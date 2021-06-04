Дания лишила Польшу козыря в торге с Газпромом

Польша возмущена – ее союзник и сосед по Европейскому союзу, Дания, начал мешать реализации важнейшего энергетического проекта. Речь идет о газопроводе Baltic Pipe, направленном прежде всего против интересов России. Как в этом деле оказались замешаны проживающие на территории Дании мелкие млекопитающие и какую угрозу польский газопровод представляет для «Северного потока – 2»?

В конце апреля 2021 года поляки провозгласили начало реализации очередного великого антироссийского плана. Президент страны Анджей Дуда дал старт строительству трубопровода Baltic Pipe (стоимостью 1,6 млрд евро) из Норвегии в Польшу. Три судна собирались уложить 274 километра труб по дну Балтийского моря и закончить эту укладку (по словам уполномоченного польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского) планировали уже в 2021 году – «если не будет проблем с погодой».

Само строительство трубопровода должно было быть завершено к октябрю 2022 года, после чего страна получает возможность больше не импортировать российский газ. Сейчас он составляет львиную долю в общем газовом импорте Польши (в 2018 году она составляла 69%, в 2019-м – 60%, в 2020-м – чуть меньше 60%).

Действующее соглашение между Польшей и Россией на поставку газа истекает 31 декабря 2022 года, и поляки уже заявили, что продлевать его не будут. Глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Возняк заявил, что вместо этого «компания заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ и осуществляет приобретение месторождений природного газа на норвежском континентальном шельфе». Газ с которых в объеме 10 млрд кубов и должен был пойти в Польшу через Baltic Pipe.

«Главная цель Польши в деле строительства трубопроводного проекта – насолить русским, пусть даже получая более дорогой газ. Все остальное тут пристегивается», – говорит газете ВЗГЛЯД сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

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Однако по прошествии месяца с начала строительства выяснилось, что норвежский газ по Baltic Pipe может и не пойти, по крайней мере, в срок (то есть до истечения действующего контракта с Россией). 3 июня датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отозвал ранее выданное полякам разрешение строить Baltic Pipe через свою территорию. Отозвал формально по экологическим причинам – из-за угрозы жизни местным видам животных (мышам и летучим мышам) в процессе строительства.

Поляки, конечно, возмутились происходящим и сразу же стали искать теорию заговора. «Ситуацию нужно проанализировать с точки зрения того, какие причины могут стоять за отдельными действиями, предпринимаемыми в отношении польских проектов. И анализировать их нужно, глядя на геополитические интересы наших соседей и стран, которые не желают Польше самого лучшего», – тонко намекает глава канцелярии премьер-министра Михаил Дворчик. «Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы. Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран», – говорит польский замминистра иностранных дел Марчин Пшидач.

Дело в том, что поляки позиционировали Baltic Pipe не только как польский, но и как общеевропейский проект.

«В энергетике вообще невозможно отделить политику от экономики. Если говорить об экономических аспектах, то Польша стремилась по сути к тому же, что и Германия – стать региональным газовым хабом, только газ предполагался не российский, а норвежский», – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Ну и плюс катарский с американским, который поляки будут получать благодаря терминалу СПГ в Свиноуйсьце.

По факту же никакой теории заговора в датском решении нет – есть лишь местная специфика. «Не стоит везде искать большую и страшную политику. В Дании, как и во всей Северной Европе, просто действительно очень озабочены вопросами экологии», – говорит Дмитрий Марунич.

Да и об окончательном отказе говорить все-таки рано. «Напомню, что блокирование датчанами строительства «Северного потока – 2» привело не к остановке, а лишь к затяжке строительства. Точно так же будет, вероятно, и в случае Baltic Pipe. Поляки будут за него бороться – вместе с другими силами, которые тоже вовлечены в строительство этого трубопроводного проекта», – продолжает Дмитрий Марунич. Поэтому весьма вероятно, что газопровод все-таки будет достроен, пусть и со значительной задержкой.

Впрочем, даже успешное завершение строительства Baltic Pipe отнюдь не означает, что польские планы о великом антироссийском хабе реализуются. Прежде всего потому, что на их пути стоят не только датские экологи, которых можно подвинуть, но и простая математика, против которой не попрешь. Согласно ей, себя поляки «освободить» от российского газа могут, а вот с соседями возникнет заминка.

Дело в том, что объем импорта голубого топлива в Польшу составляет порядка 15 млрд кубов (и это без учета возможного роста потребления). Baltic Pipe способен давать максимум 10 миллиардов, терминал в Свиноуйсьце может принимать до 7,5 млрд кубов регазифицированного (то есть переведенного назад из жидкого в газообразное состояние) СПГ. Роста внутренней добычи не предвидится. Итого на реэкспорт остается порядка двух с половиной миллиардов – маловато как-то для хаба.

Конечно, можно создать интерконнекторы с соседями и собирать газ от них для перепродажи – однако зачем покупателям еще один посредник? Ну хорошо, Украине без разницы (особенно если этот газ будет покупаться на заемные деньги), но в других странах привыкли считать средства. И вряд ли откажутся от поставок российского газа, который будет гораздо дешевле.

Да, сами поляки говорили о хабе не столько через экономическую, сколько через политическую призму – якобы с его помощью хотели «не только освободить свою страну от российской газовой зависимости, но и освободить соседей».

Прежде всего Украину. «Польша будет одним из гарантов энергетической независимости Украины, которая годами была объектом газового и энергетического шантажа со стороны России», – заявлял Анджей Дуда. Заодно поляки предлагали присоединиться к проекту Baltic Pipe тех же немцев (позиционируя его чуть ли не как альтернативу «Северному потоку – 2») и упирали на то, что Берлин должен проявлять «европейскую солидарность».

Напомним, что проектная мощность российского газопровода составляет 55 млрд кубов. Даже если по нему будет идти всего 27 миллиардов (из-за бюрократических препон со стороны ЕС), то он все равно почти в три раза мощнее, чем Baltic Pipe. Более того, российский трубопровод в силу своих объемов как раз и позволит Германии стать самым настоящим газовым хабом для Европы. Позволит именно потому, что Берлин сотрудничал с Россией, а не придумывал какие-то планы диверсификации на зыбучем песке польских имперских фантазий.

Однако ощутимую выгоду для России в решении датских властей относительно польско-норвежского газопровода может принести совсем другое обстоятельство. «Экологическая» заминка со строительством Baltic Pipe может нарушить сроки реализации проекта, запуск которого приурочен к окончанию контракта Варшавы с Газпромом в мае 2022 года.

«Поляки нервничают из-за того, что сроки строительства Baltic Pipe синхронизированы с окончанием действующего контракта с Газпромом в мае 2022 года, – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. – Само наличие газопровода не заменит полностью поставки из России, но оно должно укрепить переговорные позиции Польши с Газпромом, чтобы они могли получать газ по более выгодным ценам», – заключил собеседник.

Таким образом, датские мыши могут добавить экспортной выручки Газпрому при заключении нового газового контракта с Польшей.