Взгляд
29 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
Разделы

Кому выгодно запустить «Северный поток – 2» без сертификации

Европейцы не скрывают, что хотят поскорее получить российский газ по новой трубе Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 2» может начать работать до завершения сертификации. Тем более, что история знает подобные прецеденты. Как пишет немецкая пресса, в таком случае Газпрому грозит только штраф, который не выглядит серьезно на фоне миллиардных затрат на постройку трубы. Кто заинтересован в столь сомнительном запуске газопровода и каковы могут быть политические и юридические последствия такого решения? Подробности...
Перейти в раздел…

Таджикистан получил опасную проблему у афганской границы

Хотя бунт на Памире продолжается уже несколько дней, таджикский спецназ пока выжидает Петр Ковалев/ТАСС
Несколько дней в одном из регионов Таджикистана – Горном Бадахшане – не стихают акции протеста. Несмотря на то, что первые выстрелы уже прозвучали, армия в ситуацию пока не вмешивается. Отголоски протеста докатились до Москвы – здесь приезжие из Таджикистана вышли к посольству своей страны. Что происходит в Таджикистане и чем внутренний конфликт среднеазиатской республики может быть опасен для России? Подробности...
Перейти в раздел…

«Билет в один конец». Почему шахтеры продолжают погибать

После трагедии в шахте «Листвяжная» Кузбасс погрузился в траур Александр Кряжев/РИА Новостии
Трагедии на шахтах были, есть и будут, пока в горном деле задействован человеческий фактор, считают шахтеры – ветераны Кузбасса. В том числе и с шахты «Листвяжная», куда приехал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД после трагедии, унесшей жизни 51 горняка и спасателя. Подробности...
Перейти в раздел…

Как омикрон-штамм повлияет на Россию

Новый штамм коронавируса поднял тревогу на весь мир Themba Hadebe/AP/ТАСС
Министры стран G7 проведут в понедельник экстренную встречу, посвященную главной медицинской новости последних дней – появлению нового штамма коронавируса. Почему эта разновидность коронавируса вызывает такую тревогу, откуда в Россию прилетят его первые носители и какие срочные меры уже принимает целый ряд стран? Подробности...
Перейти в раздел…

«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
Перейти в раздел…

Нет такой цели – просто сказать правду

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Блогера обидели, он рыдает в кадре – это прогрев аудитории. Комик шлет всех на три известные буквы – это чтобы попасть на аудиодорожку в TikTok. Шоумен говорит, что День Победы переоценен – это провокация, чтобы поднять индекс цитируемости. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Америку создал самый большой раскол в истории человечества

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Мы привыкли считать, что американская демократия основана на идее равенства. Но факты свидетельствуют иное: американская демократия основана на идее самого радикального и ужасающего из неравенств, какое только мог измыслить человеческий ум. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Почему Сталин не позволил раздробить Германию

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Рузвельт предлагал расчленить Германию на пять частей и вдобавок организовать «международную зону» из Рура и Саара, фактически лишив немцев «индустриального сердца» страны. Черчилль хотел нарезать германские земли еще мельче. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев
Перейти в раздел…

Острый кризис в Турции

Расизм в русском балете

Обсуждение: 4 комментария

Молдавию отключают за неуплату

Перейти в раздел…

Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
Подробности...

Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...

В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
  • Уменьшились

  • Увеличились

  • Остались на прежнем уровне
Как часто на вашем столе присутствует красная икра?
  • Каждый день

  • Не каждый день, но регулярно

  • Изредка, по праздникам

  • Никогда
Где должен быть похоронен Сталин?
  • У Кремлевской стены

  • В мавзолее с Лениным

  • С супругой на Новодевичьем кладбище

  • На родине в Грузии
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Китайский инвестор потребовал от Украины 4,5 млрд долларов по делу «Мотор Сич»
    Новый очаг COVID-19 обнаружили в Китае на границе с Россией Посол Украины потребовал репараций от Германии Саакашвили впервые доставили в зал суда в Тбилиси РПЛ раскритиковала действия полиции на игре ЦСКА – «Зенит»
    Вирусолог допустил связь нового штамма коронавируса «омикрон» с ВИЧ На Украине заявили о «трусливой» российской армии Вучич обвинил США в попытках выдавить Россию с газового рынка Европы Собранный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М пройдет испытания
    На шахтах Кузбасса после трагедии на «Листвяжной» обнаружили 449 нарушений Китайский инвестор потребовал от Украины 4,5 млрд долларов по делу «Мотор Сич» Трамп озвучил настоящее предназначение бывшей базы США в афганском Баграме После смерти восьмилетнего мальчика в больнице Владивостока начата проверка

    народный артист


    Пульмонолог объяснил неотвратимость смерти Градского

    «Своя шкура ближе к телу»


    Украинцев разозлил призыв Германии к США по «Северному потоку – 2»

    нагнетание ситуации


    Украинский журналист выстрелил из запрещенного оружия в сторону Донбасса (видео)

    Видео

    конфликт в Донбассе


    Украину придется принудить к миру на новых условиях

    саммит демократий


    США собирают силы для длительной осады России

    270 долларов за газ


    Зачем Россия сделала Сербии щедрый подарок

    пенитенциарная система


    Восстановление престижа ФСИН поручили «жесткому» генералу МВД

    авторынок в пандемию


    В чем секрет китайского автомобильного чуда в России

    расовые проблемы


    Геворг Мирзаян: Американская элита считает, что у преступности есть раса

    стратегические высоты


    Иса Джавадов: Россия и Армения по-разному видят будущее Кавказа

    передел мира


    Тимур Шерзад: Почему Сталин не позволил раздробить Германию

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?

    Как омикрон-штамм повлияет на Россию

    Новый штамм коронавируса поднял тревогу на весь мир
    		   29 ноября 2021, 11:02
    Фото: Themba Hadebe/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Министры стран G7 проведут в понедельник экстренную встречу, посвященную главной медицинской новости последних дней – появлению нового штамма коронавируса. Почему эта разновидность коронавируса вызывает такую тревогу, откуда в Россию прилетят его первые носители и какие срочные меры уже принимает целый ряд стран?

    Человеку свойственно надеяться на лучшее, а обстоятельствам – предоставлять нам худшее. В 2020 году были те, кто надеялись, что эпидемия COVID-19 быстро сойдет на нет. В 2021 году надеялись уже на вакцины.

    При этом сам коронавирус не собирается давать человечеству никакой скидки. Он регулярно мутирует, демонстрируя миру новые штаммы. Еще не так давно страны ощутили на себе всю тяжесть индийского штамма (или дельта-штамма), который породил новую волну заражений. Сейчас эксперты утверждают, что он был лишь цветочками. На подходе новые ягодки.

    Вирус не пройдет?

    24 ноября ВОЗ заявила о новой разновидности коронавируса. B.1.1.529, южноафриканский штамм или омикрон-штамм – у него много разных названий, однако абсолютное большинство ученых едины во мнении о том, что это самый опасный штамм на сегодняшний день. По некоторым данным, этот штамм развился в организме человека, больного СПИДом – и, по мнению американских эпидемиологов, новый штамм чуть ли не в 500 раз более контагиозный (заразный), чем его предшественники. А значит (учитывая, что проба, в которой он был обнаружен, взята у пациента аж 9 ноября), вирус уже активно распространился по всей Южной Африке, где резко выросли темпы заражений.

    В мире новость восприняли крайне серьезно. В Нью-Йорке уже объявлено чрезвычайное положение – и это при том, что 80% взрослого населения города уже полностью вакцинировано, а в городе пока не зафиксировано ни одного случая омикрон-штамма. Министры здравоохранения стран G7 проведут в понедельник экстренную встречу вокруг ситуации с омикрон-штаммом COVID-19.

    С 26 ноября британские власти запретили полеты в шесть южноафриканских стран – саму ЮАР (куда ежегодно ездили отдыхать до 400 тысяч жителей Соединенного Королевства), а также Намибию, Зимбабве, Ботсвану, Лесото и Эсватини (бывший Свазиленд). Аналогичным образом поступают и другие страны.

    В ЮАР уверены, что Лондон «принял поспешное решение», поскольку, по словам министра международных связей и кооперации ЮАР Наледи Пандор, «решение ударит по туристической отрасли и бизнесу в обеих странах». Кроме того, местные власти называют решение еще и незаконным. «Реакция некоторых стран, которые ввели запреты на путешествия и подобные меры, полностью противоречат нормам и стандартам ВОЗ», – негодует министр здравоохранения Южной Африки Джозеф Фаала.

    Вопрос в том, будет ли госпожа Пандор выражать такие же туристические сожаления Нидерландам после того, как на прибывших в Амстердам двух рейсах из ЮАР из 600 пассажиров обнаружился аж 61 зараженный? И как господин Фаала объяснит тот факт, что в Южной Африке вакцинировано лишь 24% жителей, в результате чего она превращается в коронавирусную чашку Петри?

    Израильтяне ждать ответа не стали. Власти этой страны с вечера 28 ноября на две недели запрещают въезд в страну любых иностранцев (кроме тех, кто получит специальное разрешение от правительственной комиссии).

    Хватит уже про чипирование

    Россия по пути Израиля пока не идет – она лишь запретила поездки в южноафриканские государства, а также в Гонконг (куда омикрон-штамм уже попал). Вопреки распространяющимся слухам, Египет – только недавно открывшийся для россиян, до 100 тысяч которых уже забронировали туда туры на декабрь-январь – в этот список пока не попал.

    Однако все понимают, что запрет полетов в зоны заражения не защитит страну от вируса. Во-первых, потому, что российских граждан из этих зон все равно надо вывозить, и какая-то часть из них будет носителями вируса. Во-вторых, вирус может попасть в Россию из третьих стран, перелеты в которые еще не запрещены. Заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый уже заявил, что омикрон-штамм уже есть в России. Специалист уверен, что источником его появления как раз и являются люди, побывавшие в Египте.

    Да, те же австралийцы предвидели такой сценарий и запретили въезд в свое государство для тех, кто побывал в южноафриканских странах в ходе двух предыдущих недель – но это тоже не выход, поскольку данных людей могут, в свою очередь, заразить те, кто в южноафриканских странах был. Поэтому главной задачей этих запретов является замедление проникновения в страну, дабы у властей была возможность выработать стратегию борьбы с вирусом (в Роспотребнадзоре уверяют, что по состоянию на 28 ноября штамм в России не обнаружен). И центральным столпом этой стратегии является вакцинация.

    Омикрон при всей его опасности – это, условно говоря, не «омега», и не штамм «Судного дня». Производители вакцин уже тестируют свои препараты на предмет защиты от омикрон-штамма. Точные данные будут не раньше, чем через несколько недель (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит о двух-трех). Однако предварительные данные говорят, что хоть вакцины действуют против него менее эффективно, но они все-таки действуют. Такого же мнения придерживается и Всемирная организация здравоохранения.

    Поэтому, скорее всего, властям придется пересматривать планы по достижению коллективного иммунитета. Во время распространения дельта-штамма эксперты говорили о необходимости вакцинировать 75-80% взрослого населения, сейчас же эти пороговые значения будут повышены, а также начнется более активная вакцинация детей и подростков.

    Точнее, власти будут пытаться ее проводить. Главная угроза, связанная с омикрон-штаммом, сейчас исходит для тех категорий граждан, которые не вакцинировались и не имеют антител – в том числе и из-за того, что являются «антиваксерами». В теории, по словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, омикрон-штамм является «лучшим стимулом для невакцинированных людей или тех, кому нужно обновить прививку, пойти и сделать укол».

    На практике же антиваксеры эту логику не признают, что приводит к анекдотичным случаям. «На Украине утилизируют 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca, у которых в конце октября вышел срок годности. 200 тысяч человек остались без прививки, потому что «это чипирование» и потому что нет разумной логистики вакцинации. Единица измерения идиотизма теперь – тысячи уничтоженных вакцин», – возмущается украинская журналистка Янина Соколовская.

    В России, к счастью, антиваксерское движение не так сильно, как в Незалежной, однако оно есть, и тоже саботирует без того непростой процесс вакцинации. По состоянию на 27 ноября 2021 года в России полностью привито 48,3% взрослого населения (или 38,3% от всех граждан страны), а хотя бы один компонент есть у 57% взрослых (или 45,2% россиян). Таким образом, перед нашей страной также стоит задача успеть вакцинировать как можно больше людей до того, как Россию накроет волна омикрон-штамма.

    Впрочем, человеку свойственно надеяться на лучшее, а обстоятельствам – предоставлять нам худшее.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •