Пентагону разрешили травить американцев токсичными химикатами

Американское военное ведомство оказалось в центре скандала. Согласно сообщениям СМИ, чиновники минобороны пролоббировали в администрации Трампа серьезные послабления в области природоохранного законодательства. Сотни американских военных баз годами выбрасывали токсичные вещества в почву – и теперь отрава может попасть в питьевую воду американцев.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) издало новые руководящие принципы по очистке от токсичных химикатов подземных вод, которые могут загрязнять питьевую воду миллионов американцев. Новые принципы выглядят более ослабленными, чем прежняя версия, и произошло это, как утверждают правозащитники, благодаря настойчивым усилиям военного ведомства.

«Мрачная ирония заключается в том, что в пятилетнюю годовщину водного кризиса в городе Флинте, вместо того, чтобы предпринимать усилия по улучшению качества нашей питьевой воды, EPA удваивает свои усилия по ее загрязнению, – заявила Венона Хаутер, исполнительный директор неправительственной экологической организации Food & Water Watch (Вашингтон). – Кажется, агентство одержимо попустительством в отношении виновников загрязнения из числа промышленников и военных, несмотря на очевидную и существенную опасность, которую эти вещества представляют для нашего здоровья».

В качестве примера г-жа Хаутер привела проблемы ста тысяч жителей Флинта (Мичиган), которые с 2014 года подвергаются опасности в результате недостаточной очистки питьевой воды от содержащегося в ней свинца.

Новые правила регулирования касаются токсичных перфторалкильных веществ, или PFAS, широко применяющихся в промышленности, на хозяйственных объектах или при тушении пожаров. PFAS опасны тем, что в случае проникновения в питьевую воду или при попадании в организм через воздух, пыль, пищу и предметы могут вызывать у человека онкологические заболевания (рак почек, яичек), нарушать работу щитовидной железы, негативно влиять на репродуктивную и иммунную системы.

Недавно большой общественный резонанс вызвало выявление вредных PFAS-соединений в зубных нитях и антипригарной посуде. В последние шесть десятилетий PFAS-вещества оказались настолько широко представлены во многих видах продукции, что избежать их использования стало чрезвычайно трудной задачей. Ученые из Дании и Канады отмечают, что именно PFAS, например, повинны в сокращении популяции белых медведей в арктических регионах Северной Америки и Гренландии.

В последние недели представители Пентагона настаивали, что военное ведомство не в состоянии в кратчайшие сроки удалять последствия вредных загрязнений от деятельности сотен своих баз по всей стране. Дескать, это повлекло бы слишком большие расходы.

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Напомним, что недавно президент Трамп выделил в 2019 финансовом году на военные нужды порядка 750 млрд долларов. Новый регламент EPA исключил прежний раздел, требовавший немедленного устранения «непосредственных угроз, создаваемых местами для опасных отходов» посредством выкапывания загрязненной почвы или ограждения пострадавшего района. Теперь персонал американских баз может годами «очищать» загрязненную PFAS-веществами местность.

Помимо этого, в несколько раз был повышен предельный уровень загрязнения почв и подземных вод химикатами. Ранее в результате превышения этого порога виновникам вредных выбросов предписывалось предпринимать более длительные усилия по их очистке, отныне по новому регламенту ответственные за сброс химикатов могут существенно ослабить бдительность.

«В лучшем случае это лейкопластырь, который ничем не способен помочь сотням, тысячам общин почти в каждом штате, страдающим от загрязненной водопроводной воды, – так оценил новый регламент EPA Дэвид Эндрюс, старший научный сотрудник правозащитной организации Environmental Working Group. – Американцы нуждаются в реальных и быстрых действиях по преодолению этого кризиса, а не в беззубых предложениях администрации Трампа».

Центры по контролю и профилактике заболеваний США называют загрязнения PFAS-веществами «одной из самых серьезных проблем общественного здравоохранения». Ранее Пентагон уже оправдывался, будучи уличенным в «ненамеренном загрязнении» химикатами на 401 военной базе по всей стране.

Сенаторы-демократы Джинн Шехин и Мэгги Хассен призвали министерство обороны опубликовать переписку с Белым домом по поводу нового экологического регламента.

«Действия министерства обороны могут поставить под угрозу здоровье военнослужащих и семей, которые живут и работают рядом с 401 военным объектом, где имеются известные или предполагаемые выбросы химических веществ PFAS в питьевую или подземную воду», – заявили сенаторы.

В пятницу сенатор Шехин написала в Twitter, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн ввел ее в заблуждение на слушаниях по вопросу нового регламента в прошлом месяце: «Фактически исполняющий обязанности министра Шэнахэн заверил меня, что министерство обороны «серьезно относится к своей ответственности по очистке» и «не добивается принятия дающего послабления стандарта очистки».

«Если сообщения правдивы, что министерство обороны оказало давление на EPA с целью ослабить стандарты очистки PFAS, то это совершенно неприемлемо и несовместимо с заверениями, которые исполняющий обязанности министра Шэнахэн дал мне в отношении обязательства Пентагона по решению проблемы загрязнения PFAS», – подчеркнула Шехин.

По сути, министерство обороны не только ввело в заблуждение ряд сенаторов, но и наплевало на здоровье огромного количества американцев, не говоря о военнослужащих на собственных базах и членах их семей. Несмотря на гигантский бюджет, Пентагон заявляет о слишком больших расходах на устранение последствий выбросов химикатов, естественно, и речи нет о каких-то компенсациях пострадавшим.

Впрочем, для Америки эта история не нова: разве получили какое-то возмещение ущерба для своего здоровья американцы, проживающие в районах добычи полезных ископаемых методом гидроразрыва пластов (фрекинга), вредность которого для человеческого организма и окружающей среды давно доказана?