В борьбе с Россией США сметают основы миропорядка

«Главной угрозой мировому порядку» называют теперь Россию в руководстве Евросоюза – и не только там. Такие оценки звучат из-за происходящего на Украине, однако в реальности множество примеров тому, как совсем другие страны и куда более жесткими инструментами уничтожали все то, что сохраняло мировую стабильность долгие годы.

С самого начала спецоперации западные политологи и журналисты упражняются в мрачных прогнозах о том, сколь чудовищными для России будут ее последствия. Тотальная изоляция, полная блокада, возвращение в каменный век – версий было много, одна апокалиптичнее другой.

Однако с момента начала освобождения Украины от нацистов прошло уже почти три месяца, а апокалипсиса не происходит. Более того, западная санкционная машина буксует – ЕС не может принять шестой пакет санкций (с нефтяным эмбарго), потому что целый ряд государств выступает категорически против исходя из собственных интересов. И поэтому режиссеры сейчас пытаются зайти с другого конца. Заявить о том, что действия России – это угроза всему миру, поскольку на Украине Москва не защищает свои интересы, а демонтирует мировой порядок. Худо-бедно, но все-таки работающий.

Общая угроза

«Россия со своей варварской войной на Украине и опасным пактом с Китаем – самая непосредственная угроза мировому порядку», – заявила Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Японию. «Россия – это самая серьезная угроза миропорядку. Вторжение России на Украину – это не только европейская проблема. Это вторжение сотрясает основы международного порядка – в том числе и в Азии», – вторит ей японский премьер Фумио Кисида, которому нужно как-то объяснять населению разрыв экономических связей с Москвой ради интересов далекой Украины.

Якобы разрушает миропорядок и идеология, которую распространяет Москва. «Русский мир – это рак, который поглощает не только большинство российского общества, но и угрожает всей Европе. Таким образом, недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе против России. Мы должны полностью уничтожить эту чудовищную идеологию», – заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

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В устах Моравецкого подобные слова звучат, конечно, смешно. Консервативные ценности, сохранение исторической памяти, суверенитет – это ведь не только основы российского мира, но и того мировоззрения, которое разделяет пан Моравецкий и все нынешние власти его страны.

«В политической практике русские и поляки очень похожи – и в том и другом случае мы наблюдаем мощные акценты на вопросах исторического прошлого. Традиционные ценности и религиозность служат сохранению идентичности, а наличие огромного количества соотечественников в диаспоре особым образом ставит национальный вопрос, создает повышенную чуткость к вопросам сохранения языка и культуры», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Ценности и баланс

Однако фрау фон дер Ляйен и Кисиде-сан нужно тоже внимательно переосмыслить свои слова. Действительно, мировой порядок разрушают – но делает это отнюдь не Российская Федерация, а Соединенные Штаты. Именно Вашингтон уничтожает сами основы этого порядка – в экономике, политике, безопасности и правилах взаимоотношения между государствами.

Стабильный мировой порядок всегда основывается на нормах – как писаных, так и неписаных. Нормах, которые: а) всем понятны; б) всеми принимаются; в) обязательны для всех. После окончания холодной войны США создали порядок, который частично основывался на Уставе ООН, а частично – на тех принципах, которые Америка провозгласила в рамках однополярного мира и с которым все тогда согласились (либеральный мир, рыночная экономика, глобализация, роль США в качестве мирового шерифа и т. п.).

И разрушать этот порядок Соединенные Штаты стали аж с середины 90-х годов – с момента войн против Югославии и аннексии исконно сербского Косово, когда был уничтожен принцип неделимости послевоенных границ в Европе. Принцип, на котором во многом зиждились принципы европейской стабильности и безопасности. Москва же тогда просила не открывать этот ящик Пандоры, уважать принцип территориальной целостности стран.

Затем Вашингтон отказывался учитывать изменение глобального баланса сил, который произошел в нулевые годы. Отказался не то что интегрировать в систему новые центры силы в лице России и Китая, но и даже признавать их статус как великих держав, имеющих собственную сферу ответственности и собственный суверенитет.

При этом США прекрасно понимали, к чему приведут попытки искусственной консервации системы – что ее банально разорвет от внутренних противоречий – однако все равно продолжали сдерживать Москву и Пекин вместо того, чтобы дать им достойное место под общим солнцем. Россия же, в свою очередь, предлагала цивилизованно и путем диалога позволить ей интегрироваться в мировую систему, предлагала различные форматы этой интеграции (пространство безопасности от Владивостока до Лиссабона и даже вступление в НАТО).

И ладно бы Соединенные Штаты лишь сдерживали – в рамках самой политики сдерживания они стали разрушать их собственные же правила игры. В частности, отказались от концепции свободной торговли для того, чтобы не допустить экономической экспансии КНР – и вот уже принципы ВТО стали трещать по швам.

Кроме того, Вашингтон столько раз злоупотреблял санкционным инструментом в адрес России, что уничтожил как боязнь этого самого инструмента, так и какое-то, хотя бы минимальное, уважение к американским институтам. А также нанес серьезный удар по глобальному характеру этих институтов – в частности, того же доллара как единой валюты, а также американским соцсетям как к универсальному инструменту общения между народами. Кремль же просил Вашингтон прекратить играть без правил и вернуть хоть какую-то предсказуемость и нормативную базу в российско-американские отношения.

Также в рамках концепции сдерживания американцы стали уничтожать сами основы стратегической стабильности. Начиная с администрации Джорджа Буша – младшего Вашингтон выходил из ряда соглашений (ПРО, РСМД, Договор об открытом небе и т. п.), на которых зиждилась мировая система безопасности. Соглашений, которые помогали двум ядерным сверхдержавам – США и СССР/России – нормально сосуществовать и избегать ядерной войны. В итоге мир дошел до ситуации, когда американские ядерные ракеты будут возвращены в Европу.

Россия же много лет просила Америку одуматься, вернуться к работавшим правилам игры. А в 2021-м – начале 2022 года совершила крайний подход к снаряду – попыталась провести с американцами сущностные переговоры о возрождении правил. Ее не услышали, вынудив Кремль начать спецоперацию на Украине для защиты своих интересов иными, не договорными методами.

Помогите террористам

Наконец, даже в ходе этой спецоперации Америка продолжала разрушать мировой порядок. И речь тут идет не только о санкциях, о глобальной отмене России, о принуждении Европы жертвовать своим будущим ради украинского настоящего.

Речь о разрушении системы контроля за опасными вооружениями. В частности, переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК), десятки тысяч которых поставлены Западом на Украину – и министр обороны США публично признается, что не имеет никакого контроля за дальнейшей судьбой этих систем. Тысячи ПЗРК «Стингер» вполне могут быть использованы террористами, в том числе против лайнеров с американскими гражданами.

Если бы фрау фон дер Ляйен, Кисида-сан и пан Моравецкий трезво оценивали состояние глобального порядка, то они, безусловно, выразили бы именно США претензии по всем этим пунктам. «Проблема публичных интерпретаций действий России за рубежом состоит в том, что совершенно не принимаются в расчет угрозы, создаваемые России, совершенно не заметна готовность к диалогу. Вместо этого дискурс намеренно смещается в сферу обсуждения «иррационального» поведения Кремля и собственным сочинениям на свободную тему», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Это и есть настоящая угроза мировому порядку.