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23 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
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США последовательно убирают венесуэльскую и иранскую нефть с мирового рынка Фото: Hamad I Mohammed/Reuters
Иран должен быть полностью лишен своего главного источника доходов – торговли нефтью. По крайней мере, именно такие планы поставили перед собой США. Тем, кто ослушается запрета на покупку иранской нефти, Вашингтон угрожает страшными карами. Добьются ли США своей цели и что в результате этого получит Россия? Подробности...
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Появятся ли свои «Зеленские» в других странах бывшего СССР

Владимир Зеленский хочет стать примером для постсоветского пространстваФото: Стрингер/РИА «Новости»
Сразу после победы на президентских выборах Владимир Зеленский обратился к бывшим республикам СССР, призвав их брать пример с Украины. Украинские политики давно считают себя достойными подражания, ролевой моделью для многих других соседей. Но получится ли у Зеленского стать привлекательным политическим образцом для постсоветского пространства – и в том числе для России? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Как Канада вмешивалась в выборы в других странах

Высокомерное отношение Трюдо и Фриланд к России не оставляет надежд на потепление наших отношенийФото: ZUMA/ТАСС
Премьер Канады Джастин Трюдо предостерег Россию от вмешательства в парламентские выборы, намеченные в его стране через полгода. А его подчиненная, глава МИД Христя Фриланд заявила, что «злонамеренные иностранные игроки», оказывается, уже вмешались – с целью разрушить канадскую демократию. Оба при этом забыли оговориться, что сама Оттава регулярно лезет во внутренние дела других государств. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Главный урок Шри-Ланки

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трагедии, подобные серии терактов на Шри-Ланке, не должны повторяться. Но они повторятся – в случае, если страны, наконец, не прекратят играть в геополитику и не начнут бороться с терроризмом по-настоящему. Подробности...

Мир для подростков нужно строить весело и сексуально

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Если я что-то вообразила, значит это в принципе можно сделать. Даже самое невероятное. Воображение – начало производственного процесса. Так, собственно, и беспилотники начали создаваться, с детской «Емелиной печи». Подробности...

Главный праздник современного социалиста

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
День рождения Ленина сменился Днем матери-Земли, но суть его осталась прежней: социалистическое учение всесильно, потому что оно верно. Современные социалисты говорят не столько о людях, сколько о климате, но подход их остался прежним. Подробности...
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            Как Канада вмешивалась в выборы в других странах

            Высокомерное отношение Трюдо и Фриланд к России не оставляет надежд на потепление наших отношений   23 апреля 2019, 12:36
            Фото: ZUMA/ТАСС
            Текст: Артем Филиппов

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            Премьер Канады Джастин Трюдо предостерег Россию от вмешательства в парламентские выборы, намеченные в его стране через полгода. А его подчиненная, глава МИД Христя Фриланд заявила, что «злонамеренные иностранные игроки», оказывается, уже вмешались – с целью разрушить канадскую демократию. Оба при этом забыли оговориться, что сама Оттава регулярно лезет во внутренние дела других государств.

            Несколько дней назад премьер-министр Канады Джастин Трюдо предостерег от вмешательства в парламентские выборы, которые пройдут в стране в октябре 2019 года. «Мы ясно видим, что такие страны, как Россия, стоят за многими противоречивыми кампаниями, которые делают нашу политику еще более разобщенной и наполненной гневом», – подчеркнул премьер-министр.

            Глава МИД Канады Христя Фриланд, в рамках встречи с коллегами по G7 во Франции, заявила о «рекордно высоком уровне иностранного вмешательства» в грядущие осенние выборы», выразив уверенность, что «злонамеренные иностранные игроки уже предпринимали усилия с целью разрушить нашу демократию».

            Для борьбы с предполагаемым иностранным вмешательством в Канаде была создана специальная оперативная группа, цель которой заключается в «недопущении скрытых и криминальных действий влияния или вмешательства в избирательные процессы в Канаде».

            В состав группы под председательством секретаря Тайного совета Канады вошли представители канадской Службы разведки и безопасности, Королевской канадской конной полиции, Центра безопасности коммуникаций (подразделение министерства обороны) и министерства иностранных дел. Кроме того, еще ранее на базе своего внешнеполитического ведомства Канада создала «Механизм быстрого реагирования G7», в задачу которого входит защита от вмешательства в выборы всех стран «Большой семерки».

            Своими последними заявлениями и шагами Оттава дает понять, что всячески опасается за свою демократию и прозрачность выборов, играя роль невинной жертвы, на которую покушаются злые недемократические силы, при этом подразумевается, конечно, Россия. Но так ли это на самом деле? Официальные канадские лица несколько лукавят. Достаточно вспомнить ту роль, которую сыграло посольство Канады в Киеве в ходе Майдана и последовавшего свержения законно избранного украинского правительства, канадских военнослужащих и бронетехнику на украинской территории, дипломатическую, экономическую и военную поддержку боевых действий, устроенных новым украинским режимом на востоке страны в 2014 году.

            В 2018 году Оттава выделила Украине 24 млн долларов на «поддержку избирательной реформы, создание института наблюдателей, достижение гендерного равенства и инклюзии». Видимо, под равенством и инклюзией западными кураторами украинских выборов понималось прямое давление на мало-мальски настроенных на диалог с Россией политиков и сторонников равноправия русского языка.

            Также Канада не осталась в стороне недавно завершившихся украинских президентских выборов, выделив 25 млн долларов для предотвращения «пагубного внешнего вмешательства», направив в страну несколько десятков «наблюдателей», которые должны были научить украинцев прозрачным выборам. Видимо, в Канаде вообще не рассматривают Киев в качестве самостоятельного игрока.

            Между тем в Венесуэле Христю Фриланд и бывшего посла Канады в этой стране Бена Роусвелла буквально поймали за руку за попыткой вмешательства во внутренние дела этой латиноамериканской страны. Еще в июле 2017 года Роусвелл, покидая свой пост, написал в твиттере:

            «Силам, борющимся с Мадуро, не о чем беспокоиться, ведь Венесуэла занимает лидирующее место в списке приоритетов министра Фриланд».

            24 января этого года канадское информационное агентство Global News в статье «Ключевая роль Канады в секретных переговорах против Мадуро» процитировала слова неназванного канадского правительственного чиновника о переговорах Фриланд с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо за две недели до того, как 23 января Гуайдо объявил себя президентом страны. По сведениям источника, Фриланд обещала Гуайдо поддержку канадского правительства как напрямую, так и в рамках действий «Группы Лимы» – наднациональной организации, созданной по инициативе Канады. 11 из 14 стран–членов группы поддержали недавнюю попытку цветной революции в Венесуэле.

            В редакционной статье ведущего канадского издания «The Globe and Mail» от 27 января Бен Роусвелл описал ведущую роль Канады в «Группе Лима» следующим образом: «То, что наша страна занимает столь заметное место среди этих стран, является неожиданностью для многих канадцев. Это результат 18 месяцев усилий, за которые правительство Трюдо разработало уникальный канадский подход к продвижению демократии».

            По мнению Роусвелла, данный «уникальный подход» состоит в комбинации трех принципов: 1) посыл о том, что суверенитет исходит от народа; 2) прямые действия по свержению правительства должны исходить от народа; 3) международная поддержка жизненно важна для «демократической смены режима». Оставим в стороне первый принцип, как банальный трюизм, и рассмотрим два других. По сути, Роусвелл прямо указывает на причастность Канады к неоднократным попыткам западных стран свергнуть чавистское правительство Венесуэлы, однако если на Украине и в Сирии для этого использовались неонацисты и боевики ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России), то отсутствие аналогичных сил в Венесуэле создает известную проблему для Фриланд и других западных поборников «смены режимов».

            В ходе своей избирательной кампании в 2015 году Джастин Трюдо обещал, в частности, улучшить отношения с Россией, испорченные предыдущим правительством консерваторов Стивена Харпера. Стефан Дион, ставший министром иностранных дел в правительстве победившего на выборах Трюдо, подтвердил приверженность либерального кабинета к восстановлению более конструктивных отношений между Канадой и Россией.

             

            Напомним, что при Харпере канадская дипломатия активно прибегала к политике «пустого стула», демонстративно не участвуя в тех переговорах, на которых присутствовала российская сторона. Однако в январе 2017 года Дион был заменен на Христю Фриланд, которая, по мнению некоторых экспертов-международников, приложила неимоверные усилия для недопущения нормализации российско-канадских отношений.

            Чего стоит одна история вокруг деда Фриланд по материнской линии Михаила Хомяка, в годы Второй мировой войны сотрудничавшего с нацистами и занимавшего должность главного редактора украинской газеты «Краковские вести», в которой оправдывалось истребление евреев, прославлялись немецкие войска и лично Адольф Гитлер. В 1944 году Михаил Хомяк покинул Польшу вслед за частями вермахта и бежал с семьей на Запад, где сдался американцам и в 1948 году переехал в Канаду. Фриланд знала историю своего деда, но всегда называла его героем, «сражавшимся за возвращение свободы и демократии на Украину».

            Естественно, что в ответ на вопросы западных журналистов, считает ли министр иностранных дел Канады своего деда коллаборационистом, можно было услышать, что всплывшая история Михаила Хомяка есть плод «российской кампании дезинформации и пропаганды».

            Должна ли Фриланд отвечать за грехи своего деда? Очевидно, нет, хотя она и не признает их таковыми, тем не менее оставаясь жестким критиком воссоединения Крыма с Россией и сторонницей антироссийских санкций, министр иностранных дел Канады продолжает дело своего деда-коллаборациониста, некогда бежавшего от Красной Армии, разбившей нацистов.

            Бесцеремонные предупреждения Фриланд и Трюдо об «иностранном вмешательстве» в будущие канадские выборы особенно выразительно выглядят на фоне неоднократных попыток Оттавы дестабилизировать ситуацию как на Украине, так и в Венесуэле. Последние выпады правительства Канады пока что не оставляют надежды на скорейшую нормализацию отношений Оттавы и Москвы.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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