Сможет ли Польша свергнуть белорусского президента

Взгляд
11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 20:37  |  vz.ru
Разделы

Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
Перейти в раздел…

Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и как контролирует «независимые СМИ» Запада

Американская печать больше не пользуется уважением читателей Richard B. Levine/imago-images.de/ТАСС
Среди одних из главных представлений о западном образе жизни одним из самых популярных является миф о свободной прессе – и это при том, что целый ряд СМИ напрямую финансируется правительствами. Этот парадокс принято объяснять словами «независимая редакционная политика». Но кто и каким образом в реальности управляет западной прессой – и как с этим связана работа спецслужб? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Подробности...

Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация признала Лукашенко новым президентом Белоруссии, а значит – подтвердила легитимность проведенных выборов. Ряд экспертов считает, что Москва совершила ошибку. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Белоруссии опровергли введение комендантского часа в Минске
    В Минске начались новые задержания СМИ Белоруссии показали задержанных за «беспорядки» россиян Российская вакцина от COVID напомнила немецким СМИ о космической гонке Стало известно о задержании супруга Легкоступовой
    ЦИК Белоруссии принял жалобу Тихановской на результаты выборов Александр Коц: «Молотовы» и баррикады в Минске - это почерк киевского Майдана Стали известны симптомы смертельного вируса из Китая Ефремову в больнице сохранят статус арестованного
    Задержания начались у объявившего о забастовке завода в Минске Белорусский актер пропал в ночь митингов в Минске Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров Звезда «Зачарованных» заметила новый симптом коронавируса

    работа сети


    В Белоруссии сообщили о полном отключении мобильного интернета в стране

    авторитет России


    Российская вакцина от коронавируса напомнила немецким СМИ о космической гонке

    инсульт в зале суда


    Стало известно о состоянии госпитализированного Ефремова

    Видео

    хроника протеста


    Белорусы навязали Лукашенко партизанскую войну

    Тотальная украинизация


    Киев испугался выбора жителей Донбасса

    большие деньги


    США испытывают на Польше новую модель отношений с «союзниками»

    обзор прессы


    Западные СМИ: Власть Лукашенко содрогнулась перед яростью народа

    TikTok угроза


    Ирина Алкснис: Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

    Выборы в Белоруссии


    Глеб Простаков: Лукашенко взял на себя больше, чем может унести

    Плюсы самоизоляции


    Дмитрий Михайлин: Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?

    Сможет ли Польша свергнуть белорусского президента

    Белорусские протесты активно поддерживаются Польшей    11 августа 2020, 19:35
    Фото: YAUHEN YERCHAK/ЕРА/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Массовые акции протеста в Белоруссии в значительной мере спровоцированы из-за рубежа – а именно из Варшавы. По крайней мере, в этом уверены и ряд политологов, и белорусские власти. Насколько обоснованны подобные утверждения, чего именно хочет добиться Польша в Белоруссии и сможет ли она это сделать?

    Ряд экспертов уверены – за белорусскими беспорядками виднеются польские ушки. Так, известный российский политолог Сергей Марков утверждает, что «именно власти Польши и являются главными организаторами попытки государственного переворота в Белоруссии». По его словам, «они его готовили много лет».

    Впереди Европы всей

    В Минске тоже придерживаются точки зрения о польской «агрессии». Белорусский президент заявил, что «нашими, извините, овцами» управляли через звонки из-за границы – в том числе из Польши. В ответ польский министр иностранных дел Яцек Чапутович дал понять, что звонки действительно были, но не из его ведомства и не от представителей власти. Они «могут относиться к общественным организациям, которые имеют полное право поддерживать контакты с представителями белорусского гражданского общества, поэтому мы считаем это обвинение (в том, что Варшава управляет протестами – прим. газеты ВЗГЛЯД) необоснованным», возмутился министр. Скромно умолчав о том, что данные общественные организации встроены в общую канву польской государственной политики на белорусском направлении.

    А политика эта очень проста: Варшава стремится закрепить за собой в Европе роль «смотрящей», а то и «направляющей» по региону. Поляки позиционировали себя как главных экспертов по «Восточному пространству», а сам регион определяли как сферу своего экономического, культурного и политического влияния. Этим обосновывались, в частности, претензии Польши на место в «совете директоров» Евросоюза. Не говоря уже о том, что «проевропейская Белоруссия» должна была стать форпостом Польши против России.

    Цель своих усилий по демократизации Белоруссии поляки даже не скрывают. «Если Белоруссия будет страной без демократических свобод, без настоящей свободы и настоящего уважения прав человека, а такое возможно, то она не станет сильным государством. А также государством, которое сможет в долгосрочной перспективе противостоять России», – поясняет польский замминистра иностранных дел Павел Яблоньский.

    Поэтому именно через Польшу, в частности, в свое время действовали оппозиционные белорусские телеканалы. Именно через Польшу проходило финансирование и обучение белорусской оппозиции. И сейчас именно Польша из всех стран ЕС занимает наиболее активную позицию по белорусским протестам. Активную – но в то же время очень неопределенную.

    Да, Польша на стороне протестующих. «Мы должны поддержать белорусский народ в его стремлении к свободе», – заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, а польский МИД назвал произошедшее «жестким усмирением состоявшихся после выборов демонстраций». Да, Польша призывает белорусские власти не применять насилие. «Мы ожидаем, что белорусские власти прекратят репрессии и начнут реальный диалог», – заявил Яцек Чапутович. Да, Польша говорит о необходимости поддержать слова делами. «Настал момент, когда солидарность с белорусским обществом должна выражаться в действиях», – заявил Чапутович. И не только польскими действиями, но и общеевропейскими – для чего созывает экстренный саммит ЕС. «Мы будем призывать всех предпринять решительные меры в отношении этого кризиса, который набирает силу вблизи наших границ и чреват серьезной эскалацией», – отметил Павел Яблоньский.

    Но вопрос в том, какие именно действия?

    Казнить нельзя помиловать

    В Польше по этому поводу консенсуса нет. Одни уверяют, что Батьку нужно жестко наказывать – отказать ему в легитимности и взять курс на открытую поддержку его свержения. «Годы попыток привести Лукашенко в Европу закончились полным провалом. Многие правительства, включая Польшу, пробовали это. Еще несколько правительств, в том числе нынешнее, добивались соглашения с Лукашенко, – пишет известный польский журналист Бартош Венгларчик. – Пора посмотреть правде в глаза: не Александра Лукашенко выбрали белорусы 9 августа 2020 года, а Лукашенко выбрал место, где должна быть Белоруссия. Сегодня наш восточный сосед вернулся в состав Советского Союза, став самой авторитарной (после Турции) страной в Европе». Он призывает к введению тотальных персональных санкций: всем деятелям режима, руководству силовикам и избиркомов (а также их родственникам) должен быть запрещен въезд в Европу.

    Другие эксперты согласны с тем, что необходимо вводить санкции – но поясняют, что это нужно делать точечно. «Польше было бы целесообразно поддержать введение санкций только в отношении представителей белорусского режима, ответственных за нарушение прав человека. При этом не должно быть никакого автоматического приостановления сотрудничества Белоруссии с такими учреждениями, как Европейский инвестиционный банк», – уверены в Польском институте международных отношений. Эксперты этого учреждения предлагают сосредоточиться на поддержке гражданского общества в Белоруссии – и не только через прямое финансирование белорусских организаций.

    «Следует рассмотреть возможность предоставления белорусам, исключенным из университетов за участие в протестах, возможности завершить свое образование в польских университетах», – предлагают представители института.

    Третьи вообще предлагают внимательно подумать – ведь введение санкций может обнулить годы политики по выстраиванию отношений с Лукашенко. А правящая ныне в Польше партия «Право и справедливость» не хочет, по словам замминистра иностранных дел Мартина Пшидача, повторять ошибки предшественников и замораживать отношения с Минском. Ведь целью этих отношений было оттянуть Белоруссию от России – и отчасти Западу это удалось (Батька открыто использовал фразу «а мы пойдем на Запад» для шантажа Москвы).

    Поэтому сейчас, уверен Павел Яблоньский, «вмешательство западного мира должно быть таким, чтобы привлекать Белоруссию на Запад, а не толкать ее в объятия Путина». По его словам, Москва пытается «поработить» Белоруссию. И «если возникнет ситуация, когда Белоруссия будет в большей степени, чем раньше, подчинена России, то это поставит под угрозу единство всего Европейского союза», – поясняет замминистра.

    Вспомним былое

    Пока непонятно, какой выбор будет в итоге сделан. Многое будет зависеть от того, как быстро поляки и европейцы осознают простую вещь: Лукашенко они нужны только как инструмент балансирования России. И он не готов ради этого инструмента жертвовать даже толикой своей власти.

    Скорее всего, протесты продолжатся и будут жестко подавляться, выставляя Батьку в нерукопожатном свете, а оппозицию – борцами за свободу. Собственно, поляки уже советуют проводить протесты таким образом, чтобы оппозиционеры этими борцами казались. «Демонстрации нужно проводить мирно, они не должны прекращаться и на них люди обязаны выдвигать специфические требования, включая проведение свободных выборов и восстановление демократической конституции», – объясняет директор Варшавского института перспективных исследований Славомир Сираковский (который сейчас находится в Минске). И тогда у ЕС не останется иного выхода, кроме как вводить против Минска санкции и взять курс на открытую поддержку продемонстрировавшей свои возможности белоруской оппозиции. Через ту же самую Польшу, которая эту оппозицию во многом создала.

    Ну, точнее, не только Польшу – поляки, как обычно, будут работать в паре с литовцами. «Обе эти страны – самые активные агенты по демократизации Белоруссии за последние 20 лет. У Литвы нет таких ресурсов, как у поляков, но ей они и не нужны – литовские власти активно привлекают финансирование Запада на демократизацию Белоруссии и свержение Лукашенко», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог, шеф-редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

    Да, в последнее время этот бизнес шел не так успешно из-за того, что Запад поменял тактику в отношении Лукашенко. Однако инфраструктура поддержки белорусской оппозиции осталась, и сейчас ее как раз активно применяют. Благо от Вильнюса до белорусской границы 18 километров, и, как отмечает Александр Носович, «после того, как КГБ изгонял оппозиционеров и радикалов из Белоруссии, те перебирались на работу в Вильнюс, откуда и действовали. Там же функционирует Европейский гуманитарный университет – специально созданное западными организациями учебное заведение для воспроизводства оппозиционных кадров для Белоруссии».

    Мечты останутся мечтами?

    Павел Яблоньский заявил о надеждах Польши на то, «что все государства будут действовать так же решительно и солидарно, как они были с Украиной несколько лет назад».

    К сожалению для Варшавы, Украина-2013 серьезно отличается от Белоруссии-2020. ЕС мог действовать «решительно и солидарно» на Майдане потому, что Украина была полностью готова к перевороту. Значительная часть пассионарного населения была одурманена «идеями свободы» и не понимала, к чему эта свобода без контроля и ответственности приведет украинскую государственность. Белорусы же в массе не одурманены, а также видят украинские последствия. На Украине элиты были расколоты (напомним, Януковича предала его же администрация, с которой он разошелся по финансовым вопросам), а в Белоруссии Батька держит всех в кулаке. На Украине была создана инфраструктура протеста (полувоенные организации, каналы передачи информации, спонсорская сеть местных олигархов), а в Белоруссии ничего этого нет. На Украине лидер страны боялся применить силу (ибо в этом случае он потерял бы капиталы, хранящиеся на Западе), а в Белоруссии Батька не такой стеснительный. Наконец, за Белоруссией (не за Лукашенко, а именно за Белоруссией) стоит Россия, которая не допустит повторения там украинских событий.

    Таким образом, на Украине Европа встала на сторону изначального победителя, а в Белоруссии будет поддерживать тех, кто проиграет уличную войну.

    Возможно, Польша бы и рискнула – но она в белорусском вопросе является все-таки не управляющей, а направляющей.

    Поэтому говорить о какой-то ведущей позиции Польши по белорусскому вопросу не стоит. «Деньги на восточную политику были не польские, так что и влияние на процессы не такое уж фундаментальное. Берлин всегда стоял за спиной, в основном действуя параллельно и через собственные фонды, – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. – В то же время никто и не собирается отстранять Польшу от восточных процессов, даже несмотря на конфликт европейских элиты с нынешней варшавской властью. Как бы поляки не раздражали Берлин, немцы избрали позицию «понять и простить». Они очень не хотят, чтобы Польша развивала собственную, деструктивную для ЕС повестку. А также не желают стимулировать более глубокий польско-американский союз».

    Позиция ЕС будет во многом зависеть от позиции Берлина – а у немцев в Белоруссии свои интересы. По словам Дмитрия Офицерова-Бельского, Белоруссия для Германии – это сфера влияния, зона пересечения интересов с Россией и место приложения рычага давления на Москву. Ну и, наконец, источник дешевой и качественной рабочей силы, а также интересная зона для работы немецких бизнесменов (Белоруссия находится рядом с общим рынком ЕС, но в то же время на нее не распространяются европейские регламенты, создающие для бизнесменов массу ограничений). И для защиты этих интересов Берлин может обратиться не к Польше (лояльность которой под вопросом из-за особых отношений поляков с американцами), а к России. «Германия интересуется вопросами стратегической безопасности в отношении Белоруссии – и прежде всего безопасности белорусского транспортного коридора, который соединяет Россию с Европой. Для Берлина и Москвы это важнейший вопрос экономической безопасности, поэтому тут возможны какие-то договоренности по совместному урегулированию белорусского кризиса», – поясняет Александр Носович.

    Если Берлин действительно договорится с Москвой, то это будет важнейший прецедент (молдавские договоренности по отстранению Плахотнюка не в счет – не тот уровень). И серьезнейший удар по Варшаве – ведь тогда ее амбиции о Великой Польше от моря до моря останутся лишь амбициями. И годы, потраченные на закрепление за собой статуса «смотрящего» по Восточной Европе, окажутся потраченными впустую.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •