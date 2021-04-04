На Украине пожаловались на падение объемов транзита российского газа

Транзит газа из России через Украину постепенно сокращается, Киеву важно не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», который угрожает энергетической безопасности страны, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«После запуска «Турецкого потока» транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. А с 1 апреля и газоснабжение в Румынию полностью обеспечивается со стороны Болгарии через «Турецкий поток». Сейчас транзит выполняется только для потребителей из Молдавии. Если строительство «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию завершится, Газпром переведет через него и транзит в Венгрию. Для Украины это означает дополнительную потерю 10 – 12 млрд кубометров транзита ежегодно», – написал Макогон в Facebook.

«Очень важно не допустить завершения строительства Северного потока – 2. Транзит газа Украиной не только значительный доход, но и важный элемент энергетической и милитарной безопасности», – сообщил глава «Оператора ГТС Украины».

В марте в Газпроме заявили, что контракт на транзит газа с Украиной пересмотрен не будет, при этом сейчас юридически все договоры между Москвой и Киевом действительны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.

Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.