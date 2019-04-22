Как чеченцам удалось победить грузинский спецназ

Взгляд
22 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:12  |  vz.ru
Разделы

За что овощеводам Дагестана пригрозили лишением тепличных условий

Недавнюю облаву на столичном рынке «Садовод» связывают с попыткой декриминализации аграрного бизнесаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Тепличный бизнес Дагестана ждут перемены: скоро ему придется платить за газ, хотя до сих пор теплицы в массовом порядке обогревались ворованным голубым топливом. Новые власти пообещали это пресечь. Подорожает ли теперь дагестанский укроп на рынках Москвы? До сих пор бесплатный газ помогал дагестанским овощеводам конкурировать с фермерами из других регионов. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным в Кремле всполошила всю ПрибалтикуФото: kremlin.ru
Прошедшие на неделе переговоры президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс отчитал Таллин за то, что о предстоящем визите соседи не проинформировали заранее. Дипломат убежден, что такое поведение раскалывает единство Балтийских стран. Почему эту поездку так болезненно восприняли в прибалтийских республиках и существует ли среди них единство? Подробности...
Перейти а раздел…

Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
Перейти а раздел…

Западные СМИ: Украина совершила прыжок в неизвестность

Западные СМИ не знают, чего ждать от Зеленского Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
«Комик одержал убедительную победу на украинских выборах», – американские и европейские СМИ в унисон назвали поражение Петра Порошенко ожидаемым, а будущее страны – непредсказуемым. Никто на Западе не знает, чего на самом деле ждать от «русскоязычного выходца из еврейской семьи», у которого нет никакого политического опыта. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Ленин лежит в Женеве

Андрей Манчук, политолог
День рождения Владимира Ленина обычно рассматривается у нас как архаический и чисто советский праздник, унаследованный из прошлой эпохи и неактуальный для постмодернистской современности XXI века. На самом деле это не так. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Зеленский не выполнит ничего из обещанного

Дмитрий Родионов, политолог
Удивляет разве что то, как быстро сдался Порошенко. А ведь еще в субботу он хорохорился, говорил о своей будущей «победе» как о свершившемся факте, благодарил за нее домочадцев и соратников. И вдруг признает поражение почти сразу после завершения голосования. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Украинские выборы войдут в историю трижды

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Не надо иллюзий – за пять лет невозможно возродить экономику, победить тотальную коррупцию, решить большинство системных проблем. Но привести Украину в чувство, сделать самостоятельным игроком, а не инструментом – вполне возможно. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые громкие скандалы со знаменитостями в самолете

    Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
      Подробности...

      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
      Подробности...

      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?
          • Лучше Порошенко

          • Хуже Порошенко

          • Таким же как Порошенко

          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
          • Да

          • Нет

          Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Порошенко собрался баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах
            Киевский суд остановил переименование УПЦЗеленский начал искать преподавателя украинского языкаПервый украинский президент посоветовал Зеленскому снять блокаду с КрымаТарасова вступилась за Медведеву в латексном костюме
            Россельхознадзор раскрыл новую схему незаконного ввоза яблок из БелоруссииНа Украине уволился второй за сутки губернаторТуристы начали массово покидать Шри-ЛанкуСторонники Порошенко резко изменили отношение к Зеленскому после выборов
            Экс-чиновников администрации Порошенко вызвали в генпрокуратуру УкраиныЧто известно о частной жизни Зеленского?Вышедший из комы Быков захотел вернуться к работеАмериканские угрозы сделают Россию богаче

            «исполнить обещания»


            Экс-капитан «Уральских пельменей» оценил уместность комика для российской политики

            связь с нефтью


            МЭР спрогнозировало курс доллара на ближайшие годы

            некачественное сырье


            В поломке на белорусском НПЗ обвинили российскую нефть

            Видео

            «громкие трубы шоу-бизнеса»


            Галкин объяснил, почему «Зеленский не прогнется под политическую систему»

            российский флот


            Эксперт поддержал требующих выплат за командировки в Сирию моряков

            Панкисское ущелье


            Чеченцы-кистинцы прогнали спецназ Грузии (видео)

            «взгляды Зе»


            Соловьев призвал не признавать выборы на Украине

            диалог с Россией


            Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

            победа зеленского


            Дмитрий Михайлин: Украинские выборы войдут в историю трижды

            Повесили в музее – смотри!


            Ольга Андреева: Кассирша Пушкинского музея против актуального искусства

            Афины метнулись к Вашингтону


            Ирина Алкснис: Почему Греция дергает Германию за усы

            на ваш взгляд


            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?

            Как чеченцам удалось победить грузинский спецназ

            Чтобы прогнать грузинский спецназ, селянкам оказалось достаточно несколько раз ударить его палкой   22 апреля 2019, 21:05
            Фото: Ekaterina Anchevskaya/Reuters
            Текст: Оксана Борисова,
            Иван Абакумов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            В драку полицейских с «экологами» из чеченских сел Панкисского ущелья решили вмешаться сразу два президента Грузии – бывший и нынешний. Бывшему (а это Михаил Саакашвили) померещилась рука Москвы. А нынешний – Саломе Зурабишвили – поддержала хулиганов в их требовании заморозить в ущелье строительство ГЭС. Зачем же ей вставать на пути прогресса?

            Проектирование любой гидроэлектростанции, включая «Хадори-3», должно учитывать мнение местных жителей. Об этом заявила в понедельник президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя воскресные массовые беспорядки в Панкисском ущелье.

            «Мы все хорошо понимаем, что стране необходим экономический рост. Но в то же самое время решение о строительстве ГЭС должно было быть обязательно подкреплено полным геологическим исследованием, комплексной оценкой опасностей, а также осуществляться с вовлечением общественности», – сказала Зурабишвили. Правда, и нападение на полицейских президент все же осудила. «Насильственные действия над полицейскими неприемлемы... Приветствую, что под руководством главы МВД стало возможным урегулирование ситуации в ущелье», – цитирует Зурабишвили ТАСС.

            В свою очередь один из ее предшественников, ныне эмигрант и апатрид Михаил Саакашвили заявил, что к событиям в Панкисском ущелье якобы причастна Москва. По словам Саакашвили, эти события обусловлены рядом причин, включая «интерес России к беспорядкам» в регионе. Правда, он не привел никаких доказательств в пользу своей версии.

            Тем временем сами чеченцы-кистинцы не собираются прекращать протесты и начали разбивать палаточный городок. «Мы не дадим права строить здесь гидроэлектростанцию. Останемся и ночью, и днем. Мы зажгли огонь и поставим палатки», – цитирует «Газета.ру» одну из местных жительниц.

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в минувшее воскресенье в Панкисском ущелье (грузинский регион Кахетия) началось строительство ГЭС на реке Алазани. Почти сразу после старта работа остановилась из-за протестов, устроенных жителями соседнего села Биркиани. Протесты быстро переросли в беспорядки. Протестующие выражали опасение, что

            будущая электростанция, при строительстве которой часть реки заключат в трубы, лишит село воды и нанесет ущерб окружающей среде – вплоть до того, что местным жителям придется покинуть свое село.

            Безопасность строителей попыталась обеспечить полиция, но протестующие забросали ее палками и камнями. Та несколько раз применила слезоточивый газ и резиновые пули. Затем МВД решило ввести в ущелье спецназ, и столкновения возобновились. Драка закончилась победой чеченцев – спецназ в итоге отступил из ущелья.

            По поручению премьер-министра Мамуки Бахтадзе на место выехали главы сразу трех министерств: Георгий Гахария (МВД), Майя Цкитишвили (региональное развитие) и Леван Давиташвили (минприроды). Они провели встречу со старейшинами, на которой было принято решение остановить строительство до тех пор, пока 90% местных жителей не дадут на него согласия.

            По данным МВД Грузии, в стычках протестующих и полиции приняли участие около 300 местных жителей, медицинская помощь понадобилась 55 людям, причем большинство из них – полицейские (соотношение 38 на 17). При этом местные повредили как строительную, так и полицейскую спецтехнику.

            Как известно, в Панкисском ущелье преимущественно проживают кистинцы (этнические чеченцы). Власти пытаются начать строительство ГЭС «Хадори-3» с марта прошлого года, однако из-за протестов начало работ каждый раз откладывалось. Согласно проекту, ГЭС «Хадори-3» будет построена на реке Алазани. Ее мощность составит 5,4 Мг/Вт, а годовая выработка – 27,5 млн кВт/ч.

            «Экология страдает, электроэнергия в Грузии дорожает. Но там не столько ГЭС важна, сколько то, что настрой людей меняется не в лучшую сторону, – сказал грузинский политолог Гулбаат Рцхиладзе газете ВЗГЛЯД. – Именно на это должно обратить внимание правительство. Агрессия, с которой столкнулись власти, свидетельствует о том, что значительная часть панкиссцев испытывает отторжение и неприязнь к грузинской государственности, и любое ее проявление там встречается в штыки».

            По словам Рцхиладзе, в других отдаленных грузинских селах практически не осталось молодежи, зато в Панкисси ее хватает. И связывает он это с тем, что от переезда в город молодых людей удерживают там нелегальные источники доходов.

            «Я уверен: даже если правительство предложит им участвовать в строительстве ГЭС, работать на ней, многие откажутся, потому что у них другие источники доходов, – отмечает эксперт. – Там идет обильное финансирование из мусульманских стран (Саудовской Аравии и других). Я не раз предупреждал правительство о том, что в Панкисси идет ваххабизация», – добавил политолог.

            Рцхиладзе считает, что виновные в нападении на сотрудников МВД должны быть наказаны. «Они шли даже на то, чтобы покалечить и убить полицейских», – напомнил эксперт. Однако он сомневается в том, что власти проявят твердость. «Думаю, что пока они будут замалчивать это, а потом, может быть, для вида нескольких человек задержат, позднее, когда все забудется, их отпустят», – предполагает Рцхиладзе.

            В свою очередь чеченский политолог Руслан Мартагов также посетовал, что Тбилиси не предоставил жителям Панкисского ущелья альтернатив при строительстве ГЭС. «Возможно, работы по строительству задевают земли местных жителей, земли, которые будут затапливаться. Из-за этого и начались волнения. Населению окрестных сел идти больше некуда, а альтернативы со стороны правительства Грузии, видимо, не было предоставлено, что и вызвало протест», – предположил эксперт.

            Напомним, что реальная власть в Грузии принадлежит не президенту, а правительству, которое возглавляет Мамука Бахтадзе. По этой причине президент Зурабишвили, которая выполняет больше церемониальные функции, была вынуждена предложить свои услуги в качестве посредника в конфликте. «Я внимательно слежу за событиями и готова, в рамках своей компетенции, сделать все, чтобы защитить законные интересы как всего государства, так и каждого человека. Единственный путь – это соглашение», – написала она в своем «Фейсбуке». Похоже, госпожа президент хотела бы заработать на споре полиции с жителями ущелья политический капитал.

            Тем временем, как передает «Sputnik Грузия», МВД в понедельник возбудило уголовные дела по статьям «нападение на полицейского», а также «повреждение или уничтожение имущества путем поджога».


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............