Как чеченцам удалось победить грузинский спецназ

В драку полицейских с «экологами» из чеченских сел Панкисского ущелья решили вмешаться сразу два президента Грузии – бывший и нынешний. Бывшему (а это Михаил Саакашвили) померещилась рука Москвы. А нынешний – Саломе Зурабишвили – поддержала хулиганов в их требовании заморозить в ущелье строительство ГЭС. Зачем же ей вставать на пути прогресса?

Проектирование любой гидроэлектростанции, включая «Хадори-3», должно учитывать мнение местных жителей. Об этом заявила в понедельник президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя воскресные массовые беспорядки в Панкисском ущелье.

«Мы все хорошо понимаем, что стране необходим экономический рост. Но в то же самое время решение о строительстве ГЭС должно было быть обязательно подкреплено полным геологическим исследованием, комплексной оценкой опасностей, а также осуществляться с вовлечением общественности», – сказала Зурабишвили. Правда, и нападение на полицейских президент все же осудила. «Насильственные действия над полицейскими неприемлемы... Приветствую, что под руководством главы МВД стало возможным урегулирование ситуации в ущелье», – цитирует Зурабишвили ТАСС.

В свою очередь один из ее предшественников, ныне эмигрант и апатрид Михаил Саакашвили заявил, что к событиям в Панкисском ущелье якобы причастна Москва. По словам Саакашвили, эти события обусловлены рядом причин, включая «интерес России к беспорядкам» в регионе. Правда, он не привел никаких доказательств в пользу своей версии.

Тем временем сами чеченцы-кистинцы не собираются прекращать протесты и начали разбивать палаточный городок. «Мы не дадим права строить здесь гидроэлектростанцию. Останемся и ночью, и днем. Мы зажгли огонь и поставим палатки», – цитирует «Газета.ру» одну из местных жительниц.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в минувшее воскресенье в Панкисском ущелье (грузинский регион Кахетия) началось строительство ГЭС на реке Алазани. Почти сразу после старта работа остановилась из-за протестов, устроенных жителями соседнего села Биркиани. Протесты быстро переросли в беспорядки. Протестующие выражали опасение, что

будущая электростанция, при строительстве которой часть реки заключат в трубы, лишит село воды и нанесет ущерб окружающей среде – вплоть до того, что местным жителям придется покинуть свое село.

Безопасность строителей попыталась обеспечить полиция, но протестующие забросали ее палками и камнями. Та несколько раз применила слезоточивый газ и резиновые пули. Затем МВД решило ввести в ущелье спецназ, и столкновения возобновились. Драка закончилась победой чеченцев – спецназ в итоге отступил из ущелья.

По поручению премьер-министра Мамуки Бахтадзе на место выехали главы сразу трех министерств: Георгий Гахария (МВД), Майя Цкитишвили (региональное развитие) и Леван Давиташвили (минприроды). Они провели встречу со старейшинами, на которой было принято решение остановить строительство до тех пор, пока 90% местных жителей не дадут на него согласия.

По данным МВД Грузии, в стычках протестующих и полиции приняли участие около 300 местных жителей, медицинская помощь понадобилась 55 людям, причем большинство из них – полицейские (соотношение 38 на 17). При этом местные повредили как строительную, так и полицейскую спецтехнику.

Как известно, в Панкисском ущелье преимущественно проживают кистинцы (этнические чеченцы). Власти пытаются начать строительство ГЭС «Хадори-3» с марта прошлого года, однако из-за протестов начало работ каждый раз откладывалось. Согласно проекту, ГЭС «Хадори-3» будет построена на реке Алазани. Ее мощность составит 5,4 Мг/Вт, а годовая выработка – 27,5 млн кВт/ч.

«Экология страдает, электроэнергия в Грузии дорожает. Но там не столько ГЭС важна, сколько то, что настрой людей меняется не в лучшую сторону, – сказал грузинский политолог Гулбаат Рцхиладзе газете ВЗГЛЯД. – Именно на это должно обратить внимание правительство. Агрессия, с которой столкнулись власти, свидетельствует о том, что значительная часть панкиссцев испытывает отторжение и неприязнь к грузинской государственности, и любое ее проявление там встречается в штыки».

По словам Рцхиладзе, в других отдаленных грузинских селах практически не осталось молодежи, зато в Панкисси ее хватает. И связывает он это с тем, что от переезда в город молодых людей удерживают там нелегальные источники доходов.

«Я уверен: даже если правительство предложит им участвовать в строительстве ГЭС, работать на ней, многие откажутся, потому что у них другие источники доходов, – отмечает эксперт. – Там идет обильное финансирование из мусульманских стран (Саудовской Аравии и других). Я не раз предупреждал правительство о том, что в Панкисси идет ваххабизация», – добавил политолог.

Рцхиладзе считает, что виновные в нападении на сотрудников МВД должны быть наказаны. «Они шли даже на то, чтобы покалечить и убить полицейских», – напомнил эксперт. Однако он сомневается в том, что власти проявят твердость. «Думаю, что пока они будут замалчивать это, а потом, может быть, для вида нескольких человек задержат, позднее, когда все забудется, их отпустят», – предполагает Рцхиладзе.

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В свою очередь чеченский политолог Руслан Мартагов также посетовал, что Тбилиси не предоставил жителям Панкисского ущелья альтернатив при строительстве ГЭС. «Возможно, работы по строительству задевают земли местных жителей, земли, которые будут затапливаться. Из-за этого и начались волнения. Населению окрестных сел идти больше некуда, а альтернативы со стороны правительства Грузии, видимо, не было предоставлено, что и вызвало протест», – предположил эксперт.

Напомним, что реальная власть в Грузии принадлежит не президенту, а правительству, которое возглавляет Мамука Бахтадзе. По этой причине президент Зурабишвили, которая выполняет больше церемониальные функции, была вынуждена предложить свои услуги в качестве посредника в конфликте. «Я внимательно слежу за событиями и готова, в рамках своей компетенции, сделать все, чтобы защитить законные интересы как всего государства, так и каждого человека. Единственный путь – это соглашение», – написала она в своем «Фейсбуке». Похоже, госпожа президент хотела бы заработать на споре полиции с жителями ущелья политический капитал.

Тем временем, как передает «Sputnik Грузия», МВД в понедельник возбудило уголовные дела по статьям «нападение на полицейского», а также «повреждение или уничтожение имущества путем поджога».