кораблях СФ РФ возникло слишком много вопросов
    		   14 февраля 2023, 19:45
    Фото: mil.ru
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    В СМИ появились спекуляции о том, что Северный флот России якобы оснастил надводные корабли тактическим ядерным оружием и отправил их в море, причем впервые за 30 лет. Насколько эти данные правдоподобны, почему они играют ключевую роль для международных отношений и как с этим связана разведка страны–основательницы НАТО – Норвегии?

    Норвежская разведывательная служба (NIS) выпустила ежегодный доклад о главных угрозах для национальной безопасности страны. Среди прочего, в документе упоминаются силы ядерного сдерживания, которые «приобретают все большее значение для российской военной мощи».

    В докладе также сказано, что «центральная часть ядерных сил России размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота». И если первая часть этой фразы вопросов не вызывает (потому что размещение ЯО на подлодках – это одна из основ ядерной триады России), то вторая часть фразы про «надводные корабли» вызвала удивление в отечественных СМИ.

    Так, в Сети появилось множество спекуляций о том, что Москва якобы впервые за 30 лет отправила в море надводные корабли с тактическим ядерным оружием (ТЯО) на борту. Однако в докладе об этом не сообщается. Тем не менее упоминание «надводных кораблей» уже дает почву для множества домыслов и предположений. Ведь источник информации – не блогер, а целая разведка страны–основательницы НАТО.

    С другой стороны, ссылка в документе на «надводные корабли» может оказаться банальной ошибкой авторов доклада. В противном случае реальное размещение ТЯО на надводных судах стало бы эпохальным событием, потому что сегодня ни Россия, ни США не размещают тактическое ядерное оружие подобным образом.

    В частности, это продиктовано решением, принятым в рамках так называемого джентельменского соглашения между Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем – старшим. «В 1991 году без подписания каких-либо обязывающих документов, основываясь лишь на неформальной договоренности, СССР и США решили ликвидировать значительную часть ТЯО, в том числе снять этот вид оружия со всех кораблей», – напоминал Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

    «Соответствующие носители и заряды после достижения соглашения были вывезены в арсенал на хранение, значительная часть зарядов была ликвидирована. Вашингтон снятые с кораблей ядерные «Томагавки» переделывал в уже неядерные следующих модификаций. Так что ТЯО корабельного базирования, снятое в ту пору, на складах уже не хранится, и ни одна из сторон не располагает боеготовыми системами», – рассказал эксперт.

    При желании, конечно, и Россия, и США могли бы разместить ТЯО на своих надводных кораблях, но целесообразность этого решения – вопрос дискуссионный. В этой связи, если предположить, что корабли СФ РФ действительно бы вышли в море с ТЯО на борту – это стало бы «переворотом» и в международных отношениях, и в ядерной сфере.

    «После завершения холодной войны Россия держала свое тактическое ядерное оружие на центральных базах хранения. Это касалось ядерного оружия флота, авиации и сухопутных войск», – рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

    «Выход в море боевых кораблей с ядерным оружием на борту мог бы означать изменение политики России в отношении тактического ядерного оружия в целом.

    Вместе с тем любые шаги в этом направлении будут иметь огромные стратегические последствия», – отметил собеседник.

    Рассуждая о целях публикации норвежской разведки, Кашин напомнил, что Осло играет «важную роль в наблюдении за объектами Северного флота». «Для этого Норвегия располагает значительными возможностями, включая разведывательный корабль «Марьята» и разведывательную авиацию», – добавил он.

    «Как известно, во время холодной войны корабли, как правило, ходили в море с тактическим ядерным оружием. Однако это не означало наличия конкретных планов к его применению. В большей степени это касается изменения стратегии и ситуации. Мы постепенно возвращаемся к режиму противостояния наподобие холодной войны с постоянным балансированием на грани ядерного конфликта», – рассуждает Кашин.

    «Нет никакого значения, какая конкретно разведка сообщает о якобы возвращении ТЯО на надводные корабли Северного флота РФ – норвежская, французская или, например, немецкая. Суть в том, что Западу было бы очень на руку, если бы мы это сделали», – добавляет в свою очередь военный эксперт Александр Артамонов.

    «Вместе с тем у нас нет никакой необходимости вновь оснащать корабли тактическим ядерным вооружением. Более того, эта история очень слабо увязывается с конфликтом на Украине. Если бы мы хотели искусственно повысить градус напряженности, то сначала использовали бы ОТРК «Искандер-М» или проект «Посейдон». Поэтому все эти данные о надводных кораблях требуют адекватного подтверждения и уточнений», – полагает собеседник.

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