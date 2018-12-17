30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

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У Порошенко «уходит почва из-под ног» – руководство сразу двух особо значимых областей отказалось ему подчиняться, пускай и по разным причинам. Это говорит в пользу версии о том, что администрация президента Украины готовит масштабные фальсификации для победы во втором туре выборов. Переизбрание Порошенко в таких условиях стало бы идеальным сценарием для России. Подробности...
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            От Тбилиси до Донбасса – 30 лет катастрофы

            Дмитрий Родионов
            политолог
            		 9 апреля 2019, 18:35

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            30 лет назад – в ночь на 9 апреля 1989 года – силами советской армии и внутренних войск был разогнан митинг протеста в центре Тбилиси. Это стало началом развала Советского Союза, который продолжается по сей день.

            Митинг в Тбилиси был не первым – годом ранее был разогнан митинг-реквием в Минске, а за три года до того – выступления в Алма-Ате. Впрочем, сравнения тут не совсем уместны. Там не было жертв, а в Тбилиси были – 19 человек. И это, скорее, роднит Тбилиси и Вильнюс – двумя годами спустя. На дворе был только 1989-й год, страна еще не трещала по швам, центральная власть, хоть и с переменным успехом, но контролировала ситуацию, так что произошедшее в итоге не стало первым в СССР победившим «майданом» – скорее, его прообразом.

            Общее у всех выступлений тех лет, все же отличающее их от классических «майданов» – стихийность. По сути, это были не попытки революции, привнесенные извне, но выступления «снизу», организованные внутренней пятой колонной, желающей подорвать страну, но организованные весьма неумело. Напомню, начинались все эти «народные фронты» и прочие «рухи», как движения за возрождение национальных культурных традиций, реставрацию архитектурных памятников и защиту окружающей среды. Которые, к удивлению властей, внезапно переходили к политическим требованиям, причем весьма радикальным и невообразимым ранее – к требованиям отделения от СССР.

            Волнения в Грузии, впрочем, сразу начались с политических аспектов. Незадолго до событий на Рутавели – 18 марта в Лыхны, в Абхазии, состоялся «абхазский сход», потребовавший выхода из состава ГССР и восстановления статуса союзной республики. Именно это послужило толчком к началу волнений по всей Грузии, в которой внезапно пробудились националистические настроения – отовсюду зазвучали требования «крестового похода» против «сепаратистов». Они, кстати, и планировались на апрель, помешали события в Тбилиси.

            Впрочем, уже осенью состоялся знаменитый поход боевиков Гамсахурдиа на Цхинвали, так что разгон митингующих в Тбилиси 9 апреля лишь временно прервал процесс разрастания по стране националистической идеологии.

            Фото: И. Носов/РИА Новости

            Однако на митинге в Тбилиси вместе с призывами покончить с автономией Абхазии и Южной Осетии почти сразу зазвучали лозунги против советской власти и требования выхода республики из состава СССР. Разумеется, власти в Москве прекрасно понимали, что это крайне опасный прецедент.

            Впрочем, тогдашнее грузинское руководство убедило центр, что само справится, а президент СССР Михаил Горбачев сделал то, что всегда делал в критических ситуациях – самоустранился. Как это было после событий в Вильнюсе в январе, а потом и в Москве в августе 1991-го. Потом он обвинил во всем армию.

            Надо отдать должное грузинским властям – в отличие от прибалтов, они не стали устраивать десятилетний цирк с поиском виновных, бесконечными судами над стариками и т.д. Хотя и сделали события 9 апреля одной из основ своей государственности – именно тогда грузины, якобы, осознали, что хотят жить в другой стране.

            Тбилисский апрель был спонтанным, но был ли он неожиданным для лидеров формирующейся оппозиции? Да, тогда не было снайперов на крышах, стрелявших в спины правоохранителям и протестующим, чтобы настроить их на решительное противостояние друг с другом. Подобная технология была с успехом применена в Вильнюсе через два года – когда трупы с пулевыми ранениями были подняты на щит, как свидетельство агрессии советского режима. (И ничего, что пули были не того калибра, который применяла советская армия, и вообще стреляли в спину).

            Этот метод применялся уже и грузинской оппозиций, разнесшей миф о том, что советские «звери» в форме убивали мирных грузин пехотными лопатками. Просто тогда у них не было возможности раздуть этот миф, сделав его поводом для захвата власти, как у «Саюдиса» в Литве в 1991-м, или у «Майдана» на Украине в 2014-м – спустя почти 15 лет технология, ранее опробованная в других странах постсоветского пространства, сработала безукоризненно.

            А еще раньше она была опробована в Румынии, события декабря 89-го в которой можно считать первой классической «цветной революцией». Но события в Тбилиси были за полгода до этого, они не готовились и не подогревались внешними игроками. Хотя, видимо, националисты разных стран друг на друга похожи – проливать кровь своих, чтобы «разбудить дух нации», для них нормальное дело.

            «Крови хотели сами устроители акции. За несколько минут до начала вытеснения митингующих войсками на площади появился патриарх Грузии Илия, который просил их по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь, не доводите дело до применения силы». Но Гамсахурдиа вырвал у него из рук микрофон и закричал: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» – утверждал впоследствии тогдашний командующий войсками Закавказского военного округа и военный комендант Тбилиси генерал-полковник Родионов, на которого в Грузии возлагают основную ответственность за произошедшее.

            По сути, в многочисленных жертвах среди людей, погибших тогда в давке, виноваты сами организаторы митинга. Действительно ли они хотели кровопролития или нет, неизвестно. Но они своими баррикадами фактически перекрыли выход с площади, что и привело к том, что люди не могли выбраться. Что касается применения правоохранителями дубинок и «черемухи», в котором грузинские власти любят обвинять Центр, то сегодня этим едва ли кого удивишь – вполне себе допустимые средства пресечения беспорядков. Конечно, для советских тогда еще граждан это было дико. Но ведь тогда мало кто задумывался, что их сознательно бросили на эти дубинки. Кому-то очень надо было, чтобы пролилась кровь…

            Да, «грузинский Майдан» был подавлен и, глядя из сегодняшнего дня – весьма эффективно и относительно спокойно. Но тогда было достаточно и этого. Достаточно для того, чтобы до предела накалить обстановку и подготовить ее к взрыву. Который произойдет всего через полгода – сначала в Южной Осетии, далее – по всей Грузии, превратившись в полноценную гражданскую войну. Одним из последних ее аккордов которой станет абхазская авантюра, унесшая многие тысячи жизней и навсегда покончившая с мечтой грузинских националистов о восстановлении границ времен царицы Тамары.

            События 08.08.08. стали логическим продолжением процессов, начатых отцами-основателями современной Грузии, строящих свою идентичность на агрессивном национализме.

            И они правы в своих утверждениях о том, что 30 лет назад Грузия сделала первый и очень большой шаг от Москвы. Подав пример и многим другим. Ведь если бы не события на площади Руставели в апреле 1989-го, если бы союзный центр вел себя более ответственно, то не было бы ни «черного января» в Баку в 1990-м, ни событий в Вильнюсе в 1991-м, ни войн в Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Таджикистане, Чечне и наконец – в Донбассе. Сегодня не гибли бы люди, становясь жертвами отголосков распада СССР, из которого никто так и не сделал выводов.


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