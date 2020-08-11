Сможет ли Польша свергнуть белорусского президента

Массовые акции протеста в Белоруссии в значительной мере спровоцированы из-за рубежа – а именно из Варшавы. По крайней мере, в этом уверены и ряд политологов, и белорусские власти. Насколько обоснованны подобные утверждения, чего именно хочет добиться Польша в Белоруссии и сможет ли она это сделать?

Ряд экспертов уверены – за белорусскими беспорядками виднеются польские ушки. Так, известный российский политолог Сергей Марков утверждает, что «именно власти Польши и являются главными организаторами попытки государственного переворота в Белоруссии». По его словам, «они его готовили много лет».

Впереди Европы всей

В Минске тоже придерживаются точки зрения о польской «агрессии». Белорусский президент заявил, что «нашими, извините, овцами» управляли через звонки из-за границы – в том числе из Польши. В ответ польский министр иностранных дел Яцек Чапутович дал понять, что звонки действительно были, но не из его ведомства и не от представителей власти. Они «могут относиться к общественным организациям, которые имеют полное право поддерживать контакты с представителями белорусского гражданского общества, поэтому мы считаем это обвинение (в том, что Варшава управляет протестами – прим. газеты ВЗГЛЯД) необоснованным», возмутился министр. Скромно умолчав о том, что данные общественные организации встроены в общую канву польской государственной политики на белорусском направлении.

А политика эта очень проста: Варшава стремится закрепить за собой в Европе роль «смотрящей», а то и «направляющей» по региону. Поляки позиционировали себя как главных экспертов по «Восточному пространству», а сам регион определяли как сферу своего экономического, культурного и политического влияния. Этим обосновывались, в частности, претензии Польши на место в «совете директоров» Евросоюза. Не говоря уже о том, что «проевропейская Белоруссия» должна была стать форпостом Польши против России.

Цель своих усилий по демократизации Белоруссии поляки даже не скрывают. «Если Белоруссия будет страной без демократических свобод, без настоящей свободы и настоящего уважения прав человека, а такое возможно, то она не станет сильным государством. А также государством, которое сможет в долгосрочной перспективе противостоять России», – поясняет польский замминистра иностранных дел Павел Яблоньский.

Поэтому именно через Польшу, в частности, в свое время действовали оппозиционные белорусские телеканалы. Именно через Польшу проходило финансирование и обучение белорусской оппозиции. И сейчас именно Польша из всех стран ЕС занимает наиболее активную позицию по белорусским протестам. Активную – но в то же время очень неопределенную.

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Да, Польша на стороне протестующих. «Мы должны поддержать белорусский народ в его стремлении к свободе», – заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, а польский МИД назвал произошедшее «жестким усмирением состоявшихся после выборов демонстраций». Да, Польша призывает белорусские власти не применять насилие. «Мы ожидаем, что белорусские власти прекратят репрессии и начнут реальный диалог», – заявил Яцек Чапутович. Да, Польша говорит о необходимости поддержать слова делами. «Настал момент, когда солидарность с белорусским обществом должна выражаться в действиях», – заявил Чапутович. И не только польскими действиями, но и общеевропейскими – для чего созывает экстренный саммит ЕС. «Мы будем призывать всех предпринять решительные меры в отношении этого кризиса, который набирает силу вблизи наших границ и чреват серьезной эскалацией», – отметил Павел Яблоньский.

Но вопрос в том, какие именно действия?

Казнить нельзя помиловать

В Польше по этому поводу консенсуса нет. Одни уверяют, что Батьку нужно жестко наказывать – отказать ему в легитимности и взять курс на открытую поддержку его свержения. «Годы попыток привести Лукашенко в Европу закончились полным провалом. Многие правительства, включая Польшу, пробовали это. Еще несколько правительств, в том числе нынешнее, добивались соглашения с Лукашенко, – пишет известный польский журналист Бартош Венгларчик. – Пора посмотреть правде в глаза: не Александра Лукашенко выбрали белорусы 9 августа 2020 года, а Лукашенко выбрал место, где должна быть Белоруссия. Сегодня наш восточный сосед вернулся в состав Советского Союза, став самой авторитарной (после Турции) страной в Европе». Он призывает к введению тотальных персональных санкций: всем деятелям режима, руководству силовикам и избиркомов (а также их родственникам) должен быть запрещен въезд в Европу.

Другие эксперты согласны с тем, что необходимо вводить санкции – но поясняют, что это нужно делать точечно. «Польше было бы целесообразно поддержать введение санкций только в отношении представителей белорусского режима, ответственных за нарушение прав человека. При этом не должно быть никакого автоматического приостановления сотрудничества Белоруссии с такими учреждениями, как Европейский инвестиционный банк», – уверены в Польском институте международных отношений. Эксперты этого учреждения предлагают сосредоточиться на поддержке гражданского общества в Белоруссии – и не только через прямое финансирование белорусских организаций.

«Следует рассмотреть возможность предоставления белорусам, исключенным из университетов за участие в протестах, возможности завершить свое образование в польских университетах», – предлагают представители института.

Третьи вообще предлагают внимательно подумать – ведь введение санкций может обнулить годы политики по выстраиванию отношений с Лукашенко. А правящая ныне в Польше партия «Право и справедливость» не хочет, по словам замминистра иностранных дел Мартина Пшидача, повторять ошибки предшественников и замораживать отношения с Минском. Ведь целью этих отношений было оттянуть Белоруссию от России – и отчасти Западу это удалось (Батька открыто использовал фразу «а мы пойдем на Запад» для шантажа Москвы).

Поэтому сейчас, уверен Павел Яблоньский, «вмешательство западного мира должно быть таким, чтобы привлекать Белоруссию на Запад, а не толкать ее в объятия Путина». По его словам, Москва пытается «поработить» Белоруссию. И «если возникнет ситуация, когда Белоруссия будет в большей степени, чем раньше, подчинена России, то это поставит под угрозу единство всего Европейского союза», – поясняет замминистра.

Вспомним былое

Пока непонятно, какой выбор будет в итоге сделан. Многое будет зависеть от того, как быстро поляки и европейцы осознают простую вещь: Лукашенко они нужны только как инструмент балансирования России. И он не готов ради этого инструмента жертвовать даже толикой своей власти.

Скорее всего, протесты продолжатся и будут жестко подавляться, выставляя Батьку в нерукопожатном свете, а оппозицию – борцами за свободу. Собственно, поляки уже советуют проводить протесты таким образом, чтобы оппозиционеры этими борцами казались. «Демонстрации нужно проводить мирно, они не должны прекращаться и на них люди обязаны выдвигать специфические требования, включая проведение свободных выборов и восстановление демократической конституции», – объясняет директор Варшавского института перспективных исследований Славомир Сираковский (который сейчас находится в Минске). И тогда у ЕС не останется иного выхода, кроме как вводить против Минска санкции и взять курс на открытую поддержку продемонстрировавшей свои возможности белоруской оппозиции. Через ту же самую Польшу, которая эту оппозицию во многом создала.

Ну, точнее, не только Польшу – поляки, как обычно, будут работать в паре с литовцами. «Обе эти страны – самые активные агенты по демократизации Белоруссии за последние 20 лет. У Литвы нет таких ресурсов, как у поляков, но ей они и не нужны – литовские власти активно привлекают финансирование Запада на демократизацию Белоруссии и свержение Лукашенко», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог, шеф-редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

Да, в последнее время этот бизнес шел не так успешно из-за того, что Запад поменял тактику в отношении Лукашенко. Однако инфраструктура поддержки белорусской оппозиции осталась, и сейчас ее как раз активно применяют. Благо от Вильнюса до белорусской границы 18 километров, и, как отмечает Александр Носович, «после того, как КГБ изгонял оппозиционеров и радикалов из Белоруссии, те перебирались на работу в Вильнюс, откуда и действовали. Там же функционирует Европейский гуманитарный университет – специально созданное западными организациями учебное заведение для воспроизводства оппозиционных кадров для Белоруссии».

Мечты останутся мечтами?

Павел Яблоньский заявил о надеждах Польши на то, «что все государства будут действовать так же решительно и солидарно, как они были с Украиной несколько лет назад».

К сожалению для Варшавы, Украина-2013 серьезно отличается от Белоруссии-2020. ЕС мог действовать «решительно и солидарно» на Майдане потому, что Украина была полностью готова к перевороту. Значительная часть пассионарного населения была одурманена «идеями свободы» и не понимала, к чему эта свобода без контроля и ответственности приведет украинскую государственность. Белорусы же в массе не одурманены, а также видят украинские последствия. На Украине элиты были расколоты (напомним, Януковича предала его же администрация, с которой он разошелся по финансовым вопросам), а в Белоруссии Батька держит всех в кулаке. На Украине была создана инфраструктура протеста (полувоенные организации, каналы передачи информации, спонсорская сеть местных олигархов), а в Белоруссии ничего этого нет. На Украине лидер страны боялся применить силу (ибо в этом случае он потерял бы капиталы, хранящиеся на Западе), а в Белоруссии Батька не такой стеснительный. Наконец, за Белоруссией (не за Лукашенко, а именно за Белоруссией) стоит Россия, которая не допустит повторения там украинских событий.

Таким образом, на Украине Европа встала на сторону изначального победителя, а в Белоруссии будет поддерживать тех, кто проиграет уличную войну.

Возможно, Польша бы и рискнула – но она в белорусском вопросе является все-таки не управляющей, а направляющей.

Поэтому говорить о какой-то ведущей позиции Польши по белорусскому вопросу не стоит. «Деньги на восточную политику были не польские, так что и влияние на процессы не такое уж фундаментальное. Берлин всегда стоял за спиной, в основном действуя параллельно и через собственные фонды, – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. – В то же время никто и не собирается отстранять Польшу от восточных процессов, даже несмотря на конфликт европейских элиты с нынешней варшавской властью. Как бы поляки не раздражали Берлин, немцы избрали позицию «понять и простить». Они очень не хотят, чтобы Польша развивала собственную, деструктивную для ЕС повестку. А также не желают стимулировать более глубокий польско-американский союз».

Позиция ЕС будет во многом зависеть от позиции Берлина – а у немцев в Белоруссии свои интересы. По словам Дмитрия Офицерова-Бельского, Белоруссия для Германии – это сфера влияния, зона пересечения интересов с Россией и место приложения рычага давления на Москву. Ну и, наконец, источник дешевой и качественной рабочей силы, а также интересная зона для работы немецких бизнесменов (Белоруссия находится рядом с общим рынком ЕС, но в то же время на нее не распространяются европейские регламенты, создающие для бизнесменов массу ограничений). И для защиты этих интересов Берлин может обратиться не к Польше (лояльность которой под вопросом из-за особых отношений поляков с американцами), а к России. «Германия интересуется вопросами стратегической безопасности в отношении Белоруссии – и прежде всего безопасности белорусского транспортного коридора, который соединяет Россию с Европой. Для Берлина и Москвы это важнейший вопрос экономической безопасности, поэтому тут возможны какие-то договоренности по совместному урегулированию белорусского кризиса», – поясняет Александр Носович.

Если Берлин действительно договорится с Москвой, то это будет важнейший прецедент (молдавские договоренности по отстранению Плахотнюка не в счет – не тот уровень). И серьезнейший удар по Варшаве – ведь тогда ее амбиции о Великой Польше от моря до моря останутся лишь амбициями. И годы, потраченные на закрепление за собой статуса «смотрящего» по Восточной Европе, окажутся потраченными впустую.

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