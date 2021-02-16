Украине пришлось принять срочную помощь России

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16 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 20:47  |  vz.ru
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Нефть покорила докоронавирусную вершину Максим Богодвид/РИА «Новости»
На рынке нефти на наших глазах происходят значительные изменения. Стоимость главного в мире энергоносителя неожиданно для большинства аналитиков восстановилась до уровня начала пандемии коронавируса – 63 доллара за баррель. Каким образом возник этот эффект и как долго продлится столь приятная для российского бюджета тенденция? Подробности...
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Захар Прилепин: Надо выглядеть убедительно, чтобы нас не стаскивали с фонарей

Захар Прилепин говорит, что готов работать в Госдуме, но мечтает вернуться воевать в Донбасс Александр Щербак/ТАСС
«Никакая уличная революция ни в Киеве, ни где-то еще не победила бы, если бы им не способствовали явно или скрыто в государственных структурах. Бездействие правоохранителей породит действие нашей гвардии», – заявил лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин в интервью газете ВЗГЛЯД, говоря о методах политической борьбы и планах на выборы. Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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«Супер Марио» остановил «друзей Путина»

Новому премьеру Италии 73 года, и его не случайно называют Супер Марио IPA/Sipa USA/Reuters
Владимир Путин поздравил нового председателя Совета министров Италии Марио Драги с утверждением на этот пост. Драги личность почти легендарная. В прошлом он возглавлял главный банк ЕС и был признан спасителем еврозоны. Теперь стал человеком, предотвратившим приход к власти тех, кого называют «друзьями Путина». Но это не должно стать поводом для расстройства ни для «друзей Путина», ни для России.  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Каталонцы устали от сепаратизма

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Формальным победителем выборов в Каталонии стала Соцпартия. Которая, вроде бы, сеператистская. Но при том – подразделение правящей партии Испании. Это означает, что победили не сепаратисты, а, как ни странно, Испания. Подробности...

Лавров пообещал жесткие действия, ибо достали

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Западные страны регулярно накладывают ритуальные санкции на лидеров стран третьего мира – но Россия не является страной третьего мира. У нее есть гордость, достоинство, суверенитет – а также возможности все это защищать. Подробности...
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Война в Афганистане не была проиграна, но была оболгана

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Афганцы не будут тебе, русскому, вспоминать войну. В Пули Чархи тебе расскажут, что советские медики лечили тут людей. Что тоннель на Саланге строили советские инженеры. Подробности...
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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    Украине пришлось принять срочную помощь России

    Медицинское оборудование на Украине – преимущественно российского производства    16 февраля 2021, 19:50
    Фото: Evgeniy Maloletka/АР/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Нежелание Киева спасать население Украины от коронавируса с помощью российской медицинской помощи, как выясняется, оказалось слишком принципиальным. Да, вакцина «Спутник V» открыто называется «гибридным оружием страны-агрессора» – но это не мешает Украине закупать массу других необходимых здравоохранению препаратов и оборудования. И не только его.

    15 февраля на Украине не началась вакцинация от коронавируса. Не началась, хотя была на эту дату неоднократно анонсирована.

    В частности, на февраль ожидалась поставка на Украину вакцины по программе COVAX (механизму закупок и распределения вакцин ВОЗ), а также коммерческая поставка вакцины от Sinovac – препарата, от которого ранее отказалась Бразилия в силу его недостаточной эффективности. Однако лишь на прошлой неделе фармкомпания «Лекхим» (в конце 2020 года шли переговоры о том, чтобы наладить на ее мощностях выпуск вакцины «Спутник V») подала заявку на регистрацию вакцины CoronaVac (Sinovac), одновременно сообщив, что поставка первой партии сдвигается на апрель. 

    Наконец, 15 февраля ожидалась поставка в страну 0,5 млн доз вакцины AstraZeneka. Еще в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина законтрактовала 12 млн доз – британской AstraZeneka и американской Novavax (правда и ту, и другую будет выпускать индийская Serum Institute). 

    И уж чтобы поставить окончательную точку в вопросе, 10 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, в котором запрещается применять на Украине вакцины, «разработанные в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором». Иначе говоря, стремительно завоевывающий популярность в мире российский препарат «Спутник V» на Украине официально появиться не может.

    Не берут вакцину, но скупают тест-системы

    В ответ украинские чиновники говорят, что поставки вакцины по программе COVAX сбоят не только в случае Киева. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко указывает, что с аналогичными задержками столкнулись еще 17 стран. А глава Минздрава Максим Степанов обещает, что до конца недели Украина все же получит долгожданную вакцину. Что должно снять болезненный для украинской власти вопрос: «Почему не взять в России, ведь там несколько раз давали понять, что ждут только запроса с украинской стороны?».

    Болезненным он стал сразу по ряду причин. Это и несамостоятельность Украины: в октябре прошлого года временный поверенный в делах США Кристина Квин дала понять, что Украине не следует покупать «Спутник V». Тут и реакция самой украинской власти: не только враждебно настроенные политики, но даже Зеленский называл российскую вакцину «гибридным оружием» против Украины. Хотя сам же в интервью американской прессе признавал, что отвечать на вопрос «Почему нет?» со стороны украинского общества ему все сложнее.

    Наконец, это очень болезненное напоминание о былых научно-технических возможностях и кооперациях, от которых в Киеве отказались в угоду евроатлантическому выбору. За «зонтик» НАТО нужно платить и одна из форм этой платы – преимущественный доступ европейских и американских компаний на рынок госзакупок.

    Впрочем, мало кто знает, что несмотря на всю принципиальность украиснких властей Россия все же помогает Украине бороться с COVID-19. Просто эта помощь не так заметна, как если бы Киев купил российскую вакцину или согласился на ее производство у себя.

    Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко еще в начале января писал в facebook, комментируя очередной отказ Украины от «Спутник V»: «На Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Таких российских компаний, как «Вектор-Бест», «ДНК-Технология», «Амплисенс», «Хема» и др. Российские ПЦР тест-системы используются как в частной, так и в бюджетной сфере. Даже ПЦТ тест-системы харьковской компании «Астравир» производятся на основе российских компонентов».

    Также Кравченко напомнил, что согласно украинскому законодательству вакцины и тест-системы относятся к одному классу медпрепаратов: иммунобиопрепараты. То есть показательный отказ от одних и закупка других – явное политическое лицемерие. Почему один препарат у «страны-агрессора» брать можно, а другой, того же класса - нельзя?

    Сейчас это уже забылось, но прошлой весной и даже в начале лета ситуация с ПЦР тест-системами на Украине напоминала нынешние попытки найти вакцину.

    Сама Украина их не производила, купить тоже не могла. В итоге объективной картины по заболеваемости во время первой волны эпидемии Украина не имела. А порог производства 50 тысяч тестов в сутки ее система здравоохранения преодолела только 6 ноября. Для сравнения: в России на сравнимый уровень (с учетом разницы в количестве населения) в 200 тыс тестов в сутки вышли еще в начале мая.

    Позднее украинские производители отчитались об успехах производства дефицитных тест-систем. Но теперь, благодаря признанию отраслевого эксперта, стало понятно, откуда эти тест-системы взялись. Поэтому неудивительно, что в январе-ноябре 2020 года Украина ворвалась в список стран-импортеров фармацевтической и медицинской продукции из Москвы. По данным Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, рост продаж на Украину составил 93% – почти в два раза. 

    К сожалению, в департаменте не указали, по каким именно позициям Украина нарастила закупки. Однако можно предположить, что вряд ли она сильно отличалась от других покупателей. Спросом пользовались антибиотики, медоборудование (в частности – терапевтическая дыхательная аппаратура, газовые маски и дыхательное оборудование) и диагностические реагенты – те самые тест-системы и компоненты к ним. Что же до скачкообразного роста, то тут наверняка сыграл роль эффект низкой базы: покупали мало, столкнулись с дефицитом во время эпидемии – купили много. 

    Однако этот случай все равно показателен. Получилось, что нельзя жить рядом с Россией, «воевать» с Россией и отказаться от всех экономических контактов с ней. Более того, оказывается, что никто из новоявленных «друзей» Украины не в состоянии в критический момент обеспечить ее медоборудованием, тест-системами и реагентами к ним.

    Выходит, если бы не Россия и ее медицинская промышленность, жители Украины до сих пор не знали бы, чем они болеют. По крайней мере, европейские союзники Украины ничего подобного в таких размерах - если верить статистике - поставить ей не смогли.

    Дайте гигаватт

    Подобный эффект на Украине наблюдается не только в области медицины. Не первый год ряд украинских политиков и чиновников продвигают идею полного отказа от импорта российской электроэнергии (в крайней степени – и белорусской электроэнергии тоже), а также синхронизации ОЭС Украины c ENTSO-E – европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии.

    В смысл этой борьбы мы детально углубляться не станем, достаточно сказать, что он заключается в противостоянии двух известных украинских олигархов: Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Первый – монополист тепловой генерации и ему импорт невыгоден. Второй – владелец ферросплавных заводов и ему нужна дешевая энергия. А Украина и ее граждане – заложники этой борьбы, протекающей с переменным успехом. 

    В этом году в борьбу вмешалась погода. И Украине пришлось не только просить об увеличении импорта электроэнергии из Белоруссии (в отношении которой Киев не так давно поддержал введение санкций), но и нарастить импорт со стороны РФ до 1-1,3 ГВт мощности.

    Это как если бы один из блоков расположенной недалеко от Украины Нововоронежской АЭС-2 начал в постоянном режиме работать на нужды украинской энергосистемы.

    Вернее, технически термин «импорт» не совсем верен. Для импорта нужно соглашение, а его нет. Но по счастью для Украины, ее энергосистема и ОЭС РФ синхронизированы и между ними возможны перетоки. Поэтому с 2019 года Украина покупает энергию у РФ через механизм аварийных перетоков, согласованный еще  в начале 90-х годов (на случай аварий на станциях, когда из строя выходит один или несколько блоков).

    Сможет ли Украина когда-нибудь в подобных кризисных ситуациях обойтись без регулярной, молчаливой (и не избалованной благодарностью) российской помощи? Видимо да, вопрос лишь в том, чего это будет стоить - и Киеву (с политической точки зрения), и населению Украины (с точки зрения доступности и цены).

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