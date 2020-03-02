Взгляд
2 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 09:00  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус обнажил изъян мировой экономики

Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам? Подробности...
Перейти а раздел…

Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
Перейти а раздел…

Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии

Турция ударила по России исподтишкаФото: Sputnik/Alexey Filippov
На фоне угроз в адрес посла РФ турецкие националисты напали на квартиры сотрудников российского информагентства «Sputnik Турция». Вместо того, чтобы ловить преступников, полиция почти сутки удерживала самих пострадавших, а заодно и главного редактора агентства. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства Сергея Лаврова, но остановить разворачивающуюся сейчас в Сирии бойню будет гораздо сложнее. Подробности...
Перейти а раздел…

Блумберг планирует выиграть выборы в США с помощью мемов

78-летний Блумберг работает не только с традиционными избирателями вживую, но с молодежью через InstagramФото: CRISTOBAL HERRERA/EPA/ТАСС
Миллиардер Майкл Блумберг ставит по-крупному, планируя свой блицкриг на супервторник, когда голосовать будут сразу в 14 штатах. Противник Трампа тратит миллиард долларов на рекламу. Часть этих денег уже ушла на создание мемов. «Веселые картинки» и фразы в соцсетях становятся в США весомым инструментом в борьбе за президентское кресло. На что следует обратить внимание знатокам мемов в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Кому и зачем стоит попросить прощения

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Как легко бубнить тому, на кого нет обиды: «Бог простит, и вы меня простите». Особенно тем, кого ты даже не знаешь. Но стоило ко мне подойти человеку с кем в ссоре, как внутри совесть начинала раскаляться до красна, растапливая «лед» отношений. Выдавливаешь из себя «прости», и будто гора с плеч. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

Антон Крылов, журналист
Если для американцев небольшие различия между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить, например, разные режимы налогообложения, то для внешнего наблюдателя, в первую очередь России, различий нет вообще. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Конфликт России и Турции в Сирии: главное

    Коронавирус нашел лазейку в Россию

    Что изменится в жизни россиян весной 2020 года?

      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

          Перейти а раздел…
          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
          • Проявление силы

          • Проявление слабости

          • Просто признание вины

          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
          • Достаточные

          • Недостаточные

          • Избыточные

          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Российские ученые назвали сроки создания вакцины против коронавируса
              США рассказали о тайной части соглашения с талибамиБритания решила выйти из Европейской конвенции по правам человекаИран захотел встретиться с Турцией и Сирией без РоссииВ России предрекли появление нового формата – G5
              Киселев рассказал об ошибке Эрдогана перед встречей с ПутинымСирийские ПВО открыли огонь по турецким беспилотникам в районе аэродрома ХамыBloomberg узнал о новом правиле Мишустина для министровСатановский рассказал об атмосфере военного психоза в Турции
              Ученый предрек США массовый голодРПЦ отреагировала на призыв не целовать иконы из-за коронавирусаЯпонскую журналистку восхитило гостеприимство русскихБлогерша Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

              Ближний восток


              Минобороны Турции начало операцию в Сирии и высказалось о противостоянии с Россией

              Обострение в идлибе


              Анкара объяснила уничтожение двух сирийских самолетов

              мировая угроза


              Эксперт рассказал, как политическая элита Ирана заразилась коронавирусом

              Видео

              поправки в Конституцию


              Русский мир нашел свое место в Основном законе

              чудовищная тенденция


              Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств

              Обострение ситуации


              Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

              бывший ссср


              Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

              Последний маршал


              Сергей Мардан: Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

              Русская поправка


              Геворг Мирзаян: Диалог знающего и верующего о национализме

              copy-paste


              Максим Соколов: Прогрессивный бег по граблям

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?

              Блумберг планирует выиграть выборы в США с помощью мемов

              78-летний Блумберг работает не только с традиционными избирателями вживую, но с молодежью через Instagram   2 марта 2020, 08:36
              Фото: CRISTOBAL HERRERA/EPA/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова,
              Анна Кукушкина

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Миллиардер Майкл Блумберг ставит по-крупному, планируя свой блицкриг на супервторник, когда голосовать будут сразу в 14 штатах. Противник Трампа тратит миллиард долларов на рекламу. Часть этих денег уже ушла на создание мемов. «Веселые картинки» и фразы в соцсетях становятся в США весомым инструментом в борьбе за президентское кресло. На что следует обратить внимание знатокам мемов в России?

              Чуть меньше суток осталось до «супервторника». Одновременно в 14 штатах местные активисты Демократической партии проведут праймериз – первичные голосования и кокусы (собрания избирателей). Именно «супервторник», по сути, и предопределяет, кто в итоге будет выбран кандидатом от демократов на президентских выборах 3 ноября. По мнению аналитиков, решающее внутрипартийное голосование стало последним шансом для миллиардера Майкла Блумберга догнать фаворитов гонки – сенатора-социалиста Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена. Пока что, судя по опросам, Байден сдает позиции, а Блумберг уверенно подбирается ко второму месту.

              Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, американская элита не оставляет надежд не допустить переизбрания Дональда Трампа на второй срок. Главной надеждой истеблишмента стал Блумберг – экс-мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей не только Соединенных Штатов, но и мира. В январе Блумберг пообещал потратить 1 млрд долларов из состояния в 50 млрд на предыборную кампанию, чья цель – остановить Трампа и Сандерса. В феврале всего за пару недель рейтинг Блумберга увеличился в 15 раз – как предполагается, за счет оптовой скупки политтехнологов по всей стране, и масштабным вложениям в рекламу. В середине февраля Washington Post подсчитала: только на продвижение в Сети Блумберг потратил 50 млн долларов. Для сравнения, рекламная кампания Трампа на телевидении и в интернете обошлась в 19 млн.

              78-летний политик и бизнесмен заключил контракты с крупнейшими производителями сугубо молодежного контента – мемов в интернете, в первую очередь Instagram. Напомним, интернет-мем – это сообщение (картинка или короткий текст), как правило, остроумное или абсурдное, которое спонтанно распространяется через соцсети, блоги, мессенджеры и т.п. Агитационные посты Блумберга выполнены в едином стиле – как скриншоты личных сообщений с аккаунта миллиардера.

              Пока в рамках «мем-кампании» блогеры публикуют фейковые скриншоты переписки с самим Майком Блумбергом. Например известные американские блогеры tank.sinatra и fuckjerry, обладающие многомиллионной аудиторией, также выложили агитационные скриншоты. Они представляют из себя фрагменты переписки, в которой Блумберг в своем инстаграме просит опубликовать мем со своим участием. В диалогах чувствуется самоирония кандидата и попытка быть с молодежью «на одной волне».

              На аккаунты, которые теперь работают на одну из компаний-партнеров Блумберга Meme 2020, в общей сложности подписаны около 60 млн пользователей Сети, сообщила The New York Times. По данным Forbes, из рекламного бюджета Блумберга на «веселые картинки» уходит по 1 млн долларов в день.

              «Кампания Блумберга стала известна тем, что он платит по 150 долларов блогерам, у кого от 1 тысячи до 50-70 тысяч подписчиков», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. «Если речь идет о крупных инфлюенсерах (блогерах, оказывающих влияние на аудиторию – прим. ВЗГЛЯД), у кого по 1-3 млн подписчиков, там уже расценки другие – 10-30 тысяч долларов за один мем», – пояснил Дудаков.

              Кроме того, по данным  The Wall Street Journal Блумберг нанял около 500 человек из Калифорнии для ежедневной публикации на своих страницах в соцсетях сообщений в поддержку кандидата, и агитации среди своих друзей и знакомых с помощью смс-сообщений. За 20-30 часов такой работы в неделю миллиардер готов платить по тарифу 2,5 тысяч долларов ежемесячно. 

              «Политические мемы стоят дороже, чем любая другая реклама,

              потому что их публикация влечет за собой определенный риск. Если инфлюенсер рекламирует политического кандидата, то его подписчикам это может не понравиться, и они отпишутся», – комментирует Дудаков.

              Не только сотрудники штаба политика-миллиардера, но и сами блогеры не скрывают своей причастности к этой кампании. Так, например, «инстаграмер» GrapeJuiceBoys, имеющий 2,7 млн подписчиков, подтвердил Би-би-си, что создал платный контент для кампании Блумберга и рассказал, что лично кандидата не поддерживает. Необычная предвыборная кампания вызвала неоднозначную реакцию пользователей – некоторые восхищаются ею, другие пишут, что «это отличный пример того, как можно купить голоса».

              «Кампания Майка Блумберга – самая инновационная цифровая стратегия для влияния на избирателей в возрасте до 25 лет, которую мы видели», – отмечала лондонская Би-би-си. Британское издание напомнило: во время американской президентской кампании 2008 года многие кандидаты использовали Twitter, чтобы связаться с миллениалами – людьми, которые достигли совершеннолетия к началу 2000-х. «В 2016 году кандидаты приняли на вооружение мобильное приложение Snapchat. Но мемы в аккаунтах Instagram - это новая тактика, разработанная для поколения Z (тех, кто родился в конце 1990-х)», – отмечает Би-би-си.

              Добавим, что в 2016-м участники кампании в поддержку Трампа, включая сына нынешнего президента, Дональда Трампа-младшего, взяли на вооружение популярный мем – «Лягушку Пепе». Но, пожалуй, действительно именно Блумберг сейчас поставил на поток работу с уже состоявшимися блогерами – инфлюенсерами.

              «Трамп уже давно использует мемы и соцсети в своей работе. Считается, что Facebook стал одним из самых мощных инструментов победной кампании Трампа в 2016 году», – напомнил профессор НИУ-ВШЭ, член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев. «Если грубо сработаешь, то эти мемы будут только злить аудиторию и мобилизовывать ее», – отметил собеседник.

              Как бы то ни было, за Блумбергом тянутся и его конкуренты в гонке демократов. Ситуация похожа на настоящую войну мемов.  «Эндрю Янг, который объявил о завершении своей кампании на этой неделе, смог произвести фурор в социальных сетях, обратившись к влиятельным видеоблогерам с Youtube и авторам мемов, – отмечала New York Times. –  Сандерс успешно добился одобрения от популярных интернет-деятелей с большим количеством подписчиков, таких как подкастер Джо Роган и «ютубер» Итан Кляйн. Сообщества нишевых мемов, такие как Da Share Zone и NUMTOT, также выступили в поддержку Сандерса».

              Как полагает политолог-американист Дудаков, пока рано судить о том, принесут ли мемы миллиардеру желаемый результат на выборах. «Кандидат он очень слабый, у него нет харизмы, вменяемой программы и энтузиазма вокруг, – сказал эксперт. – У него есть огромная сумма денег, которой он готов завалить эти выборы и таким образом обеспечить себе победу. Но я сомневаюсь, что это сработает», – прогнозирует эксперт. – Да, рост с 2% до 14% за два месяца – отличный результат, но в какой-то момент этот рост может просто остановиться».

              Что касается распространения политических мемов в России, Дудаков сомневается, что к нам это придет в ближайшее время. С этой точкой зрения спорит Матвейчев. По его словам, в России так или иначе все партии тоже стараются использовать подобные средства в интернете, однако в отличие от бывшего мэра Нью-Йорка, который платит за мемы, у российских политиков они рождаются сами по себе.

              «Своего рода мемы запускал и Владимир Путин. Практически после каждой его исторической речи есть фразы, которые все цитировали, например, «мочить в сортире», «замучаетесь пыль глотать». Поскольку у него образная речь, то все это хорошо работало. Любой более или менее успешный политик – автор нескольких мемов. И Черномырдин запускал, и генерал Лебедь, если вспомнить 90-е годы. Все они сыпали разными пословицами», – напомнил Матвейчев.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............