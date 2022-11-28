Как долго продержится украинская «несокрушимость»

Украина обсуждает скандальное заявление жены Зеленского – она заверила, что ее сограждане готовы годами сидеть без света. Так ли это на самом деле, как в реальности работают срочно созданные по всей стране «пункты несокрушимости» и у кого на Украине электричество есть при любых условиях?

Девять из десяти украинцев готовы годами сидеть без света ради членства в ЕС. По крайней мере, жена Владимира Зеленского пытается уверить в этом западную общественность, озвучивая такой тезис в интервью Би-би-си.

То ли первая леди Украины ошиблась с опросом (похожее исследование украинские социологи проводили, но об отключениях электроэнергии и отопления там речи не шло), то ли, мягко говоря, преувеличила. Но пока ее бодрые заверения не подтверждаются ничем. И даже наоборот: судя по телеграм-опросу народного депутата Украины Александра Дубинского, даже один год терпеть такое безобразие были готовы только 4% опрошенных. Видимо, как раз потому публикация с опросом быстро пропала из Telegram-канала политика.

Однако сама ситуация и поведение участников безусловно заслуживают внимания. Особенно если добавить резкости, чтобы увидеть картинку не только сквозь тупую пропаганду в исполнении жены Зеленского.

Заткнись и терпи

Ракетный удар по энергоинфраструктуре Украины, нанесенный 23 ноября, не был самым мощным, но стал самым заметным. Из-за накопленного эффекта, потому что впервые без света оказался даже Киев, где он пропал на 36-60 часов. А также из-за первого массового отключения украинских АЭС.

Однако одесситов такими трудностями уже не удивить. У них электроэнергия пропадала даже на четыре дня и даже за неделю до первого общеукраинского блэкаута. И оказалось, что публично говорить об этом нельзя, выражать недовольство нельзя, организовывать соседей на акцию протеста/привлечения внимания властей к ситуации – тем более нельзя. А что можно? Заткнуться и терпеть.

Всё это недовольному одесситу популярно объяснили в СБУ, заставив его к тому же публично извиняться. Простите, мол, не знал, что во время войны нельзя собирать соседей на акции протеста; понимаю, хлопцам на передовой еще хуже.

С последним спорить не будем, а вот насчет войны у СБУ неувязочка. Формально на Украине с 24 февраля объявлено военное положение, недавно его продлили до февраля 2023 года. Никакой войны Украина никому не объявляла. Так что эсбэушники просто затыкают недовольным рты, пользуясь массовым незнанием юридических тонкостей. Военное положение налагает на украинцев массу ограничений, вплоть до трудовой повинности и постоя для военнослужащих. Но полного запрета на акции протеста закон не предусматривает.

Но не просто затыкают. Проходит некоторое время и появляется вот такое интервью жены украинского президента. Из которого не только западный, но и украинский читатель узнает, что он, оказывается, годами согласен в темноте и в холоде сидеть. И вполне этим доволен, ведь потом в ЕС возьмут.

И не только от Елены Зеленской он это слышит, но и от мэра Киева Виталия Кличко. Ничего, мол, только крепче станем. Не говоря уж об Арестовичах и более мелких пропагандистах. Кто поглупее – сам в эту же дудку дуть начинает. Кто поумнее, понимает: «Ага, понятно, куда ветер дует. Заткнусь-ка я лучше, от греха: плетью обуха не перешибешь».

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И действительно. Случай в Одессе – едва ли не единственный такого рода пример. По крайней мере, других нам обнаружить не удалось. И неудивительно: на его примере всем уже доступно разъяснили – на протесты вас зовут российские шпионы во вражеских Telegram-каналах. Именно в этом ключе эти протесты будут освещаться незалежной украинской прессой. И ничего хорошего участников этих протестов, к сожалению, не ждет.

Кстати, все эти разъяснения и извинения случились как раз накануне 21 ноября – Дня Свободы, отмечаемого на Украине как память о первом и втором майданах, символах извечного свободолюбия украинского народа и высших проявлениях этого самого свободолюбия. Но похоже, что бунтовать на Украине можно только против Януковича.

Проблемная несокрушимость

Отдельный испанский стыд в этой истории в том, что о готовности украинцев потерпеть рассказывают преимущественно люди, которым терпеть совсем не нужно. У того же Кличко еще до избрания мэром Киева был вид на жительство в ФРГ. Чете Зеленских, в случае чего, без проблем дадут гражданство любой страны ЕС.

Хотя всем им и на Украине пока неплохо. В Печерском районе Киева электроэнергию отключают очень редко. В правительственном квартале – не отключают вообще. А загородные дома элиты оборудованы дизельными генераторами, солнечными панелями и тепловыми насосами. Там тепло, светло, есть интернет, можно без перебоев готовить и (пардон) смывать туалет. В таких-то условиях чего ж не потерпеть?

А простому украинцу, который а) не работает на Банковой/Грушевского; б) не живет на Печерске; в) не купил генератор или домашний аккумулятор, предлагается терпеть в «пунктах несокрушимости». Там и погреться можно и телефоны зарядить.

Правда, несокрушимость оказалась липовой. И не только потому, что в пункты не подвезли те самые генераторы и они стоят закрытыми из-за отсутствия света. Причин больше. Среди этих пунктов есть самые несокрушимые – они начинают работать только в том случае, если света нет больше 24 часов. А пока электроэнергия хоть с перебоями, но подается, они стоят закрытыми. Никто же не будет разбираться и уточнять, что хитрые власти взяли моду подключать жилые массивы в ночное время – чтобы сократить нагрузку на сети.

Т.е. формально свет есть 10-12 часов в сутки. Вроде жить можно. Но подключают его не равными промежутками в течение суток, а, скажем, с 22 вечера до 6 утра. И еще пару раз по 2 часа днем. Кто смог/успел, тот приготовил и помылся. Кто не успел – сиди грязный и голодный. Ну и пункты тоже закрытые стоят: свет же давали 12 часов, чего вам еще?

Или другой финт. Большую часть пунктов открыли при школах и детсадах. Но с конца августа действует приказ Минобразования о запрете допуска туда всех посторонних. Запрещено заходить даже родителям. Где-то людей пускают, а где-то разворачивают сразу на пороге.

Наконец, давайте просто посчитаем. Городская власть заявила о развертывании в Киеве 500 таких пунктов. Население Киева (даже с учетом пока не вернувшихся беженцев) – порядка 2,5 млн человек. Получается, что на каждый такой пункт будет приходиться по 5 тыс человек.

Это несерьезная профанация. Даже полсотни человек, которые греются и заряжают смартфоны где-то в закутке детсада, – это уже огромная толпа, на которую заведение попросту не рассчитано. Причем у Зеленского быстро сообразили, что кейс с несокрушимостью рухнет ему же на голову. Поэтому катят бочку на Кличко: это, якобы, в КГГА чего-то недокрутили и недодумали.

Морковка о членстве

Кстати о ЕС, куда украинцев, по версии Елены Зеленской, должны взять за долготерпение. Никто на уровне еврочиновников ничего подобного, разумеется, не обещал.

Формально вступление Украины в ЕС «потребует года или двух» (оценка комиссара по вопросам расширения Оливера Вархеи). При этом он имеет в виду, что Украина быстро и послушно выполняет все требования ЕС, необходимые для этого. Однако теперь сами украинские СМИ признают, что Украина начала буксовать. В частности – с выполнением программы «7 шагов». Более того, на днях Зеленский даже отдалился от этих требований, подписав указ об отмене пожизненного финансового мониторинга политиков.

Но все эти «год-два» – это чисто сроки на подгонку по критериям, формальное соответствие. А ведь это далеко не все. «...Будем откровенны, в условиях существующего институционального и бюджетного устройств, ЕС не в состоянии оправдать ожидания, которые создает [у Украины в отношении ее вступления в ЕС – прим. ВЗГЛЯД]», – считает премьер-министр Португалии Антониу Кошта. И таких скептиков в Европе хватает.

В немецкой прессе указывают еще на одну причину: с принятием Украины в ЕС центр силы отчетливо сместится в Восточную Европу, а сама Украина получит 52-59 мест в Европарламенте и 9% голосов в Совете ЕС. Суммарный вес Украины и Польши в Совете ЕС будет равен весу ФРГ. Украине сейчас на прокорм и на войну и то в долг дают. А уж властью делиться ради чего?

Что же до кандидатства Украины, то здесь достаточно вспомнить пример Турции, получившей данный статус в 1987 году. За эти 35 лет все, кто хотел, интегрировались в ЕС в индивидуальном порядке, «оккупировав» Европу ларьками с шаурмой. Не видим причин, по которым ЕС не мог бы мариновать столько же времени и Украину.