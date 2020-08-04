Коронавирус вызвал на Украине эпидемию безрассудства и смуты

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4 августа, вторник  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
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К чему привела США массовая раздача денег

США забросали американцев дармовыми деньгами Pascal Deloche / GODONG/Global Look Press
Соединенные Штаты потратили фантастические деньги на поддержку бизнеса и населения во время пандемии – триллионы долларов. Миллионы американцев получили от государства на руки хорошие выплаты, и хотя некоторым они действительно помогли, другие жалуются на проблемы и мошенничество. Почему эта помощь оказалась далеко не столь эффективна, как заявляют об этом сами американские власти? Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

Большинство исследователей сходятся на цифре 250 тысяч: 250 тысяч сербов бежали из Краины под военными ударами хорватов Reuters
Ровно 25 лет назад началась операция «Буря» – жестокое военное преступление, в ходе которого хорваты уничтожили республику Сербская Краина. В наши дни эти трагические события приобрели новую актуальность, поскольку именно на «Бурю» и на Хорватию в целом ориентируется Украина, мечтающая об «окончательном решении проблемы Донбасса». Но украинские националисты не учитывают главного. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

Андрей Бабицкий, журналист
У России есть серьезные социокультурные резервы для оказания необходимой помощи той части западных элит, которая хотела бы разрушить морок постмодерна и неолиберализма. Она – пример возвращения к традиции. И пример для других. Подробности...

Китаю все сложнее сдерживать свои возможности

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Чтобы быть успешной, китайская внешняя политика в условиях долгосрочного конфликта с США должна быть основана на понимании того, что исторический период, когда возможным было полное или относительное доминирование одной державы, закончился вместе с завершением либерального мирового порядка. Подробности...
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Глобальная диктатура уже здесь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Проблема в том, что люди, которых вы не выбирали, которые ни в малейшей степени не отчитываются перед вами в своих решениях, которые вообще находятся в другой стране, приобрели над вами власть – и могут испортить вам жизнь, если вы будете непослушны. Подробности...
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За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

Китай повысил ставки в борьбе с США

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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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    Коронавирус вызвал на Украине эпидемию безрассудства и смуты

    Правоохранительные органы Украины все чаще вынуждены реагировать на бунты вышедших из себя соотечественников    4 августа 2020, 20:35
    Фото: Анна Марченко/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Целая серия и трагических, и курьезных событий произошла в последние дни на Украине - от террористических актов до захвата пассажирами поездов. Фигурантами этих происшествий были даже органы государственной власти. При ближайшем рассмотрении легко убедиться, что происходящие на Украине происшествия прямо связаны с пандемией коронавируса. А точнее, с ее социальными последствиями.

    Эпидемия коронавируса на Украине мягко скатывается в коллективное безумие и общую апатию. Для этого достаточно внимательно вспомнить события последних двух недель.

    Поезд, стой! Раз, два! 

    Начнём с текущих событий. Внеочередная сессия Тернопольского горсовета отказалась подчиняться Киеву в вопросе ужесточения карантина. Дело в том, что буквально накануне на Украине завершился очередной этап карантина и начался новый (до 31 августа). В это время, в зависимости от динамики регистрации COVID-19 в каждой области, украинские регионы отнесли к одной из 4 зон: зелёной, жёлтой, оранжевой и красной – в зависимости от количества заболевших и их прироста. Тернополю не повезло, он попал в красную зону (ограничения на работу ТРЦ, общепита, учебных заведений, транспорта). Но местная власть бунтует. Мэр города фактически потребовал от областной комиссии по ЧС не останавливать областное и межобластное автобусное сообщение, а от Киева – не отменять пассажирские поезда. Аналогичные решения приняли также власти Луцка и Львова.

    По сути это чистой воды сепаратизм. В своё время киевский медиакласс обосновывал войну на Донбассе через унитарность украинского государства. А сепаратизм в таком случае – любое неподчинение требованиям центральной власти в границах её компетенции. В данном случае – в вопросах борьбы с эпидемиями и ЧС. Ровно таким же сепаратизмом были, конечно, и заявления горсоветов западной Украины о неподчинении центральной власти в 2013 и 2004 гг. Но, как видим, унитарность и её нарушение имеют региональную специфику. «Все животные равны, но некоторые равнее». 

    Бунтует не только власть, и местные жители. По сути в ночь на 3 августа в той же Тернопольской области состоялся незарегистрированный теракт. Отнесение области к красной зоне означает, что в Тернополе не могут останавливаться поезда. «О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, мы узнали от проводницы при посадке в вагон. Начальник поезда извинился и предложил выходить в час ночи в Хмельницком или в 4 утра во Львове... Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможности добраться до родного города?».

    В итоге начальник поезда уступил требованиям 85 пассажиров и остановил поезд в городе.

    И тут надо бы определиться: либо пассажиры – группа захвативших поезд террористов, либо начальник поезда совершил должностное преступление? Не угадали. Это – одна из претензий тернопольской власти Киеву в обращении мэра города к центральной власти: «Не гневите людей. Тернополяне не на словах готовы стоять за свои конституционные права и свободы».

    Эпидемия терактов

    Это лишь верхушка коллективного безумия. Напомним, за последние 2 недели на Украине зафиксировано 3 случая захвата заложников: в Луцке, в Полтаве («полтавский Рэмбо» был в бегах больше недели, ликвидирован) и, наконец, в Киеве.

    Последний – пока самый комичный, если такое слово тут уместно. Молодой узбек взял в заложницы сотрудницу банка в бизнес-центре «Леонардо» (район киевской оперы). Потребовал 40 тысяч… гривен. Угрожал рюкзаком с, якобы, бомбой, который привязал к ноге.

    Украинские силовики даже не удосужились провести эвакуацию и выставить оцепление. Журналисты свободно заходили в отделение банка и задавали террористу вопросы. Собственно, во время этого общения террориста и взяли. Судя по соцсетям (убить всех президентов, чиновников, судей, королеву Елизавету и неверных) – полноправный клиент психиатрической клиники. 

    Однако до поры подбные безумцы не шли дальше соцсетей. Спусковым крючком стал захват заложников в Луцке, во время которого президент Украины Владимир Зеленский зачем-то согласился на требования террориста и опубликовал видео с призывом, который ему продиктовал террорист. Итог: ещё два захвата менее чем за полмесяца. И ещё Бог знает сколько в будущем. 

    Хорошо, если все они будут приходить с муляжами бомб, выдвигать какие-то смешные требования, а вся история от захвата до упаковки в автозак будет занимать лишь пару часов. «Уважаемые посетители бизнес-центра, не отвлекайтесь от работы, у нас тут спецоперация». А если нет? На Украине за всю её недолгую историю было меньше захватов заложников, чем летом 2020 года.

    Ящик Пандоры

    Похоже, практически никто на Украине не понимает, что тернопольский мэр сегодня – ровно такой же террорист. Его предшественник, мэр Черкасс, игнорировал требования Киева в отношении карантинных мер – но на фоне их ослабления. С ним тогда просто не захотели возиться. Сегодня то же самое происходит уже на фоне их ужесточения: «красная зона» – это новый простой бизнеса, минус прибыль, минус зарплаты, минус налоги в бюджет. Заставить людей пройти такое снова можно только силой.

    Примеру Тернополя начнут следовать остальные области из «красной зоны» – точно так же, как психически неуравновешенные украинцы побежали копировать луцкого террориста Кривоша. Скажем, мэр Луцка (город также попал в «красную зону») не идёт на явный конфликт, но саботирует само решение юридическими методами: «Если центральная власть хочет работать по закону – пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения».

    Мэр Тернополя ссылается на плачевную экономическую ситуацию: «Мы из городского бюджета уже от начала карантина потеряли 100 млн грн [бюджет на 2020 год за минусом трансфертов из госбюджета – 1,75 млрд грн]. А государство никоим образом не помогло городу... Это недопустимо, чтобы люди были лишены конституционного права работать».

    И это ещё неплохой результат, ведь украинская экономика за II квартал просела на 11%. В США и Европе больше? Да, но они падали, а Украина и так была на дне и эти 11% – вгрызание в дно.

    «У людей попросту нет денег, что сдерживает рост цен. То же самое по курсу. Даже если скажут, что завтра доллар будет по 50, украинцы не выстроятся в очереди у обменников, потому что доллары покупать просто не за что», – поясняет не самые впечатляющие итоги карантина экономист Виктор Скаршевский. Его коллега Алексей Кущ уточняет, что Украина вошла в кризис ещё в прошлом году, поэтому сегодня и нет впечатляющего пике: просто плавно легли на дно. То, что это действительно дно, показывает импорт (-27,5% за полгода). Просели поставки автомобилей, бытовой техники.

    Безденежье видно и по показателю средней зарплаты: в апреле она упала до 10430 грн (357 долларов, что на 37 долларов меньше, чем в марте) и только-только вернулась на докарантинный уровень. И снова запреты? Кубышки большинства украинцев за эти месяцы иссякли.

    Команда Зеленского сегодня буквально в половине шага от массового неповиновения на всех уровнях: доведённый до отчаяния безденежьем «полтавский Рэмбо» пытается угнать автомобиль, а мэр города оправдывает «захват» поезда пассажирами, да ещё и требует центральную власть отступиться.

    Если вторая волна COVID-19 действительно придёт, то Зеленский может её не пережить – сметут.


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