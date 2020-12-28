Кулеба доказал неразрывную связь Украины с Россией

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Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны

Ракета «Циркон» – морской элемент российской гиперзвуковой триады Пресс-служба Минобороны РФ
/РИА Новости
Планы России по развитию гиперзвукового оружия спровоцировали в странах НАТО панику по поводу «агрессивных замыслов Москвы». В Европе, впрочем, больше боятся того, что ее погубят американские защитники, испугавшиеся русской угрозы. Действительно ли обладание «гиперзвуком» дает России решающее преимущество? И чем может ответить нам Запад, если достигнет паритета в таких вооружениях? Подробности...
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Как принимают «Спутник V» на Дальнем Востоке

Первая вакцинация от коронавируса. Поселок Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край Юрий Васильев
За год российские медики научились очень многому, нащупывая методы противодействия COVID-19. Масштабная вакцинация, начавшаяся в России, – очередной этап, где даже самым опытным врачам приходится многое усваивать в процессе. В этом убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, посетивший районную больницу в Хабаровском крае, ставшую одним из основных региональных форпостов борьбы с коронавирусом. Подробности...
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Санта-Клауса привлекли к смене пола среди детей

Индия Мур называет себя небинарным трансгендером – она и придумала Транс-Санту indyamoore/Instagram
Во время рождественских и новогодних праздников активисты ЛГБТ-движения в США задают новые стандарты пропагандистской кампании по привлечению в свои ряды американских детей и подростков. Отныне всем привычный Санта-Клаус называется в их версии «Транс-Санта». И его основная задача – внушить детям, что они могут поменять свой пол при помощи рискованных медицинских процедур. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Коронавирус произвел ревизию в культуре

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Как ни парадоксально, после всех карантинов ситуация может переломиться. Изоляция взрыхляет почву новых возможностей, перекраивая карту зрительских привычек и устоявшихся традиций производителей культурного досуга. Стихия разрушила, но обязательно вырастет что-то новое. Подробности...
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До такого либерализма мы еще не доросли

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Можно понять претензии к отечественным судам – как замечал Солженицын, почтительных пословиц о суде в русском фольклоре не водится. Но спектакли, устраиваемые девками-сквернавками и мужчинами-сквернецами на фоне трупов и злодеев… Они что, могут улучшить репутацию судов? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Приход белого дракона или несостоявшийся конец света

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
С началом запусков Crew Dragon Роскосмос лишился очень выгодных контрактов на доставку астронавтов кораблями «Союз». Это не критично для бюджета госкорпорации, но, безусловно, неприятно. Подробности...
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Коронавирус-мутант из Британии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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  • Увертюра Чайковского «1812 год»
Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
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  • От 5 до 10 тысяч рублей

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    Кулеба доказал неразрывную связь Украины с Россией

    Рождество и православие - одни из важнейших символов, сохраняющих связь России и Украины    28 декабря 2020, 20:05
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Николай Стороженко

    «Разрыв Украины с «русским миром» окончателен», заявляет глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Тем самым он повторяет давнюю мантру, придуманную в Киеве еще во времена Петра Порошенко. Скажем министру спасибо – с его подачи легко увидеть, что на самом деле, несмотря на потуги киевских властей, Украина по-прежнему часть большой русской цивилизации. И примеров этому множество.

    До Нового года еще три дня, а в Киеве отмечание в самом разгаре. В этот раз «наотмечался» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявивший изданию Internationale Politik об окончательном разрыве с «русским миром». «Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с «русским миром» окончателен. Все остальное – это вопрос времени и дипломатии». 

    Связь из глубины веков

    Кулеба – вроде как министр при президенте Зеленском, но закалка явно еще порошенковская. Мы хорошо помним, что номер «Остаточне «прощавай» был у экс-президента Украины одной из «коронок» в его публичных выступлениях. И хотя «остаточне» – это окончательное, но прощался Петр Алексеевич с Россией регулярно, раз в месяц примерно. Прощался и не уходил.

    Впрочем, давайте серьезно, тем более что украинской власти эта проблема явно не дает покоя. Итак, разорвала ли Украина связь с русским миром и насколько это «остаточно»?

    Начнем с основ. Киев и земли, ставшие впоследствии Украиной, были одним из центров русской государственности более тысячи лет назад. В качестве примера можно вспомнить Древний Рим, у которого (кроме собственно Рима) такими центрами были Константинополь, Медиолан, Никомедия и несколько других. Знаменитую формулу «Великий князь Киевский и всея Руси» мы впервые видим у сына Ярослава Мудрого Всеволода Ярославича. Потом великие князья станут Московскими, но приставка «...и всея Руси», конечно, останется.

    Однако смена центра государственности с Киева на Москву не означала обрыва этой преемственности. Может, для пана Кулебы Москва – заграница, да еще и недружественная. Работа у человека такая, что поделать. А для любого московского князя, царя, императора и т. д. Киев целыми столетиями заграницей не был и быть не мог. И пану Кулебе придется с этим как-то жить. 

    Уже даже в этом, самом глубинном смысле Украина никогда не сможет порвать с русским миром – потому что сам русский мир с Украиной порывать не желает. Ведь это все равно что отказаться от многосотлетней истории и начать отсчет своей государственности с XX века. Если самой Украине это нужно – Бог в помощь. 

    Запретный, но незаменимый язык 

    Однако можно и не продираться вглубь веков для констатации очевидного. Вот только в сентябре мы писали об анекдотическом случае: украинская сеть книжных магазинов «Є», которая еще год назад призывала читателей бойкотировать другие книжные магазины за продажу в них книг украинских «дочек» российских издательств, признала, что сама ими торгует. И не просто торгует, а не может не торговать, потому что на них приходится половина продаж. И если от них отказаться, то магазины придется закрыть.

    Несколькими месяцами ранее был и другой случай: приостановка контрабанды российских книг на Украину оставила украинских врачей без самой актуальной сегодня литературы – по иммунологии и вирусологии. Рынок на Украине слишком мал, чтобы переводить и издавать такую специфическую литературу. Тут либо каждый экземпляр будет «золотым», или сразу нужно переводить и издавать такое за счет государства, чего, конечно же, никто делать не будет. Это ж не стена Яценюка, тут не украдешь.

    Специальная и научная литература – еще один пример такой связи Украины с русским миром.

    Разорвать ее, конечно, теоретически можно. Но придется либо дорого за это заплатить, либо смириться и жить дальше. Без науки и современной медицины. А ведь болеют иногда даже министры иностранных дел Украины. 

    И не только книги, к слову. Статистика поисковых запросов каждый раз ввергает украинского патриота в уныние. Украинизировано уже все: школы, садики, вузы, фильмов на русском в кинотеатрах нет в принципе, русскоязычному контенту на радио и ТВ оставили жалкие проценты. Зато в украинском интернете царит русский язык. Даже в западных регионах Украины поисковые запросы на нем – примерно две трети пользователей. В целом же на русском – 70–80% запросов.

    Еще хуже дела с Youtube. В первой десятке музыкальных клипов, которые смотрели украинцы в этом году, ни одной украинской композиции.

    Битвы за меню

    Можно и более уместный пример. Каждый год с декабря по январь медиапространство Украины атакует вал однотипных статей (по ссылке – яркий пример). В них вам расскажут, что Деда Мороза придумали в НКВД, чтобы скрывать с его помощью репрессии. В деталях пояснят, чем святой Николай отличается от Деда Мороза и почему первый – традиционный для Украины персонаж, а второй – морок темного прошлого. Будет и пятиминутка ненависти к традиционному новогоднему меню, где главной мишенью будет, конечно же, салат оливье. «...нельзя объединяться с теми, кто ностальгирует по СССР, шпротам, оливье и колбасе по 2.20», – со звериной серьезностью вещал экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в январе.

    Знаменитый салат он упомянул не зря: год назад на Украине разгорелась целая оливье-битва. Ее началом стал предновогодний пост в Facebook кулинарного эксперта Евгения Клопотенко о том, почему он не ест этот салат и никогда не готовит его на Новый год: «Я не готовлю оливье на Новый год, потому что не хочу видеть Советский Союз в своей тарелке. Это как выйти из тюрьмы, но продолжить питаться тюремными блюдами. Я так не хочу». 

    Пост тогда, что называется, удачно попал на вентилятор, а пользователи мгновенно разделились на сторонников и противников салата. Первые ехидно предлагали учредить должность салатных инспекторов (в дополнение к языковым), которые в новогодние праздники будут ходить по домам украинцев и проверять, какие блюда те готовят. Вторые скрежетали зубами и предлагали отказаться и от других привычных блюд, вроде селедки под шубой, салата «Мимоза» и даже любых полусладких игристых вин.

    Кстати, недавняя битва за борщ – вполне себе продолжение этого сюжета. Просто год назад «украинские патриоты» решили отказаться от салата (известного во всем мире под вторым названием – «русский салат»). А в этом в очередной раз попытались распилить общее культурно-гастрономическое наследие. Хотя, ей-богу, им самим же было бы проще отказаться от него, как и от «Советского Союза в тарелке». Ведь еще тысячу лет будут бегать и доказывать на всех углах, что борщ – украинский, а все будут видеть, как украинцы и русские делят общий борщ. 

    Русское Рождество

    Если же серьезно, то новогодний период для украинцев и русских действительно повод и время вспомнить об их неразрывной связи: два народа связаны Рождеством. Нет, не в том глобальном смысле, после которого не стало ни эллина, ни иудея. Известно, что РПЦ и УПЦ (наряду с Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православными церквями) пользуются еще юлианским календарем. А поскольку он отстает от григорианского, которым пользуются остальные христианские церкви, то и «русское» Рождество отмечается как бы позже. 

    Среди церквей, пользующихся юлианским календарем, не хватает еще как минимум одной.

    Долгое время украинские греко-католики отмечали Рождество в один день с православными. Традиция эта укрепилась, видимо, еще во время возникновения Русской униатской церкви (опять-таки – русской!), то есть в конце XVI века. С тех пор униатство было опорой католического мира в границах мира православного. И старалось не выделяться. Поэтому греко-католики отмечали Рождество в русской традиции (но только в пределах Украины). И даже глава недавно созданной «порошенковской» церкви на вопрос о переходе на празднование 25 декабря ответил, что сам-то он не против, но не готовы верующие. И чтобы избежать раскола (!!), он подождет, пока к этому будут готовы прихожане «ПЦУ». 

    Уже одно это способно взорвать мозг кому угодно из «патриотов», ведь Константинопольская церковь, под патронатом которой существует «ПЦУ», празднует Рождество по григорианскому календарю. И сам глава «ПЦУ», видимо, тоже. Но чтобы не остаться без паствы, он вынужден беречь ту самую связь с русским миром и служить Рождественскую службу в то же время, когда ее служат в УПЦ и РПЦ. Вот вам и прощание с русским миром.

    ...Что же до Кулебы, то такие персонажи даже полезны. Иной раз задумаешься, а что же общего у украинцев и русских? А они – хоп, и подскажут. 


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