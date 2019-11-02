Католическая церковь теряет власть над деньгами

Ватикан, богатейшая церковь в мире, находится на грани банкротства. По крайней мере, так утверждает итальянский журналист Джанлуиджи Нуцци, получивший доступ к финансовым документам католической церкви. В чем причина происходящего и почему при всем при этом некоторые высшие руководители Ватикана оказались весьма богаты?

Итальянский журналист Джанлуиджи Нуцци только что опубликовал книгу «Страшный суд» (Giudizio Universal). С содержанием, далеким от религиозного, зато с приведением целого вороха ранее не видевших свет документов, свидетельствующих об ухудшении финансового положения Святейшего престола. Нуцци утверждает, что Ватикан вот-вот ожидает крах ввиду катастрофической нехватки денег.

Церковь все отрицает

Финансовые неурядицы настолько серьезны, что перед Ватиканом встала во весь рост необходимость расставаться с «фамильными ценностями». В 2018 году, например, было принято решение о продаже принадлежащего папству участка земли в Санта-Мария-де-Галерия – 424 гектаров территории на окраине Рима, считающихся настоящей жемчужиной в мире недвижимости. Землю, правда, пока не продали, но нет информации по какой причине: то ли покупатели не найдены, то ли цена неподъемная, то ли Святейший престол передумал.

Имя Джанлуиджи Нуцци в Италии ассоциируется с понятием «церковный скандал» – журналист постоянно «копает» под Ватикан, священников и все, что с ними связано. Автор «Страшного суда» написал до этого еще несколько скандальных книг о Церкви, которые Ватикан поначалу осудил, но по прошествии времени с фактами, изложенными в них, согласился. Например, в 2016 году Нуцци представил сборник писем, свидетельствующих «об излишних расходах высшего духовенства», которые «утекли» к журналисту от мажордома Бенедикта XVI.

Финансовые круги Ватикана отрицают риск грядущего банкротства, но вынуждены признать необходимость «пересмотра затрат». «Сказать, что Ватикан находится под угрозой банкротства, – это неправда», – сказал в прошлый вторник итальянской прессе гондурасский кардинал Оскар Андрес Родригес Марадьяга. Этот священник входит в группу из шести кардиналов, которые консультируют папу Франциска по вопросам экономических реформ.

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«Здесь нет никаких признаков ни коллапса, ни дефолта. Нужно только провести проверку расходов. И все! И это то, что мы делаем. Я могу доказать это цифрами», – подчеркнул президент администрации имущества Апостольского престола (APSA), епископ Нунцио Галантино в интервью итальянской католической газете Avvenire.

Книга Нуцци показывает, что APSA «впервые в истории Церкви» закрыла 2018 год с убытком в 43,9 млн евро. Галантино, в свою очередь, заявил, что «все развивалось, как обычно, и 2018 год закрылся с прибылью более 22 млн евро». После чего добавил странно выглядевшую на фоне бодрого отчета о позитивном балансе фразу: «Отрицательные данные бухгалтерского учета обусловлены исключительно чрезвычайным вмешательством, направленным на спасение работы католического госпиталя». Какого именно – не уточнил. И почему, если деньги на «спасение функционирования» были выделены, это расходом не считается.

Паства больше не делится

Финансовый кризис, согласно «Страшному суду», вызван падением доходов и неэффективным управлением активами церкви. Основная проблема заключается в сокращении пожертвований на церковь, так называемого динария Святого Петра: ежегодной, в некоторых странах обязательной, в других – добровольной, дани в пользу Папы. Согласно данным, представленным в книге, размер динария (иногда употребляется термин «лепта») сократился за десятилетие в два раза – со 101 млн евро в 2006 году до 51 миллиона в 2018-м.

Самым большим сюрпризом в финансовой деятельности Святейшего престола стало резкое снижение пожертвований от частных лиц. Из Италии по этой категории доходов поступило на 21,05% меньше, чем год назад, из Германии – на 32%, из Испании – на 11%. Самое мощное снижение собираемости донатов зафиксировано в Бельгии – на 94%. В целом снижение суммы пожертвований от частных лиц составило 63%.

Католики перестали верить в Бога или решили, что его не обязательно поддерживать материально?

Когда верующие так себя плохо ведут, основную финансовую нагрузку на себя приходится взваливать епархиям и различным фондам. Вот тут-то собака и зарыта: компенсируя потери в пожертвованиях от граждан, епархии получают великолепный шанс отвести от большого финансового потока в Ватикан маленький ручеек на личные счета тех, кто этими епархиями командует, и тех, кто их прикрывает «из центра».

Нуцци говорит, что после экономической реформы 2018 года, продвинутой папой, в записях APSA – основного финансового субъекта Ватикана – появился параллельный учет, «с секретными счетами кардиналов и предполагаемых «нужных свидетелей» из числа политиков и бизнесменов, близких к Святейшему престолу, которые «будут говорить то, что нужно». По словам журналиста, Папа попросил закрыть подозрительные счета, но инспекторы дали бы ему понять, что «двойное дно Ватикана практически невозможно ликвидировать».

Нуцци утверждает, что пять кардиналов (среди которых он называет испанца Эдуардо Мартинеса Сомало, 92 лет от роду, занимающего несколько должностей в Ватиканской курии) имеют счета миллионеров в APSA. Этим и объясняется чрезвычайно жесткая реакция высшего эшелона церковной власти на новую книгу итальянского журналиста.

Богатые банкроты

Римско-католическая церковь (РКЦ) насчитывает около 1,25 млрд последователей во всем мире. В одной из ранее выпущенных книг Нуцци «ООО Ватикан» приводятся финансовые характеристики РКЦ:

– Около 520 млн евро размещены в ценных бумагах и акциях.

– Резервы в золоте – на сумму 19 млн евол и наличной валюте – 340,6 млн евро.

– В одной Италии РКЦ принадлежит по крайней мере 50 тыс. объектов недвижимости.

– Только конгрегация евангелизации народов, одна из девяти конгрегаций Римской курии, занимающаяся вопросами евангелизации и миссионерства, владеет объектами недвижимости и земельными участками общей стоимостью 53 млн евро. В 2007 году поступления в казну Ватикана от аренды, лизинга и сельскохозяйственной деятельности составили 56 млн евро.

Согласно бюджетному докладу, католической церкви во Франции, Англии и Швейцарии принадлежат объекты недвижимости и земельные участки, оцениваемые в 424 млн евро. Сегодня эта сумма, по мнению автора журналистского расследования, должна быть намного больше.

При таких богатствах – и кандидат в банкроты? Как говорится, для церкви нет ничего невозможного.

Нуцци пишет о «неумелом ведении бизнеса» и необходимости «делать мучительный выбор между благородным имиджем и примитивной, но доходной спекуляцией, обеспечивающей поддержание института на финансовом плаву».

В сочетании «неумелости» ведения бизнеса с желанием и возможностями определенных кругов отхватить себе кусок общего пирога (замаскировать это под «неумелость» в сегодняшней ситуации проблем не составляет), банкротство становится очень даже реальной перспективой. Но винят церковники во всем прежде всего отход народов от веры, провоцирующий падение объемов жертвуемых населением средств.

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