Европа пытается придумать России новые проблемы

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12 февраля, среда  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Нехватка нефти толкнула Минск на отчаянный шаг

Возобновление закупки российской нефти Белоруссией – лишь вопрос времени Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Белоруссия начала отбирать технологическую нефть из нефтепровода «Дружба», что снижает объемы прокачиваемого по трубе топлива. Пока белорусы не затронули транзитные трубы, по которым российская нефть идет в Европу. Каков будет следующий шаг Александра Лукашенко, который так и не сумел добиться от Владимира Путина дополнительной скидки на нефть?  Подробности...
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Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
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Российским ученым нашли защиту от иностранцев

Российским ученым упростили взаимодействие с зарубежными коллегами Фото: home.cern
Минобрнауки отменило приказ, который ограничивал и регламентировал контакты российских ученых с иностранными коллегами. Этот документ реально тормозил развитие науки — в современном мире большинство исследовательских проектов носит международный характер. Но новейшие разработки российских ученых не должны утекать за границу и наносить ущерб безопасности страны. И решения этой проблемы уже есть. Подробности...
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Европа пытается придумать России новые проблемы

Отношения с Россией всегда были непростыми для Европы Фото: Public domain
На Мюнхенской конференции по безопасности будут много говорить о России. Причем Россию считают одновременно и «самым непосредственным и откровенным вызовом» Западу, и страной, которая «уже давно берет вес не по силам». При том, что проблемы раскола Европы очевидны, там по-прежнему питают надежды на глобальные проблемы Москвы и всячески пытаются найти их первые признаки. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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США перехватывают у России религиозную повестку

Сергей Худиев, публицист, богослов
Свобода вероисповедания, если мы будем уважать ее у себя дома, не принесет нам вреда – напротив, откроет огромные возможности для влияния на ситуацию в мире. Если мы уйдем с этого поля – точно проиграем. Подробности...

Арест генерала Генштаба раскрыл тактику борьбы с коррупцией

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Билет в кино всяко дешевле, чем поход к психотерапевту

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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              Европа пытается придумать России новые проблемы

              Отношения с Россией всегда были непростыми для Европы    12 февраля 2020, 08:32
              Фото: Public domain
              Текст: Петр Акопов

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              На Мюнхенской конференции по безопасности будут много говорить о России. Причем Россию считают одновременно и «самым непосредственным и откровенным вызовом» Западу, и страной, которая «уже давно берет вес не по силам». При том, что проблемы раскола Европы очевидны, там по-прежнему питают надежды на глобальные проблемы Москвы и всячески пытаются найти их первые признаки.

              На Мюнхенской конференции, остающейся главной атлантической внешнеполитической площадкой, соберутся десятки видных политиков из сорока стран – президенты, премьер-министры, министры иностранных дел и обороны. Будет Макрон, Помпео, приедет и Сергей Лавров. Накануне открытия конференции был опубликован доклад, посвященный главным образом проблеме слабеющего Запада: уже три года как сами атлантисты признают то, о чем Россия говорила еще до Крыма и избрания Трампа. Эпоха Западного господства закончилась, да и единого Запада скоро не будет.

              Как в докладе, так и в различных интервью руководителя конференции Вольфганга Ишингера, повторяется мысль о том, что «мы наблюдаем «распад Запада как относительно сплоченной геополитической конфигурации».  США и Европа, как минимум с начала президентства Дональда Трампа, более не преследуют одинаковые цели. Также и европейцы между собой уже давно не так едины, как надеялись на это после окончания холодной войны.

              Изменился и вес Запада в мире: в экономике США и Европа уже давно не занимают главенствующего положения, да и в целом Запад, «являвшийся основой миропорядка, попал под давление». Но при том, что Ишингер в первую очередь атлантист, он еще и европеец:

              «Я крайне взволнован несостоятельностью европейского сообщества. То, что ЕС с почти 500 млн жителями во многих кризисах не может продемонстрировать свою дееспособность, которую он должен бы показать, крайне постыдно. Почему мы, собственно говоря, абсолютно неспособны внести свой вклад в окончание войны в Сирии? Мне становится плохо, когда я смотрю на ситуацию в Сирии, Ираке и Ливии».

              Ближний Восток немецкий аналитик называет в качестве примера. Но в самом докладе прямо говорится не только о том, что у ЕС нет действенного решения для очагов напряженности и войн у его внешних границ, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и о том, что в настоящий момент Европа не в состоянии без помощи США отразить атаку России на Прибалтику. И в целом без США защита Европы в настоящий момент невозможна. Но кто же угрожает Европе?

              Или, может быть речь идет не о военной угрозе, и не Европе – а угрозе единству Запада, которое и так, без внешнего вмешательства, расшатывается и сыпется?

              Может быть Европа и США удаляются друг от друга потому, что понимают, чувствуют закат эпохи западной гегемонии,

              то есть провал той модели глобализации, которую они вместе пытались навязать всему миру и пытаются спасти каждый сам себя?

              Мюнхенские докладчики не рассуждают в таких категориях: они все-таки атлантисты, и хотя считают нынешний кризис западного единства серьезнейшим испытанием, надеются все-таки на «лучшее», то есть на сохранение западного единства. Поэтому уделяют большое внимание вызовам со стороны – тем, кто пытается расшатать треснувшее единство Запада:

              «В период, сформированный относительным упадком Запада и относительным подъемом незападного мира, иметь единую западную стратегию, казалось бы, еще важнее. Увы, в последние годы наблюдается отчуждение и расхождение во взглядах на важнейшие политические вызовы - от контроля над вооружениями и глобальной торговли до изменения климата или роли международных институтов.

              Поэтому неудивительно, что другие пытаются воспользоваться этими трещины в своих целях. На прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности представители Китая, Ирана и России поспешили подчеркнуть трансатлантические различия и в качестве лучших партнеров Европы предложили себя».

              Заметим, что предложили той, кто не может ничего решить как по причине сохраняющейся зависимости от англосаксонского направляющего руководства, так и вследствие укоренившейся привычке быть ведомым в рамках единого Запада. Но если этого единства уже нет, точнее оно заканчивается на наших глазах, надо принимать какие-то стратегические решения, а не ограничиваться простым повторением красивых слов о том, что «Европа должна взять свою судьбу в свои руки», как это делают Меркель и Макрон.

              Даже в мюнхенском докладе признается, что Европа все больше утрачивает инициативу как на мировой арене, так и в отношении собственного будущего. В докладе часто вспоминают и цитируют Макрона, который в последнее время всячески пытается взбодрить европейцев:

              «Возьмем, к примеру, Индию, Россию и Китай. Сегодня у них гораздо больше политического вдохновения, чем у европейцев. Они придерживаются логического подхода к миру, у них есть подлинная философия, находчивость, которую мы в определенной степени утратили. И эта перетасовка карт серьезным образом влияет на нас».

              И именно Россия называется в докладе «самым непосредственным и откровенным вызовом» Западу в последние годы. Оцениваются российские успехи на мировой арене в 2019 году – «не имея сильных козырей Москва сумела добиться ряда внешнеполитических побед: восстановить полноценное членство в Парламентской Ассамблее Совета Европы, продать системы ПВО С-400 члену НАТО Турции, зацементировать свой статус «основного игрока» на Ближнем Востоке»

              На самом деле, все эти успехи являются следствием той стратегии, которой Россия придерживалась все последние годы, не говоря уже о том, что и продажа С-400 Турции, и закрепление влияния России на Ближнем Востоке произошли задолго до 2019 года. В прошлом году они просто наиболее ярко проявились (например, с началом поставок С-400), но все это было предсказуемо и раньше, как и возвращение России в ПАСЕ, нужное Европе не в меньшей степени, чем нам.

              Нормализация отношений с Россией нужна Европе исходя из ее собственных интересов.

              Об этом постоянно напоминает Владимир Путин, и именно на это делает ставку Москва. Как только в Европе начнут меньше оглядываться на атлантическую солидарность (довольно условную в данный момент из-за нахождения в Белом доме Трампа, который вообще-то является противником атлантизма), отношения с Россией начнут все заметней выправляться.

              Собственно говоря, именно к этому и призывает Макрон, постоянно напоминающий, что без прояснения отношений с России никакого безопасного европейского будущего не построить. Макрон, изначальный атлантист по своим взглядам, не становится евразийцем. Он просто пытается вывести Европу из невыгодной ловушки конфронтации с Россией. В ответ на его предложения ему рассказывают о русской угрозе и атаке на Прибалтику.

              Европа должна сама принимать решения. Ей бессмысленно ждать изменения позиции России по Украине или каких-либо других уступок в сфере наших национальных интересов. Как и делать ставку на политический кризис в нашей стране, благодаря которому Москва станет сговорчивей. Однако в мюнхенском докладе заметна надежда на такое развитие событий:

              «В условиях продолжающейся экономической стагнации, отсутствия роста реальных доходов и крайне непопулярной пенсионной реформы уровень поддержки Путина резко снизился. Эти события, а также перестановки в правительстве в начале 2020 года говорят о том, что внутренние основы для глобального проецирования российской мощи постепенно изнашиваются и ослабевают. Москва уже давно берет вес не по силам».

              К этому можно добавить и содержащиеся в докладе «предсказания» серьезных испытаний в российско-китайских отношениях, и глумливое обозначение России как «путемкинской деревни», то есть все той же надежды на то, что Россия споткнется и сдуется.

              Дело не в том, что такие оценки предвзяты,  а в том, что непонятно, откуда уверенность, что Россия «берет вес не по силам». Можно напомнить, как в 2014-м году России предсказывали экономический крах, восстание элит и народный бунт. Это больше похоже на самоуспокоение европейцев: да, единство Запада трещит по швам, у нас нет воли и геополитической стратегии, мы не можем определится, как нам выстраивать отношения с Россией, но русские скоро надорвутся, так что можно и подождать.

              Так можно и дождаться. Но только не русских уступок, а собственного заката, печального и беспросветного.

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