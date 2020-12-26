Между Россией, Белоруссией и Украиной нет границ

Каждый год в декабре крупнейшие поисковые системы подводят итоги, сравнивая количество запросов по конкретным событиям, явлениям и словам, которые поступили из разных стран. Я думаю, это отличный инструмент для поисков степени родства «братьев-славян». Что ищут жители России, Украины и Белоруссии?

Интернет знает про нас намного больше, чем друзья, психологи и священник на исповеди. Пожалуй, поисковая строка – единственное пространство в мире, где мы не врём сами себе, спрашивая о том, что нас интересует действительно. Бывший дата-аналитик Google Сет Стивен-Давидовиц вообще предлагает верифицировать посредством анализа больших данных отдельные элементы фрейдизма, ведь иллюзия анонимности и отсутствия общественного взгляда позволяет нам быть откровенными с поисковой системой.

Частота запросов, которые мы ежедневно отправляем куда-то в глубину «паутины», помогает судить о тех границах, которых нет на картах. «Украина – не Россия», «Белорусский федеральный округ РФ», «братство восточных славян», «комплексы младших братьев», «недоимперия» и прочие политические, исторические и культурные стереотипы, прочно вошедшие в дискурсы всех социальных групп, от националистов до глобалистов, отлично измеряются при помощи анализа данных.

Долгие годы жители России, Украины и Белоруссии ищут одинаковые события, явления и персоны. В 2017 году украинцы интересовались Дианой Шурыгиной, Михаилом Задорновым и Дмитрием Марьяновым. Первая по количеству запросов украинка Ирина Бережная была лишь на четвёртом месте. «Почему… Малахов ушёл с первого канала?» – третий по популярности запрос-2017 в стране, декларирующей полный разрыв с Россией. За рамками интереса к личностям запросом №1 на Украине был «сериал Физрук 4 сезон», на втором месте – украинское шоу «Холостяк». В 2019 году все три страны интересовались Юлией Началовой, Децлом, Аллой Вербер – виртуальная жизнь похожа на реальную, в которой смерть объединяет давно живущих порознь родственников за общим столом.

Главное явление в мире 2020 года было одинаковым для всех. Интернет восточных славян не стал исключением: «коронавирус» победил остальные запросы в России, Украине и Белоруссии. Вице-чемпион этой гонки за внимание пользователей общий у мира, России и Белоруссии, а украинцы «выборы в США» гуглили меньше, чем «коронавирус рекомендации», которые получили второе место в национальной доменной зоне. «Симптомами коронавируса» пандемия отметилась на третьей строчке в Белоруссии и пятой на Украине. В 2019 году украинские выборы «объединяли» наши интернет-пространства хуже американских – соревнование Зеленского с Порошенко в России было на первом месте, на Украине – на пятом, а в Белоруссии вообще не вошло в топ-10.

Сама Белоруссия в 2020, конечно, привлекла к себе внимание «восточнославянского» Интернета. В российском сегменте Google «события в Белоруссии» на пятом месте, «новости Минск» в самой стране – на четвёртом, на Украине – за пределами десятки. Чаще всего запрос «Belarus» вбивали в Прибалтике и Восточной Африке: на пике протестов в августе Литва, Уганда, Замбия, Кения, Нигерия, Эстония и Гана интересовались темой в англоязычном сегменте намного сильнее, чем Армения и Россия.

«Борис Клюев» и «Коби Браянт» – самые частые запросы рейтинга утрат в России и на Украине (умерший американский баскетболист – на третьем месте в мире по количеству запросов). Россияне и украинцы одинаково искали информацию о смерти Ирины Антоновой, Михаила Жванецкого, Армена Джигарханяна, Валентины Легкоступовой, Чедвика Боузмана, Диего Марадоны, Джорджа Флойда, Шона Коннери – 9 из 10 позиций в поиске общие.

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«Фильм года» в России и Белоруссии – «Холоп». У Белоруссии и Украины общие поиски покупок. «Антисептик», «маска медицинская», «респиратор», «пульсоксиметр» в обеих странах входят в топ-5 запросов, который отличается одной строкой: белорусы искали «парацетамол», украинцы «IPhone 12». Футболист Артём Дзюба вошёл в топ-10 в обеих странах, оттеснив в Белоруссии оппозиционера Светлану Тихоновскую, а на Украине – умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса. В России нападающий в десятку не попал, а белорусский президент и американский вице-президент обогнали российского премьера (Александр Лукашенко – 7 место, Джо Байден – 9, Михаил Мишустин – 10). В 2019 году главным политиком, которого россияне искали в сети, был Владимир Зеленский (Google отдавал ему 4 позицию в рейтинге персон, «Яндекс» – первую).

Происходит ли онлайн-суверенизация России, Украины и Белоруссии в Интернете с течением времени? Для точного ответа нужен доступ к большим данным. Но если судить по той аналитике, которая доступна публично, Интернет продолжает стирать границы. Сеть можно уподобить вечному двигателю: с одной стороны, она является порождением когда-то общего культурного пространства империи. С другой, она же продолжает «склеивать» массовые сознания разных стран, отменяя национальные суверенитеты в онлайне. Неважно, какой у пользователя паспорт или место жительства. Неважно даже, как пользователь относится к своему и соседним правительствам. Россияне, украинцы и белорусы одинаково интересуются смертями советских актёров, способами сделать в домашних условиях марлевые маски, роликами спортивных звёзд и выборами в США.

Конечно, в деталях мы ищем разное. Россия в этом смысле была сосредоточена в 2020 году в большей степени на собственной повестке (в топ-10 событий вошли бои Хабиба Нурмагомедова, обращения к народу Владимира Путина, игры футбольной сборной, поправки в Конституцию). Но в отношении больших трендов мы похожи с украинцами и белорусами.

Мы сообща голосуем за выбор сериалов и кино, наконец, будто сговорившись, мы отдаём одинаковые строчки рейтинга одним и тем же героям общественного внимания. И пока в телевизионных шоу побеждают границы и классическое разделение политики на своих и чужих, Интернет доказывает: общее информационное пространство россиян, украинцев и белорусов сохраняется.