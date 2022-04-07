Шесть иллюзий, из-за которых Украина верит в свою победу

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7 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:14  |  vz.ru
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Россия готовится летать только на отечественных самолетах

Россия запускает в производство замену «Боингам» и «Аэрбасам» Александр Юрьев/ТАСС
Россия назвала самолеты, на которых россияне будут летать после того, как ресурс иностранных «Боингов» и «Аэрбасов» будет исчерпан. Кроме «Сухого Суперджет-100» это будут дальнемагистральные Ту-214 и Ил-96. Почему выбраны именно эти самолеты, сможет ли Россия их производить, и почему до сих пор они были неинтересны российским авиакомпаниям? Подробности...
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Калининград от блокады защищает ядерный кулак России

Москва пригрозила при необходимости «вскрыть блокаду» Калининграда советскими методами Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Украина требует от Польши и стран Балтии полностью закрыть границу с Россией. Если они сделают это, то Калининградская область окажется в сухопутной блокаде. В Вильнюсе и Риге уже всерьез высказались о возможности перекрытия границ. Какие меры в данном случае предпримет Москва, чтобы снять блокаду НАТО со своего региона?  Подробности...
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Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
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Сторонникам России в Прибалтике готовят особый вид наказания

Протесты русских жителей Латвии могут привести даже к лишению гражданства REUTERS/Ints Kalnins
«За пост в соцсети можно будет лишиться гражданства». Нет, это вовсе не очередные обвинения Запада в адрес России – именно так эксперты воспринимают планы, которые прямо сейчас реализуются в Латвии. Наказывать таким образом планируется за поддержку спецоперации на Украине, и коснется это не только десятков тысяч русского населения, но и, скорее всего, знаменитого российского миллиардера. Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Можно ли было предотвратить российскую спецоперацию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Уже ничего не вернешь – нужно строить новые взаимоотношения. Садиться за стол и писать новые правила – всем вместе, Западу и России. Но готов ли на это Запад? Пока – вряд ли. После российской операции – однозначно будет готов. Подробности...

Штрафы оказались рутиной для бигтеха

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Цифровые корпорации говорят на языке силы, и у нас сейчас есть все законные основания применить жесткие меры, чтобы защитить российских пользователей и российские интересы. Подробности...

Украинство – сплав нацизма и манипуляции

Олег Рой
Олег Рой, писатель
Сегодня Россия сражается не с Украиной или украинцами, а с идеологией «украинства». Что такое украинство? Это идея того, что в центре Европы существует народ, имеющий особые права. Этому народу все должны. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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«Самый опасный человек в мире»

Как жить без Жириновского

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Германия победила наркоманию в России

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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Шесть иллюзий, из-за которых Украина верит в свою победу

    Украинцы видят свою армию всепобеждающей
    		   7 апреля 2022, 17:05
    Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
    Текст: Николай Стороженко

    Российские Вооруженные силы каждый день методично перемалывают украинскую оборону, берут все новые территории, готовятся к крупному наступлению. Однако опросы, как ни парадоксально, показывают – абсолютное большинство жителей Украины верят в грядущую военную победу своей страны над Россией. Как это можно логически объяснить?

    Комментируя ход работы украинской и российской переговорных групп, Владимир Зеленский отрицает возможность демилитаризации Украины: «Фразу про демилитаризацию Украины мы забыли, еще когда мне предлагали уехать из Киева. Мы им сказали, что про демилитаризацию и денацификацию забудьте, мы про это даже говорить не будем». 

    На самом деле демилитаризация, от которой открещивается Зеленский, идет своим ходом: украинская армия постепенно лишается военной инфраструктуры, МТО, военной техники. И это постепенно ослабляет переговорную позицию Украины, озвученную тем же Зеленским. Никто уже не вернется в 23 февраля 2022 года. Иными словами, украинский президент живет в какой-то сказочной реальности.

    Но не он один. Даже в начале марта, когда российские войска уже стояли под Киевом, в реальность «отражения нападения России» верило почти 90% опрошенных жителей Украины. А вот более полные данные социологической группы «Рейтинг», которая отслеживает такую уверенность еще с начала года. И если в январе в победе были убеждены лишь 56%, то сегодня – 95%. Даже в первые дни специальной военной операции (СВО) уверенность украинцев в своих силах была меньше (70%). К тому же за прошедшие полтора месяца почти не осталось колеблющихся и выросла доля полностью уверенных в победе (с 47% до 69%). 

    То есть эту уверенность однозначно что-то питает, но что? Похоже, что у этой надежды сразу несколько питающих ее ручейков.

    1. Союзники и военная помощь

    Как бы то ни было, Украина не одинока в своей борьбе. Задолго до начала специальной военной операции украинская армия начала получать из-за рубежа не только помощь, но и летальное вооружение. После начала СВО ее так называемые союзники накачивают Украину оружием сверх всякой меры. В особенности после того, как киевские власти перестали просить несбыточного (вступления в НАТО, установления бесполетной зоны) и перешли к более реальным вещам – поставкам тяжелого вооружения.

    По состоянию на 20 марта, объем только американской военной помощи Киеву превысил 2 млрд долларов – такие данные озвучил глава Минобороны США Ллойд Остин. Это разительно отличается от поставок начала года – когда ФРГ послала Украине пять тысяч б/у касок и военно-полевой госпиталь. Кроме вооружений ВСУ поставляют разведсообщения и информацию. Без которых, в частности, была бы невозможна атака на хранилище ГСМ в Белгороде. Официально такое соглашение действует с конца марта. На деле же частичную информацию Киеву передавали и ранее.

    2. Антироссийские санкции

    Уже неоднократно отмечалось, что и после СВО Украина придерживается своей постоянной манеры: она тянет время. ВСУ прикрываются гражданскими, цепляются за городскую застройку, тянут переговоры. Высшее руководство страны наверняка здраво оценивает свои возможности в противостоянии с РФ, поэтому не возлагает надежд на военную победу.

    Зачем воевать? Пусть работают санкции. Тем более, что в отличие от прошлых (2014-2015), они не в пример жестче. Сюда же, наверное, стоит отнести и надежду захапать замороженные валютные резервы ЦБ РФ. Мол, не беда, за их деньги все и восстановим! 

    3. Передислокация

    В конце марта надежды наверняка окрепли еще и после заявленной передислокации российских войск. После чего вся северная группировка ВС РФ была выведена из-под Киева. Пентагон справедливо указывает на то, что вскоре эти силы окажутся в Донбассе, однако многие украинцы восприняли перегруппировку как отступление (в чем украинские политики их не стали разубеждать). 

    4. Постепенное продавливание требований Киевом перед Европой

    Динамика повышения хотелок Киева и их выполнения его союзниками тоже дает украинцам надежду. Мы уже сказали, что вместо старых касок им теперь поставляют танки. Но ведь те же «Джавелины» когда-то вообще давать не хотели. А теперь их и прочих ПТРК навалили столько, что они уже даже появились на вооружении НМ ДНР. 

    То же самое касается и прочих требований. Украинские посольства спамят МИДы стран своего пребывания бесконечными требованиями разрыва любых контактов с РФ. Вот только в конце марта Зеленский очень жестко говорил с дипломатами, а послов из Грузии и Марокко даже отозвал: мол, плохо работали, не добились поставленных целей.

    Европа постепенно капитулирует перед этими требованиями. Вот уже приняли просьбу о закрытии портов стран ЕС для российских судов, хотя еще в начале марта многие считали такой шаг избыточным. Не исключено, что дойдет и до нефтяного эмбарго. 

    Тем более, что Киев не стесняется использовать для достижения этих целей информационные постановки вроде мариупольского роддома, драмтеатра и Бучи. Но о манипулировании и подтасовках надо говорить отдельно. 

    5. Манипулирование информацией

    Отто фон Бисмарк когда-то говорил, что на войне неприлично много врут. Что ж, информация – это тоже оружие. Сюда относится сразу несколько направлений.

    Во-первых, занижение собственных потерь, увеличение потерь РФ («у них солдаты скоро кончатся») как в живой силе, так и в технике (вариант: «ракеты скоро кончатся», часто звучало в марте).  

    Во-вторых, дозирование информации о ракетных и авиаударах. По сообщениям украинских источников, иной раз вообще непонятно, куда стреляли и каков ущерб: «сегодня Россия нанесла некоторое количество ударов по объектам инфраструктуры» и все. Ряд зарубежных журналистов уже даже выдворили из страны с 10-летним запретом на въезд, что показывает, насколько серьезно украинская власть относится к чьей-то самодеятельности в этом вопросе. И это еще хороший вариант, потому что украинцам за публикацию любых фото- и видеоматериалов с военной техникой, объектами, блокпостами, местами авиа- и ракетных ударов (особенно с топопривязкой) уже грозит плотное общение с СБУ.

    Еще раньше, чем разглашение такой информации попало под запрет, на Украине фактически отменили свободу слова. Телеэфир с первых дней СВО представляет собой непрерывный телемарафон «Единые новости» – и его обязаны транслировать все телеканалы. То есть какой бы канал не включил украинец, он услышит там одно и то же. Примерно, как в советском анекдоте о выступлении Брежнева, которое транслируют три телеканала. А на четвертом – майор КГБ, грозящий пальцем: «Ты у меня допереключаешься!».  

    Для тех, кто телевизор не смотрит, есть альтернатива: FB-группы и TG-каналы, где примерно то же самое, плюс масса фейков и придуманных историй о масштабах диверсионных вылазок ВСУ и теробороны («пожгли им все колонны, уже все «джавелины» кончились, стрелять нечем»). В общем, ЦИПсО ВСУ (спецподразделение пропаганды) хлеб с салом недаром ест. 

    Есть ли те, кто существует вне этого информационного пузыря и сохранил способность мыслить? Конечно, соцопросы даже подсказывают, сколько именно: вот те 3-4%, которые отвечают «скорее не уверен» и «совсем не уверен». 

    6. Старая «морковка» – вступление в ЕС

    28 февраля Украина подала заявку на членство. «Переговоры президентов Украины и Еврокомиссии (ЕК) завершились договоренностью о fast track – ускоренном пути, который будет применен впервые в новейшей истории расширения ЕС. По оценкам из Брюсселя, он должен привести к положительному выводу ЕК о готовности Украины к статусу кандидата за считанные месяцы», – ободряет издание «Украинская правда». И уже в июне Украина якобы должна получить статус кандидата.  

    Для многих украинцев, в особенности тех из них, что уже давно евроинтегрировались в индивидуальном порядке, такая перспектива – вполне себе причина и воевать, и разрушать остатки советского наследия. Все равно ж потом кредиты, помощь – восстановим!

    Ну и расчет определенный: мол, чем больше мы тут развалим и пострадаем, тем больше шансов, что пожалеют и примут. Тут прогнозировать не беремся. Сейчас многие с ума сошли – включая тех, кто будет принимать решение об одобрении заявки Украины. Не исключено, что действительно так и будет.

    Так что оснований для оптимизма у украинцев действительно много, есть из чего выбирать. Ну а их ценность вскоре прояснится. 


     
     
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