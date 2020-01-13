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От российской экономики в 2020 году ждут большего

2020 год должен стать лучше предыдущего Фото: Сергей Портер/ТАСС
Если 2019 год прошел под знаком сохранения и укрепления макроэкономической стабильности, то в 2020 году, как ожидается, все силы страны будут направлены на ускорение темпов роста российской экономики. Удастся ли в новом году разогреть экономику страны?  Подробности...
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Россиян ждет послание социального характера

Год назад в своем послании Путин обещал помочь многодетным семьям – и слово сдержалФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
В следующую среду уже в 16-й раз Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В его рамках президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. Но в этом году послание впервые будет озвучено главой государства в начале года. Кроме того, заранее известна одна из основных тем – повышение доходов россиян. Подробности...
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Морские конфликты США и России лишь отдаленно похожи на столкновения холодной войны

Последнее сближение военных кораблей России и США произошло 9 января 2020 годаФото: кадр из видео
В России и США обсуждают очередной опасный инцидент, произошедший между военными кораблями государств. Обе стороны обвиняют друг друга, но в данном случае конфликт явно провоцировали именно американцы. Однако еще несколько десятилетий назад противостояние России и США в море и в воздухе приобретало порой куда большую остроту. Подробности...
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Нидерланды накрыла мода на смерть

Смертельные инъекции стали обычной практикой в Нидерландах Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Нидерланды стали мировой столицей самоубийств, совершенных с врачебной помощью. Однако за происходящим скрываются злоупотребления на грани криминала и массовые манипуляции статистикой. Практика эвтаназии поставила перед голландским обществом и врачами массу весьма неудобных вопросов – прежде всего этических. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Массовая культура не может создать эталонного русского

Сергей Сафронов, Бизнес-консультант
Где найти эталонные образы современных русских людей? В российской культуре бесконечно воспроизводится триада мент – бандит – коммерсант, или другой полюс: интеллигент – алкаш – терпила, и в их единстве уже не обнаружить швов. Подробности...
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Радикальный феминизм вредит прежде всего женщинам

Герман Садулаев, писатель, публицист
На самом деле ультраглобалистам плевать на интересы женщин и на защиту детей. Они хотят разрушить нас изнутри, сократить нашу «популяцию», а оставшихся женщин и мужчин превратить в зависимых и подверженных всем видам манипуляций неврастеников. Подробности...
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Жителям хрущевок есть чем гордиться

Владимир Можегов, публицист
В СССР, куда перебрался Ханнес Майер с ближайшими учениками, баухаусовцами были выстроены жилые кварталы Магнитогорска, Свердловска, Соликамска, Перми, включая целые районы Биробиджана, который, по замыслу Майера, должен был стать иконой нового стиля. Подробности...
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    Какие страны бомбили американские военные базы

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      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

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              Нидерланды накрыла мода на смерть

              Смертельные инъекции стали обычной практикой в Нидерландах    13 января 2020, 11:14
              Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
              Текст: Виктория Никифорова

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              Нидерланды стали мировой столицей самоубийств, совершенных с врачебной помощью. Однако за происходящим скрываются злоупотребления на грани криминала и массовые манипуляции статистикой. Практика эвтаназии поставила перед голландским обществом и врачами массу весьма неудобных вопросов – прежде всего этических.

              Добровольный уход из жизни с помощью врача практиковался в Нидерландах еще задолго до принятия в 2002 году нашумевшего закона об эвтаназии. Суды регулярно принимали решения в пользу докторов, делавших пациентам смертельные инъекции. В середине 90-х эвтаназию стали делать даже психически больным пациентам по их просьбе.

              В 2002 году закон об эвтаназии был принят. Страна сразу оказалась впереди планеты всей – такого либерального подхода к самоубийствам до сих пор нет ни в одном государстве. Эвтаназию может требовать для себя любой гражданин страны, если ему или ей исполнилось 12 лет. Если пациенту от 16 до 18 лет, его родители будут поставлены в известность о его решении, но их мнение ни на что не повлияет. До 16 лет требуется разрешение родителей на процедуру.

              В отличие от других стран, практикующих эвтаназию, в Нидерландах ее применяют не только к смертельно больным людям, действительно испытывающим невыносимые боли. Поводом к ассистируемому уходу из жизни могут стать любые неопределенные «физические или психологические страдания» – определение их степени целиком зависит от врача и пациента. Кроме того, эвтаназии могут быть подвергнуты психически больные люди – даже если их диагноз предполагает, что они не полностью осознают, что делают. Эвтаназия практически бесплатна – ее стоимость входит в стандартную медицинскую страховку, которая есть у каждого голландца.

              Закон снимает с медиков практически всякую ответственность за смерть пациента. С 2002 года не было ни одного случая уголовного преследования доктора за эвтаназию. Тысячи врачей по всей стране помогают людям уходить из жизни, не задумываясь о том, как это согласуется с клятвой Гиппократа.

              За последние годы добровольные самоубийства удивительно быстро вошли в моду. Нидерланды стали мировой столицей «туризма» с целью эвтаназии, перехватив лидерство в этой области у чересчур дорогой Швейцарии. Сами голландцы в массовом порядке стали составлять завещания, в которых требовали, чтобы в случае, если они заболеют Альцгеймером или деменцией и перестанут осознавать происходящее, родственники обеспечили бы им эвтаназию.

              Как ни странно звучит, но добровольный уход из жизни стал своего рода предметом престижного потребления. Главными фанатами эвтаназии и сторонниками ее массового внедрения являются люди, принадлежащие к самым состоятельным стратам общества.

              Несмотря на всю риторику о том, что неотъемлемым правом человека является право на достойный уход из жизни, в реальности массовая эвтаназия выглядит устрашающе. В прошлом году мировые СМИ обсуждали казус Ноа Потховен. 16-летняя девушка, страдавшая тяжелой формой анорексии, требовала, чтобы ей разрешили эвтаназию. Психиатры вынесли вердикт, что ей нужно подождать с этим до 21 года и закончить курс лечения.

              Ноа стала активно бороться за право подростков на эвтаназию и выпустила книгу, в которой рассказала о своем трудном детстве. По ее словам, в 11 лет она пережила сексуальные домогательства, в 14 – изнасилование. Впоследствии эти травмы привели ее к затяжной депрессии.

              После череды заявлений на эвтаназию, отказов и апелляций Ноа все-таки сумела уйти из жизни. Это не была официальная эвтаназия со смертельной инъекцией. Девушка просто уговорила своих родителей и врачей прекратить кормить ее внутривенно. «Они решили отпустить меня,» – написала она в своем последнем посте в Instagram. Отказавшись от еды и питья, Ноа скончалась 2 июня 2019 года в возрасте 17 лет.

              Сегодня в стране фиксируется около шести с половиной тысяч случаев эвтаназии в год. Интересно, что они вообще не упоминаются в статистике самоубийств.

              Традиционным способом уходят из жизни меньше двух тысяч человек в год – только они и попадают в отчеты. Благодаря этой подтасовке Нидерланды отлично выглядят во всех мировых рейтингах по числу суицидов.

              Еще около 32 тысяч смертей в год, по сути, не являются естественными. Они вызваны тем, что в какой-то момент родственники или врачи просто отключают пациента, находящегося в бессознательном состоянии, от поддерживающей терапии. Причина смерти впоследствии описывается как «обезвоживание» или «истощение». Разумеется, эти отключения тоже ни в какую статистику не попадают и убийствами не считаются. В сумме каждый год в Нидерландах примерно 40 тысяч смертей оказываются «неестественными» – это или эвтаназия, или отключение. Это более четверти всех смертных случаев в стране.

              В последнее время даже ко многому привыкшие голландские врачи стали испытывать некоторые сомнения в допустимости такой либеральной трактовки закона об эвтаназии. С 2002 года эвтаназию применили к десяткам детей возрастом от 12 до 17 лет. Американский психолог Скотт Ким в своем эссе описывает историю совершенно здоровой женщины, которой обеспечили эвтаназию, потому что она на протяжении года не могла справиться со своей скорбью об умершем муже. Дело в том, что продолжительная скорбь входит во влиятельную методичку под названием «Мировая классификация болезней».

              Несмотря на то, что каждый отчет о проведенной эвтаназии рассматривается «тройкой» медиков, в которую обязательно входит специалист по биоэтике, этические вопросы к организаторам этой процедуры становятся все более сложными.

              В интервью журналистам газеты «Гардиан», затеявшим расследование этого вопроса, голландские медики упоминали жуткие случаи из своей практики. Например, все чаще граждане, написавшие завещание с просьбой об эвтаназии в случае душевной болезни, начинают сопротивляться, когда родственники вызывают к ним специалистов. Один доктор рассказывал, как престарелую пациентку, пытавшуюся отказаться от эвтаназии, родственники связали и держали, пока доктор делал ей инъекцию.

              Другого старика подвергла эвтаназии его жена, хотя он, заболев деменцией, испугался своего решения и явно отказывался умирать.

              В 2016 году много шума наделала история родителей Элько де Гойера. Их сыну было 38 лет, он был физически здоровым, но умственно отсталым мужчиной, и страдал целым набором психических заболеваний. Родители фактически уговорили сына согласиться на эвтаназию и подали от его имени соответствующее заявление.

              Несколько докторов отказались делать Элько смертельную инъекцию – они полагали, что он находился под влиянием своих родителей и не понимал, о чем просит. Тогда его родители обратились в клинику под названием «Конец жизни». Это крупнейшее учреждение в стране, активно продвигающее эвтаназию для всех категорий населения. Ее специалисты берутся за самые сомнительные с точки зрения традиционной морали случаи.

              Перед смертью Элько был весел и даже шутил с врачом, который пришел сделать ему инъекцию. После его эвтаназии про его родителей написали голландские газеты, те по-настоящему прославились. Газеты напечатали сотни писем читателей. Подавляющее большинство авторов поддерживало де Гойеров. «Голландское Общество добровольной эвтаназии» – вдохновители и спонсоры клиники «Конец жизни» – назвало гибель их сына «образцовым примером идеальной эвтаназии».

              Принятие закона об эвтаназии сопровождалось многотысячными митингами его противников. Сегодня на их сторону готовы перейти даже многие врачи, в реальности столкнувшиеся с этой странной практикой. Однако у эвтаназии есть и свое влиятельное лобби.

              В том же «Голландском Обществе добровольной эвтаназии» состоит сегодня 170 тысяч человек – больше, чем в любой политической партии Нидерландов. Общество регулярно проводит многочисленные собрания, митинги и конференции. Его считают одной из влиятельнейших «групп по интересам» в стране. Большинство его членов – это верхушка среднего класса, самые состоятельные, профессионально успешные и образованные люди страны. Они выступают за эвтаназию практически без ограничений. Всячески поддерживают добровольный уход из жизни страховые компании. Одна эвтаназия стоит им всего 3 тысячи евро. Тогда как многолетний уход за безнадежно больным стариком обошелся бы в десятки и сотни тысяч. Выгода очевидна.

              Впрочем, уход из жизни можно сделать еще проще и дешевле. Два года назад министерство юстиции и министерство здравоохранения Нидерландов вышли с совместной законодательной инициативой – обеспечить каждого жителя страны старше 70 лет бесплатной «таблеткой смерти». Эту пилюлю гражданин мог бы получить и принять без всяких консультаций с врачом. Пока законопроект заморожен. Однако учитывая прогрессивную репутацию Нидерландов, есть реальные опасения, что стране удастся открыть и это окно Овертона.

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