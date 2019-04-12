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12 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 20:20  |  vz.ru
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Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

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Западные СМИ: Ассанж просто всех там достал

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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

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            Вокруг литовского посла в Москве устроен политический спектакль

            Посол Литвы в России Рямигиюс Мотузас в ближайшее время покинет Москву   12 апреля 2019, 19:45
            Фото: Maxim Shemetov/Reuters
            Текст: Евгений Крутиков

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            МИД Литвы вручил российской стороне ноту протеста из-за угроз, поступивших в адрес сотрудников литовского посольства в Москве. Однако есть основания полагать, что литовская сторона таким образом пытается отвлечь внимание от масштабного скандала, разгорающегося вокруг посольства Литовской Республики – и лично посла в Москве Рямигиюса Мотузаса.

            В пятницу ноту передали представителю посольства России в Вильнюсе. «31 марта в посольство Литвы в Москве поступило письмо с угрозами и призывом к сотрудникам посольства и членам их семей в течение месяца покинуть Москву, связанное с вынесением Вильнюсским окружным судом обвинительного приговора в «деле 13 января», – сообщил МИД Литвы. Как утверждает министерство, письмо подписано объединяющей ветеранов спецслужб организацией «Ветераны России».

            1 апреля посольство Литвы обратилось в МИД РФ с просьбой провести расследование и «обеспечить физическую безопасность сотрудников посольства и членов их семей». Однако, заявляет Вильнюс, «до сих пор не поступило никакой официальной реакции со стороны МИД России или других ведомств». В связи с этим в пятницу 11 апреля в литовский МИД вызвали представителя российского посольства и повторили ему просьбу. Кстати, чисто визуально никаких дополнительных постов охраны вокруг комплекса литовского посольства в Москве в Борисоглебском переулке на Арбате не наблюдается.

            Накануне МИД Литвы сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций. Такое решение принято по двум причинам – опроса посла в досудебном расследовании о взятке за визу и угроз в адрес посла из-за «дела 13 января».

            Напомним, что по так называемому делу 13 января Вильнюсский суд вынес заведомо неправосудное решение в отношении бывшего министра обороны СССР маршала Язова. Этим и может объясняться якобы поступившее в литовское посольство в Москве письмо с угрозами от несуществующей в реальном поле организации «Ветераны России».

            Именно под этим предлогом в Вильнюс и был отозван посол Рямигиюс Мотузас. Однако сама президент Литвы Даля Грибаускайте подтвердила, что Мотузас считается «специальным свидетелем» по делу о взятке при получении шенгенской визы, которое расследуется в отношении бывшего посла Римантаса Шидлаускаса. И это дело, по слова литовской президентши, «дискредитирует дипломатическую службу».

            Шидлаускас трудился послом в Москве в период с 2002–2008 годов, а затем возглавлял в Вильнюсе Торгово-промышленную палату Литвы. В этой должности он и был задержан 10 дней назад в Вильнюсе Службой специальных расследований Литвы. Литовские контрразведчики полагают, что уже не будучи послом, Шидлаускас вступил в сговор с российским банкиром Ринатом Насыровым, бывшим совладельцем лопнувшего «Нового промышленного банка», подозреваемым в отмывании денег и финансировании терроризма.

            Смысл взятки был в том, что Шидлаускас, используя свои связи в МИД Литвы и в посольстве Литве в Москве, содействует в выдаче Насырову и его сыну шенгенской визы. И действительно: Ринат Насыров и его сын такую визу месяц назад в литовском посольстве в Москве получили.

            Действующий посол Мотузас очень возмущался, но уже после ареста Шидлаускаса. Он утверждает, что физически не существует никакой возможности повлиять на процесс получения визы.

            «Не может быть никакого влияния, потому что требования установлены нашими правовыми актами и также правовыми актами о шенгенской визе, то есть правовыми актами Еврокомиссии (ЕК). Каждый гражданин, который обращается, должен соответствовать требованиям для получения шенгенской визы. Известно, что наше посольство выдает национальные, шенгенские визы, в России 17 визовых центров, но окончательное решение всегда принимает консулы нашего посольства, которые, согласно консульскому уставу, самостоятельны и независимы в принятии решений», – сказал Рямигиюс Мотузас в интервью литовским СМИ.

            На практике получение литовской визы в Москве действительно превращается в странный квест, который не все проходят. Например, те самые «самостоятельные» консулы вполне могут выдать визу на какой-то произвольно короткий период времени, в результате чего у людей могут обрушиться все планы на отпуск, хотя никакой практической необходимости в таких ограничениях не было. Иногда со стороны литовского посольства и консульства это все похоже на странную игру в одни ворота. Ты можешь просто не понравиться кому-то в консульском отделе, и твоя виза начнется с завтрашнего дня на неделю, хотя отпуск со всей семьей планировался через месяц и билеты уже куплены. То ли это произвол, то ли вымогательство – уже не определить, но практика довольно распространенная.

            Шидлаускас из Вильнюса написал официальное приглашение Насырову и его сыну, на основании чего им и были выданы визы. Мотузас признал, что в начале марта Шидлаускас звонил ему и лично интересовался, было ли получено посольством его письмо. На этом основании послу Мотузасу прокуратура Вильнюсского округа и присвоила статус спецсвидетеля. То есть он подозревается в причастности к преступлению, но пока улик против него недостаточно. Иными словами, Служба спецрасследований должна определиться – содействовал ли лично посол Мотузас выдаче визы Насыровым или же просто ответил на навязчивый звонок Шидлаускаса.

            Теоретически возможно и то и другое одновременно. Мотузас мог отмахнуться и сказать своим сотрудникам: пойдите посмотрите, что там надо целому директору Торгово-промышленной палаты. Они пошли и, поняв начальство иносказательно, ускорили процесс получения визы.

            Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, в советском прошлом – перспективный комсомольский работник, такие аппаратные ходы знает прекрасно.

            Он заявил об отзыве посла Мотузаса «для консультаций» «в связи с его уязвимостью» по поводу поступивших угроз. Мол, в связи со статусом спецсвидетеля Мотузас становится уязвимым для деятельности российской разведки. «Поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим. (...) Возможно, ему некоторое время лучше не ехать в эту страну», – сказал министр.

            Это просто чудесно. Ладно, пропустим мимо ушей «эту страну», хотя в устах министра иностранных дел это все-таки не слишком корректная формулировка. Мотузас проходит по коррупционному делу о торговле визами, а виновата ФСБ. Ну или ГРУ, как кому сейчас больше нравится.

            Угрожающее письмо неких «Ветеранов России» тут подоспело очень кстати. Между собой эти события явно никак не связаны, но угроза, которую пока никто толком не видел, пришлась точно ко времени, чтобы микшировать отъезд посла Мотузаса в связи с уголовным расследованием. То есть Линкявичюс пытается представить дело так, что Мотузас покинул Москву не потому, что он находится под подозрением в связи с тяжким преступлением, а потому что ему угрожают.

            Мы не знаем, кто такие эти «Ветераны России», которые так напугали сотрудников литовского посольства в Москве, и способны ли они навредить чему-либо побольше скворечника.

            Если это правда, то, конечно, это неправильно – угрожать дипломатическим работникам не следует. Тем более что они лично за приговоры, выносимые вильнюсским судом, ответственности не несут. И тут, надо признать, эти ребята (если они существуют в действительности) сыграли на руку литовской дипломатии, какой бы она ни была. И дело даже не в том, что литовцы заявили ноту и на нее надо бы как-то реагировать, а в том, что не следует давать поводы к таким нотам.

            Отзыв посла Мотузаса ни на что, кроме судьбы самого Рямигиюса Мотузаса, не повлияет. Возможно, что после этого случая даже улучшится работа литовского консульства, и людям не придется больше подстраивать свои планы под настроение его работников. А вот чисто человеческие отношения придется все равно выстраивать заново.

            И литовцам то же стоит понять, что подобные решения и вообще события типа «процесса 13-го января» не способствуют взаимопониманию. А так и до «Ветеранов России» недалеко.


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