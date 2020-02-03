Донбасс постепенно становится Россией

Зарплаты и пенсии в Донецкой народной республике к 2022 году сравняются с уровнем аналогичных выплат в Ростовской области. Такое обещание дал глава ДНР Денис Пушилин.

«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», – говорится в сообщении на его официальном сайте.

В нем также говорится, что увеличение будет происходить в три этапа: с января и июля 2021 года, а также с января 2022-го. На каждом из этих этапов пенсии будут в среднем повышаться на 20 процентов, зарплаты бюджетников – на 28 процентов, госслужащих – на 18 процентов.

Звучит фантастически?

Конечно, кто-то может воспринять это, как популистское заявление, призванное вернуть доверие населения к властям, которое, чего греха таить, заметно поубавилось за шесть лет войны и спровоцированного ей падения экономики и уровня жизни. И если в первые годы все это еще компенсировалось верой в скорое разрешение конфликта и «запалом», оставшимся после «русской весны», то с годами объяснять людям, когда уже они начнут жить лучше, становится все сложнее. На этом фоне трудно удержаться от популизма.

Да, уровень жизни жителей Донбасса сильно упал по сравнению с довоенным периодом, что естественно. Но все познается в сравнении. Упал он и на Украине, города которой никто при этом не обстреливает, и чей признанный статус позволяет экономике развиваться, даже в условиях разрыва связей с Россией. Последнее – это выстрел в ногу и вина опять же только самого Киева.

Когда пару лет назад в Донбассе друзья рассказали мне, что многие люди с подконтрольных Киеву территорий специально ездят в республики не только за пенсиями, социальными выплатами, но и за медицинской помощью и товарами первой необходимости, я поверил с трудом. Ну, с медицинской помощью ладно – Украина никогда не претендовала на статус социального государства, что там говорить про Донбасс, население которого Киев за своих не считает. Но те же продукты! Это оказалось правдой, а в Москве, когда я рассказываю, многие не верят до сих пор.

И вот вам подтверждение.

Украинский блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в торговых точках Донецка и Киева и пришел к выводу, что в ДНР еда стоит дешевле, причем, по некоторым позициям – значительно.

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Это при том, что в Киеве нет войны и блокады, а в Донецке практически не осталось украинских товаров – на их место пришли априори более дорогие российские.

Я уж молчу о коммуналке, которая в республиках не повышалась с 2014 года в то время, как на Украине растет с космическими скоростями.

И да, насчет пенсий.

«Минимальная пенсия в ДНР превысила украинскую» – с таким заголовком выходит материал в украинской «Стране».

Авторы статьи подробно и без прикрас рассказывают украинскому читателю о происходящем у «сепаров». За последние полгода пенсии в ДНР увеличились на 45%, превысив в текущем месяце аналогичный показатель в Украине. Накануне Нового года в Донецке заявили, что повышают пенсии с 1 января на 20%. Это значит, что минимальная пенсия достигнет 4800 рублей, по факту же многие получат больше. Опрошенные «Страной» пенсионеры говорят, что еще до январского повышения имели 4600-5000 рублей пенсии при действовавшей до 31 декабря минималке в 4000 руб.

В переводе на украинские деньги даже минимальные 4800 рублей это 1870 гривен, что выше пенсионной минималки на Украине – 1638 гривен в начале года и 1769 в конце. К 2022 году минимальная пенсия в ДНР может в теории достигнуть 8294 рублей.

Издание также подчеркивает, что «сепаратисты» анонсировали рост зарплат бюджетников с 1 января на 26%.

Конечно, украинское издание не могло пройти мимо негативных моментов. Например, анонсированного повышения стоимости коммуналки и проезда в общественном транспорте. Да, неприятно, но логично: если у населения растут доходы, почему должны оставаться прежние цены?

Еще «Страна» рассказывает о том, что власти ДНР начинает ужесточать проверки граждан, не имеющих паспортов республики, и автомобилей с украинскими номерами, что в будущем, по мнению авторов, должно создать проблемы при получении хваленых увеличенных пенсий и зарплат, да и вообще с приемом на работу и нормальной жизнью.

И это, как мне кажется, тоже абсолютно оправданная мера. Паспорт республики – признак лояльности. Если до того, как республиканский паспорт стал пропуском в российское гражданство, нежелание его получать можно было объяснить банальной ленью, то теперь это выглядит подозрительно. Ужесточение проверок должно подстегнуть всех «лентяев», а то уже просто некрасиво выглядит, когда идет война, а часть населения ходит с паспортами страны-агрессора и ездит на машинах с ее номерами.

Понятно, что вся эта «красота» нужна, в первую очередь, для укрепления государственности республики, которая не может существовать без символов, которые были бы своими, подчеркивали, что это РЕСПУБЛИКА, а не ОРДЛО.

А как же «Минские соглашения», согласно которым нет никаких республик, а есть отдельные районы Украины? А разве это не Украина их тормозит и делает все, чтобы навсегда уничтожить даже теоретическую возможность возвращения?

Ее давно уничтожила война, выстроив стену, разрушить которую не дано ныне живущим поколениям.

Блокада, устроенная Киевом, сначала вытеснила гривну, заставив республики перейти на российскую валюту, потом она заставила их провести национализацию собственности украинских олигархов. Затем она вытеснила украинские товары. По сути, ничего украинского там не осталось, и даже недавно озвученная инициатива лишить украинский язык статуса государственного – вовсе не месть, а чисто практический расчет – украинский язык в Донбассе никому не нужен и в реальности практически не используется. Еще пару лет, и об Украине будут напоминать разве что памятники Шевченко, которые в Донбассе никто не трогает, в отличие от самой Украины, которая свою новую историю начала с попыток стереть старую.

А что Россия? Ведь она является одним из гарантов «Минска», то есть возврата Донбасса в состав Украины. А что ей еще остается делать, когда Украина сама всеми силами впихивает регион в ее состав?

Как иначе можно объяснить все действия Киева, на которые Москва была вынуждена отвечать адекватно? Сегодня они кричат о том, что Россия незаконно раздает в Донбассе паспорта. А кто спровоцировал эти вынужденные меры для защиты населения, которое оказалось лишено элементарных гражданских прав? Они обвиняют нас в том, что мы «незаконно» возим туда гуманитарную помощь. А что, мы должны были смотреть, как люди умирают с голоду?

Та же «Страна» пишет, что в Москве видят все меньше возможностей интеграции региона в Украину, а потому решили вкладывать деньги в «социалку», чтобы показать преимущества жизни в республиках. Так ведь надо быть слепым, чтобы не видеть, как эти возможности тают на глазах усиленными стараниями Киева.

И кстати, почему бы действительно не показать преимущество жизни в республиках? Да так, чтобы на фоне вошедшего в глубокое пике падения уровня жизни на Украине через какое-то время половина регионов Украины попросилась в состав республик?

И ведь это не выглядит фантастикой. Донбасс, если кто забыл, до войны давал до четверти украинского ВВП. Это высокотехнологичный и богатый регион, способный быть вполне самодостаточным субъектом, привлекательным для инвестиций, превратившись из рецепиента в донора.

При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни равным российскому. По факту, сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод.

Это и территориальное прикрытие Ростовской области, по которой проходят важнейшие транспортные коммуникации (представьте, что будет, если на границе с ней будут стоять ВСУ и нацбаты). Это серьезное увеличение численности населения (4 млн человек, причем, русских), что позволит расширить ёмкость внутреннего рынка, дав дополнительные рабочие руки, и поможет выбраться из «демографической ямы».

Давайте оценивать факты.

Деньги там давно российские, товары тоже. Местное законодательство синхронизируется с российским. Скоро и паспорта у всех будут – российские. Останется только убрать пограничные посты и внести изменения в российскую Конституцию, как это было с Крымом. Причем, как показывает крымский опыт, сделать это можно быстро. При том, что в Крыму на момент присоединения к России были и украинские деньги, и украинские товары, и украинские паспорта. Донбассу не понадобится никакого периода для адаптации. Он может стать Россией ровно за те пару часов, что потребуется для демонтажа границы и смены флагов на госучреждениях.

Кстати, флаг России висит на флагштоке возле здания правительства ДНР рядом с республиканским уже шестой год.