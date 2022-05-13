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Рубль попал в уникальную ситуацию

Российская валюта признана лучшей в мире Виталий Тимкив/РИА Новости
Российская валюта названа лучшей в мире за последнее время – а все потому, что рубль существенно укрепляется. Казалось бы, крупнейшие санкции Запада должны были обрушить курс российской национальной валюты, но все происходит ровно наоборот. Специалисты называют происходящее «крайне необычной ситуацией», но каким же образом она сложилась? Подробности...
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НАТО расшатывает Балтику

Прибалтика и Балтийское море перестанут быть безъядерной зоной ABACA/Reuters
Власти Финляндии намерены безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. В случае, если альянс примет Хельсинки в свои ряды, линия границы между Россией и НАТО вырастет более чем на тысячу километров. Какие риски для России несет этот шаг и как Москва могла бы парировать растущие угрозы? Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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В борьбе с Россией США сметают основы миропорядка

Бесконтрольное распространение ПЗРК стало одним из многих примеров разрушения Западом мирового порядка Ryan Carpenter/United States Marine
«Главной угрозой мировому порядку» называют теперь Россию в руководстве Евросоюза – и не только там. Такие оценки звучат из-за происходящего на Украине, однако в реальности множество примеров тому, как совсем другие страны и куда более жесткими инструментами уничтожали все то, что сохраняло мировую стабильность долгие годы. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Интеллектуальный класс застигли врасплох

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Нам показывали – хотя бы на примере российских спортсменов, которых методично лишали флага, уже завоеванных медалей – так будет с каждым. С ученым, с художником, с певцом, да хоть с дрессировщиком диких животных. Подробности...
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Россия – военная империя

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Возрождение воинского духа традиционной империи происходит сегодня в России. Именно в этом и суть нынешней военной операции, в которой Россия, противопоставив себя целому миру, смирившемуся с тиранией, мучительно нащупывает свои вечные смыслы. Подробности...
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Зачем финнам и шведам клетка НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В России скандинавские страны традиционно воспринимались в качестве некоего оплота здравомыслия и способности не поддаваться коллективным истерикам Запада, но эти времена прошли. Подробности...
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Еще один шаг к развалу Великобритании

Россию выдавливают с Балкан

Остров Змеиный стал символом позора Украины

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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    В борьбе с Россией США сметают основы миропорядка

    Бесконтрольное распространение ПЗРК стало одним из многих примеров разрушения Западом мирового порядка
    		   13 мая 2022, 13:32
    Фото: Ryan Carpenter/United States Marine
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Главной угрозой мировому порядку» называют теперь Россию в руководстве Евросоюза – и не только там. Такие оценки звучат из-за происходящего на Украине, однако в реальности множество примеров тому, как совсем другие страны и куда более жесткими инструментами уничтожали все то, что сохраняло мировую стабильность долгие годы.

    С самого начала спецоперации западные политологи и журналисты упражняются в мрачных прогнозах о том, сколь чудовищными для России будут ее последствия. Тотальная изоляция, полная блокада, возвращение в каменный век – версий было много, одна апокалиптичнее другой.

    Однако с момента начала освобождения Украины от нацистов прошло уже почти три месяца, а апокалипсиса не происходит. Более того, западная санкционная машина буксует – ЕС не может принять шестой пакет санкций (с нефтяным эмбарго), потому что целый ряд государств выступает категорически против исходя из собственных интересов. И поэтому режиссеры сейчас пытаются зайти с другого конца. Заявить о том, что действия России – это угроза всему миру, поскольку на Украине Москва не защищает свои интересы, а демонтирует мировой порядок. Худо-бедно, но все-таки работающий.

    Общая угроза

    «Россия со своей варварской войной на Украине и опасным пактом с Китаем – самая непосредственная угроза мировому порядку», – заявила Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Японию. «Россия – это самая серьезная угроза миропорядку. Вторжение России на Украину – это не только европейская проблема. Это вторжение сотрясает основы международного порядка – в том числе и в Азии», – вторит ей японский премьер Фумио Кисида, которому нужно как-то объяснять населению разрыв экономических связей с Москвой ради интересов далекой Украины.

    Якобы разрушает миропорядок и идеология, которую распространяет Москва. «Русский мир – это рак, который поглощает не только большинство российского общества, но и угрожает всей Европе. Таким образом, недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе против России. Мы должны полностью уничтожить эту чудовищную идеологию», – заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

    В устах Моравецкого подобные слова звучат, конечно, смешно. Консервативные ценности, сохранение исторической памяти, суверенитет – это ведь не только основы российского мира, но и того мировоззрения, которое разделяет пан Моравецкий и все нынешние власти его страны.

    «В политической практике русские и поляки очень похожи – и в том и другом случае мы наблюдаем мощные акценты на вопросах исторического прошлого. Традиционные ценности и религиозность служат сохранению идентичности, а наличие огромного количества соотечественников в диаспоре особым образом ставит национальный вопрос, создает повышенную чуткость к вопросам сохранения языка и культуры», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Ценности и баланс

    Однако фрау фон дер Ляйен и Кисиде-сан нужно тоже внимательно переосмыслить свои слова. Действительно, мировой порядок разрушают – но делает это отнюдь не Российская Федерация, а Соединенные Штаты. Именно Вашингтон уничтожает сами основы этого порядка – в экономике, политике, безопасности и правилах взаимоотношения между государствами.

    Стабильный мировой порядок всегда основывается на нормах – как писаных, так и неписаных. Нормах, которые: а) всем понятны; б) всеми принимаются; в) обязательны для всех. После окончания холодной войны США создали порядок, который частично основывался на Уставе ООН, а частично – на тех принципах, которые Америка провозгласила в рамках однополярного мира и с которым все тогда согласились (либеральный мир, рыночная экономика, глобализация, роль США в качестве мирового шерифа и т. п.).

    И разрушать этот порядок Соединенные Штаты стали аж с середины 90-х годов – с момента войн против Югославии и аннексии исконно сербского Косово, когда был уничтожен принцип неделимости послевоенных границ в Европе. Принцип, на котором во многом зиждились принципы европейской стабильности и безопасности. Москва же тогда просила не открывать этот ящик Пандоры, уважать принцип территориальной целостности стран.

    Затем Вашингтон отказывался учитывать изменение глобального баланса сил, который произошел в нулевые годы. Отказался не то что интегрировать в систему новые центры силы в лице России и Китая, но и даже признавать их статус как великих держав, имеющих собственную сферу ответственности и собственный суверенитет.

    При этом США прекрасно понимали, к чему приведут попытки искусственной консервации системы – что ее банально разорвет от внутренних противоречий – однако все равно продолжали сдерживать Москву и Пекин вместо того, чтобы дать им достойное место под общим солнцем. Россия же, в свою очередь, предлагала цивилизованно и путем диалога позволить ей интегрироваться в мировую систему, предлагала различные форматы этой интеграции (пространство безопасности от Владивостока до Лиссабона и даже вступление в НАТО).

    И ладно бы Соединенные Штаты лишь сдерживали – в рамках самой политики сдерживания они стали разрушать их собственные же правила игры. В частности, отказались от концепции свободной торговли для того, чтобы не допустить экономической экспансии КНР – и вот уже принципы ВТО стали трещать по швам.

    Кроме того, Вашингтон столько раз злоупотреблял санкционным инструментом в адрес России, что уничтожил как боязнь этого самого инструмента, так и какое-то, хотя бы минимальное, уважение к американским институтам. А также нанес серьезный удар по глобальному характеру этих институтов – в частности, того же доллара как единой валюты, а также американским соцсетям как к универсальному инструменту общения между народами. Кремль же просил Вашингтон прекратить играть без правил и вернуть хоть какую-то предсказуемость и нормативную базу в российско-американские отношения.

    Также в рамках концепции сдерживания американцы стали уничтожать сами основы стратегической стабильности. Начиная с администрации Джорджа Буша – младшего Вашингтон выходил из ряда соглашений (ПРО, РСМД, Договор об открытом небе и т. п.), на которых зиждилась мировая система безопасности. Соглашений, которые помогали двум ядерным сверхдержавам – США и СССР/России – нормально сосуществовать и избегать ядерной войны. В итоге мир дошел до ситуации, когда американские ядерные ракеты будут возвращены в Европу.

    Россия же много лет просила Америку одуматься, вернуться к работавшим правилам игры. А в 2021-м – начале 2022 года совершила крайний подход к снаряду – попыталась провести с американцами сущностные переговоры о возрождении правил. Ее не услышали, вынудив Кремль начать спецоперацию на Украине для защиты своих интересов иными, не договорными методами.

    Помогите террористам

    Наконец, даже в ходе этой спецоперации Америка продолжала разрушать мировой порядок. И речь тут идет не только о санкциях, о глобальной отмене России, о принуждении Европы жертвовать своим будущим ради украинского настоящего.

    Речь о разрушении системы контроля за опасными вооружениями. В частности, переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК), десятки тысяч которых поставлены Западом на Украину – и министр обороны США публично признается, что не имеет никакого контроля за дальнейшей судьбой этих систем. Тысячи ПЗРК «Стингер» вполне могут быть использованы террористами, в том числе против лайнеров с американскими гражданами.

    Если бы фрау фон дер Ляйен, Кисида-сан и пан Моравецкий трезво оценивали состояние глобального порядка, то они, безусловно, выразили бы именно США претензии по всем этим пунктам. «Проблема публичных интерпретаций действий России за рубежом состоит в том, что совершенно не принимаются в расчет угрозы, создаваемые России, совершенно не заметна готовность к диалогу. Вместо этого дискурс намеренно смещается в сферу обсуждения «иррационального» поведения Кремля и собственным сочинениям на свободную тему», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Это и есть настоящая угроза мировому порядку.


     
     
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