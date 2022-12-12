Зачем Илон Маск помогает России

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12 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 21:04  |  vz.ru
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Энергетические страдания Европы выглядят все более бессмысленными

Российский уголь сдержал удар Европы Сергей Бобылев/ТАСС
Замыслы Евросоюза не оправдались – вынужденный уход российского угля с европейского рынка не смог навредить доходам России. Российские угольщики смогли перенаправить потоки в другие страны и зарабатывать больше, даже несмотря на необходимость предоставлять скидку. Почему европейские страдания оказались бессмысленны?  Подробности...
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Запад с помощью ультиматумов захотел навязать России «Минск-3»

США перестают сдерживать Киев от ударов по территории России Senior Airman Beaux Hebert/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В НАТО всё чаще говорят о риске прямого столкновения с Россией, но надеются этого избежать. Западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что США уже отказались от призывов к Киеву не наносить удары по России. Чего хочет добиться Запад ультимативными заявлениями в адрес Москвы? Подробности...
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Украина принесла в Херсон голод и репрессии

Жители Херсона испытывают проблемы с самым необходимым, включая питьевую воду REUTERS/Anna Voitenko
После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
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В Эстонии созрел бунт в защиту советского прошлого

Даже фасады старинных зданий подвергаются в Эстонии декоммунизации Peter Van den Bossche/Wikipedia
Российская спецоперация на Украине побудила эстонские власти начать кампанию по уничтожению в стране любых следов советской символики. Как уверяет ряд эстонских политиков, пятиконечная звезда или высказывание Ленина «угрожают нашей безопасности». Против подобного экстремизма восстали даже влиятельные представители эстонской интеллигенции, потребовавшие прекратить уничтожение «культурного наследия». Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Русская культура способна развалить Запад

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Запад уже сейчас не обеспечивает себя достаточным количеством произведений искусства. Он фактически настолько обнищал, что уже сам нуждается в импорте культуры. Это дает другим странам и цивилизациям огромное преимущество, и было бы преступлением его не использовать. Подробности...
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Должны были разделиться, но все больше объединяемся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Гражданское общество, о котором говорили десятилетиями, на которое надеялись одни и которого опасались другие, кристаллизуется сегодня вокруг помощи фронту. Подробности...
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Трамп сделал свое дело, Трамп может уходить

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Трамп стал реакцией американской души на новую революцию неолиберализма, на очередное обрушение традиционного мира, которое все мы сегодня переживаем. Трамп сделал всё, что мог. Но теперь, видимо, пришла пора уступать дорогу молодым. Подробности...
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Немцы опять хотят обмануть

Флаг ДНР в Конгрессе США

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Виктор Бут вернулся в Россию

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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Зачем Илон Маск помогает России

    Илон Маск ведет собственную политическую игру
    		   12 декабря 2022, 20:38
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Один из богатейших людей планеты, Илон Маск, похоже, ведет свою тонкую политическую игру – и она напрямую касается интересов России. По крайней мере, многие считают, что Маск помогает Москве во время реорганизации только что купленной им социальной сети Twitter. Если и помогает – то каким образом и в каких целях?

    Илон Маск купил соцсеть Twitter за 44 миллиарда долларов – и возникает ощущение, что главным бенефициаром этой покупки является на сегодняшний день Россия. По крайней мере, Маск все последние недели рассказывал то, о чем российские официальные лица говорят все последние годы, а именно о масштабной цензуре, которая пронизывает все американские медиа.

    И не просто говорит, а доказывает свои слова сливом множества внутренних документов Twitter о том, как компания при прежнем руководстве занималась дезинформацией. Попросту говоря, обманом американского населения. Причем занималась в тесной связке с демократическими элитами – и не за деньги, а, так сказать, за идею. Потому, что и демократы, и левые журналисты считают, что «так надо».

    «Вам не нужно государственное министерство информации, если СМИ добровольно поддерживают официальные версии и подавляют инакомыслие. И то, что вытекает из этих файлов, является понятием эффективных государственных СМИ в Америке – альянса СМИ, деловых и политических деятелей, которые действуют не по принуждению правительства, а по личным убеждениям», – пишет издание The Hill.

    По словам Маска, эта цензура/самоцензура нарушает Первую поправку к Конституции США – право на свободу слова. Его оппоненты возражают, что это не так – но не потому, что свобода слова, мол, ничем не ограничивается, а потому, что Первая поправка, по их мнению, относится только к действиям государства. А Twitter и другие СМИ, как они уверяют, являются частными компаниями и имеют право делать то, что хотят.

    Однако это юридическое оправдание никак не меняет суть дела, а именно системную политику ведущих СМИ по оболваниванию американского населения. И разоблачения Маска, которые никто так и не опроверг, наносят серьезный удар по доверию жителей США к той информации, которую они получают от традиционных СМИ. В том числе и той, которая касается действий Москвы на Украине. А также – по поводу якобы вины России в ухудшении экономического положения американцев.

    Но почему же Маска до сих пор тотально не заклеймили как «российского агента»? По всей видимости, потому, что выгоды для России – это лишь побочный эффект от стратегии Маска. Миллиардер заплатил за Twitter 44 миллиарда долларов не для того, чтобы сделать приятное Кремлю, и даже не для того, чтобы удалить из соцсети аккаунт своей бывшей девушки Эмбер Херд. Для Маска Twitter – это долгосрочное вложение. Оно должно принести как экономические, так и политические дивиденды.

    С экономическими все очевидно. Миллиардер уверен, что Twitter может стать одной из самых дорогих компаний в мире. Прежде всего потому, что он будет давать людям альтернативную информацию и не ограничивать их в свободе слова.

    «Миллиардер, стоящий за Tesla и SpaceX, не стесняется своего желания сделать свою последнюю игрушку, Twitter, платформой, на которой может появиться и процветать новый вид журналистики. Недавно он высказался о важности гражданской журналистики и подверг критике «медийную элиту», назвав их контроль над новостями «информационной олигополией», – пишет Fox News. И в современном цифровом мире это действительно уникальный продукт.

    Что же касается политических дивидендов, то тут эксперты так и не пришли к общему мнению. Все они согласны, что Илон Маск атакует нынешнюю администрацию США во главе с Джозефом Байденом и тех функционеров, которые с ней связаны. Но вопрос в том – зачем?

    По одной из версий, миллиардер играет в пользу Республиканской партии. Той, у которой демократы украли в 2020 году Белый дом именно за счет работы ведущих СМИ, которые освещали новости в нужном для демократов ключе. То есть дискредитировали Дональда Трампа и в то же время «пессимизировали» все негативные для Байдена новости. С 27 октября по 11 ноября 2020 года Twitter пометил почти 300 тысяч твитов об американских выборах как «спорные или потенциально могущие ввести в заблуждение».

    Таковыми были в том числе и истории, связанные с сыном Байдена Хантером. Между тем, по данным некоторых опросов, 16% избирателей нынешнего президента заявили, что если бы они знали о содержимом ноутбука Хантера, то их выбор на голосовании мог быть иным.

    Неудивительно, что республиканцы считают ключевые американские СМИ своими врагами. Теми, кто дискредитирует консервативные ценности, выступает за «социализацию» Америки и кто хочет снова, как в 2020 году, украсть у республиканцев Белый дом на выборах–2024. По словам помощницы губернатора Флориды Рона Десантиса (на сегодняшний день одного из ключевых кандидатов в президенты от Республиканской партии) Кристины Пушоу, к представителям ведущих СМИ нужно относиться как «к активистам, поскольку ими они и являются».

    Сейчас же в лице Маска они получают не просто защитника свободы слова, а самого настоящего воздаятеля. Ведь, по мнению либералов, с приходом миллиардера в Twitter начался обратный процесс – теперь соцсеть чистят от либералов.

    «Илон Маск позиционирует цель своего недолгого пребывания на посту главы Twitter как попытку восстановить «свободу слова» на платформе. Однако есть признаки того, что он втихую, исходя из идеологических причин, приостанавливает работу левых аккаунтов в Twitter и в то же время восстанавливает крайне правые аккаунты, которые в прошлом нарушали правила Twitter», – пишет MSNBC.

    Однако есть и другая точка зрения. Согласно ей, Маск дискредитирует администрацию Байдена в интересах не республиканцев, а самих демократов. Тех представителей партийной элиты, которые выступают категорически против того, чтобы Байден – с его нынешним состоянием здоровья, которое к 2024 году лишь ухудшится – шел на второй срок. Ведь в этом случае партия вынуждена будет поддержать кандидатуру своего президента – а значит, и гарантированно проиграть на выборах 2024 года даже Трампу, не говоря уже о Десантисе.

    Между тем эти выборы будут отнюдь не рядовыми. Учитывая радикализацию Республиканской партии, экономический кризис, обострение межпартийных противоречий, серьезнейший перекос общественной идеологии влево, а также контроль консерваторов над Верховным судом, победа республиканского кандидата на выборах президента США может привести к началу серьезной чистки Соединенных Штатов от ультралиберальных перегибов. И ради того, чтобы эта чистка не началась, демократы вполне могут слить своего здоровающегося с воздухом президента. Дабы за оставшееся время найти другого кандидата, который может серьезно побороться за Белый дом и за их ценности. 

     
     
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