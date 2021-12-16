Антиваксеры раскачивают политическую стабильность Прибалтики

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16 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 18:14  |  vz.ru
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Украина обогнала Европу в опустошении газовых хранилищ

Воровством газа Украина способна заставить Газпром оперативно запустить «Северный поток – 2» Paul Hackett/Reuters
Зима только началась, а Европа отобрала из подземных хранилищ уже треть закачанных в летний период запасов газа, а Украина – почти весь закачанный газ. Если так пойдет и дальше, то ситуация с газом в ЕС станет критичной. У Украины дела обстоят еще хуже: страна встанет перед выбором – замерзнуть или начать воровать газ из транзитной трубы. Какими способами европейцы и украинцы могут избежать газового кризиса? Подробности...
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Зачем «волчица Ичкерии» вернулась на родину

Еще недавно Рубати Мицаева считалась на Западе «иконой» чеченского сопротивления instagram.com/grozny_inform
Бывшая «икона чеченского сопротивления» Рубати Мицаева вызвала бурные споры в России, вернувшись из изгнания на родину – по приглашению Рамзана Кадырова. Одни требуют от «волчицы Ичкерии» публичного покаяния за участие в боях против российской армии. Другие уверены, что покаяние не требуется, поскольку война уже ушла в прошлое, а чеченскому обществу требуется восстановить единство. Подробности...
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Почему создание штамма «омикрон» приписали британцам

Вирус, вызывающий COVID-19, уже претерпел множество мутаций Isai Hernandez/imagebroker/Global Look Press
Новейшая мутация вируса COVID-19 – омикрон-штамм – может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий. Такую версию высказал не приверженец теории заговора, а членкор РАН, представитель знаменитой научной династии Петр Чумаков. Что может свидетельствовать в пользу этой гипотезы российского вирусолога и зачем в таком случае понадобилось фабриковать новую версию COVID-19? Подробности...
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Прибалтика неудачно отказалась от российского электричества

Между Россией и Прибалтикой пока остаются важнейшие связи - энергетические REUTERS/Ints Kalnins
Цены на электричество в бывших Прибалтийских республиках СССР бьют все новые рекорды. И это при том, что прямо по соседству имеется мощный источник дешевого электричества – Россия. Наша страна могла бы спасти Прибалтику от энергетического кризиса, но есть кое-что, что сильно мешает прибалтийским политикам принять столь выгодное решение. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия – это цивилизация Севера

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если Россия не Восток и не Запад, что же она тогда в географическом (хотя бы) смысле? Конечно же, она – Север! Давайте посмотрим на себя в планетарных масштабах. Мы увидим колоссальную территорию, стягивающуюся к Северному полюсу и венчающую собой всю нашу планету. Это и есть наш мир. Подробности...

Зачем Зеленскому референдум по Донбассу

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Если на Зеленского сильно будут давить США и, возможно, Германия с Францией, требуя выполнить политическую часть Минских соглашений, он объявит референдум с вопросом, исполнять Украине свои обязательства или нет. Подробности...
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Зачем Канада тренирует украинских нацистов

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Сотрудничество канадских военных с «Азовом» не было ни случайностью, ни ошибкой – потому что натовские структуры раз за разом оказывают украинским нацистам организационную и политическую поддержку. Подробности...
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    Антиваксеры раскачивают политическую стабильность Прибалтики

    Алдис Гобземс активно отыгрывает антиваксерскую повестку
    		   16 декабря 2021, 17:20
    Фото: Saeima/flickr.com
    Текст: Владимир Веретенников

    Русское население Латвии в восторге от нового для страны политика - а все потому, что он требует отменить обязательную вакцинацию и проводит массовые митинги по этому поводу. Звучат слова «он хочет перемен... горит за вас и ваших детей... Красиво, ярко, незабываемо». Кто такой Алдис Гобземс, почему он против вакцин - и есть ли у него и его единомышленников шансы возглавить Латвию?

    В латвийском обществе за последние полтора года воцарилось депрессивное настроение. Начиная с марта 2020 года страна живет в состоянии карантина. В ноябре 2021-го Латвию в очередной раз «закрыли» на локдаун и ввели комендантский час. К настоящему моменту локдаун уже закончен, но продолжает действовать чрезвычайное положение, связанное с многочисленными ограничениями – которое продлится до 11 января.

    Дело в том, что медицина страны чрезвычайно плохо справляется с притоком больных COVID-19. Под них по всей стране предусмотрено не более тысячи коек – если же число «ковидников» в больницах окажется большим, придется отказывать «обычным» больным, откладывать плановые операции. Поэтому власти предпочитают при признаках очередного нарастания пандемии снова и снова вводить локдаун.

    Дабы поскорее справиться с кризисом, людей побуждают вакцинироваться. Но при этом латвийцам не объяснили, что вакцинация снижает риск заболеть и умереть от Covid-19, но не исключает его полностью. Когда же это выяснилось на практике, нежелание многих людей пойти и привиться еще больше усилилось.

    На сегодня в стране привились хотя бы одним компонентом вакцины лишь около 69 процентов населения. Власти страны утвердили обязательную вакцинацию для работников здравоохранения, образования и учреждений социального обслуживания (многие не подчинились и предпочли уволиться) и разрешили работодателям по своему усмотрению отправлять злостных «антиваксеров» в неоплачиваемый отпуск. Естественно, у многих это вызывает недовольство.

    Кандидат в народные герои

    В таких условиях в стране нашлись политики, решившие оседлать антивакцинную повестку. Одним из них оказался депутат Сейма Алдис Гобземс, человек в Латвии широко известный. Будучи адвокатом, он в свое время обеспечил себе популярность, когда в 2013 году вызвался бесплатно защищать в суде интересы тех людей, чьи родственники погибли 21 ноября под развалинами рухнувшего супермаркета.

    Позже он сформировал партию «Кому принадлежит государство» (KPV LV), успешно выступившую в ходе парламентских выборов в 2018 года. Тогдашний президент Латвии Раймонд Вейонис выдвинул Гобземса кандидатом в премьеры – но тот с возложенной на него задачей не справился, не сумев договориться с попавшими в Сейм партиями о таком варианте раздела министерских портфелей, который бы всех устроил.

    Позже Алдис Гобземс умудрился переругаться с собственными же единомышленниками из KPV LV – и покинул ряды созданной им же партии. Но продолжал строить наполеоновские планы.

    «Алдис Гобземс – парень харизматичный, ядрёный, красивый, с брутальной щетинкой на лице. Девушкам нравится. Ему бы, как Зеленскому, снять свой сериал "Слуга народа" и запустить по латвийскому ТВ в прайм-тайм накануне следующих выборов. И создать бы свою личную партию. Возможно, стал бы президентом страны.

    Но не получится. В отличие от России и Украины и даже Америки, выборы президента в Латвии непрямые. Президента у нас выбирают сто уже выбранных народом депутатов Сейма. Потому президенты Латвии уже тридцать лет – "дамы/господа приятные во всех отношениях", устраивающие всех и никакие. Гобземса они не выберут. Слишком красив. А партию – да, создать вполне может», – так оценивал в октябре 2020-го перспективы Гобземса латвийский оппозиционный журналист Юрий Алексеев.

    «Красиво, ярко, незабываемо!»

    Прогноз оказался точным. В начале 2021-го «неугомонный Алдис» снова «всплыл» с новой партией «Закон и порядок», которая сходу обзавелась маленькой фракцией в Сейме: Гобземс переманил себе кое-кого из депутатов оппозиционной партии «Согласие». Глава новоиспеченного «Закона и порядка» принялся жестоко критиковать власти – премьер-министра Кришьяниса Кариньша обозвал, к примеру, «идиотом» – и сразу сделал ставку на авнтипрививочников.

    С августа митинги, устроенные Гобземсом и его сторонниками, регулярно проходят в Риге и других городах Латвии. Поскольку в нынешних условиях массовые сборища запрещены, на Гобземса валятся административные дела и штрафы – но его это не смущает. Основные лозунги, которые провозглашаются на этих митингах: «Нет – принудительной вакцинации!» и «Правительство – в отставку!». Что интересно, Алдис Гобземс апеллирует не только к латышам, но и к русской общине, в рядах которой у него образовался ряд пылких поклонников.

    «Вот что, ребята, не каждый смог бы вот так ездить по Латвии, встречаться с простыми людьми, шептать приятности и угощать печеньем их детей... Он хочет перемен... Человек горит за вас и ваших детей... Дайте ему шанс или просто отойдите в сторону. Гобземс ... пишет современную историю нашей страны. Красиво, ярко, незабываемо», – захлебывается от восторга журналистка из Даугавпилса Ольга Петкевич.

    Другие представители русской общины призывают относиться к Гобземсу более трезво. «Популярность Гобземса в русской среде заметна невооруженным взглядом. Согласно моим наблюдениям, немалую часть его русской "группы поддержки" составляют бывшие поклонники экс-мэра Риги Нила Ушакова, горько разочаровавшиеся в своем прошлом кумире. Образование на русском уже не вернет ни один, ни другой, но зато партия Гобземса хотя бы может войти в правительство.

    При этом, надо отметить, что Гобземс пока что в целом корректно ведет себя по отношению к русскому избирателю. Он не говорит русским гадости и даже записывает видеообращение на русском. Последнего многим достаточно, чтобы увидеть в Алдисе нового "спасителя". При этом, к сожалению, за скобками остается важный момент: на мой взгляд, для Гобземса русский избиратель – не более чем выгодный "попутчик" на пути во власть», – отмечает политический активист Дмитрий Прокопенко.

    С начала декабря Гобземс колесит на своем «гобземобусе» по регионам Латвии, разворачивая в них серию летучих митингов. Только на прошлой неделе его задерживали трижды – в Тукумсе, Лиепае и Вентспилсе – и завели еще несколько десятков административных дел. А 13 декабря партия «Закон и порядок» провела акцию в Риге, которая, по мысли организаторов, должна была стать своеобразным «смотром сил» для всех сторонников Гобземса. По итогам этой акции, в ходе которой ее участники продемонстрировали властям своеобразный «праздник непослушания», было задержано 14 человек.

    И тут выяснился момент, о котором Гобземса предупреждали заранее – на «ативаксерской» повестке далеко не уедешь. На митинг в Риге пришли всего примерно 1000 человек – намного меньше, чем хотели видеть организаторы. Одновременно подоспели результаты проведенного в октябре соцопроса, из которых выяснилось, что Гобземс являлся самым неприемлемым для жителей Латвии кандидатом в премьеры – такого мнения придерживались 74,6% опрошенных. В том же октябре рейтинг партии «Закон и порядок» составлял всего 2,2% (месяцем ранее - 3,7%).

    Сбитые летчики

    Столь же неверным путем пошел еще один «сбитый летчик» – бывший министр сообщения Латвии, влиятельный бизнесмен Айнар Шлесерс (неофициальная кличка – Бульдозер), недавно организовавший новую партию «Латвия на первом месте». Шлесерс и его сторонники выдвинули ряд конструктивных идей: развивать в государстве наукоемкое производство, создать «сильный банк национального развития» и наладить прагматичные экономические отношения с соседними странами (подразумевая в первую очередь Россию). Однако, на беду для себя, Шлесерс и К решили воспользоваться все той же антивакцинной повесткой – заявили, что выступают против «обязательной вакцинации». 

    Чтобы привлечь к себе внимание, Шлесерс и его сторонники выдвинули ультиматум, потребовав отменить «обязательную вакцинацию» и ряд норм эпидемиологической безопасности. Власть на эти требования не обратила внимания. А вскоре партию «Латвия на первом месте» постиг громкий имиджевый провал.

    Минувшим летом генсеком этой партии был избран Арнис Цимдарс – очень известный в стране человек, бывший многолетний глава государственной Центральной избирательной комиссии. Он также критиковал очередное ужесточение коронавирусных ограничений и выступал против обязательной вакцинации. Сам тоже не прививался – и 21 октября умер от коронавируса...

    На данный момент премьерский «антирейтинг» Шлесерса почти столь же низок, как и у Гобземса – 72,4% населения не хотели бы видеть его во главе правительства. То есть, даже невзирая на все недовольство большинства латвийцев нынешней властью и ее методами, они не готовы голосовать за нынешние публичные лица оппозиции.

    «Это явно говорит о том, что ниша прагматичной, рукопожатной, а не площадной, оппозиции, за которую, скажем так, не приходится сильно краснеть, пустует – и власть этим очень довольна. В этом один из секретов несменяемости власти», – считает латвийский политолог Данута Дембовская. По ее мнению, обществу навязывается схема: ты или в «клоунаде» с Гобземсом или же лоялен власти. «Иной формы протеста быть не должно. Не нравится власть, но и не хочешь быть как Гобземс – ну можешь поворчать на кухне... В принципе это и называется политической технологией», – подчеркивает эксперт.

    Другими словами, пример Шлесерса и Гобземса свидетельствует о том, что даже политикам-популистам не стоит связываться с «антипрививочничеством». Данная тема если и действует, то только на очень короткие дистанции…


     
     
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