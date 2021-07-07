Подход Байдена к санкциям будет выгоден для России

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7 июля, среда  |  Последнее обновление — 21:05  |  vz.ru
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Контрсанкции Лукашенко могут ударить по Белорусиии

Контрсанкции Лукашенко могут выйти боком самой Белоруссии Виктор Драчев/ТАСС
В ответ на введенные против Минска секторальные санкции ЕС Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит товаров из Германии в Россию и Китай. Данная мера может привести пусть к некритичному, но все же подорожанию немецкого импорта в Россию. Впрочем, есть ряд экономических причин, которые могут удержать президента Белоруссии от введения подобных контрсанкций против Берлина. Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить vkusvill.ru
После того, как сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью, скандал в Сети и, как считается, угрозы вынудили ее руководство отказаться от этой затеи и принести извинения. И противники, и сторонники гей-рекламы уверены, что бренд «похоронил свою репутацию». Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Проект американской «чудо-пушки» обернулся полным провалом

Рельсотрон на испытательном полигоне John F. Williams/U.S. Navy
Пентагон, как выяснилось, потратил гигантские деньги на создание совершенно бесполезного вида вооружений – электромагнитной пушки (иначе называемой рельсотрон). В США возлагали на новую военную технологию большие надежды. Однако 16 лет испытаний показали совершенно иной результат, нежели тот, на который рассчитывали военные. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Американцы смотрят на «голодомор» с украинских позиций

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Без реквизиции зерна, повлекшего массовый голод и миллионы жертв, мы бы не смогли спасти десятки миллионов жизней и выиграть войну. Тут, конечно, можно сколько угодно спорить об ошибках в процессе зерновой политики, но невозможно оспаривать сам процесс и причинно-следственную связь. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

В Латвии все не латыши автоматически становятся русскими

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
В Латвии сейчас есть только две национальности – латыш и не латыш. Нас тут примерно 50% на 50%. Свидетельствую: латышом стать невозможно. Даже я, наполовину латыш (мама латышка), настоящим латышом стать не смогу, даже если бы и хотел. Подробности...
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Давайте не превращать собственные свободы в чужую несвободу

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
На постсоветском пространстве гей-парады воспринимают как революцию в морали. А революции, как несложно заметить, порождают не толерантность – только пущую нетерпимость. Подробности...
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Эстония требует кусок России

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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Названа самая красивая девушка Москвы

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Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
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    Подход Байдена к санкциям будет выгоден для России

    Новый президент США активно пересматривает политику своего предшественника    7 июля 2021, 21:00
    Фото: Sarah Silbiger/Pool/
    ABACAPRESS.COM/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян

    Американская администрация, если верить ряду утечек, меняет свое отношение к санкционной политике. В чем была особенность политики санкций во времена Трампа, как и почему это изменится при Байдене и каким образом новый санкционный подход будет для России куда более полезным, чем старый?

    Команда президента США Джозефа Байдена проводит полный пересмотр политики в области введения санкций. Об этом на днях сообщила влиятельная американская Wall Street Journal.

    По данным издания, сам пересмотр закончится в самое ближайшее время (вероятно, в течение лета). И, с одной стороны, эти сроки выглядят как-то оптимистично – учитывая инерционность и неповоротливость американской бюрократической машины, целый сонм различных согласований между ведомствами и даже органами власти (например, с Конгрессом). Однако, с другой, сроки вполне реалистичные – ведь ревизия санкционной политики США напрашивалась уже давно. Направления этой ревизии не просто предсказуемы, но и в принципе не оспариваются самим американским истеблишментом.

    Сублимационный эксперимент не удался

    По сути, речь даже идет не столько о ревизии, сколько о возвращении санкций к их классическим функциям. Карательной – когда санкции предсказуемо вводятся за понятные всем (в том числе нарушителю) грехи. Сдерживающей – когда главной целью санкций является не столько их введение, сколько угроза введения для недопущения этих грехов. А также мобилизационной – когда одной из задач санкций является консолидация союзников для коллективного давления на нарушителя.

    При Трампе Штаты исповедовали другой подход. Для предыдущего президента США санкции были не средством дипломатии, а инструментом проведения силовой внешней политики по давлению и додавливанию конкурентов. А значит, в частности, не предполагали какие-то коллективные действия вместе с внешними партнерами. «В предыдущие четыре года США действовали в основном в одностороннем порядке и применяли санкции без особого изящества, не считаясь с ущербом для союзников, а иногда и самого американского бизнеса», – пишет программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

    Кроме того, существовал и полнейший рассинхрон в санкционной политике среди ветвей американской власти – Конгресс в рамках борьбы с «русским влиянием» штамповал свои санкции против Москвы, а администрация писала свои. Не было и какой-либо предсказуемости с точки зрения условий введения и невведения. Санкции принимались против той же России буквально с кондачка, по любому появившемуся поводу.

    В результате их серьезность и полезность для США была выхолощена. Кремль и российский народ стали воспринимать американские санкции не как что–то опасное или нежелательное, а как часть повседневной жизни, от которой никуда не деться и существование которой никак не зависит от действий самой России. Санкции утратили свою сдерживающую функцию, и превратились в своего рода сублимационный механизм, средство бегства Америки от реальности.

    Дело в том, что американская политика в отношении России зашла в тупик. Сменить режим в Кремле не получалось, заставить Москву плясать под американскую дудку (в вашингтонском понимании – «изменить поведение на внешней арене») тоже не удавалось. При этом менять курс в российско–американских отношениях и начинать с Путиным нормальный диалог американские власти на тот момент по разным причинам не хотели и не могли. В итоге санкции стали этаким политическим фиговым листком, демонстрирующим готовность Соединенных Штатов продолжать политику «сдерживания России».

    Политику, где доминировал, по сути, спортивный принцип – «участие важнее результата». Да, это была бесцельная трата ресурсов, выхлоп был минимальный – однако он позволял Соединенным Штатам хоть как–то сохранять лицо на российском направлении и демонстрировать своим сателлитам и союзникам готовность и дальше противостоять «злобным действиям Москвы».

    Оно нам надо?

    При Байдене же установки несколько изменились. По целому ряду причин (режим внешнеполитической экономии, эффективные отношения с американским истеблишментом, вторичность задач на российском направлении) нынешний американский президент взял курс на отказ от бессмысленной эскалации отношений с Россией. А значит, сублимационная, демонстративно–силовая и маскулинная санкционная политика Трампа уже не нужна. Вместо этого Байден возвращается к классическим правилам санкционной игры.

    Насколько этот возврат выгоден России? Отечественные политики относятся к запущенному пересмотру осторожно, без излишнего оптимизма. «На выходе все, скорее всего, сведется к более сдержанному применению новых санкций, а не к отмене уже введенных (за возможными редкими исключениями)», – говорит российский сенатор Алексей Пушков.

    И действительно, какой–то массовой отмены ограничений ждать не стоит. Но будем честны – ее и быть не может в нынешних условиях российско–американских отношений. А вот чего можно ждать, так это, например, изменения фокуса санкций. Что это значит?

    На сегодняшний день самыми опасными для России ограничениями являются, конечно же, экономические. Санкции против российского бизнеса, проектов, финансовых институтов. Однако эти санкции в той или иной степени касаются интересов американских союзников – например, Германии, которая сейчас пытается вместе с Россией запустить важнейший инфраструктурный проект «Северный поток – 2». Или касается Европы в целом, если речь идет о каких-то ограничениях на российские экспортно-импортные операции, а также инвестиционную деятельность. Между тем одним из новых принципов Байдена является коллективный подход к санкциям – они будут вырабатываться вместе с ключевыми американскими союзниками и с учетом их собственных интересов.

    А поскольку при администрации Байдена Штаты в европейских делах будут опираться не на деструктивные антиевропейские и антироссийские силы типа Польши, а все-таки на Старую Европу (прежде всего Германию), то можно не сомневаться, что возражения Берлина против беспричинного развязывания экономической войны против России обязательно будут услышаны в Вашингтоне и приняты к сведению. «Администрация вряд ли будет без веского повода применять ковровые бомбардировки, подобные санкциям 6 апреля 2018 года против крупных российских бизнесменов», – уверен Иван Тимофеев. 

    Вместо этого, по всей видимости, Соединенные Штаты сделают упор на те виды ограничений, где их подход схож с европейским – на правозащитные. «Таргетированные санкции по любимым демократами правам человека могут применяться более активно. «Дело Навального» здесь может стать основной точкой притяжения для санкций. Удар скорее будет в отношении государственных структур и чиновников, нежели в отношении бизнеса», – считает Иван Тимофеев.

    Но, опять же, будем честны. Во-первых, это все-таки меньшее зло, а во-вторых, к критике по правозащитной тематике Российская Федерация уже привыкла. И готова ее терпеть.

    По сути, главный минус для России от байденовского пересмотра таится не в санкционной политике как таковой, а в частичном преодолении серьезного трансатлантического раскола между США и Европой. Некоторой починке американо-европейских отношений и временного возрождения призрака западного единства. Единства, в рамках которого Штаты и ЕС будут снова вместе сдерживать Российскую Федерацию, не давая ей возможности играть на противоречиях между ними.

    К счастью, ключевым словом здесь является все-таки «временно». Расхождение интересов между США и ЕС слишком глубоко и касается слишком многих аспектов. Так в целом затеянный Байденом пересмотр для РФ все-таки выгоден.


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