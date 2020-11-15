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15 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:44  |  vz.ru
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Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу Минск не спешит. Почему? Подробности...
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Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

В России Полада Бюль-Бюль оглы больше знают как певца, чем как дипломата Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры? Подробности...
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Конфликт в Карабахе вскрыл серьезную уязвимость танков

В Карабахе Армения потеряла более 120 танков разных модификаций Петромарковский Дмитрий/ТАСС
Война в Карабахе показала – танк является легкой мишенью для ударных беспилотников. Всего за несколько недель боевых действий Ереван потерял более 120 боевых машин. Какие выводы должна сделать Россия по итогам этого конфликта и насколько сейчас российские танки защищены от ударных дронов и барражирующих боеприпасов противника? Подробности...
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Как провалились попытки заманить жителей Белоруссии в Латвию

Некоторые жители Белоруссии понадеялись на заграницу - но чем же она помогла им? Стрингер/ТАСС
«Одни латвийские правящие политики громко призывают белорусов переезжать в Латвию, а другие делают все, чтобы создать им тяжелые условия жизни». Такими словами латвийские общественники комментируют итоги амбициозных планов латвийского правительства, которое хотело воспользоваться протестами в Белоруссии. Что же случилось с теми белорусами, кто приехал в Латвию на ПМЖ? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Антифеминизм еще хуже, чем феминизм

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    Как провалились попытки заманить жителей Белоруссии в Латвию

    Некоторые жители Белоруссии понадеялись на заграницу - но чем же она помогла им?    15 ноября 2020, 18:44
    Фото: Стрингер/ТАСС
    Текст: Андрей Винников

    «Одни латвийские правящие политики громко призывают белорусов переезжать в Латвию, а другие делают все, чтобы создать им тяжелые условия жизни». Такими словами латвийские общественники комментируют итоги амбициозных планов латвийского правительства, которое хотело воспользоваться протестами в Белоруссии. Что же случилось с теми белорусами, кто приехал в Латвию на ПМЖ?

    13 ноября в Ригу прибыла самопровозглашенный президент Белоруссии Светлана Тихановская – и провела встречу с президентом Латвии Эгилом Левитсом, премьером Кришьянисом Кариньшем и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем. Находясь в Риге, Тихановская провозгласила «Народный трибунал» и пообещала «амнистию» за «захват Лукашенко и членов его террористической группировки». 

    При этом, однако, на встречах с первыми лицами Латвии «президент» не поднимала вопроса беглых белорусских «борцов с режимом», бедствующих сейчас в этой прибалтийской республике. А ведь она несет за их судьбу весьма значительную ответственность - как минимум политическую. Ведь именно благодаря в том числе ей все эти люди покинули свою родину. Ради чего и что они получили взамен?

    Переезжайте к нам в Латвию!

    Активно раздувая пожар в соседнем государстве, Латвия рассчитывала погреть руки над пламенем – в Риге давно заявляли, что готовы приютить у себя белорусских бизнесменов. И белорусские предприниматели действительно стали обсуждать подобные планы. Было объявлено, что в Латвию хотят перебраться как минимум двенадцать белорусских IT-компаний с общим числом сотрудников – примерно в 470 человек. Потом было заявлено аж о полусотне белорусских предприятий, интересующихся переездом в Латвию.

    Однако тех латышей, кто радуется этим известиям, с ходу остудил мэр Вентспилса Айвар Лембергс. Он напомнил, что Латвия в рамках компании с «грязными деньгами» за последние два года предельно ужесточила свою банковскую систему – и теперь нерезиденту из страны, не входящей в ЕС, открыть счёт в латвийском банке очень трудно.

    Мэр заявил: «Сюда никто переселиться не сможет, потому что они просто здесь не откроют счет. А жить без счета очень трудно. Конечно, зависит от бизнеса, но... Если это действительно производственное предприятие, то без счета его открывать невозможно. Ну, а кроме того, белорусы не смогут доказать происхождение денег тридцатилетней давности, которые не связаны с Батькой ли еще какими-то его приближенными».

    По словам Лембергса, сейчас прийти в Латвию работать бизнесу из третьих стран чрезвычайно сложно – и в первую очередь из-за новых правил работы банковского сектора. «Никто никуда не переселится. Конечно, могут быть какие-то исключения, но они не будут переносить производство только из-за того честные или нечестные результаты выборов. К тому же им еще надо получить разрешение на проживание. Оно же выдается на время – сегодня разрешили, а завтра уже нет. Скажет человек одно слово – например, что Батька не такой уж плохой и все – персона нон-грата».

    Проблема действительно существует. Недаром премьер Латвии Кришьянис Кариньш обратился к местным банкам с просьбой ослабить требования, чтобы не распугивать инвесторов. В свою очередь, директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспарс Рожкалнс и министр экономики Янис Витенбергс сообщили, что прорабатываются варианты решений – как добиться, чтобы белорусские компании имели все возможности как можно быстрее перевести свой бизнес в Латвию. Рожкалнс подчеркнул, что для оперативной обработки заявок от предпринимателей создана специальная команда на базе специалистов ЛАИР и Управления по делам гражданства и миграции. Предлагаются такие варианты оформления, как стартап-виза или «синяя карта» Европейского Союза – то есть предоставление временного вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей.

    Так или иначе, к концу октября было объявлено, что в Латвии приступили к работе первые три белорусские IT-компании: им-таки позволили открыть на новом месте банковские счета, помогли найти помещения и уладили формальности с переездом работников. Сейчас латвийское правительство надеется, что приезжие смогут создать в Латвии более 1000 новых рабочих мест.

    Что, по словам латвийского оппозиционного активиста Владимира Линдермана, микроскопически мало с точки зрения экономики – но ведь это делается, как политический жест. «У меня есть хороший товарищ, айтишник, который работает в Минске. По его словам, 90% его коллег настроены против Лукашенко, многие из них хотят покинуть Белоруссию. Но Латвия в этом, условно говоря, конкурсе на новое место обитания имеет низкий рейтинг. Одна из причин – отсутствие школьного образования на русском языке. Важный мотив для тех, у кого есть дети школьного и дошкольного возраста», – считает Линдерман.

    Что ждёт белорусов в Латвии?

    Так или иначе, но создание «зеленого коридора» для иностранных компаний возмутило предпринимателей самой Латвии, которым «посчастливилось» столкнутся с методами местных банковских учреждений. Они уверены, что сначала нужно поменять отношение к уже наличествующим налогоплательщикам, а уже потом думать о привлечении бизнеса из других стран.

    «Вчера узнал, что 12 новых белорусских предприятий, которые перенесут свою деятельность в Латвию, в год заплатят в виде налогов 250 тысяч евро, и у них будет «зеленый коридор» в банках Латвии. В это самое время у одного из предприятий, которым я руковожу, и которое в прошлом году заплатило в виде налогов Латвии примерно 400 тысяч евро, банк не пропускает платеж в Европу на счет крупнейшего производителя продукции – за судно, находящееся уже в пути в Рижский порт – требуя доказать, что сделка не является фиктивной. Документов судна (bill of lading), которые являются абсолютным стандартом в международной торговле, где зафиксирован объем груза, опись груза, время загрузки и т. д. оказалось недостаточно. Понадобилось еще предоставить договор, счета, список клиентов, договор со складом и т. д.», – возмущается бизнесмен Мартиньш Лаува.

    По словам Лаувы, можно только приветствовать привлечение налогоплательщиков из Белоруссии, но сейчас есть крупные проблемы в сфере обслуживания местных, латвийских компаний – и именно их и нужно решать в первую очередь.

    «Может быть сначала нужно нормализировать отношение банков к уже существующим в Латвии налогоплательщикам, чтобы хотя бы не уничтожали реально работающие предприятия. В моем случае, если бы платеж не прошел, то штраф за простой в Рижском порту составил примерно 10 тысяч евро в день. И уже много лет такой абсурд, вызванный банковской ситуацией, является буднями любого предпринимателя в Латвии», – добавляет бизнесмен. Комментаторы почти единогласно поддержали возмущение автора поста и даже оперативно подсчитали, что выгода от переезда белорусских компаний для бюджета Латвии выглядит пока весьма скромно, ведь зарплаты в них составят всего 550 евро «грязными».

    Латвийский журналист Юрий Алексеев, долгие годы возглавлявший авторитетное деловое издание «Бизнес&Балтия», смотрит на долговременные перспективы белорусских предпринимателей на новом для них месте крайне скептически.

    «Ой, таки я их жду. Чтобы поплясать на могилах их бизнесов. Когда эти поцы и шлимазлы (сорри за мой французский) поймут, куда они попали... Когда к ним сначала придёт латышская языковая инспекция проверять, как они знают местную мову, и оштрафует сначала каждого лично, а потом всю фирму скопом... А потом придёт налоговая и объяснит, что их белорусские детские налоги – это в прошлом, а сейчас начинается настоящий взрослый треш с элементами садо-мазо... А потом они попытаются устроить своих детей в местную школу без знания латышского... Пусть Латвия как можно скорее переманит к себе как можно больше белорусских фирм с их их начальниками, заместителями и всем персоналом с БЧБ-флагами в комплекте. Боюсь, что, вернувшись через полгода назад в свою милую Белоруссию без штанов и без денег, эти айтишники-бизнесмены сами начнут выходить с белорусским ОМОНом по воскресеньям и бить белорусских креаклов-бэчебэшников», – считает Алексеев.

    «Разрешите нам работать!»

    Однако в Латвию намеревались перебраться не только бизнесмены, но и менее обеспеченные граждане Белоруссии. В ноябре программа «Латвийского телевидения» De facto пообщалась с двумя белорусами – Родионом Бегляком и Юрием Капыловым. В Латвии они уже около двух месяцев, проживают в центре для беженцев в поселке Муцениеки под Ригой. Бегляк, как выяснилось, на родине объявлен в розыск. «Я участвовал в протестах в Гомеле. Меня задержали, три дня сидел в изоляторе, потом уехал», – рассказал мужчина. Сперва он убежал в Россию, но поскольку не чувствовал себя в РФ в безопасности, то потом уехал в Латвию. В свою очередь, горный инженер Юрий Капылов рассказал, что призывал к восстанию трудовой коллектив «Беларуськалия» – после чего ему пришлось покинуть работу.

    Оба мужчины, по их словам, благодарны Латвии за «оказанную поддержку» и «чувство безопасности», но хотели бы получить возможность поскорее начать работать на новом месте. У соискателей убежища есть крыша над головой и пособие в 3 евро в день (21 евро в неделю), а благодаря поддержке из еврофондов – еще и продовольственные пайки. «На еду, если самому себе готовить, хватает. Но больше ни на что. Нам помогает белорусская диаспора, живущая тут, в Латвии. Без их помощи было бы тяжело. Многим беженцам, у которых нет развитой диаспоры в Латвии – например, с нами тут живут люди из Сирии, Бангладеш – им тут трудно. Мы со своей стороны стараемся помочь им, какие-то вещи дать. Стараемся делиться, чтобы этим людям тут было проще», – поделился Родион Бегляк.

    Всего до начала ноября убежища в Латвии попросил 21 житель Белоруссии. Пятнадцать из них обитают ныне здесь, в Муцениеках. Одного лишь голого пособия, предусмотренного латвийским законодательством для беженцев, на жизнь откровенно не хватает – в Латвии за 20 евро не купить даже зимней обуви в секонд-хенде.

    Самостоятельно же зарабатывать соискатели убежища тоже не могут – им этого не позволяет латвийский «Закон об иммиграции». Этот закон гласит, что начать работать им можно только через шесть месяцев после прибытия в страну.

    Заместитель руководителя латвийского Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе поясняет, что данная норма была в свое время введена, дабы отсеять возможных мошенников. При этом в Управлении по делам гражданства и миграции говорят, что соискатели убежища могут просить рабочую визу – в случае наличия конкретной вакансии Латвии. Но делать это можно лишь с тем условием, что на вакансию не претендуют местные кандидаты, и что зарплата соответствует хотя бы средней по стране и составляет не менее 1076 евро в месяц. Вообще же, в Сейме Латвии сейчас не думают о том, что нужно торопиться с изменением системы приема беженцев. Председатель парламентской комиссии по делам миграции Андрею Юдин считает: «Важно по возможности скорее рассматривать эти заявления, чтобы люди не ждали по полгода. Будет или не будет этого статуса, но важно, чтобы это (процесс рассмотрения просьб о предоставлении политического убежища – ВЗГЛЯД) происходило быстрее... И насколько я понимаю, Управление по делам гражданства и миграции делает все возможное, чтобы ускорить процесс».

    В УДГМ говорят, что первые решения по возможному облегчению судьбы белорусских беженцев вряд ли будут раньше середины декабря, а потому людям остается только ждать. «Предложения о работе есть. Сейчас все упирается в то, как быстро удастся получить статус», – подытожил Юрий Капылов.

    «По сути дела, сложилась ненормальная ситуация, когда одни латвийские правящие политики громко призывают наиболее «продвинутых» и высококвалифицированных белорусов переезжать работать и жить в Латвию, а другие делают все от них зависящее, чтобы приостановить этот процесс, создавая им тяжелые условия жизни и не разрешая официально работать. В настоящее время проблему белорусских беженцев, как горячую картошку, друг другу перебрасывают УДГМ, министерство благосостояния и МВД. А что станет с ними во время чрезвычайной ситуации из-за пандемии Сovid-19, об этом вообще мало кто задумывается!», – отмечает публицист Александр Васильев.

    В общем, похоже, сказки о «красивой европейской жизни» для жителей Белоруссии так сказками и останутся.


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