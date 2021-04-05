Киев готов воевать за российский газ

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НОВОСТЬ ЧАСА

В США два брата-подростка убили свою семью и покончили с собой

5 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:24  |  vz.ru
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Европа неистово скупает российский газ даже весной

Газпром настроен на новый рекорд экспорта в 2021 году Zamir Usmanov/Global Look Press
Потепление не стало помехой для роста спроса на российский газ в Европе. В первый месяц весны экспорт Газпрома оказался выше, чем в феврале. Это крайне необычная ситуация. Она напоминает холода 2018 года, когда российская компания поставила рекорд по поставкам топлива в Европу. Получится ли теперь этот рекорд побить? Подробности...
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Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

В Баку утверждают, что нашли в Карабахе обломки «Искандера-М» – не экспортного варианта комплекса Минобороны России/ТАСС
Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна? Подробности...
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В Благовещенске под огнем врачи явили русское чудо

Хирург Александр Филиппов обнимает жену после операции и успешной эвакуации Владимир Воропаев, "Амурская правда",
специально для газеты ВЗГЛЯД
Клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии теперь известна всей стране. В пятницу днем в ней произошел большой пожар – как раз в то время, когда бригада врачей оперировала пациента. Эвакуировать его было невозможно – и операцию провели до конца, явив всей стране русское чудо. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал на месте событий и познакомился с героической бригадой. Подробности...
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США встали на защиту «идеальной монархии»

Король Абдалла II и королева Рания олицетворяют собой западный идеал власти для Ближнего Востока Royal Court Of Jordan/dpa/
Global Look Press
В Иордании предотвратили дворцовый переворот, направленный на человека-легенду – короля Абдаллу II. Монарх, которого называют «ближневосточной иконой стиля», рисковал стать жертвой интриг со стороны менее удачливого брата. Впрочем, на ситуацию можно посмотреть иначе – как на попытку демократической оппозиции свергнуть авторитарный и коррумпированный режим. Какая оценка ближе к истине? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Вакцинные паспорта в Европе введут летом

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Единственная проблема с вакцинными паспортами – это то, что они фундаментально нарушают права человека и законодательства государств, собирающихся их внедрить. Медицинская информация конфиденциальна. Никто не вправе заставлять пациента ее раскрывать. Подробности...

А про любовь кина нет

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Ну вы снимите кино про любовь. Такое, чтобы женщины плакали у экрана, а мужики бежали за цветами. Нет, будет про страсти и истерики. Я представляю, как бы снимали в СССР с таким подходом! Подробности...
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России пора «бить» Запад первой

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия начала жестко отвечать Западу. Сергей Лавров признал, что классическая дипломатия с Европой и США больше не работает. Однако теперь пора переходить от жестких ответов к тому, чтобы поставить на поток критику действий Запада и даже вводить санкции первой. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
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Болгары выбрали русофобов

Русских разбавят казахами

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За что интеллигенция любит Грузию

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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    Киев готов воевать за российский газ

    Транзит российского газа Украина считает фактором своей военной безопасности    5 апреля 2021, 21:00
    Фото: Сергей Старостенко/РИА «Новости»
    Текст: Наталья Макарова

    Обострение конфликта в Донбассе позволит Украине продолжить зарабатывать миллиарды долларов. В Киеве уже жалуются, что прокачка газа через территорию страны упала после запуска «Турецкого потока». А ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» и вовсе лишит страну транзитных платежей. Ради этих денег Киев готов развязать новую провокацию на востоке страны, чтобы вновь заявить о «российской агрессии».

    Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки со стороны Киева. «Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», – цитирует его в понедельник РИА «Новости».

    Пушилин заявляет, что в Донецке готовы к любому развитию событий. «ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении», – сказал он.

    «С начала года у нас погибли девять человек: семь военнослужащих и двое гражданских, в том числе один ребенок, 11 человек ранены. Порядка 60 домов и семи объектов инфраструктуры были разрушены. Всего с начала конфликта на территории ДНР погибли 4970 человек, из них 91 ребенок. Ранения различной тяжести получили более 7,8 тыс. человек», – цитирует Пушилина ТАСС.

    «К сожалению, договоренности не выполняются, ранее взятые на себя обязательства, в том числе украинской стороной. Фактически малоконтролируемые перестрелки начинаются», – сказал в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Решения о перестрелках принимают прямо на месте командиры украинской армии, не получая на это санкции вышестоящего руководства, добавил представитель Кремля.

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в выходные заявил о том, что министры иностранных дел 27 стран ЕС на ближайшем заседании обсудят «военную активность России вокруг Украины». Днем ранее главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан высказались в поддержку суверенитета Украины, но при этом напомнили Киеву о важности исполнения Минских соглашений. Все эти заявления прозвучали на фоне участившихся обстрелов Донбасса с украинских позиций и других нарушений условий перемирия, установленного Минскими соглашениями.

    Одновременно власти Украины пожаловались на падение транзита российского газа в Европу через свою территорию. «Очень важно не допустить завершения строительства «Северного потока – 2», – заявил в воскресенье глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон. Он подчеркнул, что транзит не только дает стране значительный доход, но и остается важным элементом энергетической и военной безопасности. Падение транзита он объяснил запуском газопровода «Турецкий поток», который обходит Украину с юга.

    «Украина пытается если не втянуть Россию в конфликт в Донбассе, то налепить на нее ярлык участника этого конфликта. Одновременно Киев ведет поиск поддержки со стороны Запада. Европа, в отличие от США, поддерживает его очень обтекаемо», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник, представитель республики в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.

    «В высказываниях западных дипломатов Украину устраивает формулировка «мы придерживаемся территориальной целостности». Но Киев однозначно не устраивает напоминание о Минских соглашениях. Сами по себе Минские соглашения для Украины – это удар, и она не хочет их выполнять, постоянно требует что-то переписать, поменять и переделать с учетом украинских интересов. Западные гаранты «Минска» – Германия и Франция – не демонстрируют желания пересматривать международно признанные соглашения», – посетовал Мирошник. Поэтому Киев и пытается создать напряженность вокруг проекта «Северный поток», указывает Мирошник.

    Политэмигрант с Украины, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко также убежден, что обострение на фронте в том числе связано с попытками удержать прокачку газа. «Киеву нужно сохранить транзит, вот он и использует войну как возможный повод для заморозки «Северного потока –2», – сказал эксперт, напомнив, что газопровод «Турецкий поток», проложенный по дну Черного моря, отобрал часть объемов у Украины, что стало очень серьезным ударом по бюджету Киева.

    «Украина создает картинку войны, при этом выставив себя невинной жертвой «российских террористических войск». Одновременно Киев старается поставить вопрос о блокировке трубопровода, который строится на Балтике – как угрожающего ее безопасности, – отметил Мирошник. – Если будет пущен и «Северный поток – 2», то тогда украинская газотранспортная система со временем может вообще приказать долго жить и превратится в кучу металлолома. Она не будет представлять ни стратегического, ни военного интереса».

    «Обострить обстановку на линии соприкосновения – это способ привлечь внимание, начать диалог с США

    и выложить свою повестку, в которой заинтересован Киев – начиная с «Крымской платформы» и заканчивая транзитом газа», – резюмировал советник главы ЛНР.

    В пятницу американский и украинский лидеры Джозеф Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону. Как сообщается, они обсудили «наращивание Россией военного присутствия» у границ Украины. В тот же день минобороны Украины объявило о том, что якобы получило гарантии поддержки от Пентагона на случай «ожидаемого конфликта» с Россией.

    В воскресенье мирный житель подорвался в Луганской народной республике на мине, сброшенной украинским беспилотником. Днем ранее в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В пятницу ВСУ устроили артобстрел населенных пунктов ЛНР. В соседней ДНР также обвинили украинскую армию в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать факты нарушения Киевом перемирия.

    В понедельник замглавы МИД России Александр Панкин заявил РИА «Новости», что США усиливают давление на «Северный поток – 2». «Строительство газопровода «Северный поток – 2» близится к завершению. Именно поэтому США усиливают давление на проект, угрожая санкциями участвующим в его строительстве компаниям», – сказал он.

    В понедельник украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило, что в течение недели ожидается разговор в трехстороннем формате с участием Зеленского и лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. По его информации, основной темой станет «обострение ситуации в Донбассе». Уточняется также, что разговор первоначально намечался сразу же после видеоконференции с участием лидеров России, Германии и Франции, состоявшейся неделю назад.

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