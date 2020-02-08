Додон решил вернуть Приднестровье в обход России

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8 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 09:22  |  vz.ru
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Латвийские порты страдают от недальновидности руководства страныФото: Александр Рюмин/ТАСС
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Зачем Россия и НАТО срочно пополняют оружейные арсеналы

Американские войска делают запасы на случай большой войныФото: REUTERS/Kacper Pempel
Для ведения войны куда важнее количество патронов, чем винтовок. Эту старую истину, видимо, вспомнило и руководство НАТО. По крайней мере, в альянсе официально объявлено о начале программы строительства новых крупных складов военной техники и иного военного имущества в Европе. Какое отношение эта новость имеет к противостоянию между Россией и Западом?  Подробности...
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Выборы в Тюрингии показали зарождение новой Германии

Томас Кеммерих (слева) пробыл премьер-министром Тюрингии меньше суток – потому что за него голосовал Бьёрн Хёкке (справа)Фото: Bodo Schackow/EPA/ТАСС
В Германии политическое землетрясение. «Позор для демократии», «кошмар», «нарушение табу» – каких только громких слов не произнесли за последние сутки немецкие политики, начиная с канцлера Меркель. «Фашизм не пройдет», кричит пресса. А всего-то в одной из немецких земель – Тюрингии – нового премьер-министра избрали с помощью голосов от «неправильной» для немецкой элиты партии. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Опомнитесь, русофобы!

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
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Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

Сергей Лукьяненко, писатель
Я просто хочу знать, что живу в великой стране. Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу! Подробности...
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Дмитрий Грунюшкин, писатель
Закон вошел в противоречие со справедливостью. Это не впервые, но на этот раз резонанс такой могучий, что игнорировать справедливость ради торжества буквы Закона оказывается слишком дорого. Подробности...
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              Додон решил вернуть Приднестровье в обход России

              За 30 лет существования Приднестровья было много громких заявлений со стороны Кишинева    8 февраля 2020, 09:20
              Фото: Михаил Почуев/ТАСС
              Текст: Оксана Борисова,
              Наталья Макарова

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              Президент Молдавии выступил с инициативой дать Приднестровью широкую автономию, желая прекратить конфликт, который длится вот уже 30 лет. Причем договориться об этом Игорь Додон хочет напрямую с Тирасполем и без участия международных посредников. Но готовы ли в Приднестровье откликнуться на инициативу молдавского президента?

              В пятницу президент Молдавии Игорь Додон в своем видеообращении заявил о готовности Кишинева дать «широкую автономию» Приднестровской молдавской республике (ПМР), чтобы разрешить затяжной конфликт. По его словам, обе территории являются единым государством и у Приднестровья нет будущего без Молдавии. «Нужно садиться и разговаривать, мы готовы искать выходы из ситуации, готовы дать гарантии и довольно широкую автономию», – заявил Додон.

              Президент добавил, что политическое решение может быть найдено только при двусторонних переговорах. Внешние стороны, подчеркнул он, не в силах помочь, если две стороны не могут договориться между собой. Как сообщает «Интерфакс», Додон заметил, что 300 тыс. жителей Приднестровья уже получили молдавское гражданство и поэтому «де-юре, с точки зрения международного права, мы общепризнанное единое государство, а де-факто – разделены». «И эту проблему надо решать», – уверен президент Молдавии.

              Он также рассказал о процессе интеграции между Кишиневом и Тирасполем. 70% производства Приднестровья связано с Молдавией, 40% продукции через Кишинев экспортируется в Евросоюз, и Тирасполь пользуется молдавскими льготами. Кроме того, в Молдавии последние три года прибегают к тактике «малых шагов». За это время были признаны приднестровские дипломы об образовании, начали выдаваться нейтральные автомобильные номера.

              Но в Тирасполе скептически отнеслись к заявлению Додона. «За 30 лет существования Приднестровья было много громких заявлений со стороны Кишинева – и с угрозами, и с намеками, и с предложениями. Но дальше заявлений не доходило, а если и доходило, то выливалось в какие-то трагедии, одна из которых произошла с нашим народом в 1992 году, – заявил газете ВЗГЛЯД экс-председатель верховного совета Приднестровья, депутат Александр Щерба. – Сегодня нас не пугают. Но если за простыми словами будут действия, тогда должны быть конкретные, понятные, легитимные, с точки зрения соседнего государства, поступки».

              По словам депутата, закон об особом статусе Приднестровья не устраивает ни Молдавию, потому что на ее территории он не исполняется, ни тем более ПМР. «Для того, чтобы делать какие-то заявления, необходимо отменить этот закон и ряд других ограничивающих права Приднестровья документов. Говорить на равных можно только тогда, когда есть абсолютное доверие», – считает Щерба.

              По его мнению, прежде чем садиться за стол переговоров, «для начала необходимо уравнять республику Молдову и Приднестровье в своих возможностях по достижению всеобъемлющей договоренности».

              Напомним, Додон с момента прихода на пост президента уже обещал дать автономию ПМР. На первых порах ему не удавалось добиться успехов, потому что фактически власть была в руках прозападной парламентской коалиции, которая формировала правительство. В январе 2018 года тогдашний спикер парламента Андриан Канду обвинял Россию в нарушении норм международного права и грозил взыскать с Москвы миллиарды долларов за «оккупацию» Приднестровья. «Оккупацией» он счел присутствие в ПМР российских миротворцев.

              Однако в феврале прошлого года в стране разразился политический кризис, в результате которого летом распалась прозападная коалиция. Россия (а конкретно вице-премьер Дмитрий Козак, прибывший в Кишинев в первых числах июня) убедил пропрезидентскую Партию социалистов пойти на заключение коалиционного соглашения с прозападным блоком ACUM. В итоге правительство перешло под частичный контроль Додона. Более того, из страны бежал лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк, которого, как утверждал Додон, приютили США. Впрочем, в середине января стало известно о том, что США ввели в отношении него санкции.

              Несмотря на это, Тирасполь не спешит ответить Додону взаимностью. «У приднестровцев есть непризнанная, но реально существующая независимость. И фраза «широкая автономия» навряд ли может их привлечь. Приднестровцам вообще на сегодняшний день нет никакого резона воссоединяться с нами», – сказал газете ВЗГЛЯД глава молдавского Центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST Сергей Назария.

              По его словам, несмотря на смену правительства, в стране «происходит постоянная непрерывная румынизация», что «категорически не устраивает жителей левого берега Днестра». Кроме того, главным приоритетом внешней политики Молдавии заявлена евроинтеграция, а не отношения с Россией. Это тоже непривлекательно для приднестровцев. «На практике у правящей Партии социалистов приоритетом во внешней политике стоит Румыния, на втором – Украина, на третьем – ЕС, на четвертом – Россия. Поэтому фраза «вы получите широкую автономию» – это приятные хорошие слова, которые ничего не значат», – подчеркивает эксперт.

              По мнению Назарии, усадить приднестровцев за стол переговоров можно только после придания русскому языку официального статуса «и легализации российского военного присутствия» в ПМР.

              Напомним, Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза. Там опасались, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

              Урегулирование конфликта между Молдавией и Приднестровьем многие годы обсуждается на переговорах в формате «5+2». Кроме Тирасполя и Кишинева в нем в роли посредников участвуют Россия, Украина и ОБСЕ, а в качестве наблюдателей – США и Евросоюз. В 2006 году переговоры были приостановлены из-за конфликта на одном из заседаний, но в 2009-м возобновлены.

              При этом в Приднестровском регионе находится оперативная группа российских войск. Кроме того, мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят российские, приднестровские, молдавские военнослужащие, а также десять военных наблюдателей от Украины.

              «В такой ситауации заявление Додона – это два шага назад»

              – сказал газете ВЗГЛЯД директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. «Все это уже обсуждалось лет 15 назад. Тогда ПМР настаивала на признании своего суверенитета, причем такие требования соответствовали реальности. Существует де-факто независимое государство со своими органами управления, регулярной армией и финансовой системой», – добавил Мартынов. 

              По его словам, «риторика Додона, возможно, направлена на не очень компетентных чиновников и широкую общественность, которая не помнит деталей тридцатилетней истории Приднестровья». «Или же он таким образом готовится к избирательной кампании. Но выглядит это странно», – продолжил эксперт. 

              Политолог также подчеркнул: недавний успех Додона в свержении олигарха Плахотнюка стал результатом консенсуса внешних игроков, то есть США, Евросоюза и России в лице спецпредставителя Дмитрия Козака. При этом в Молдавии со стороны Вашингтона и Брюсселя работают очень грамотные, сильные послы. «У них чрезвычайно бурная деятельность, которая больше похожа на соревнование», – добавил собеседник.

              «Посол США Дерек Хоган блестяще образован и очень толков. Посол ЕС Петер Михалко тоже очень активен. Увы, российского посла в Молдавии не видно и не слышно. Когда Козак занимается Молдавией – тогда голос России в бессарабской симфонии слышен, но у него много других дел», – констатирует Мартынов.

              По его словам, если бы не Приднестровский вопрос – «наши позиции в Молдавии были бы слабее». «Потому в интересах Москвы сохранять статус-кво. В Приднестровье поднят российский флаг. Там проживает 250 тыс. российских граждан. Там есть российская военная база, которая выполняет охранную функцию, есть российские миротворцы. По сути это российский анклав. Нам нужно оказывать давление на Кишинев, чтобы он признал второе молдавское государство. И уже затем можно выстраивать взаимоотношения, вместе строить федерацию, или конфедерацию, или общемолдавское пространство», – резюмировал Мартынов.


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