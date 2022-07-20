США невольно укрепили российскую решимость на Украине

Соединенные Штаты наконец обнаружили то, что в открытую заявляется уже несколько недель: на освобожденных от киевского режима территориях Украины планируются референдумы по вопросу об их присоединении к России. Вашингтон называет это «сценарием аннексии» и сравнивает происходящее с крымскими событиями 2014 года. Как ни странно, заявления Белого дома в данном случае способны только помочь России.

Представитель Белого дома Джон Кирби рассказал о новых зловещих планах Москвы в отношении Украины. «Из источников нашей разведки и из открытого доступа мы получаем явные свидетельства того, что Россия намерена попытаться аннексировать новые украинские территории. Россия действует по «сценарию аннексии» – очень похожему на тот, который мы видели в 2014 году (при возвращении Крыма в состав РФ – прим. ВЗГЛЯД). Россия уже назначает нелегитимных чиновников в районах Украины, которые находятся под ее контролем. И мы знаем, каковы будут их следующие шаги», – заявил чиновник.

После этих слов Джона Кирби стали сравнивать с индейцем по прозвищу Зоркий Глаз из старого анекдота («На третий день нахождения в камере Зоркий Глаз увидел, что в комнате нет одной из стен»). Ведь эти шаги России ни для кого не являются секретом.

Еще несколько недель назад стало известно, что на всей освобожденной территории ЛНР и ДНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав РФ. Исход этих голосований предсказуем. Единственным вопросом является то, под каким названием ДНР и ЛНР войдут в состав России – то есть останутся ли они республиками или станут российскими областями.

Более того, на днях российские власти фактически подтвердили сделанные ранее экспертами заявления о том, что самоопределяться будут и другие освобожденные территории Украины. Джон Кирби уверяет, что речь идет о «Херсонской и Запорожской областях», однако Россия уже освободила и другие территории. В частности, почти треть Харьковской области и небольшой фрагмент Николаевской.

И это все по состоянию на середину июля – сами референдумы ожидаются осенью, когда площадь освобожденных территорий, как можно ожидать, еще более расширится. «Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», – заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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В Киеве, конечно, негодуют. «Рассказывая о своих мечтах по захвату новых украинских земель, российский министр иностранных дел признает тот факт, что Россия отказывается от дипломатии, фокусируясь вместо этого на войне и терроре. Россия хочет крови, а не переговоров. Я призываю всех партнеров усилить санкционное давление на Россию и ускорить поставки оружия на Украину», – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава того самого ведомства, которое с марта (то есть с момента окончания Стамбульского раунда переговоров) сначала отказалось от тех компромиссов, которые были достигнуты при турецком посредничестве, а затем и свернуло весь переговорный процесс с Москвой. После чего, соответственно, география российской спецоперации и начала меняться (как, опять же, уточняет Лавров), включая в себя все освобождаемые Россией территории бывшей Украины.

Соединенные Штаты в свою очередь эту географию не признают, как и не намерены признавать и будущие референдумы, называя их нарушением устава ООН. Вашингтон абсолютно не волнует тот факт, что жители Херсонской, Запорожской и других областей сами сделают свой выбор.

Американцы утверждают, что этот выбор свободным не будет, что Россия установила там режим террора и в буквальном смысле принуждает местных жителей получать российское гражданство (видимо, огромные очереди перед паспортными столами тоже формируются под дулами танков). Поэтому американские власти уверяют, что ответ на референдумы будет «быстрым и жестким», а Москва станет «еще большим изгоем», чем сейчас.

И в этой связи возникают два вопроса. Каким образом Москве реагировать на эти угрозы и как в этом случае проводить референдумы?

Ответ на первый вопрос уже фактически озвучила представитель российского МИД Мария Захарова. «Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят «новые санкции» и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», – написала она в своем телеграм-канале.

Логика российской стороны очень проста. Да, санкции вредят российской экономике. Однако ключевое правило санкционной политики «ты делаешь это – получаешь санкции, не делаешь – не получаешь» больше не работает. По крайней мере, в отношении России.

За последние годы санкционной политики Запад приучил Москву к мысли о том, что санкции против нее будут вводиться по любому поводу. А значит, какой смысл отказываться завтра от условного референдума в Запорожье ради недопущения санкций? Ведь эти же санкции будут введены послезавтра потому, что Демократическая партия проиграет промежуточные выборы в Конгресс и возложит вину за это на «российский заговор».

Тот самый, который, если верить бывшему болгарскому премьеру Кирилу Петкову и нынешнему министру иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, привел к правительственным кризисам в этих двух странах. «Мы сами ошеломлены мощью российской дипломатии, как следует из сообщений итальянских СМИ. Оказывается, наши послы парой звонков могут менять правительства», – иронизировала по этому поводу Мария Захарова.

Поэтому референдумы с большой долей вероятности будут проведены. Да, можно предположить, что практически никто в мире их результаты не признает. Не только Запад, но и даже союзники России по ОДКБ и Евразийскому Союзу (которые до сих пор даже Крым не признали – разве что Белоруссия, да и то частично).

Но это отнюдь не повод для того, чтобы проводить его исключительно формально. С большой долей вероятности российские власти сделают голосование максимально открытым, пригласив туда всевозможных иностранных наблюдателей от различных международных организаций. Не только ОБСЕ (которое, вероятно, не поедет), но также организаций с Ближнего Востока или Восточной Азии. Любой международный актор сможет убедиться в том, что голосование пройдет максимально честно.

Да, в краткосрочной перспективе какой-то выгоды от международного присутствия на референдуме не будет (разве что референдумы получат большее медийное освещение). Российский статус бывших украинских территорий будет признан формально лишь несколькими странами мира. Однако в долгосрочной перспективе, когда США и Запад (не имея больше возможности изолировать от себя Россию) де-факто признают новые границы в Восточной Европе, это международное присутствие станет одним из легальных основ данного признания.

Но еще более важным заявление представителя Белого дома может иметь для психологического и политического настроения жителей освобождаемых Россией территорий. Среди них зачастую до сих пор можно услышать слова неуверенности в том, что Россия пришла сюда навсегда. Ведь Киев едва ли не ежедневно обещает «освободить» их (устраивая при этом теракты против «освобождаемых»). Но теперь твердость намерений Москвы дать этим территориям свободный выбор подтвердил не кто-нибудь, а главный геополитический противник России – Америка. Что ж, такого признания более чем достаточно.