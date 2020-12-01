Зачем США покупают советскую военную технику

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1 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
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Евросоюз выгоняет рыбаков из Прибалтики в Россию

Европа кинула латышских рыбаков без улова Тимур Субханкулов/ТАСС
Евросоюз забивает очередной гвоздь в крышку гроба прибалтийской рыбной промышленности. Страны Балтии еще не успели оправиться от запрета на экспорт шпрот в Россию, как по ним был нанесен новый удар – Брюссель запретил прибалтам вылов рыбы. Рыбацкие корабли пошли в металлолом, а морякам осталась только одна дорога – на Восток. Подробности...
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Санду решила всерьез поссориться с Россией

Майя Санду освоилась в роли нового президента и уже позволяет себе резкий тон в адрес России DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
Майя Санду призвала убрать российскую армию из Приднестровья, заменив ее на миротворцев из ОБСЕ. При этом свой первый визит она обещала нанести в Киев. В самом Приднестровье к такой риторике отнеслись с опаской. Там не исключают, что Санду попытается убедить Зеленского в выгодности территориальной рокировки – обменять Приднестровье на южную Бессарабию. Тогда Молдавии уже ничего не помешает войти наконец в состав Румынии. Подробности...
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Испытания вакцин от COVID-19 преподносят сюрпризы

Российская вакцина занимает достойное место в ряду конкурентов XINHUA/Global Look Press
Десятки научных коллективов продолжают экстренную разработку спасительной вакцины от коронавируса. Какие результаты испытаний показывают сегодня лидеры этого всемирного соревнования и что говорят зарубежные специалисты о российской разработке «Спутник V»? Подробности...
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Венгры научат Украину толерантности с помощью НАТО

Венгры Закарпатья стали заложниками культурной политики Украины Bogdan Cristel/Reuters
СБУ провела обыски в офисах венгерских общественных организаций Закарпатской области, подозревая их в деятельности, подрывающей суверенитет Украины. Глава МИД Венгрии в свою очередь назвал действия киевских властей «неприемлемыми», «антивенгерскими» – и намерен обжаловать их в НАТО. Почему Украина продолжает оказывать давление на венгерское меньшинство и как эта политика отразится на отношениях Киева с Западом? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Ненавидеть и остро переживать свою праведность

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы прославлять Сталина как того, кто «принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой», надо искренне верить, что все достижения дореволюционной России в области культуры, науки и технологий не поднимались выше сохи. Подробности...
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"Новостные перекусы" ведут к ожирению головного мозга

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Человечество сегодня (и давно) тонет в море информации – и примерно на 95% она совершенно бессмысленна. Некоторые тешат себя иллюзией, что доступность информации различного рода делает нас более развитыми. Но обилие источников не говорит об их достоверности. Подробности...
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12-летнего Колю сделали невольным бойцом за толерантность

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
В благотворительной среде сложился общественный договор, при котором каждому отведено свое место. Инвалидам – в больницах, хосписах и домах, максимум парках с доступной средой. Здоровой части общества – место доброго помощника, жертвователя, чьи вливания облегчают жизнь людей на том берегу. И эти берега не должны смыкаться. Подробности...
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Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Зачем США покупают советскую военную технику

    Российские боевые вертолеты прямо рассматриваются США как машины потенциального противника    1 декабря 2020, 22:00
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    Пентагон заинтересовался приобретением российских вертолетов Ми-24, а также самолета Ан-2. По официальным заявлениям – для ознакомления американских инструкторов с возможностями этих машин. Неужели настолько старые военные разработки все еще интересны армии США – и почему российские военные не изучают таким же образом американское оружие?

    Начнем с того, что интерес к российским «раритетам», к каковым точно можно отнести биплан Ан-2, который бороздит небо с 1947 года, а также к вертолету Ми-24, который был принят вооружение в 1972 году, проявило такое американское военное ведомство, как MAWTS-1. Это центр повышения летной подготовки Корпуса морской пехоты (КМР) США в штате Аризона, где базируется первая эскадрилья обучения вооружениям и тактике авиации морской пехоты. В представленном КМП документе говорится, что подобная авиационная техника им требуется «для ознакомления в летном этапе курсов по тактике и вооружениям, в качестве реалистичного условного противника во время выполнения заданных летных упражнений».

    «Кукурузник» Ан-2 по-прежнему стоит на вооружении ВС России, большей частью в составе авиационных эскадрилий соединений ВДВ и морской пехоты с предназначением для совершения учебных парашютных прыжков. До сих пор первое знакомство с небом для парашютистов происходит именно с борта этого небесного тихохода.

    В морской пехоте и частично в десанте еще с советских времен практиковался беспарашютный способ десантирования – с использованием брезентовой «трубы», наподобие спусков аквапарке. Ан-2 с выключенным двигателем способен планировать на большое расстояние. Эту малоразмерную цель, практически со «стелс-технологиями» из-за малозаметности на радарах РЛС дюралевой обшивки, обнаружить достаточно сложно. Высадку десанта на морском побережье можно провести незаметно.

    Можно предположить, что старенький «кукурузник» заинтересовал американскую морскую пехоту именно из-за этих особенностей. Если вспомнить, что во время последнего вооруженного конфликта в Карабахе военные азербайджанской армии использовали Ан-2 в качестве беспилотника, рассчитывая на его малозаметность, то внимание MAWTS-1 к этому самолету с возможностями боевого применения вполне объяснимо.

    В Минобороны РФ комментировать газете ВЗГЛЯД возможную сделку по продаже США вертолетов Ми-24, а уж тем более его модернизированной версии Ми-35М, либо Ми-17 (это экспортная версия военно-транспортного Ми-8) или самолетов Ан-2 не стали. Рособоронэкспорт говорит, что подобных заявок не получал, а в портфеле заявок подобные «изделия» вообще не значатся, тем более со стороны США. Не идет даже речь о глубоко модернизированном российском «кукурузнике», который получил название ТВС-2ДТС «Байкал», которым перспективно заинтересовались в Китае, Вьетнаме и еще ряде стран.

    «Американцы обладают достаточно широким набором советской еще авиатехники, в том числе из состава боевой авиации,

    – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Попов. – Это на уровне коллекционеров. Подобная практика известна во всем мире. Вот в американском штате Иллинойс живет авиалюбитель Дон Керлин, хобби которого заключается в покупке и продаже бывших советских истребители МиГ-29. За последние десять лет через руки этого бывшего военного летчика прошло ни много ни мало 50 самолетов этого класса. «Мигари» он покупал большей частью в странах Восточной Европы – в Чехии, на Украине, в Румынии, многие восстанавливал. А еще коллекционер по бортовым номерам пытался выяснить происхождение истребителей, но эта история является для него секретной. Определить боевой путь тоже непросто – порой на хвосте поверх звезды нарисован украинский трезубец, а его закрывает еще какой-то непонятный рисунок. Самое главное, Керлин на МиГ-29 еще и сам летает.

    Есть среди приобретений в США и вертолеты Ми-24. Две такие винтокрылые машины были куплены в Болгарии, куда они поставлялись еще во времена Варшавского договора. В прошлом году они были задействованы в ходе учений 55-й эскадрильи ВВС США в районе мексиканской границы для оценки возможностей своих летчиков во время воздушного боя. Заодно американцы испытывали свой модернизированный вертолет версии Sikorsky HH-60G Pave Hawk, тоже, заметим, не самая свежая модель, совершившая первый полет в 1983 году. Нынешнее заявление морской пехоты США об испытаниях российских Ми-24 в количестве двух машин, скорее всего связано именно с уже имеющимися «болгарскими» вертолетами. С Ан-2 вообще нет проблем, их было выпущено около 18 тысяч экземпляров, в том числе и в Польше, где они продолжают эксплуатироваться».

    В армии США Ми-24 «Крокодилами» не называют, по классификации НАТО это Hihd – «Лань», из-за высоких скоростных качеств этого вертолета. Американцы всегда внимательно присматривались к этой боевой винтокрылой машине, а в прошлом году впервые использовали Ми-24 во время проведения своих учений. Понятно, что не для последующих закупок, а в качестве имитации вертолетов потенциального противника для своего HH-60G Pave Hawk.

    Американцы не случайно выбрали именно Ми-24 – он стал первым в мире вертолетом, вооруженным ракетами «воздух – воздух». И неоднократно их успешно применял. Уникальный случай произошел в 1982 году, когда в небе над Ливией сирийский Ми-24 сбил израильский сверхзвуковой F-4 Phantom («Фантом»), который атаковал вертолет, но выдал себя излучением радара. «Крокодил» развернулся в воздухе и выпустил навстречу две ракеты «воздух – воздух» Р-60 с расстояния в восемь километров. Обе попали в цель.

    Известен случай, когда иракский Ми-24 сбил «Фантом», принадлежащий Ирану. Победы над самолетами со стороны Ми-24 были зафиксированы и над американскими истребителями F-86 и штурмовиками А-37 в Никарагуа. К слову, именно ирано-иракская война, длившаяся с сентября 1980-го по август 1988 года, впервые в истории стала полем воздушного боя между вертолетами. В столкновениях в основном участвовали вертолеты Ми-24 и АН-1 «Кобра» при очевидном преимуществе именно «Крокодилов».

    Американские военные летчики не случайно в учебном воздушном бою попробовали «на зубок» такой «тертый калач», как вертолет Ми-24. В качестве потенциального противника «Крокодил» был выбран не случайно – он стоит на вооружении не только России, но и ряда других «недружественных» США стран, в том же Иране, Венесуэле, КНДР и прочих. Всего эксплуатантами Ми-24 (в том числе его версии Ми-35М) в разном количестве являются 60 государств. Сами США получили от Германии после распада Варшавского договора несколько таких вертолетов, используемых сегодня на учениях в качестве имитации вероятного противника и обучения стрелков-зенитчиков. На прошедших учениях в районе мексиканской границы использовались, как упоминалось, Ми-24, доставленные из Болгарии, как более «свежие». И именно для отработки воздушного боя между вертолетами.

    Российский «Крокодил», судя по отзывам американской прессы и самих военных, не подвел и держался достойно.

    Американское издание Aviationist (один из самых авторитетных сайтов в области военной авиации) опубликовало статью, в которой говорилось, что «советско-российский ударный вертолет Ми-24, использованный во время Афганской войны, показал себя как высокоэффективная оружейная система». «Тренировки с использованием ударных Ми-24 – серьезный шаг вперед, который позволяет сделать выводы по поводу возможностей наших вертолетов, актуальности нашей тактики, применяемых процедур и вооружений», – цитировало издание представителя авиабазы США капитана Курта Уоллина. Один из летчиков 55-й эскадрильи Стивен Адамс, принимавший участие в учениях, добавляет: «Мы должны понимать, как нам действовать против той или иной угрозы в воздухе. Именно поэтому такие учения важны для нас».

    В общем, достойную угрозу со стороны Ми-24 в США оценили, отметив при этом, что и их модернизированный Sikorsky HH-60G Pave Hawk показал себя во время проведенных учений очень хорошо. Тут нужно отметить такую деталь – управляли всеми вертолетами лишь американские летчики. Да и «воевали» они между собой без применения вооружений, то есть морального и физического давления со стороны противника. В реальном бою, да еще при участии российских вертолетчиков «результат» был бы явно не в пользу американских пилотов и их винтокрылых машин. Управляемые ракеты класса «воздух – воздух», которые способен нести Ми-24, позволяют вести воздушный бой против целей на удалении до 20 километров, что дает неоспоримое преимущество.

    Еще одна из основных особенностей российского ударного вертолета – наличие бронирования. На Ми-24 это лобовые бронестекла, бронированные сидения и бронеплиты на бортах кабин летчика и оператора и на капотах двигателя. В Афганистане лобовое бронестекло «Крокодила» ни разу не было пробито пулей, хотя пулевых отметин он получал при боевых вылетах немало. Наиболее эффективным средством противодействия вертолету стали ПЗРК «Стингер», которые США нелегально поставляли афганским моджахедам. Сейчас, к слову, американцы тоже «пристреливаются» к Ми-24 именно «Стингерами», понимая, что воздушный бой с ним «на равных» не принесет эффектной победы.

    Ми-24 отлично зарекомендовал себя в Афганистане, во время двух чеченских войн, да и сейчас в Сирии эффективно поддерживает с воздуха российский контингент.

    Из построенных за все время 3500 этих вертолетов («Завод № 168» в Ростове-на-Дону и Арсеньевская авиационная компания «Прогресс») сейчас на вооружении ВВС России стоят около 100 Ми-24 различных модификаций. Еще 30 числятся за авиацией ВМФ России, некоторое количество имеется в Росгвардии и пограничной авиации. Производство вертолета продолжается в версии Ми-24ВМ (Ми-35М) и он по-прежнему востребован в войсках.

    В этой ситуации возникает вопрос – почему российская армия не проявляет подобного интереса к американским «Апачам» (основной ударный вертолет армии США АН-64 Apache с середины 1980-х годов) или к упомянутым Sikorsky HH-60G Pave Hawk? Пару эскадрилий этих винтокрылых машин вполне можно было бы использовать в качестве «условного противника» во время военных учений – реальные же мишени.

    «В этом нет особой необходимости, – считает военный эксперт Владимир Попов. – Визуальное распознание техники противника проводится не только по картинкам военных наставлений, которые офицеры учат наизусть, но в большей степени по системе распознания «свой – чужой». ТТХ вертолетов из стран НАТО тоже очень хорошо известны, соответственно, командиры в большей степени оперируют средствами поражения воздушных средств противника. Опять же, встает вопрос о подготовке кадров летного состава для управления иностранными боевыми вертолетами. Не в Колорадо Спрингс, где находится академия ВВС США, их же отправлять. А особого эффекта от использования во время российских учений двух–трех «Апачей» тоже не видно. У нас все-таки несколько иные способы изучения повадок противника, главный из которых: увидел – поразил».


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