Взгляд
24 октября, суббота  |  Последнее обновление — 14:52  |  vz.ru
Разделы

Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
Перейти в раздел…

«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
Перейти в раздел…

Российские ученые попали в зависимость от западных научных изданий

Ученым важно не только проводить исследования, но и рассказывать о них в научных изданиях Владимир Смирнов/ТАСС
Скандал с отказом публиковать российских ученых в США из-за мифических санкций угас сразу после возникновения. Американский геофизический союз пересмотрел свое решение и даже извинился. Однако сам этот случай крайне показателен с точки зрения того, в какую зависимость наука России попала от публикаций в научных изданиях Запада. Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Как спецназ ГРУ заработал свою легендарную репутацию

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Угрозы и вызовы коллективного Запада в отношении России, рост числа конфликтов на наших границах заставляют вспомнить, к чему привело уничтожение специальной (активной) разведки в СССР в конце 1930-х, перед самым началом Великой Отечественной. Подробности...

Увидеть Антарктиду – и умереть

Тимур Шерзад, журналист
24 октября 1911 года стартовала экспедиция Роберта Скотта к Южному полюсу. Конкуренцию в гонке за покорение Антарктиды Скотту составляла норвежская экспедиция Руаля Амундсена. Этому противостоянию предстояло стать самым мрачным и драматичным событием в истории континента. Подробности...

Мы слишком долго отступали, пора возвращать потерянное

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Если мы хотим, чтобы нас уважали, позиция России на международной арене должна быть жесткой. Наступательной и выгодной прежде всего для нас самих. Хватит оправдываться и сносить оскорбления, которые высказывают нам в лицо. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
Перейти в раздел…

До начала революции в США осталось 10 дней

Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...

Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
  • Улучшились

  • Ухудшились

  • Не изменились
На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
  • На государственных расходах

  • На ЖКХ

  • На культуре и искусстве

  • На медицине

  • На науке и образовании

  • На обороне и безопасности

  • На пенсиях и пособиях

  • На поддержке экономики

  • На физкультуре и спорте

  • На экологии
Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан захватит и сможет удержать часть территории Карабаха

  • Азербайджан полностью возьмет Карабах под свой контроль

  • Армения вернет ситуацию к состоянию на начало конфликта
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России завершились первые огневые испытания второй ступени «Ангары-1.2»
    Глава МИД Армении раскрыл подробности переговоров в США по Карабаху Любимова объяснила скандальный пост в «ЖЖ» о «некультурном человеке» Москва уличила Запад в попытке сделать Россию изгоем в Антарктике Воля высмеял слова Утяшевой про траты в 50 тыс. рублей в месяц
    В США извинились перед российскими учеными за «санкционный» отказ В Киеве признали невозможность возобновить производство «Русланов» Украинский школьник стал сиротой после смерти родителей-медиков от коронавируса Блогер сжег машину за 13 млн рублей для ролика на YouTube
    Экс-советник премьера Британии заявил о «негласных» мерах против России после Солсбери Российский радиолюбитель усомнился в испытании США водяного двигателя в космосе Ученые расшифровали древнеегипетский папирус о загробной жизни Пользователи назвали недостатки iPhone 12

    «заговариваться начали»


    Захарова отреагировала на слова немецкого генерала НАТО о России

    доклад RAND


    В США назвали главное оружие против России

    «мы сделаем вам больно»


    В России оценили «секретные санкции» Лондона

    Видео

    конфликт в карабахе


    Успехи армии Азербайджана угрожают лично Пашиняну

    бывший ссср


    Почему вокруг границ России возникла дуга беспорядка

    «мягкая сила»


    У «Большой Украины» есть немалые препятствия

    проект «Триморье»


    Россия получила поддержку от неожиданной страны ЕС

    Убийство в Париже


    Игорь Мальцев: Французские теракты ведут к топ-блогерам из параллельных соцсетей

    военные объекты Киева


    Глеб Простаков: Зеленский приглашает украинцев к войне с Россией

    закрепиться в Закавказье


    Вадим Трухачёв: Евросоюз ведет вокруг Карабаха свою игру

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?

    Российские ученые попали в зависимость от западных научных изданий

    Ученым важно не только проводить исследования, но и рассказывать о них в научных изданиях    24 октября 2020, 14:00
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Скандал с отказом публиковать российских ученых в США из-за мифических санкций угас сразу после возникновения. Американский геофизический союз пересмотрел свое решение и даже извинился. Однако сам этот случай крайне показателен с точки зрения того, в какую зависимость наука России попала от публикаций в научных изданиях Запада.

    К хорошему привыкаешь быстро – но и к плохому тоже. Так, западные санкции уже стали нормой российской жизни. Граждане с интересом ожидают новый пакет, гадая, что там и по какой причине он будет принят (из-за «отравления» Навального или же потому, что сенатор-демократ в плохом настроении из-за расставания с любовницей).

    Санкции, которых нет

    Российские власти и эксперты говорят, что санкции в какой-то степени даже идут на пользу. Нашей экономике – ведь они позволяют России развивать «импортозамещение» и поднимать целые сектора экономики (например, сельское хозяйство). Нашей политической системе – ведь секторальные санкции стали серьезнейшим ударом по авторитету Запада среди российского электората, а значит, и по рейтингам прозападных партий. Сейчас же, по мнению некоторых экспертов, санкции пошли на пользу и отечественной системе высшего образования. А все благодаря Американскому геофизическому союзу (AGU), который отказался принимать к рассмотрению для публикации статью российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) из-за введенных против России ограничений.

    Сама история очень странная. Союз заявил о «невозможности рассмотрения научных работ, финансируемых правительством России и Министерством науки и высшего образования как части правительства России». По сути, отказал по причине необходимости соблюдать введенные санкции – которых, вообще-то, не существует.

    «Если мы посмотрим на эту тему с точки зрения санкционного права, то никаких видимых оснований для отказа нет, ведь не существует никаких санкций против Российской Академии наук. Ни одно физлицо или юрлицо в РАН не заблокировано из-за «связи с российским правительством». Деятельность, связанная с научными проектами, финансируемыми властями, тоже под санкциями не находится. Работать с институтами, финансируемыми правительством, никто не запрещал. Так что отказ мотивирован несуществующими санкциями. Не исключено, что журнал просто решил перестраховаться, не вникая в суть санкций», – говорит газете ВЗГЛЯД программный директор РСМД Иван Тимофеев.

    Судя по последним сообщениям, что-то подобное как раз и произошло. По крайней мере, уже в субботу утром AGU взял назад свои обвинения. И даже извинился. «После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам», – заявили в Американском геофизическом союзе. Более того, там пригласили авторов к повторной подаче статьи.

    Однако осадок, что называется, остался – и история даже в таком виде наталкивает на дальнейшие выводы. Особенно касающиеся самой системы публикации российских ученых в западных научных изданиях.

    «Эффективность»

    Тут важно еще одно обстоятельство. Российским ученым запретили не просто опубликовать статью по вопросам атмосферных явлений, но и лишили возможности отчитаться по гранту.

    «Подобные действия AGU, с одной стороны, препятствуют фундаментальным исследованиям, лишая специалистов возможности общения между собой, с другой стороны, ставят под угрозу успешное выполнение индикаторов эффективности научных исследований в части публикаций в научных изданиях, входящих в первый и второй квартиль Web of Science Core Collection, публикации в которых являются обязательными по условиям соглашений по большинству научных проектов, финансируемых Минобрнауки, в частности, по программе мегагрантов», – говорится в письме ИПФ РАН, выпущенном сразу после появления сообщений о данном инциденте.

    И вот в последнем вся соль, вся возможная прелесть этой истории для отечественной науки. Дело в том, что Минобрнауки, борясь за «эффективность» научно-преподавательского процесса, обложило ученых и преподавателей настоящим оброком. Они должны тратить часы работы на заполнение рабочих программ дисциплины, компетенций и прочей макулатуры (не нужной никому, кроме трутней из учебно-методических отделов), а также публиковать свои научные труды не в обычных российских изданиях, а в журналах, входящих в «Скопус» – Европейскую универсальную реферативную базу данных с возможностями отслеживания научной цитируемости публикаций, куда входят в основном западные издания.

    Чистота за счет цензуры

    Да, логика в этом решении есть.

    «Если бы в России в свое время, а возможно, и сейчас, не было бы такого количества липовых диссертационных советов и статей, не существовало бы «фабрик диссертаций» и множества «литературных негров», то, возможно, «Скопус »был бы и не нужен. Однако все это в отечественной науке пока присутствует. «Скопус» и другие системы, пусть и «западно-центричные», помогли снизить остроту проблемы. Там тоже есть свои дыры. Но в целом здесь сложнее протолкнуть плагиат, смастерить фальшивку или опубликовать статью за деньги. Ведь людей, которые способны выполнять требования рецензируемых журналов, не так много. Они дорожат своим именем и временем. И писать «заказуху» желанием не горят.

    Появилась мотивация и у тех, кто хочет работать честно. Раньше был вопрос – почему я должен вкладываться и писать статью высокого качества, когда другие могут дать плагиат или фальшивку? Сейчас ситуация меняется. И в России появился целый ряд качественных рецензируемых журналов, которые вошли в «Скопус» и постепенно завоевывают высокий авторитет. То есть можно оставаться в «Скопусе» и при этом быть вполне суверенным», – говорит Иван Тимофеев.

    Однако пока подавляющее число скопусовских изданий – западные. И тут у ученых возникает множество проблем – начиная с элементарного перевода статей и огромным разрывом (иногда год-два) между сдачей текста и самой публикацией, и заканчивая банальной цензурой. Особенно от последнего страдают гуманитарии.

    «В западных изданиях, входящих в «Скопус», принимают в основном лишь те тексты, которые соответствуют западным смыслам и взглядам на реальность. Грубо говоря, там пропускают те тексты о России, где критикуется состояние дел в стране и пишется о «тирании», – поясняет на условиях анонимности старший научный сотрудник одного из ведущих институтов Академии наук. – Поэтому российские политологи оказываются между непростым выбором: либо писать тексты по западным лекалам и лить грязь на страну, либо иметь проблемы с руководством из-за того, что в отчетный период не написали ни одну статью в «Скопус». Ну и, как следствие, рисковать расторжением контракта».

    Валить или говорить?

    Неудивительно, что в среде российских ученых требование властей публиковать статьи в «Скопусе» называют «вредительским», в каком-то смысле даже саботажем отечественной науки. Множество специалистов требуют от Минобрнауки отказаться от «скопусковского оброка» – и, вероятно, они используют неприятную историю с российскими физиками как доказательство необходимости скорейшей отмены этого правила.

    Аргументов у них будет множество – помимо уже упомянутого принуждения российских ученых писать о «оккупации Крыма». Например, противники «скопусковского оброка» могут говорить о желании западных изданий злоупотребить своими «хозяйскими» возможностями и не публиковать важные наработки российских ученых в области прикладных наук. Или же заявить о том, что западные издания, опасающиеся попасть под каток американского Минфина (обычно крайне вольно трактующего санкции, и наказывающего за их нарушения неправо и налево) вообще прекратят сотрудничать с российскими изданиями. Срывая отечественным ученым гранты и выставляя их на большие штрафы.

    Ну и, наконец, напомнить, что «Скопус» давно превратился в бизнес.

    Существуют специальные схемы с участием университетов, авторов и посредников. Последние за большие деньги (несколько тысяч евро) продвигают «мусорные» статьи автора в различные издания «Скопуса», а затем за такую публикацию сам автор и его универстет получают дополнительное финансирование правительства. Согласно подсчетам специальной комиссии РАН, таких мусорных публикаций тысячи.

    Сторонники же «Скопуса» (который, при всех недостатках и посредниках, все-таки на порядок чище отечественных традиций в научных изданиях) призывают избегать крайностей. Не отказываться от международного сотрудничества из-за недопонимания и постараться урегулировать все разногласия с западными коллегами.

    «В США санкции используются против лиц, прописанных в соответствующих документах или соответствующих определенным критериям, – говорит Иван Тимофеев. – Это очень конкретная информация. Поэтому российским институтам нужно вникать в правовую базу, вести откровенный диалог с американскими контрагентами, добиваться ясности в их мотивации. Если это санкции – то какие конкретно? Мы в РСМД можем помочь в этом коллегам с учетом наших наработок», – говорит Иван Тимофеев. Ведь обмен научными данными не должен страдать из-за политических разногласий между сторонами.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •