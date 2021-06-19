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Число погибших при крушении L-410 в Кузбассе выросло до девяти человек

19 июня, суббота  |  Последнее обновление — 10:15  |  vz.ru
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Американские истребители разорят украинские ВВС

Истребители F-16 осваиваются по периметру российских границ ZUMA/ТАСС
Советская военная авиатехника доживает на Украине последние годы. Лишним подтверждением этому послужило предложение вооружить ВВС этой страны истребителями F-16. Каковы шансы, что украинские летчики будут летать на американских машинах, какую цену придется заплатить за это решение Украине – и какую угрозу эти машины будут представлять для России? Подробности...
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    Американские истребители разорят украинские ВВС

    Истребители F-16 осваиваются по периметру российских границ    19 июня 2021, 09:40
    Фото: ZUMA/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    Советская военная авиатехника доживает на Украине последние годы. Лишним подтверждением этому послужило предложение вооружить ВВС этой страны истребителями F-16. Каковы шансы, что украинские летчики будут летать на американских машинах, какую цену придется заплатить за это решение Украине – и какую угрозу эти машины будут представлять для России?

    Грандиозная распродажа: Соединенные Штаты предлагают по всему миру свои уже потрёпанные истребители F-16. Теперь очередь дошла до Украины, которой тоже поступило предложение купить машины. Ранее эти самолёты «по стандартам НАТО» буквально навязали Болгарии и Румынии, также на замену машинам советского образца. 

    Сделанное Украине предложение американской компанией Lockheed Martin о продаже партии истребителей F-16 пока ответной реакции не вызвало. Однако ранее на уровне руководства минобороны Украины уже звучали подобные идеи, и понятно почему.

    ВВС Украины были созданы на останках авиационных частей, дислоцированных на ее территории еще с советских времен. Сегодня они насчитывают списочным составом около 210 самолетов и под сотню боевых, среди которых фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, тяжелые истребители-перехватчики Су-27 и лёгкие фронтовые истребители МиГ-29 (изначально было 1100).

    Не все из них способны летать чисто по техническим причинам (износ составляет более 50%). Кроме того, как показал опыт боевых действий на Донбассе, «летаки» (самолеты) потерпели существенный урон от переносных средств ПВО и отказались от вылетов в зону действия поражения ПЗРК ополченцев.

    Если говорить об украинских истребителях, которые есть в наличии, но не факт, что способны совершать вылеты, их насчитывается не так уж и много. Примерно по 30 Су-27 и МиГ-29. Ни один из них не получил за минувшие года какой-либо серьёзной модернизации, а уж тем более дальнейшего развития в виде строительства новых самолётов.

    Иначе говоря, на сегодня из-за физического износа (исчерпания ресурса) истребительная авиация Украины доживает последние годы. Самостоятельно машины такого класса Украина не производит и производить не способна. По понятным причинам, ни запчасти, ни комплектующие для Миг-29 и Су-27 из России на Украину не поставляются (по крайней мере официально). Планы заменить боевые машины советского производства на западные истребители озвучивал еще два года назад глава ВВС Украины Сергей Дроздов.

    «Наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах», заявлял Дроздов. Да только он же еще через некоторое время жаловался, что удовольствие это дорогое – миллиарды долларов – а потому мечты эти практически неисполнимы.

    «Украина банально растеряла свою военную авиацию после развала СССР, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный лётчик, полковник Владимир Таланов. – И руку к этому приложили именно США, которые стремились свести боевой потенциал бывшей советской республики к минимуму. Таким образом, Украина осталась без дальней стратегической авиации, а это было порядка 80 самолетов Ту-160 и Ту-22, да и остальные подобные самолеты искусственно были приведены в негодность. И хотя сегодня на Украине существуют воздушные командования «Запад», «Центр» и «Юг», их деятельность весьма условна и особой эффективности пусть даже в учебных целях здесь не зафиксирована».

    Нынешняя активность НАТО с «возрождением» ВВС Украины, в том числе с предложением пополнить авиапарк истребителями F-16, просматривается лишь с возможностью подгонки этой страны под стандарты альянса, а значит, банальной продажей подержанных самолетов. Тех самых, которые были списаны вначале в США, а потом, отлетав в Польше, Румынии или Эстонии, будут теперь поставляться Киеву, где их примут с благодарностью. Вот даже небольшой нюанс с последними военно-воздушными учениями – в небе над Украиной кружат большей частью лишь натовские самолеты, свои же привычно стоят в ангарах.

    Озвученное Украине предложение закупить F-16 носит двоякий характер. Минус – современная боевая авиатехника – это очень дорого. Особенно пилотируемая. Дорого обходится не только закупка машин, но и ее эксплуатация. Летный час F-16 существенно дороже такого же для МиГ-29.

    Болгарии в 2019 году, например, покупка восьми таких истребителей обошлась в разорительные 1,26 млрд долларов, что вызвало форменный скандал в стране. Софию всё-таки убедили пойти на сделку и даже подарили два стареньких «бэушных» F-16 с обещанием поставить и остальные, но пока его не выполнили. Погоды в небе они точно не сделают, но смогут принимать участие в учениях НАТО, как «полноценный» самолёт, вписывающийся в стандарты альянса.

    Второй нюанс – покупка Украиной американских истребителей повлечёт за собой смену всей системы подготовки украинских военных летчиков. А она, мягко говоря, находится не на самом высоком уровне. Памятна история с гибелью в прошлом году курсантов основной кузницы кадров военной авиации – Харьковского университета ВВС. Украинский главком военно-воздушных сил Сергей Дроздов, окончивший Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков и военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина (1995 год), констатировал предельную изношенность украинской военной авиации. «Парк авиационной техники вооруженных сил нуждается в обновлении. Речь идёт о как о моральном, так и физическом старении техники, которые были выпущены от 1968 до 1991 года. За время независимости мы не получили ни одного военного самолёта», – заявил тогда Дроздов.

    Ещё вопрос – а где будут готовить украинских боевых пилотов для управления истребителями F-16? В самих США, где они всё ещё стоят на вооружении (около 900 самолётов в разных модификациях) вряд ли – далеко и дорого. Возможно, что украинских «соколов» (F-16 Fighting Falcon – «Боевой сокол») будут натаскивать в соседней Польше, где таких самолётов в составе ВВС около полусотни.

    Процесс переподготовки может занять не менее полугода, даже для уже обученного пилота на Су-27 или МиГ-29. Это совершенно разные истребители, у них совершенно иная система взаимодействия с коллегами в воздушном бою. И «стая» F-16 будет действовать обособленно не только от коллег на советских самолётах, но и от наземных сил, которые банально не примут американские истребители в своих прицелах, как своих – может, и собьют ненароком из-за невозможности опознать по системе «свой-чужой». Или «сухих» и «мигарей», при смене программы, не будут опознавать как свои.

    Есть большой вопрос с инфраструктурой – аэродромную базу Украине придется полностью перестраивать под взлёт-посадку американских F-16, вплоть до смены аэродромных огней, рулёжных полос, да и банально ангаров для хранения и ремонта самолётов. А ремонтировать пусть даже модернизированные истребители неизбежно придётся – планер эксплуатируется с 1978 года.

    Какая угроза для России может быть в связи с возможной закупкой и поставкой на вооружение ВВС Украины американских истребителей F-16? В плане боевого применения в воздушном бою особых угроз не видится. Как минимум Су-35 с американским гостем справится достаточно легко – «сокол» уступает по целому ряду характеристик. Опять же, Украина, вероятнее всего, даже теоретически, при большой удаче сможет купить максимум два десятка американских истребителей. Против гораздо большего количества российских боевых машин жить им в небе в воздушном бою не так уж и долго, с учётом ещё и возможностей российских ПВО. А вот в качестве разведчиков они могут оказать неоспоримую помощь НАТО (не Украине точно).

    F-16 – лёгкий истребитель, при этом способен развивать скорость до 2100 км/ч и подниматься на высоту в 12200 километров, бомбовая нагрузка присутствует, но она не столь значительна. А вот ракетное вооружение вполне приличное, в том числе ракеты «воздух-воздух». Может подкрасться незаметно и нанести удар – как это было в ноябре 2014 года, когда турецкий F-16 сбил российский Су-24 в небе Сирии. В общем, достаточно коварный самолётик, тем более в составе ВВС Украины.

    Однако если планы по закупке Украиной американских истребителей будут реализованы, это станет по-настоящему тектоническим сдвигом на пространстве бывшего СССР. И технологическим, и культурным, и военным. Эксплуатация определенного вида боевой техники – и особенно авиации – влечет за собой финансовую и технологическую, а в конечном итоге и политическую привязку к той стране, которая эту технику поставляет. Причем привязку на долгие десятилетия.

    Ну и, конечно, сам факт базирования F-16 на столь коротком расстоянии от Центральной России имеет огромное военное значение. Эти истребители как информационная система (и разведывательная, и ударная) легко интрегрируются в глобальную военную структуру НАТО. И даже если за их штурвалами будут сидеть украинские летчики, это никого не должно обманывать. Прямо у наших границ будут присутствовать опаснейшие боевые машины Америки.


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