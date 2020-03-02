Блумберг планирует выиграть выборы в США с помощью мемов

Миллиардер Майкл Блумберг ставит по-крупному, планируя свой блицкриг на супервторник, когда голосовать будут сразу в 14 штатах. Противник Трампа тратит миллиард долларов на рекламу. Часть этих денег уже ушла на создание мемов. «Веселые картинки» и фразы в соцсетях становятся в США весомым инструментом в борьбе за президентское кресло. На что следует обратить внимание знатокам мемов в России?

Чуть меньше суток осталось до «супервторника». Одновременно в 14 штатах местные активисты Демократической партии проведут праймериз – первичные голосования и кокусы (собрания избирателей). Именно «супервторник», по сути, и предопределяет, кто в итоге будет выбран кандидатом от демократов на президентских выборах 3 ноября. По мнению аналитиков, решающее внутрипартийное голосование стало последним шансом для миллиардера Майкла Блумберга догнать фаворитов гонки – сенатора-социалиста Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена. Пока что, судя по опросам, Байден сдает позиции, а Блумберг уверенно подбирается ко второму месту.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, американская элита не оставляет надежд не допустить переизбрания Дональда Трампа на второй срок. Главной надеждой истеблишмента стал Блумберг – экс-мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей не только Соединенных Штатов, но и мира. В январе Блумберг пообещал потратить 1 млрд долларов из состояния в 50 млрд на предыборную кампанию, чья цель – остановить Трампа и Сандерса. В феврале всего за пару недель рейтинг Блумберга увеличился в 15 раз – как предполагается, за счет оптовой скупки политтехнологов по всей стране, и масштабным вложениям в рекламу. В середине февраля Washington Post подсчитала: только на продвижение в Сети Блумберг потратил 50 млн долларов. Для сравнения, рекламная кампания Трампа на телевидении и в интернете обошлась в 19 млн.

78-летний политик и бизнесмен заключил контракты с крупнейшими производителями сугубо молодежного контента – мемов в интернете, в первую очередь Instagram. Напомним, интернет-мем – это сообщение (картинка или короткий текст), как правило, остроумное или абсурдное, которое спонтанно распространяется через соцсети, блоги, мессенджеры и т.п. Агитационные посты Блумберга выполнены в едином стиле – как скриншоты личных сообщений с аккаунта миллиардера.

Пока в рамках «мем-кампании» блогеры публикуют фейковые скриншоты переписки с самим Майком Блумбергом. Например известные американские блогеры tank.sinatra и fuckjerry, обладающие многомиллионной аудиторией, также выложили агитационные скриншоты. Они представляют из себя фрагменты переписки, в которой Блумберг в своем инстаграме просит опубликовать мем со своим участием. В диалогах чувствуется самоирония кандидата и попытка быть с молодежью «на одной волне».

На аккаунты, которые теперь работают на одну из компаний-партнеров Блумберга Meme 2020, в общей сложности подписаны около 60 млн пользователей Сети, сообщила The New York Times. По данным Forbes, из рекламного бюджета Блумберга на «веселые картинки» уходит по 1 млн долларов в день.

«Кампания Блумберга стала известна тем, что он платит по 150 долларов блогерам, у кого от 1 тысячи до 50-70 тысяч подписчиков», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. «Если речь идет о крупных инфлюенсерах (блогерах, оказывающих влияние на аудиторию – прим. ВЗГЛЯД), у кого по 1-3 млн подписчиков, там уже расценки другие – 10-30 тысяч долларов за один мем», – пояснил Дудаков.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal Блумберг нанял около 500 человек из Калифорнии для ежедневной публикации на своих страницах в соцсетях сообщений в поддержку кандидата, и агитации среди своих друзей и знакомых с помощью смс-сообщений. За 20-30 часов такой работы в неделю миллиардер готов платить по тарифу 2,5 тысяч долларов ежемесячно.

«Политические мемы стоят дороже, чем любая другая реклама,

потому что их публикация влечет за собой определенный риск. Если инфлюенсер рекламирует политического кандидата, то его подписчикам это может не понравиться, и они отпишутся», – комментирует Дудаков.

Не только сотрудники штаба политика-миллиардера, но и сами блогеры не скрывают своей причастности к этой кампании. Так, например, «инстаграмер» GrapeJuiceBoys, имеющий 2,7 млн подписчиков, подтвердил Би-би-си, что создал платный контент для кампании Блумберга и рассказал, что лично кандидата не поддерживает. Необычная предвыборная кампания вызвала неоднозначную реакцию пользователей – некоторые восхищаются ею, другие пишут, что «это отличный пример того, как можно купить голоса».

«Кампания Майка Блумберга – самая инновационная цифровая стратегия для влияния на избирателей в возрасте до 25 лет, которую мы видели», – отмечала лондонская Би-би-си. Британское издание напомнило: во время американской президентской кампании 2008 года многие кандидаты использовали Twitter, чтобы связаться с миллениалами – людьми, которые достигли совершеннолетия к началу 2000-х. «В 2016 году кандидаты приняли на вооружение мобильное приложение Snapchat. Но мемы в аккаунтах Instagram - это новая тактика, разработанная для поколения Z (тех, кто родился в конце 1990-х)», – отмечает Би-би-си.

Добавим, что в 2016-м участники кампании в поддержку Трампа, включая сына нынешнего президента, Дональда Трампа-младшего, взяли на вооружение популярный мем – «Лягушку Пепе». Но, пожалуй, действительно именно Блумберг сейчас поставил на поток работу с уже состоявшимися блогерами – инфлюенсерами.

«Трамп уже давно использует мемы и соцсети в своей работе. Считается, что Facebook стал одним из самых мощных инструментов победной кампании Трампа в 2016 году», – напомнил профессор НИУ-ВШЭ, член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев. «Если грубо сработаешь, то эти мемы будут только злить аудиторию и мобилизовывать ее», – отметил собеседник.

Как бы то ни было, за Блумбергом тянутся и его конкуренты в гонке демократов. Ситуация похожа на настоящую войну мемов. «Эндрю Янг, который объявил о завершении своей кампании на этой неделе, смог произвести фурор в социальных сетях, обратившись к влиятельным видеоблогерам с Youtube и авторам мемов, – отмечала New York Times. – Сандерс успешно добился одобрения от популярных интернет-деятелей с большим количеством подписчиков, таких как подкастер Джо Роган и «ютубер» Итан Кляйн. Сообщества нишевых мемов, такие как Da Share Zone и NUMTOT, также выступили в поддержку Сандерса».

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Как полагает политолог-американист Дудаков, пока рано судить о том, принесут ли мемы миллиардеру желаемый результат на выборах. «Кандидат он очень слабый, у него нет харизмы, вменяемой программы и энтузиазма вокруг, – сказал эксперт. – У него есть огромная сумма денег, которой он готов завалить эти выборы и таким образом обеспечить себе победу. Но я сомневаюсь, что это сработает», – прогнозирует эксперт. – Да, рост с 2% до 14% за два месяца – отличный результат, но в какой-то момент этот рост может просто остановиться».

Что касается распространения политических мемов в России, Дудаков сомневается, что к нам это придет в ближайшее время. С этой точкой зрения спорит Матвейчев. По его словам, в России так или иначе все партии тоже стараются использовать подобные средства в интернете, однако в отличие от бывшего мэра Нью-Йорка, который платит за мемы, у российских политиков они рождаются сами по себе.

«Своего рода мемы запускал и Владимир Путин. Практически после каждой его исторической речи есть фразы, которые все цитировали, например, «мочить в сортире», «замучаетесь пыль глотать». Поскольку у него образная речь, то все это хорошо работало. Любой более или менее успешный политик – автор нескольких мемов. И Черномырдин запускал, и генерал Лебедь, если вспомнить 90-е годы. Все они сыпали разными пословицами», – напомнил Матвейчев.

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