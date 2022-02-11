Зачем Макрон прячет от России свою ДНК

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11 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 18:27  |  vz.ru
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Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Глава МИД Британии наговорила глупостей Лаврову

В разговоре с Лавровым Трасс попалась на профессиональной безграмотности пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Главу английской дипломатии Лиз Трасс в Москве ожидали с любопытством: в случае отставки Бориса Джонсона у нее, говорят, есть шансы стать новым премьером. Кроме того, Трасс обещала привезти некие «предложения НАТО», призванные заинтриговать россиян и урегулировать кризис вокруг Украины. Но визит обернулся конфузом: выяснилось, что гостья безграмотна и просто не соответствует занимаемой должности. Подробности...
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За что русский царь убил главу русского православия

Митрополит Филипп и Иван Грозный. Так их общение позднее увидел художник Василий Пукирев
515 лет назад, 11 февраля 1507 года, родился один из самых ярких персонажей русской истории – митрополит Филипп II (в миру Федор Степанович Колычёв). Этот человек не побоялся расстаться с жизнью ради борьбы за свое понимание справедливости. Как и почему возник конфликт митрополита с Иваном Грозным и почему он дошел до такого накала? Подробности...
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США напали на олимпийскую сборную России

Допинг-скандал может негативно сказаться на карьере 15-летней спортсменки Алексей Филиппов/РИА Новости
Ситуация с делом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине грозит обернуться политическим скандалом. После сомнительного результата допинг-теста, взятого в декабре 2021 года, США пригрозили российским спортсменам применением «акта Родченкова». В чем заключается суть этого акта и к каким реальным последствиям могут привести попытки США привлечь к ответственности российских олимпийцев? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Американская оборонка впала в глубокий кризис

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Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Сегодня лишь две оборонные компании США могут производить твердотопливные ракетные двигатели. Больше всего пострадало от монополизма военное кораблестроение. Полностью Америка утратила и способность создавать танки новых типов. Подробности...

Зачем персы убили Грибоедова

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Тимур Шерзад, журналист
11 февраля 1829 года в Тегеране озверелой толпой был убит русский писатель и дипломат Александр Грибоедов. Вместе с ним погибло все российское посольство, кроме одного человека. Подробности...
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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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    Зачем Макрон прячет от России свою ДНК

    Встреча президентов России и Франции прошла с соблюдением всех необходимых мер безопасности
    		   11 февраля 2022, 18:15
    Фото: кадр из видео
    Текст: Евгений Крутиков

    Западные СМИ продолжают обыгрывать одну из главных «околокремлевских» тем последних дней – стол крупных размеров, за которым прошла встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Оказывается, такой формат встречи был реализован из-за отказа Макрона оставить в России данные о своем ДНК. О чем идет речь и почему вообще мог появиться подобный вброс?

    Владимир Путин и Эммануэль Макрон сидели на значительном расстоянии друг от друга во время переговоров в Кремле из-за отказа французского лидера сдать ПЦР-тест на коронавирус перед встречей с российским коллегой. Такую причину появления четырехметрового стола назвало агентство Reuters. Источники издания сообщили, что Макрону был предложен выбор – пройти тестирование и общаться с Путиным на более короткой дистанции, или отказаться, но соблюдать безопасное расстояние.

    «Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», – приводит агентство слова одного из собеседников. Отмечается также, что Макрон сдал тест во Франции под присмотром личного врача в преддверии вылета в Россию.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон перед переговорами с главой российского государства Владимиром Путиным, которые состоялись в Кремле 7 февраля, отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус медикам РФ. При этом Песков не стал уточнять, предоставляет ли Москва прибывающим с визитом иностранным коллегам данные об аналогичном ПЦР-тестировании президента Путина. «Здесь я не хотел бы вдаваться в дальнейшие детали. Давайте что-то оставим в непубличной стороне», – отреагировал он.

    Представитель Кремля подчеркнул, что «возможны разные форматы взаимодействия тех, кто обеспечивает эпидемиологическую безопасность и нашего президента, и наших гостей». Песков подчеркнул, что во всем этом нет никакой политики, и в Кремле с пониманием относятся к подобного рода пожеланиям гостей. Но при этом начинает работать протокол защиты здоровья президента Путина, как всех остальных участников переговоров. Так что ничего особенного или сверхъестественного в этом нет.

    Первое, что бросается в глаза в этой новости – запредельный уровень конспирологии, обычно не свойственный таким фигурам, как президент Франции.

    Начнем с того, что ДНК Эмманюэля Макрона ни для кого не тайна. Он не первый раз в Москве, неоднократно участвовал в рабочих завтраках, обедах и ужинах, и никто из его охраны затем не собирал за ним посуду, из которой он ел и пил. Кстати, ужинал он в Кремле и 7 февраля. Меню этого ужина из семи блюд затем три дня обсуждали многие СМИ. Так что если кому-то в России и было необходимо получить образец его ДНК, то никакой проблемы с этим нет. Ни сейчас, ни в ходе предыдущих визитов Макрона в Россию, включая чемпионат мира по футболу.

    Так что заявление анонимных источников агентства Рейтер выглядит просто нелепостью. Учитывая то, какой масштаб дезинформации, льется сейчас на Россию со стороны западных СМИ, удивляться тут нечему. Один Блумберг чего стоит с его заранее заготовленными заголовками о «вторжении на Украину». А тут вроде бы ничего страшного, но в памяти читателей этой новости отложится, что Макрон не доверяет сокровенное этим страшным русским.

    Но допустим, что российские спецслужбы получили в свое распоряжение ДНК Макрона – или любого иного лидера западных государств. И что дальше? Как-то влиять на политику Запада с помощью этого сокровенного знания невозможно. Клонировать президента Франции?

    Если серьезно, то образцы ДНК отдельно взятых людей представляют интерес только для банковской сферы и страховщиков. Допустим, человек идет в банк за ипотекой или долгосрочным кредитом. А банк смотрит его ДНК, находит там, скажем, предрасположенность к Альцгеймеру, и на этом основании отказывает в кредите.

    То же самое касается страховых кампаний. Задолго до широкого распространения бытовых ДНК-тестов, доступных сегодня за в среднем 20 долларов любому желающему, страховые кампании отказывали в страховании жизни людям с хроническими заболеваниями типа сахарного диабета. Или с кардиологическими проблемами. Или тем, у кого есть родственники с онкологией.

    В 2018 году группа хакеров взломала популярный генеалогический сайт myHeritage. Они завладели данными по ДНК примерно 92 миллионов человек, которые сами их туда выкладывали с целью поиска родственников и получения «уникальной информации о географических регионах, из которых произошли ваши предки, и вашей этнической принадлежности». Это сама по себе сомнительная практика, не подтвержденная серьезными научными исследованиями, но пару лет назад такие любительские «поиски корней» были крайне популярны. Монетизировать эту информацию можно было, как раз продав базу данных страховщикам и банкирам.

    Кроме того, были попытки взлома баз данных крупных больниц в США. Одной из них, в штате Индиана, даже пришлось заплатить хакерам 55 тысяч долларов, чтобы сохранить врачебную тайну. Такие «больничные» базы ДНК могут содержать сведения о проведении ДНК-тестов на отцовство и предрасположенность к генетическим заболеваниям, что вполне может быть элементом шантажа.

    Также бывают просто подозрительные совпадения ДНК, а еще тесты могут указывать на потенциальные родственные связи совершенно посторонних людей. Но все это вряд ли как-то применимо в большой политике.

    Стоит также понимать, что сам по себе образец ДНК бесполезен без истории болезни. Макрон выглядит образцово здоровым человеком и копаться в его истории болезни незачем и некому.

    Повышенный интерес к состоянию здоровья государственных деятелей имел место в советский период. Значительная часть советологии и кремлеведения состояла из попыток выяснить самочувствие советских вождей, и отталкиваясь от этого знания делать политические прогнозы. Это западное развлечение было сродни изучению расстановки членов Политбюро на трибуне Мавзолея во время праздничных парадов.

    Советская же сторона тщательно охраняла сведения о здоровье первых лиц, поскольку считала (с подачи Юрия Андропова) это фактором стабильности – как внутренней, так и внешней. Никаких анализов ДНК тогда и в помине не было, но состояние престарелого Брежнева прекрасно было понятно хотя бы по его появлениям на публичных мероприятиях, которые транслировались по телевидению.

    О проблемах Андропова с почками знали все, кто хотел это узнать, просто потому что он вынужден был проводить много времени в больнице на гемодиализе, и там же принимал посетителей. Соответственно, круг осведомленных лиц рос в геометрической прогрессии. Состояние же Черненко также было видно невооруженным глазом.

    Тем не менее, в Советском Союзе сведения о здоровье членов Политбюро тщательно охранялись, вплоть до создания отдельных бытовых условий в ходе международных поездок. Другое дело, что поздний Брежнев, а затем и Андропов с Черненко вообще за границу не выезжали, и потому какие-то особые меры охраны информации о их состоянии здоровья и анамнезе (вплоть до личных туалетов) хотя и существовали в виде протоколов охраны, но на практике никогда не применялись.

    Сейчас же в случае с Макроном все это похоже на какую-то околополитическую возню. Причем источник информации исходит не из Елисейского дворца, а из англосаксонской прессы. Кроме того, тщательное соблюдение первыми лицами государств (не только России и Франции) всех ритуалов,связанных с антиковидными мерами, сейчас что-то вроде публичной терапевтической меры. Демонстрируются, что первые лица сами соблюдают все ограничения – иначе как требовать от населения того же?

    Макрон же в Москве мог исходить не из каких-то конспирологических соображений, а из национальной гордости. Он прилетел в Москву с личным врачом, и ему могла быть неприятна сама мысль, что русские будут перепроверять его результаты. Но это только предположение.

    В целом же создается впечатление, что в данном случае мы имеем дело даже не столько с проявлением бытовой конспирологии, а с попыткой еще раз в чем-то уколоть Москву. Навесить на нас подозрение в том, что российские спецслужбы якобы собирают биологические данные о политиках Запада - и каким-то образом могут их в дальнейшем использовать. Кстати, несколькими днями ранее за тем же самым длинным столом сидел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, у которого размеры стола вызвали только восхищение.


     
     
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