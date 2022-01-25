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25 января, вторник  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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Как россиянам защититься от запрета долларовых операций

Джо Байден угрожает отключить Россию от доллара Владимир Трефилов/РИА Новости
Американский президент угрожает запретить российским банкам проводить операции в долларах. На фоне геополитической напряженности риски нового санкционного удара усилились. Как именно они затронут простых россиян и можно ли к ним подготовиться заранее?  Подробности...
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Планы НАТО по захвату Калининграда ставят под удар Прибалтику

По мнению экспертов, калининградский анклав России остается костью в горле для НАТО Виталий Невар/ТАСС
В последние годы НАТО не раз заявляло о том, что у него есть планы захвата Калининграда. В эти выходные в западных СМИ вновь появилась публикация, посвященная этому региону РФ: в ней аналитик США возлагает обязанность по нейтрализации анклава в случае военного конфликта на Польшу и Литву. Чем опасен Калининград для НАТО и как Россия сможет защитить этот окруженный Североатлантическим блоком регион? Подробности...
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Морскую авиацию ВМФ срочно усиливают и обновляют

Су-24М нужно срочно менять, и именно для этого новые Су-30СМ2 поступают в Морскую авиацию tvzvezda.ru
Морская авиация ВМФ России получила первые самолеты Су-30 новой модификации СМ2. Почему эта новость исключительно важна для отечественного Военно-морского флота, какие новые возможности эти самолеты обещают дать России в борьбе на море? Подробности...
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Зачем американцы срочно бегут из Киева

Американские дипломаты покидают Киев, но далеко не все последовали за ними Benoit Durand/Hans Lucas/Reuters
«Военные действия России могут начаться в любой момент». Такими словами Госдеп США официально объясняет начало эвакуации своих дипломатов из Киева. Это решение обескуражило, как ни парадоксально, не только Европу, но даже украинское руководство. Но если никакой опасности для западных дипломатов в Киеве в реальности нет, чем же на самом деле вызвана эвакуация? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Что будет с деньгами в условиях жесткого конфликта России и Запада

Дмитрий Голубовский
Дмитрий Голубовский, аналитик Калита-Финанс
В условиях кризиса финансовой логистики, который может быть спровоцирован в случае введения жестких санкций США и ЕС в рамках эскалации политического конфликта между Россией и Западом, важно понимать, как сохранить свои деньги. Подробности...

Зеленский мечется в поисках спасения

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Почему Зеленский решил открыто противоречить американским руководителям? Это не свойственно майданным политикам, которые публично преклоняются перед Белым домом. Подробности...
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Германия выбирает между газом и принципами

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
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    Зачем американцы срочно бегут из Киева

    Американские дипломаты покидают Киев, но далеко не все последовали за ними
    		   25 января 2022, 08:40
    Фото: Benoit Durand/Hans Lucas/Reuters
    Текст: Евгений Крутиков

    «Военные действия России могут начаться в любой момент». Такими словами Госдеп США официально объясняет начало эвакуации своих дипломатов из Киева. Это решение обескуражило, как ни парадоксально, не только Европу, но даже украинское руководство. Но если никакой опасности для западных дипломатов в Киеве в реальности нет, чем же на самом деле вызвана эвакуация?

    Еще в субботу ни Госдепартамент США, ни лондонский Форин-офис не подтверждали саму возможность эвакуации своих дипломатов и членов их семей из украинской столицы. И вдруг внезапно в понедельник Госдепартамент распорядился эвакуировать семьи дипломатов с Украины из-за «угрозы военных действий со стороны России». Об этом сообщили высокопоставленные сотрудники ведомства на специальном брифинге.

    «Мы санкционировали отъезд некоторых госслужащих, в то же время мы распорядились о выезде всех членов семей госслужащих в нашем посольстве в Киеве. Госдепартамент также повысил уровень наших рекомендаций по поездкам на Украину до четвертого уровня – «Не путешествовать» из-за возросшей угрозы военных действий России (такой же уровень опасности действует для американских граждан с прошлого года и в Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД)...

    Почему мы приняли это решение именно сейчас? Верим ли мы, что российское вторжение неизбежно? Как сказал президент Байден, военные действия России могут начаться в любой момент. Соединенные Штаты не смогут эвакуировать американских граждан в такой ситуации, поэтому граждане США, которые находятся на Украине, должны планировать свои действия соответствующим образом, в том числе использовать коммерческие варианты, если они решат покинуть страну», – пояснил высокопоставленный сотрудник Госдепа.

    Иначе говоря, срочной эвакуации в прямом смысле этого слова – бесплатно и на военно-транспортных бортах – подлежат только члены семей сотрудников посольств. Остальные американские граждане должны за свои деньги купить куда-нибудь билет. И побыстрее.

    При этом посольство США в Киеве будет продолжать работу в прежнем режиме, а временный поверенный в делах Кристина Квин остается на своем рабочем месте. Всего в Киеве работает 180 американских граждан и примерно 560 нанятых на месте граждан Украины.

    Великобритания через несколько часов после американцев также объявила о начале эвакуации примерно половины персонала посольства. В заявлении из Лондона почти дословно повторяют американские аргументы и риторику. Чуть позже к этому тренду подключились и другие верные соратники, начиная с Австралии.

    А вот Евросоюз проявил неожиданную строптивость и даже резкость. Представитель ЕС Жозеп Боррель сперва сказал, что выяснит у госсекретаря Энтони Блинкена причину эвакуации американских дипломатов и членов их семей. «Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин», – передает его слова РИА «Новости». Затем, видимо, действительно позвонил в Вашингтон и по итогам разговора с Блинкеном сказал, что «не следует драматизировать ситуацию». Пока идет переговорный процесс, европейские дипломаты не будут покидать Киев.

    В Берлине пока только «рассматривают вопрос об эвакуации». Немецкая газета Bild сообщала ранее, что министерство иностранных дел Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников немецкого посольства на Украине на случай эскалации ситуации в стране.

    В МИД ФРГ в ответ на это заявили: «Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как обстоит ситуация с безопасностью персонала наших представительств на Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне». В настоящее время, однако, внешнеполитическое ведомство не принимает «никаких мер по сокращению численности сотрудников посольства и членов их семей», говорилось в заявлении германского МИДа, опубликованном 22 января.

    Сообщения об эвакуации французов пока исходят только из украинских источников. Одна из израильских газет также сообщила о возможной эвакуации с Украины израильтян «в случае войны», но не уточнила – всех оставшихся граждан или только сотрудников посольства. Официальных заявлений из Тель-Авива пока не поступало.

    Таким образом, наглядно высветилась разница в менталитете между европейцами и англоговорящими верными слугами США: Великобританией, Австралией и прочими. «Ближний круг» США готов слепо копировать поведение Вашингтона даже в мелочах. Однако даже «частично суверенные» «старые» европейские нации – немцы, французы, не говоря уже об итальянцах с испанцами – все еще пытаются думать самостоятельно. Никакой угрозы того, что «российская армия возьмет Киев», они не наблюдают.

    На этом фоне еще более удивительным выглядит поведение самой Украины. Киев реагирует на сообщения о начале эвакуации американцев и англичан откровенно нервно. В МИД Украины назвали решение западных коллег эвакуировать семьи дипломатов «проявлением чрезмерной предосторожности». «Фактически кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года», – заявили в украинском ведомстве.

    А чего стоит специальное телевизионное обращение президента Зеленского к украинскому народу, в котором он на днях призывал украинцев не паниковать? Эффект это, как всегда, дало обратный – кое-где выстроились очереди за солью и спичками, но все-таки примечательно, что даже украинская власть дошла в вопросе паники до предела. Далее нагнетать уже нет никакой возможности.

    Решение США об эвакуации сотрудников своего посольства с Украины странное, заявила в понедельник и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Их информационно-политическая повестка странна, неумна», – сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая, в частности, на вопрос: связана ли эта эвакуация с прошедшей 21 января в Женеве встречей Лаврова и Блинкена.

    Таким образом, важно отметить следующее. Никаких угроз западным дипломатам в Киеве не поступало. Ничего, хоть отдаленно напоминающего вступление талибов в Кабул, не происходит и даже не намечается.

    Формальных поводов для эвакуации из украинской столицы никаких нет, и это решение очевидно политическое. Вашингтон сперва через СМИ, а теперь и своими распоряжениями намеренно и резко нагнетает атмосферу предвоенной истерии и страха. Эвакуация дипломатов должна доказать, что США оценивают угрозу «российского наступления на Украину» как предельно высокую.

    В Вашингтоне называют происходящее «рутинными мерами по соблюдению безопасности», но даже если так, то и сделать это можно было бы по-тихому – без кампании в прессе и выпуска специальных заявлений. Есть ведь и специальные процедуры эвакуации, которые могут и не выглядеть настолько демонстративными. Перед нами – нарочитый политический жест, не имеющий никакого отношения к соображениям безопасности посольства и его персонала.

    Распоряжение об эвакуации некоторых западных посольств из Киева, конечно, еще один шаг по пути эскалации напряженности. Уровень паники и истерии повышается, предвоенные слухи на фоне переброски Украиной тяжелого вооружения к линии фронта в Донбассе только повышают предвоенные ожидания. И это при том, что в том же Вашингтоне продолжают заявлять о поисках дипломатического решения. Так для этого и нужны дипломаты. Которым, повторим, совершенно ничто не угрожает.


     
     
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