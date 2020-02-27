Как Украина мешает России принять наследство СССР

Украина вот уже почти тридцать лет ведет с Россией необъявленную войну за советское наследство - и об этом обмолвился даже президент Путин. Логика Киева, претендующего даже на российский Алмазный фонд и золотой запас, абсурдна, однако суды за границей порою встают на сторону Украины. Почему же так происходит?

Россия выплатила долги всех бывших советских республик, но так и не получила полагающиеся ей зарубежные активы СССР, заявил президент Путин. Он отметил, что тот факт, что Россия является правопреемницей СССР, очевиден, передает ТАСС. «И все согласились с тем, что мы правопреемники, когда нужно было возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза. Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили», – сказал Путин. По его словам, «весь мир был очень счастлив», что Россия взяла обязательства по долгам в обмен на активы бывшего СССР за рубежом на себя. «Мы кредиты-то погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на пространстве Советского Союза государства нам так и не передали», – обратил внимание президент.

«Речь о проблеме так называемой перерегистрации советской загрансобственности в некоторых странах. В подавляющем большинстве стран эта перерегистрация завершилась, и она была перерегистрирована на Российскую Федерацию де-юре и де-факто», – пояснил позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако, по его словам, есть страны, где такая процедура еще не завершена.

Ситуация с загрансобственностью бывшего СССР действительно очень неоднозначна из-за позиции одного-единственного государства – Украины, которую президент Путин помянул явно не просто так. Причем сформировался этот конфликт не сейчас и даже не в «майданную эпоху», а практически сразу же после распада Союза в 1991 году.

События развивались так.

Почти сразу после августовских событий 1991 года, но еще до официального провозглашения о распаде СССР, в Москву приехали представители 7 государств-кредиторов Союза. Состоялась встреча с представителями РСФСР и еще нескольких республик СССР, на котором обсуждали судьбу советского внешнего долга. Тогда этот долг составлял 96,8 миллиарда долларов (без бежавших каждый день процентов). На этих переговорах по разным причинам отсутствовали представители Прибалтики и Узбекистана. Результатом стал меморандум от 28.10.1991 года о взаимопонимании относительно долгов иностранных кредиторов СССР и его правопреемников и коммюнике от 24.11.1991 года, в которых республики, входившие в СССР, были обозначены его правопреемниками, которым в разных пропорциях переходил внешний долг СССР и его активы за рубежом. Во исполнение принятого решения были заключены Договор «О правопреемстве в отношении государственного внешнего долга и активов Союза ССР» от 04.12.1991 года и Соглашение «О собственности бывшего Союза ССР за рубежом» от 30.12.1991 гола. Согласно заключенным соглашениям России причиталось 61,34% зарубежных советских активов и пассивов, Украине – 16,37%, Белоруссии – 4,13%, и так далее. Не подписали все эти соглашения опять же прибалты, Азербайджан, Узбекистан и Молдавия.

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Прибалтийские страны просто игнорировали все эти процессы, поскольку они считают, что вообще в Советском Союзе не были. Нечто подобное, хотя и в более смягченном варианте утверждали Молдавия и Азербайджан, а Узбекистан все эти исторические процессы просто проспал.

Но затем Парижский клуб кредиторов (в него входили государства, предоставлявшие кредиты СССР, а в Лондонском клубе состояли частные инвесторы) призадумался. Возглавлявший его глава Центробанка Франции Жан-Клод Трише решил, что куда спокойнее иметь дело с одним субъектом переговоров, а не с двенадцатью, некоторые из которых неплатежеспособны, а другие - буйные. Особенно в ситуации, когда загрансобственность СССР не была полностью учтена и с ней стали происходить удивительные метаморфозы. В результате появился так называемый «нулевой вариант», по которому Россия берет на себя все обязательства по обслуживанию внешнего долга СССР, а республики отказываются от своих долей в загрансобственности в любых ее видах. Для бывших союзных республик это было спасением, поскольку никто из них самостоятельно не мог обслуживать «свою» долю союзного госдолга. В результате с «нулевым вариантом» все радостно согласились и подписали новое соглашение, по которому России достается и долг, и активы, а бывшие республики гордо уходят в сторону. Парижский клуб при этом предоставляет России рассрочку на 20 лет. Забегая вперед, скажем, что весь долг бывшего СССР Парижскому клубу РФ выплатила досрочно в 2006 году.

Не подписала это соглашение только Украина, на которой висело и осталось висеть 16,37% советского долга, то есть около 16 миллиардов долларов в ценах 1991 года. То есть, проснувшиеся узбеки подписали, а Украина – нет. Вернее, президент Леонид Кучма документ парафировал, но Верховная Рада в 1994 и затем повторно в 2009 году отказалась его принимать.

Подчеркнем, что все это происходило в те стародавние времена, когда никакой «аннексии Крыма», майданов, Донбасса и все остального и в помине не было.

Но новорожденное украинское государство было единственным на территории бывшего СССР, которое с максимальным упорством торговалось обо всем и со всеми, начиная от цифры компенсации за отказ от ядерного оружия до каких-то совсем уж бытовых ситуаций. Украина и только Украина стала причиной конфликта из-за бывшей советской загрансобственности сразу же после заключения «нулевого соглашения».

Сложилась юридически парадоксальная ситуация. Украина, не подписав «нулевой вариант», юридически остается должна кредиторам «свою» долю советского долга. По факту эти 16 миллиардов долларов за нее выплатила Россия. Но Украина говорит, что она ничего этого не знает, никаких долгов не признает, но при этом считает, что Россия, как единственная правопреемница СССР, сама должна Киеву 16,37% советской госзагрансобственности. И не только ее.

Первое, что сделало украинское правительство, еще в 1992 году, - направило в Москву требование предоставить Киеву доступ в Алмазный фонд и к золотому запасу. Ну, или для начала предоставить ей полный перечень всего, что там хранится. Абсурдность украинской позиции граничит с неадекватностью: мы ничего никому не должны, хотя первое соглашение о разделе долга подписали, но вы нам должны, потому что за нас же и заплатили.

Если бы все это оставалось на уровне разговоров, с этим можно было просто смириться, как, плюнув, смирились с позицией коллективной Прибалтики. Но Украина перешла к агрессии. Дело в том, что переход загрансобственности на баланс РФ сопровождался подписанием двусторонних договоров с бывшими республиками Союза, что фиксировало факт, что они претензий не имеют. Технический вопрос. Украина, ясное дело, такой договор подписывать отказалась. И на основании этого хитрого хода принялась подавать в местные суды в третьих странах по всей планете, требуя предоставить ей квадратные метры в зданиях посольств и на других объектах уже российской загрансобственности.

Местным судам, где-нибудь в Нуакшоте или Ла-Пасе, мягко говоря, сложно разбираться в этих хитросплетениях. И основываясь на формальном признании того, что Украина ничего не подписывала и ничего не признает, во многих странах местные судебные инстанции принялись арестовывать уже российскую загрансобственность по украинским искам. А некоторые объекты в результате этой вакханалии до сих считаются собственностью несуществующего государства СССР.

Однозначно решить проблему в пользу России удалось только в Болгарии, Венгрии, Исландии, Финляндии и Швеции. Там просто подсуетились раньше украинцев. На данный момент примерно в 32 странах (бывают разные подсчеты и различные трактовки) в той или иной степени существуют проблемы с российской загрансобственностью из-за претензий украинской стороны. В их числе Великобритания и Польша, где судебные системы очень запутаны, а отношение к РФ не всегда позитивно.

При этом как минимум дважды предпринимались попытки закрыть проблему. Оба раза они были связаны с предоставлением Россией Украине многомиллиардных кредитов и вообще с доброй волей российской стороны. В 1994 году Киев получил 3 миллиарда долларов, и Кучма на этом фоне заговорил о возможной передаче России оспариваемой доли загранимущества, ссылаясь на тяжелое экономическое положение на Украине. Повторилась история и в кризисном 2009 году. Тогда даже что ни на есть майданный президент Юшенко был готов пойти на мировую. Оба раза соглашение торпедировала Рада, о чем сказано выше. Решить проблему хотел и Янукович, хотя изначально и он настаивал на формуле «мы ничего не должны, а Россия должна нам».

Надо сказать, что на практике все это никак не сказывается на деятельности российских загранучреждений, просто это раздражает.

Логика украинской стороны настолько абсурдна, что вести по этому поводу какие-то цивилизованные дипломатические переговоры - просто себя не уважать. Попытки решить вопрос через кредиты (то есть, по сути в очередной раз пойти на поводу у Киева) были связаны просто с желанием решить уже эту проблему и забыть о ней.

В быту ситуации бывают иногда совсем фантастическими. Например, украинские дипломаты, работающие в ООН, проживают в Нью-Йорке со своими семьями в знаменитом советском жилом комплексе в Бронксе, но за аренду не платят по идейным соображениям. Живущие там же белорусы платят, а украинцы не желают. Расходы по их проживанию де факто оплачивает российский МИД, точнее, департамент капитального строительства и собственности за рубежом (ДКСиСЗ).

Но бывшая советская загрансобственность - это не только земельные участки и здания. Это и бывшие банковские вклады, и доли в зарубежных компаниях и собственность всякого рода «Тяжмашэкспортов» (название условное) и тому подобных организаций советского происхождения и ведомственного подчинения. При этом достоверно оценить ее полные размеры и перевести в текущие финансовые оценки просто невозможно. Было несколько комиссий (от Счетной палаты до Управделами президента), которые пытались все это подсчитать и каталогизировать - и каждый раз получались разные цифры. Порой они разнились на порядок.

В 1990-х годах в Госкомимуществе (ГКИ) даже появился целый департамент управления загрансобственностью из девяти человек. Эта «великолепная девятка» то же попыталась все сосчитать, но быстро сбилась, поскольку параллельно проходила приватизация всех этих условных «Тяжмашэкспортов». А созданная СССР зарубежная банковская система давно уже превратилась в популярную подростковую страшилку под названием «золото партии». Многие искали, никто не нашел.

Объекты, до сих пор числящиеся за границей как собственность СССР, – очень проблемный баланс. До тех пор, пока они считаются дипломатической собственностью, им ничего не угрожает, но ситуация может поменяться. Особенно проблемно выглядит положение в Германии, где часть объектов досталась СССР в виде контрибуции после Второй Мировой войны. А некоторые из них, в свою очередь, были реквизированы Гитлером и имеют своих исторических собственников, в том числе евреев. И ничто не мешает потомкам бывших владельцев подать в суд, а поскольку статус этой недвижимости не определен, то определен исход судебного процесса.

Лишение же здания дипломатического статуса в 1990-е годы было нормальным явлением. Дело в том, что по Венской конвенции дипломатические объекты нельзя сдавать в аренду местным или вообще как-либо получать с них доход. В советское время все недвижимое загранимущество было подведено под дипстатус, поскольку никому не приходило в голову его использовать в коммерческих целях. А 1990-е годы положение поменялось на 180 градусов. Кроме того, имущество условных «Тяжмашэкспортов» приватизировалось в то веселое время в основном среди сотрудников этих организаций.

Здания лишалось дипстатуса, а его владельцем становился какой-нибудь ранее неприметный чиновник. Это все в какую графу записывать? Объект ведь изначально спорный, как его можно было приватизировать?

На данный момент конфликт с Украиной из-за ее претензий на часть загрансобственности бывшего СССР выглядит нерешаемым. Новый виток случился в 2014 году, когда тогдашний премьер Украины Яценюк поручил тогдашнему главе МИДа Украины Дешице возобновить тяжбы с Россией по всему свету.

На Киев вообще аргументы формальной логики не действуют. Признавать за собой 16 миллиардов долларов долга они не желают. Решения международных судов они игнорируют. Приходится «на земле» в каждой отдельно взятой стране, учитывая местные особенности, разбираться с украинскими исками или игнорировать их – в зависимости от обстановки.