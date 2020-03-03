Украина рискует получить две войны

Украина в своих нынешних границах – продукт советской истории, а борьба с советским наследием может лишить Киев прав на значительную часть территории. Такое несколько неожиданное для представителя нынешней украинской элиты сделал экс-первый замглавы МИД Украины Александр Чалый.

«Мы должны понимать, что легитимность нашей территории 1991 года очень связана с советской историей, с памятниками, которые были поставлены. Например, памятники советским воинам на Западной Украине – это маркеры нашей легитимности на эти территории», – отметил он.

По его словам, вся западная граница Украины, начиная от Черного моря и кончая Белоруссией, – это результат пакта Молотова-Риббентропа.

В качестве примера последствий подобной бездумной политики Чалый привел ситуацию с денонсацией Договора о дружбе с Россией, который обязывал страны взаимно признавать границы друг друга, в том числе, украинскую принадлежность Крыма.

С Крымом – история отдельная. Его отделение от Украины, кстати, вместе с Донбассом, стало прямым следствием госпереворота на Украине, не признанного рядом регионов, и Россия тут, в общем-то, ни при чем – референдумы в Крыму и в Донбассе как бы прошли сами собой, без вмешательства России, а признавать их результаты или нет внешним игрокам – второй вопрос.

Представим себе гипотетическую ситуацию, что Янукович смог бы додавить «Майдан», и против него восстали бы уже области Западной Украины, не признающие его легитимность. Допустим, они бы провели референдум о независимости и присоединении к Польше, Венгрии и Румынии.

Опять же другой вопрос – признали бы это означенные страны или нет?

А ведь могли и признать. Многие эксперты до сих пор сходятся во мнении, что та же Польша вступает «адвокатом» Украины лишь до тех пор, пока та остается антироссийским форпостом, и поддержка ее отзывается бонусами от коллективного Запада. Но если бы Украина реально распалась на две равные части, одна из которых стала бы пророссийской или вовсе ушла в состав России, то вопрос о том, в какой форме должна существовать вторая часть, допускал бы несколько вариантов ответа. В том числе – ее разделение между соседними странами.

В последнее время на фоне российско-польских исторических споров о Второй мировой войне я часто в соцсетях сталкиваюсь с украинцами, выражающими поддержку именно польской точке зрения, мол, войну начали СССР и Германия, и ввод советских войск в Польшу и присоединение части ее территории были беззаконием.

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Ну, хорошо, говорю я. Допустим – только допустим – я признаю, что это было не совсем законно. И готов способствовать исправлению этого «беззакония». Но если вы с этим согласны, то готовы ли вы способствовать? Хотя бы признать, как частное лицо, что Украина владеет Галицией, Волынью, Закарпатьем и Северной Буковиной незаконно, и согласиться на необходимость восстановления законности?

В ответ, разумеется, слышу: что сделано – то сделано, «исправлять» ничего не надо, Львов – это украинская земля. Главное, вы признайте себя оккупантами, а мы ничего признавать и тем более – делать – не будем.

Странная логика. Впрочем, что дозволено быку – не дозволено Юпитеру, так что то, что обычные граждане могут сколько угодно писать в Интернете, едва ли могут позволить себе повторить официальные лица.

Хотя… Зеленский же в ходе недавнего визита в Польшу согласился с выводом, что СССР наравне с Германией развязал войну. Следом по логике должно было последовать извинение за «аннексию» и предложение вернуть Львов. Но оно не последовало. Сказав «А», типичный украинец никогда не скажет «Б». В данном случае «А» означает, что Россия плохая, а «Б» – то, что тогда плохая и Украина, так как мы все в те времена делали вместе, а стало быть, и отвечать должны вместе. Но, с украинской точки зрения, отвечать должна только Россия.

В спорах со мной украинские пропагандисты очень любят аргументировать свою позицию тем, что Польша же не требует ничего вернуть. А если бы потребовала, что бы вы ответили?

Ребята, это только пока. Пока Запад не дает добро на окончательное расчленение Украины. Но все может измениться одномоментно. Это на официальном уровне мир-дружба-жвачка, хоть и в разумных пределах – за пропаганду бандеровщины в Польше карают. А на низовом мы постоянно сталкиваемся с бытовым национализмом поляков по отношению к украинцам. Тем, кто уверен, что Польша забыла про Львов, советую съездить туда и пообщаться на эту тему с простыми людьми – узнают много нового для себя.

В любом случае, заявление Зеленского как-то быстро замяли, последствий оно не получило. Ну, захотелось человеку «лизнуть» полякам, бывает. Все в меру. На Украине на официальном уровне все же стараются избегать этой темы. Полагаю, мы еще не раз услышим подобные высказывания от украинских политиков, но в частном порядке. До официального осуждения пакта Молотова-Риббентропа не дойдет. Ни на Украине, ни в Прибалтике, ни где-либо еще.

Даже для Польши это скользкая тема. Ведь тогда неизбежно придется комментировать пакт Пилсудского-Гитлера и раздел Чехословакии, от чего они старательно отворачиваются.

Да и объяснять, почему они не требуют назад территории Западной Украины, тоже придется, или же признаться в использовании «двойных стандартов», чего явно не оценят избиратели. Наконец, в таком случае, придется ответить на вопрос, по какому праву они владеют частью Западной Пруссии, Силезии, Восточной Померании, Восточным Бранденбургом, бывшим Вольным городом Данциг, и округом Щецина? В общем, получается ящик Пандоры, который лучше не вскрывать.

Но все же была одна страна, которая пакт Молотова-Риббентропа официально признала незаконным – Молдавия. Сделали это еще депутаты Верховного совета МССР в 1990-м году. И тогда ящик открылся – под угрозу была поставлена уже не территориальная целостность, а сама государственность Молдовы – ведь, если пакт был незаконным, значит, вся территория страны, за исключением Левобережья Днестра (нынешнее Приднестровье), должна «вернуться» Румынии.

Впрочем, пришедших к власти национал-фронтовиков это не беспокоило – напротив, они очень даже мечтали присоединиться к Румынии. В те времена в захваченном унионистами ВС Молдавии творилось Бог знает что. Одно за другим принимались постановления о принудительном навязывании румынского языка и румынского алфавита, румынской госсимволики, истории румын в школах, об ответственности и наказании за их неприятие.

И, наверное, Молдова и впрямь уплыла бы в Румынию, если бы не взбунтовалось Приднестровье. Тогдашние молдавские, вернее, румынские националисты, как и нынешние украинские, были крайне непоследовательны и не желали отпускать Левобережье, присоединенное к «оккупированной румынской Бессарабии», согласно «преступному пакту». В ответ на свои нелогичные притязания они получили войну.

Вот и Украина, если хотя бы приоткроет ящик Пандоры, может получить то же. Вернее, одна война – на востоке у нее уже есть, но при определенном стечении обстоятельств, в стране может появиться и второй фронт, если часть страны захочет присоединиться к Польше.

А такое желание вполне реально может возникнуть, когда жизнь на Украине в результате реформ, проводимых Зеленским, станет совершенно невыносимой. Или, когда Новороссия окончательно решит порвать с Украиной, что в свете того, с каким упорством Киев срывает минский процесс и навязывает Юго-Востоку принудительную украинизацию, становится и вовсе неизбежным.

Впрочем, отношение к пакту Молотова-Риббентропа и прочим эпизодам советской истории тут не при чем – Украина сама по себе делает все для уничтожения государственности. А лишние разговоры о пакте лишь еще раз напоминают об искусственности этого образования, которое существовало как единое пространство лишь дважды в истории – во времена Российской империи и Советского Союза.