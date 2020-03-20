России пора забрать свое у Украины и Прибалтики

Взгляд
20 марта, пятница  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
Разделы

Рубль пережил двойной удар

Нефть и вирус нанесли сильный удар по российской валютеФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Утреннее снижение курса к 79 рублям за доллар удалось нивелировать благодаря поддержке Центробанка РФ. Однако к концу торгов доллар вновь подрос. Таков итог двойного удара – вирусного и нефтяного. Но в 100 рублей за доллар эксперты не верят: этот вариант Банк России намерен не допустить. История показывает – когда турбулентность и паника на рынках закончатся, рубль укрепится. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Украина лжет о своих планах по «возвращению Крыма»

Жители Крыма смеются над утверждениями, что они оккупированыФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Очередная годовщина воссоединения Крыма с Россией вновь вызвала на Украине бурные заявления об «оккупации» и «планах реинтеграции» полуострова. Однако легко убедиться, что и на Западе, и среди украинских элит никто не верит в реальность подобных сценариев. Почему же, зная, что Крым вернулся на Родину навсегда и полностью для Украины потерян, в Киеве продолжают провозглашать обратное? Подробности...
Перейти а раздел…

В России коронавирусу готовят суровое испытание

Изготовление вакцины занимает не меньше года, но поиски лекарства против COVID-19 максимально ускореныФото: Zuma/ТАСС
Отечественным вирусологам удалось расшифровать геном коронавируса. Это позволит ученым определить мутацию COVID-19, что важно при изучении вируса и разработки вакцины от него. Но ученые предупреждают, что хотя работа над препаратом и ведется несколькими странами, она займет от одного года до трех лет. Почему создание вакцины занимает так много времени? Подробности...
Перейти а раздел…

В Сирии подрывают соглашение Турции и России

Турция использует свои конвои в Сирии вовсе не для того, о чем гласит Московское соглашениеФото: Ghaith Alsayed/АР/ТАСС
Турецкий конвой попал в джихадистскую засаду в Идлибе. Это не рядовое событие затяжной войны – подобное означает, что поставлено под вопрос одно из ключевых соглашений России и Турции. С кем столкнулись турецкие силы и почему это стало для них сюрпризом? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

России пора забрать свое у Украины и Прибалтики

Дмитрий Родионов, политолог
Мы заплатили внешние долги за все страны Советского Союза, и за это забрали себе всю заграничную собственность СССР. Ну, вернее, забрали бы, если бы соседи не вели себя подло. С этим нашим идеализмом пора бы заканчивать. Подробности...

У европейцев отнимают деньги и свободу

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о вирусе, который, типа, косит народы пачками, правительства стран Европы приступили к тому, что они больше всего всегда хотели делать, но им мешали всякие дурацкие «демократические процедуры». Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

«Либеральный мировой порядок» доживает свои последние дни

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас мы наблюдаем шокирующие подробности того, как европейские страны закрываются даже друг от друга. Возникает вопрос, а не является ли пандемия коронавируса той самой «последней игрой», наносящей европейской интеграции удар, которого она уже не сможет выдержать? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Военные планы США в Польше пошли прахом

    Зачем люди скупают туалетную бумагу

    Обсуждение: 5 комментариев

    Разные концепции борьбы с коронавирусом

      Перейти а раздел…

      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
      Подробности...

      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
      Подробности...

      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

          Перейти а раздел…
          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Власти назвали причину появления сообщений о «пустых» полках
              В России начались испытания вакцины против коронавируса«Победа» вывезла из Черногории 382 российских туристаНазван вирус, способный погубить УкраинуНефтяные компании США собрались снизить добычу нефти
              Подмосковным ТЦ рекомендовали прекратить работуПодлодки Северного флота проведут стрельбы гиперзвуковыми ракетамиТрамп отменил встречу лидеров G7 в СШАBoeing сократит штат сотрудников из-за коронавируса
              В Испании из-за коронавируса закрыли все отелиLockheed Martin показал мультфильм об уничтожении «Тополь-М» и С-400 «Триумф»Пентагон в 2019 году проводил учения по борьбе с вирусом из КитаяЖурналист с Украины признал невозможность вернуть Крым

              Главная тема


              В России коронавирусу готовят суровое испытание

              нефтяная война


              США собрались ввести против России санкции из-за падения цен на нефть

              «никто не проверял»


              Политолог объяснил нежелание Лукашенко признавать опасность коронавируса

              перекрытие границ


              Поляки увидели в пандемии шанс для присоединения Калининградской области

              Видео

              борьба с пандемией


              Коронавирус разделил медиков на два лагеря

              Мир после коронавируса


              Пандемия заставит Европу отказаться от русофобии

              российская валюта


              Рубль пережил двойной удар

              «вирусная бомба»


              На Украине зреет эпидемическая угроза для России

              Массовая миграция


              Герман Садулаев: Нам всем стоит повариться в собственных котелках

              Последний великий


              Общественное мнение: Лимонов. Мы жили в одно время с гением

              Закрыта на карантин


              Геворг Мирзаян: Коронавирус лишает Зеленского власти

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?


              Дмитрий Родионов

              России пора забрать свое у Украины и Прибалтики

              Дмитрий Родионов
              политолог
              		 20 марта 2020, 09:06

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Почти все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию свою заграничную собственность в обмен на то, что РФ выплатила долги республик. Но есть страны, где эта процедура еще не завершена. Так недавнее заявление президента России Владимира Путина прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам Пескова, это не жалоба на жизнь, это конкретная ситуация. 

              Возникает вопрос, к чему вообще была поднята эта тема? Понятно, речь шла о поправках в Конституцию, конкретно – о той, что регламентирует правопреемственность от СССР. Но если глубже копнуть вопрос правопреемственности, может оказаться, что Россия вполне себе вправе унаследовать не только долги и заграничную собственность Союза.

              По поводу долгов можно долго спорить, а нужно ли было выплачивать общие долги за всех? Тем более, что, чего греха таить — большая часть занимаемых финансов шла на развитие отнюдь не РСФСР, а как раз тех республик, которые сегодня пытаются перекричать друг друга в антироссийских заявлениях, например, в Прибалтику. Или на Украину, которая сегодня вновь заявляет о том, что имеет право на наследие СССР, так как не подписывала так называемый «нулевой вариант» в 1993 году, согласно которому все республики признавали Россию единственным владельцем собственности и единственным ответственным за долг Советского Союза.

              Еще в 1991 году республики тогда еще существующего СССР подписали меморандум, по которому все, кроме Прибалтики, согласились гасить долг Советского Союза пропорционально. Получилось, что на долю России досталось 60% долга (и столько же — собственности СССР за рубежом), 16 – Украине, 4 – Белоруссии, и т.д. В 1993-м Москва изъявила желание взять на себя весь долг, и весь мир, по словам Путина, был счастлив. Запад – потому, что теперь мог рассчитывать на получение сразу всего долга от одного платежеспособного должника, а не выбивать его десятилетиями со всяких недогосударств, а республики – что с них сняли непосильную ношу. Таким образом, Россия стала претендовать и на сто процентов загрансобственности СССР.

              В итоге весь долг был погашен, однако нашлись те, кто с этим не согласился. Парламент Украины «нулевой вариант» так и не ратифицировал, несмотря на парафирование его президентом. То есть получается идиотская ситуация: Россия, не дожидаясь этой ратификации, которая тогда выглядела вопросом времени, выплатила за Украину ее 16 процентов, а Украина требует свою долю собственности, но не долга. Видимо, раньше в Москве рассчитывали на адекватность украинского руководства, на то, что проблема в итоге утрясется. Разумеется, после Майдана рассчитывать на это было бы глупо, ибо Киев взял курс на конфронтацию с Москвой везде, где это только возможно.

              Фото: Гулевич Владимир/Фотохроника ТАСС

              Понятно, что претендовать на то, что находится на территории России, они никак не могли, а вот наложить руки на загрансобственность они все эти годы активно пытались, зачастую, небезуспешно. Доходило до того, что Украине передавали уже перерегистрированные на Россию активы, а кое-что из-за нерешенности судебных тяжб так и осталось собственностью СССР - уже почти 30 лет, как несуществующего государства.

              Впрочем, они пытались претендовать и на внутрироссийкую собственность. Еще в 1992-м году тогдашние киевские власти требовали предоставить им доступ к Алмазному фонду. Казалось бы, эпоха маразма прошла - ан, нет, совсем недавно лидер нацистской партии «Свобода» (организация запрещена в РФ) Олег Тягнибок, рассуждая о «компенсациях» за якобы «оккупацию», заявил, что Украина претендует на часть Алмазного фонда России, доставшегося ей от СССР. То есть выздоровления пациента не произошло, болезнь только прогрессировала.

              Конечно, никто всерьез требования прибалтийских карликов и стремительно догоняющей их в деле переписывания истории и реабилитации нацизма Украины воспринимать не будет ни в России, ни в мире. Но даже «белый шум» может раздражать, становясь навязчивым.

              Полагаю, не просто так Путин упомянул Украину в качестве примера стран, с которыми до сих пор не решили проблему с советскими долгами. И даже сумму назвал — 16 миллиардов (скорее всего, долларов) — астрономическая для Украины сумма. Это как бы намек.

              Впрочем, если уж президент так толсто намекает, то мы, простые граждане, можем выразиться и более прямо.

              Это касается как раз Украины, которая считает, что может всех обмануть, и стран Прибалтики, которые вовсе «соскочили с поезда», заявив, что советский период был «оккупацией», и они никому ничего не должны.

              И ладно бы они молчали в тряпочку и не провоцировали Россию. Так нет же, именно эти страны сегодня являются гнойным нарывом русофобии. Мало того, что они своих долгов не признают, так еще и настаивают на том, что Россия им должна.

              Считаться хотите? Давайте.

              По словам российского посла в Литве Александра Удальцова, республика вошла в состав СССР небольшой сельскохозяйственной страной, в которой более трети населения были задействованы в аграрной сфере, а вышла промышленно развитым государством. Всего за пятьдесят лет Советский союз вложил в Литву 72 миллиарда долларов, в стране были построены жилые дома, химические и нефтехимические предприятия, дороги, электростанции.

              В частности, была построена Игналинская АЭС, Каунасская электростанция, современный Клайпедский порт, судостроительный завод «Балтия», скоростная дорога «Вильнюс-Каунас», единственное в Прибалтике предприятие по переработке нефти Мажейкяйский НПЗ, станкостроительный завод «Жальгирис», электротехнический «Эльфа», Кедайняйский химзавод, Йонавский завод минеральных удобрений, завод азотных удобрений «Азот» и многое другое.

              Весь Союз пользовался продукцией «ВЭФ», «Радиотехники», «РАФ», Рижского вагоностроительного завода. Союз построил в Прибалтике порты, железнодорожные и автомобильные дороги, по качеству занимавшие первое место в СССР. Я уж молчу про то, что Прибалтику когда-то Петр купил у Швеции за деньги. Они же любят поднимать из архивов исторические договора. Так и мы можем.

              А что Украина? А Украина была второй после РСФСР республикой по экономическому развитию. Украина на момент выхода из Союза – это примерно треть от населения РСФСР и та же треть по размеру ВВП. 14 ГРЭС, пять АЭС, промышленный и угольный комплекс в Донбассе и Днепровском буроугольном бассейне, «Южмаш», «Антонов», Николаевский судостроительный завод, Запорожсталь», «Азовсталь», «Криворожсталь», «Днепроспецсталь», ЗАЗ, КРАЗ, множество построенных нефтепроводов и знаменитая украинская ГТС, вокруг которой все годы независимости ведутся «газовые войны», уникальные наукоемкие производства.

              Конечно, как в Прибалтике, так и на Украине большая часть советского наследия уничтожена, но кто в этом виноват? Россия? А то, что осталось, приносит существенную прибыль, благодаря которой республики до сих пор живут, не построив ничего своего.

              И, между прочим, все это были всесоюзные стройки, которые создавались трудом всех советских людей и оплачивались из общего бюджета. Так что, по-хорошему, было бы справедливо объявить все это общесоюзной собственностью и разделить пропорционально вкладу республик.

              Но Россия на это не пошла, практически подарив все это новым государствам, заодно и взяв на себя все их долги. И вместо того, чтобы радоваться (а большинство и радуется, кроме упомянутых Украины и Прибалтики), они еще заикаются о компенсациях и пытаются претендовать на общесоветскую собственность за рубежом.

              Так что – хотите поделить внешнюю собственность СССР? Хорошо. Но сначала давайте про долги поговорим. А потом продолжим про остальное.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              У европейцев отнимают деньги и свободу

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Под разговоры о вирусе, который, типа, косит народы пачками, правительства стран Европы приступили к тому, что они больше всего всегда хотели делать, но им мешали всякие дурацкие «демократические процедуры». Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              «Либеральный мировой порядок» доживает свои последние дни

              Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
              Сейчас мы наблюдаем шокирующие подробности того, как европейские страны закрываются даже друг от друга. Возникает вопрос, а не является ли пандемия коронавируса той самой «последней игрой», наносящей европейской интеграции удар, которого она уже не сможет выдержать? Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              Кого стоит поддержать на выборах президента США

              Андрей Черваков, политолог
              Оценивать претендентов США надо не через призму их отношения к России. Ибо любой американский президент будет занимать антироссийскую позицию. Лучше для России тот, кто настроен на продолжение борьбы по всему миру с несогласными признавать американское господство. Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              Лимонов был классическим панком

              Владимир Можегов, публицист
              НБП осталась, возможно, лучшим художественным произведением Эдуарда Лимонова – писателя, не только сделавшего себя героем своих произведений, но и сами свои произведения претворившего в революционную реальность. Подробности...
              Обсуждение: 11 комментариев

              Коронавирус лишает Зеленского власти

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Власти Украины закрыли страну на карантин. Тем самым еще раз признали независимость ЛНР и ДНР, потерю Крыма и контроль их государства местными националистами. Если президент Зеленский не изменит ситуацию, то он рискует не досидеть до конца срока. Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              Нам повезло. Мы жили в одно время с гением

              Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
              Эдуард Вениаминович жил красиво и помер красиво. В смысле, в подходящее время – когда рушится и глобализм, и капитализм, и общество потребления – все, что он ненавидел и с чем боролся. Подробности...
              Обсуждение: 31 комментарий

              Нам всем стоит повариться в собственных котелках

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Борьба с пандемией – не повод, а скорее знак, что нам всем следует пересмотреть отношение к миграции. Не к мигрантам как к людям: люди всегда достойны человеческого отношения, а попавшие в беду – помощи и сочувствия. А к массовой миграции как социальному явлению. К ее причинам и последствиям. Подробности...

              Чем для Европы закончится «чрезвычайка»

              Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              Вопрос стоит не об убытках, а о выживании целых секторов экономики, которые далеко не сводятся к «туризму». Проблемы ЕС, а вместе с ним и России – в физическом выживании людей, которые в условиях экономического краха останутся без средств к существованию. Подробности...
              Обсуждение: 39 комментариев

              Как гарантированно спастись от ядерной войны и коронавируса

              Антон Крылов, журналист
              Благодаря современным технологиям жизнь в деревне уже давно перестала быть синонимом бытового неустройства. Септик, насос, электричество, интернет. До супермаркета, может, подальше, чем в городе, зато без пробок. Подробности...
              Обсуждение: 23 комментария

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............