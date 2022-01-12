Зеленский ищет способ спасти украинцев от голода

Вот уже несколько дней Украина бурно обсуждает идею введения так называемых продуктовых чеков. Соратники Зеленского полагают, что таким образом можно помочь миллионам украинцев, которым не хватает денег даже на еду. Как работает аналогичная система в Соединенных Штатах – и почему для Украины она окажется бесполезной?

Инфляция на Украине в прошлом году побила все рекорды. В целом потребительские цены выросли на 10% (наибольший рост за четыре последних года). Если брать только продукты питания, то в лидерах – сахар (+61,5%), растительное масло (+57,7%) и яйца (+47%).

Этот рост наконец-то заметили и в Офисе Зеленского, после чего советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко выступил с предложением ввести на Украине продовольственные талоны.

«Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе «Дія» (украинский электронный сервис государственных услуг; мобильное приложение с цифровыми документами и портал с публичными услугами – прим. ВЗГЛЯД) – так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США».

Раз уж Устенко сам сослался на систему food stamps, давайте посмотрим, как эта система возникла и действует в США.

А как у них

Программа помощи в дополнительном питании (Supplemental Nutrition Assistance Program), в просторечии известная как система Food Stamps Program (название до 2008 года), – федеральная программа помощи жителям США, которые либо не имеют доходов вообще, либо имеют доход ниже уровня бедности.

По сути, это наследие Великой депрессии с ее толпами безработных, готовых работать за еду. Программа начала действовать в мае 1939 года и была свернута в 1943-м, когда из-за большого количества военных заказов американская экономика начала работать на полную мощность и потребность в такой помощи исчезла. К моменту закрытия ею пользовались 20 млн американцев – 1/6 часть тогдашнего населения.

Однако уже в 1961 году действие возобновили. Джон Кеннеди во время своей предвыборной кампании включил этот пункт в перечень своих обещаний как кандидата. В итоге уже спустя десять лет food stamps получали 5 млн человек, а к концу 1974-го – 15 млн.

В дальнейшем программу неоднократно реформировали. В зависимости от политических взглядов президенты то урезали ее, то, наоборот, расширяли. Да и самих stamps уже нет, вместо них малоимущие или безработные американцы получают специальные дебетовые карты, настроенные таким образом, чтобы деньги с них нельзя было потратить нецелевым образом (можно расплатиться только в магазинах, участвующих в программе, и купить только продовольственные товары).

По состоянию на сентябрь прошлого года участниками программы были почти 41 млн жителей США. Согласно ее условиям, для участия необходимо иметь доход не выше 130% от прожиточного минимума. На выплаты по SNAP власти США потратили почти 64 млрд долларов.

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Иными словами, главная особенность программы SNAP / food stamps в том, что она изначально была рассчитана на безработных американцев. Она до сих пор сохраняет эту направленность: половина участников программы – дети родителей, чьего дохода не хватает для обеспечения детских потребностей.

Тут-то мы и подходим к главному: а при чем тут Украина?

Слепое копирование?

Украинский экономист Алексей Кущ, комментируя идею советников Зеленского, справедливо указывает, что нет смысла копировать этот формат. На Украине и в США разные модели экономики и разная структура бедности.

«В США нет трудовой бедности, как у нас. Там работающий человек не будет экономить на продуктах питания. У пенсионеров там тоже все хорошо – они получают как государственную пенсию, так и деньги от своих пенсионных накоплений. Поэтому эти самые food stamps там получают только безработные... Среди этих людей есть те, кто, мягко говоря, выпадает из нормального социума. Если им дать в руки живые деньги, то вместо покупки продуктов питания некоторые потратят их на наркотики. Чтобы этого избежать, и были придуманы специальные чеки, которые можно обменять исключительно на еду или одежду».

Тезис об отсутствии трудовой бедности в США несколько спорен. Еще в 2015 году 6,3% работающих (полный день – прим. ВЗГЛЯД) американцев считались бедными. А согласно докладу Бюро трудовой статистики США, в 2015 году насчитывалось около 43,1 млн американцев с доходами ниже черты бедности – преимущественно дети и взрослые, не состоявшие в рабочей силе большую часть года (т. н. фрикционная безработица – прим. ВЗГЛЯД).

Но в целом он прав. В конце прошлого года украинские чиновники рапортовали о том, что средняя зарплата на Украине превысила 500 долларов. Забывая упомянуть, что она рассчитана исходя из доходов 11 млн официально занятых или самозанятых украинцев. Из 21 млн трудоспособного населения Украины только 7 млн являются штатными сотрудниками предприятий. И государство не имеет данных о доходах как минимум половины, а то и 70% работающих украинцев. Не говоря уж о том, что доход киевлянина может сильно отличаться от дохода жителя райцентра. Поэтому украинские экономисты давно указывают, что разумнее ориентироваться на медианную зарплату, которая в конце прошлого года составляла примерно 330–350 долларов (24,6–26 тыс. рублей). Для сравнения: в России по итогам 2020 года размер медианной зарплаты составлял 32,4 тыс. рублей.

Есть другие методы

Конечно, хорошо, что окружение украинского президента еще помнит о простых украинцах и их нуждах. Плохо, что помощь им команда Зеленского стремится запихнуть в смартфон с приложением «Дiя» – ведь у безработного или малоимущего смартфона может и не быть. Что же до продовольственных талонов, то чиновникам не нужно изобретать велосипед. До 2017 года в их распоряжении был инструмент, который во многом эти талоны заменял – госрегулирование цен на продукты питания, имеющие социальную значимость.

Перечень этих товаров формировало правительство, но обычно туда входили гречка, сахар, мука, вермишель, молоко, несколько видов хлеба, яйца, куриная тушка, подсолнечное и сливочное масло – всего около 20 видов продуктов. Однако как раз на фоне подписания Соглашения об ассоциации с ЕС госрегулирование отменили – чтобы избежать дефицита продуктов на украинском рынке (кому интересно продавать на Украине с наценкой не выше 15%, если можно вывезти в ЕС и продать там?).

За несколько лет цены не просто подтянулись к европейским, но по ряду позиций даже превысили их. Так, с декабря 2017 по декабрь 2021 года цены на указанные товары выросли прилично: гречка – на 105%, подсолнечное масло – на 85%, сахар – на 78% и т. д. В итоге украинские депутаты в конце прошлого года даже высказались за возвращение госрегулирования.

Эксперты сомневаются в том, что возвращение госрегулирования станет панацеей, хотя отмечают, что в предложении депутатов есть здравое зерно – в частности, в предложении ограничить наценку торговых сетей. В дополнение они предлагают правительству подумать над снижением НДС на продовольственные товары.

Наконец, в последние годы на Украине имелась одна целевая программа поддержки малоимущих – субсидии на оплату коммунальных услуг, которая была бы даже более актуальна. Особенно на фоне дикого роста цен на энергоносители (стоимость газа на Украине привязана к спотовым ценам в ЕС). На пике получателями субсидий были до 7,5 млн домохозяйств – половина украинских семей. Однако еще во времена Порошенко ее начали урезать, чтобы удовлетворить требования МВФ. Есть сомнения, что Украине кто-то позволит внедрить еще одну социальную программу, записаться в которую к тому же захочет половина украинцев. США, как владелец печатного станка, могут себе позволить кормить 40 млн американцев (13% населения). Может ли Украина позволить себе кормить хотя бы 5 млн?

Иными словами, у украинских чиновников хватает нереализованных механизмов поддержки малоимущих. А продовольственные талоны, скорее всего, часть более глобальной инициативы тех же чиновников – очередной попытки налоговой амнистии. Сложно критиковать желание государства навести порядок в своих финансах, но украинцы явно берутся за это дело не с того конца.